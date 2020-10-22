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Пьяное ДТП с гибелью отца и дочери под Харьковом: водителю внедорожника сообщили о подозрении. ВИДЕО (обновлено)

Следователи сообщили о подозрении 19-летнему жителю Харькова, который на Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельное ДТП, в котором погибли 41-летний водитель и его 15-летняя дочь.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Виновнику вменяют совершение преступления по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемый находится в СИЗО. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Напомним, что смертельное ДТП произошло утром 21 октября на подъезде к Харькову. Предварительно установлено, что Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу движения, где столкнулся лоб в лоб с автомобилем ЗАЗ. 

Водитель и пассажир Toyota, парни 21 и 19 лет, не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительным данным, они находились в нетрезвом состоянии.

В ДТП погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия Азаренкова.

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По данным KHARKIV Today, в Toyota находились 19-летний Дмитрий Габышев и 21-летний Владислав Кондратенко. Первый оказался сыном бывшего начальника отдела полиции в метрополитене Александра Габышева.

По данным ТСН, отец виновника сразу же прибыл на место трагедии и запрещал сыну что-либо говорить.

Согласно видео, Габышев-младший заявил, что не знает, кто был за рулем Toyota.

"Я не знаю, что произошло вообще, я не понимаю. Меня за рулем не было. Я за руль не сажусь, у меня прав нет. Я год за рулем не езжу", - рассказал парень.

"Ничего он не будет говорить. Молчи, ничего не говори. Сейчас ты разболтаешь, потом будут задавать вопросы, будут несостыковки, сейчас молчи", - сказал отец.

ДТП (7673) Нацполиция (16458) смерть (9218) Харьков (7474)


