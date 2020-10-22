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Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

В лаборатории 3-го уровня биозащиты (субмаксимального) провели реалистичный "масочный" эксперимент с использованием настоящего коронавируса.

Обычная матерчатая маска на том, кто хочет защититься от заражения коронавирусом, снижает поглощение вируса при близком разговоре с инфицированным собеседником от 17 (наиболее вероятно) до 40% (если повезет). Подогнанный респиратор класса FFP3 (№95) на обоих блокировал до 90% передачи патогена, выяснили во время уникального эксперимента с коронавирусом японские исследователи. Статья выложена в mSphere, передсает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Исследования проводились в Институте медицины при Токийском университете. В боксе были размещены увешанные изнутри датчиками головы манекенов: одна "выдыхала" воздух при имитации разговора и покашливания, насыщая его частицами вируса в аэрозоле и микрокаплях, другая – "вдыхала" его.

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Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом 01
Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом 02
Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом 03

Когда маску надевали на "заразного", хирургическая трехслойная маска блокировала 50-70% передачи вируса незащищенной голове, а №95 "показывал еще более значительную защитную эффективность".

Куда больший уровень защиты подтвердился, когда маски были на обоих манекенах – "заразном" и "здоровом". Смотрите таблицы со всеми результатами: 

Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом 04
Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом 05
Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом 06
Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом 07

Авторы отмечают: даже когда респиратор №95 был плотно прикреплен к лицу с помощью липкой ленты для большей герметичности, через него все равно проникало определенное количество частиц вируса.

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Однако, подчеркивают они, пока неизвестно, приведет ли это небольшое количество вируса к болезни, будет ли она с легким течением, или же организм справится с этим количеством бессимптомно и "тихо" выработает иммунитет.

Даже если все будут в правильно надетых масках, пишут ученые, это не дает гарантий защиты, но шансы подхватить болезнь резко снижаются.

Автор: 

карантин (16729) маска (166) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+35
А, если, как большинство ковидиотов, носить на подбородке, или, как амулет, в кармане?
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22.10.2020 10:05
+32
Распечатать и показывать всем дебилам. Может так дойдет.

Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом - Цензор.НЕТ 6781
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22.10.2020 10:12
+27
Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом - Цензор.НЕТ 6025
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22.10.2020 10:09
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Ще й побрискати зверху антисептиком
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22.10.2020 14:19 Ответить
"старые щетки завернули в свою использованную маску"

Я бы от такого охренел...упаковочный материал тоже нашли...а в использованную туалетную бумагу они тоже заворачивают детали?
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22.10.2020 19:38 Ответить
у нас треть дебилов носят маску с открытым носом, а еще треть носят маски сделанные из бабушкиных трусов. но появилась особо опасная категория - уроды, входящие в ТРЦ/магазин в маске и снимающие ее полностью внутри - таким бить ип*ло надо сразу.
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22.10.2020 13:22 Ответить
Константин ,-Ты не прав,маска не спасет тебя,а вирус удачно используют для приземления млекопитающих
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22.10.2020 22:23 Ответить
В Швеції карантину не було і ковіду нема. Може комусь треба зменьшити кількість населення Планети?
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22.10.2020 14:03 Ответить
В Швеції зараз порядка 970-1000 нових випадків в день (в перерахунку на Україну це 3900-4000 випадків на день ). Смертність поки що там не сильно зросла після шведського весняного екстермінатусу (в перерахунку на Україну це близько 24 тис померлих).
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22.10.2020 14:35 Ответить
Ви робіть вигляд, що мов би мене переконуєте, а я буду робити вигляд, мов би я вам вірю
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22.10.2020 15:31 Ответить
Тоді зробіть вигляд, що Ви подивилися дані по Швеції, які її уряд подає в різні огранізації і які відображено тут
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

і напишіть: "уряд Швеції не володіє інформацією по ситуації з ковідом в своїй країні, її по Швеції знає лише https://censor.net/ru/user/98956
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22.10.2020 15:36 Ответить
Бідна Швеція
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22.10.2020 16:12 Ответить
обiсралось, вОнятко? )
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22.10.2020 21:33 Ответить
Да троль кацапский походу, набрасывает говна на вентилятор
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22.10.2020 23:46 Ответить
Не кажучи вже про те, що Шведи взагалі і без Ковіду один до одного близько не підходять, майже не ручкаються і поряд з незнайомою людиною у транспорті не сядуть - у них так прийнято.
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22.10.2020 19:41 Ответить
В Британии и Испании по 20 тыс новых випадкiв на день и что помогает им всеобщий карантин и штрафы? (Франция 40 тыс сегодня)
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22.10.2020 22:25 Ответить
Да, помоает. Без него было бы во много раз хуже.
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22.10.2020 22:41 Ответить
помогает только тестирование 1-го из 100, как в Украине, и запись на тест на 2 месяца вперед и тогда у вас будет хорошая статистика и возможность властям сказать - мы успешно боремся с вирусом и уже почти его победили...
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23.10.2020 08:42 Ответить
толково.
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22.10.2020 16:50 Ответить
Свидетели иеговы, тоже видели что то и верят во что то. Свидетели "ковида" теперь тоже склоняют неверующих к вере в него. Манипулируют отлично, насмотревшись телика, сомнений даже не остается. Исчезнет этот ковид, как устаревшая мода.
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22.10.2020 18:32 Ответить
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22.10.2020 18:36 Ответить
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22.10.2020 18:39 Ответить
Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом - Цензор.НЕТ 7192
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22.10.2020 20:13 Ответить
Так що, не вберігають ганчірки від ковідки ? не захищають, як верещать окремі ? Ай-яй-яй.
Але картинки все рівно попритулювали, =віруни=.
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22.10.2020 20:23 Ответить
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