Пьяное ДТП с гибелью отца и дочери под Харьковом: водителю внедорожника сообщили о подозрении. ВИДЕО (обновлено)
Следователи сообщили о подозрении 19-летнему жителю Харькова, который на Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельное ДТП, в котором погибли 41-летний водитель и его 15-летняя дочь.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
Виновнику вменяют совершение преступления по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
На данный момент подозреваемый находится в СИЗО. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, что смертельное ДТП произошло утром 21 октября на подъезде к Харькову. Предварительно установлено, что Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу движения, где столкнулся лоб в лоб с автомобилем ЗАЗ.
Водитель и пассажир Toyota, парни 21 и 19 лет, не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительным данным, они находились в нетрезвом состоянии.
В ДТП погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия Азаренкова.
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По данным KHARKIV Today, в Toyota находились 19-летний Дмитрий Габышев и 21-летний Владислав Кондратенко. Первый оказался сыном бывшего начальника отдела полиции в метрополитене Александра Габышева.
По данным ТСН, отец виновника сразу же прибыл на место трагедии и запрещал сыну что-либо говорить.
Согласно видео, Габышев-младший заявил, что не знает, кто был за рулем Toyota.
"Я не знаю, что произошло вообще, я не понимаю. Меня за рулем не было. Я за руль не сажусь, у меня прав нет. Я год за рулем не езжу", - рассказал парень.
"Ничего он не будет говорить. Молчи, ничего не говори. Сейчас ты разболтаешь, потом будут задавать вопросы, будут несостыковки, сейчас молчи", - сказал отец.
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Корочше - не поїхав, а пішов на паркову за машиною. А потім вже наступного тиждні продовження історіі. Іде це робітник на бусі на зміну - злий як чорт, з другом не розмовляє.
Що сталося? А от що! Він приїхав того вечора додому, а коло дома - стоїть поліцейська машина з вкл маячками. Й до нього. Дихни. Привіт!. Права забрали на 3 міс. Штраф впаяли! Ідіотен тест проходити за 800 евро, а потім перескладати права. ще може 1000 евро.
ЯК? А так - той його коллега, що відмовляв - сам же й подзвонив поліцаям. А потім й каже йому згодом, ну я ж тебе попереджав. Я ж просив не сідати. Там на вулиці - УВАГА! - наші діти грають, я не міг дозволити тобі вийти безнаказано. Ти мав отримати урок!
Обидва коренні місцеві німці, баварці.! За тиждень помірилися. Дядя Андрій чув їх розмову коло буса - "ти знаеш, каже безправний коллега, а ти був правий, що здав мене!" Я був неправий, що поїхав й тебе не послухав. Ти мене по суті врятував від тюрьми - бо як подума, може я б когось збив там на вулиці чи по дорозі - це ж тюрьма.
ОТОЖ! - каже його ліпший друг! Будьласка!
А якби та п'янь потім після покупці цігарок людину збила? Ґа? А так його ж там же патруль й спіймав у дворах за кермом... А ви кажете боровік, огоньок.
При чому тут - такіх випадків багато. Коли люди принципово до правопорушень ставляться. НАмагаються хоч якось завадити. Я от другу був таксі оплатив - що б він випившим не їхав.