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Топ комментарии
+7
Срок поди будет тянуть как Зайцева .На курорте .
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22.10.2020 11:00
+7
Что за конченные законы? Ссыкун-мажор по пьянке угробил двоих людей - максимум 10 лет. А учитывая связи и возможности папика - реально получит и того меньше. Но двоих людей уже нет. За такое надо минимум пожизненное давать.
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22.10.2020 11:22
+6
Отмажут и этого мажора , как обычно это делается !...
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22.10.2020 12:01
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Срок поди будет тянуть как Зайцева .На курорте .
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22.10.2020 11:00 Ответить
С джакузи и коктейлем в руке.
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22.10.2020 11:59 Ответить
А почему 10-ть, а не пожизненное ,и оба 😡😡😡
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22.10.2020 11:04 Ответить
А вони машиною вдвох управляли?...
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22.10.2020 11:21 Ответить
друг мав недопустити його за кермо. це співучасть.але довести це дуже складно. скоріш за все пасажира відпустять. Хібі що він провину на себе візьме. Але головне свідки - які покажуть хто був за кермом. Відеореестратор теж доказ.
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22.10.2020 12:48 Ответить
Добре, що ти не суддя...
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22.10.2020 13:40 Ответить
у мене тут був випадок на роботі. Водій буса, дядя Андрій розповів. Він возить на наш завод робітників щоденно. По селах забирає, а потім після зміні по домах розвозить. Так от 2 коллегі й друга - якось сідают у бус ввечорі після зміни. Обидве десь випили й не 1 пиво. Видно - п'яні. Один сідає, а другій каже - я на машині, тут всього то 15хв їхати, а мені завтра вранці по справах (машина мабуть на паркінку коло заводу стояла). На що його друг, якій ще й живе на тій самій вулиці - сусід по суті, каже - облиш. ТИ ж випив! Завтра з утрешнею зміною приїдеш й забереш машину. А той - та це ж в 5 ранку вставати, ні - поїду. На що його коллега - каже - та нашо тобі ризикувати за кермо п'яним сідати. Облиш.! Їдьмо разом.
Корочше - не поїхав, а пішов на паркову за машиною. А потім вже наступного тиждні продовження історіі. Іде це робітник на бусі на зміну - злий як чорт, з другом не розмовляє.
Що сталося? А от що! Він приїхав того вечора додому, а коло дома - стоїть поліцейська машина з вкл маячками. Й до нього. Дихни. Привіт!. Права забрали на 3 міс. Штраф впаяли! Ідіотен тест проходити за 800 евро, а потім перескладати права. ще може 1000 евро.
ЯК? А так - той його коллега, що відмовляв - сам же й подзвонив поліцаям. А потім й каже йому згодом, ну я ж тебе попереджав. Я ж просив не сідати. Там на вулиці - УВАГА! - наші діти грають, я не міг дозволити тобі вийти безнаказано. Ти мав отримати урок!
Обидва коренні місцеві німці, баварці.! За тиждень помірилися. Дядя Андрій чув їх розмову коло буса - "ти знаеш, каже безправний коллега, а ти був правий, що здав мене!" Я був неправий, що поїхав й тебе не послухав. Ти мене по суті врятував від тюрьми - бо як подума, може я б когось збив там на вулиці чи по дорозі - це ж тюрьма.
ОТОЖ! - каже його ліпший друг! Будьласка!
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23.10.2020 10:29 Ответить
"Не плутай Х.. з пальцем...", а наших ідіотів, з німцями... Подібний випадок Генріх Боровик описав у "Огоньку" ще в 80-ті роки. От тільки це було у США, і водій був російським емігрантом... Так він знайомого не пробачив і перестав спілкуваться, хоча працювали в одному відділі установи...
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23.10.2020 12:40 Ответить
я не вважаю німців розумнішіх за нас, Українців. Просто кажу - що я сам не раз в Київі дзвонив в поліцію, коли бачив правопорушення. Так пару раз за проїзд авто на червоне. До мене на роботу приїали патрульні, взяли флешку з відеореестратора. Так звісно, скоріш за все вони потім водія-порушника шантажували й отримали від нього "винагороду" неправомірну. В Дарниці в пробці я побачив, як один урод, зачепив чуже припарковане авто, теж на відеореестратор попало. Я його наздогнав, запитав через вікно, а чи помітив він, що зачепив авто - він мені - а тобі яке діло. Й від нього тхнуло. Я подзвонив в поліці й повідомив про подію. Після обід передзвонив мені дежурний, спитав чи може власник авто, яке зачепили приїхати й взяти відео. Приїхав хлопець з бутилкою коньяку. А потім ми созвонилися. Того хмиря спіймали, його сусід за цігарками після бурної ночі п'яним поїхав. Права забрали, авто на штраф майданчик. Страховка людині ремонт оплатила, бо знайши винуватця дтп. Хочему краще жити - треба з себе й починати, щось міняти, а не тількі на форумах писати. Я радий був, що допоміг тому хлопцю - бо то не його була машина, а робоча, заплатив би він зі своєї кишені, та ще на работі мав би проблеми. Він дуже мені був вдячний...
А якби та п'янь потім після покупці цігарок людину збила? Ґа? А так його ж там же патруль й спіймав у дворах за кермом... А ви кажете боровік, огоньок.
При чому тут - такіх випадків багато. Коли люди принципово до правопорушень ставляться. НАмагаються хоч якось завадити. Я от другу був таксі оплатив - що б він випившим не їхав.
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27.10.2020 14:03 Ответить
Что за конченные законы? Ссыкун-мажор по пьянке угробил двоих людей - максимум 10 лет. А учитывая связи и возможности папика - реально получит и того меньше. Но двоих людей уже нет. За такое надо минимум пожизненное давать.
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22.10.2020 11:22 Ответить
За такое надо вешать-желательно публично
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22.10.2020 12:36 Ответить
Какая "страна", такие и "законы"!
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22.10.2020 11:24 Ответить
Он еще и права качает мразь!!! Убил двоих людей пьяный "недомажор"
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22.10.2020 11:48 Ответить
Відео з реєстратора чого не оприлюднили??? Пропаде
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22.10.2020 11:55 Ответить
Папаша бывший мент отмажет вылупка! Найдут лошка, который возьмет на себя вину.
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22.10.2020 12:00 Ответить
бывших ментов не бывает ... тварь она тварь навсегда...
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22.10.2020 12:21 Ответить
Отмажут и этого мажора , как обычно это делается !...
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22.10.2020 12:01 Ответить
Зеля, давай шестой вопрос: про тюремный срок за пьяную езду.
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22.10.2020 12:22 Ответить
И нет конца и края этой обнаглевшей конченой пьяни… этим несчастным бесправным жертвам… этим сраным никчемным законам…
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22.10.2020 13:07 Ответить
 
 