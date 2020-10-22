Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

В лаборатории 3-го уровня биозащиты (субмаксимального) провели реалистичный "масочный" эксперимент с использованием настоящего коронавируса.

Обычная матерчатая маска на том, кто хочет защититься от заражения коронавирусом, снижает поглощение вируса при близком разговоре с инфицированным собеседником от 17 (наиболее вероятно) до 40% (если повезет). Подогнанный респиратор класса FFP3 (№95) на обоих блокировал до 90% передачи патогена, выяснили во время уникального эксперимента с коронавирусом японские исследователи. Статья выложена в mSphere, передсает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Исследования проводились в Институте медицины при Токийском университете. В боксе были размещены увешанные изнутри датчиками головы манекенов: одна "выдыхала" воздух при имитации разговора и покашливания, насыщая его частицами вируса в аэрозоле и микрокаплях, другая – "вдыхала" его.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избиратель без маски сможет проголосовать, но заплатит штраф за нарушение карантина, - ЦИК







Когда маску надевали на "заразного", хирургическая трехслойная маска блокировала 50-70% передачи вируса незащищенной голове, а №95 "показывал еще более значительную защитную эффективность".

Куда больший уровень защиты подтвердился, когда маски были на обоих манекенах – "заразном" и "здоровом". Смотрите таблицы со всеми результатами:









Авторы отмечают: даже когда респиратор №95 был плотно прикреплен к лицу с помощью липкой ленты для большей герметичности, через него все равно проникало определенное количество частиц вируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ношение маски не ограничивает попадание кислорода в организм, негативных последствий для здоровья нет, - Ляшко

Однако, подчеркивают они, пока неизвестно, приведет ли это небольшое количество вируса к болезни, будет ли она с легким течением, или же организм справится с этим количеством бессимптомно и "тихо" выработает иммунитет.

Даже если все будут в правильно надетых масках, пишут ученые, это не дает гарантий защиты, но шансы подхватить болезнь резко снижаются.