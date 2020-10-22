Пьяное ДТП с гибелью отца и дочери под Харьковом: водителю внедорожника сообщили о подозрении. ВИДЕО (обновлено)

Следователи сообщили о подозрении 19-летнему жителю Харькова, который на Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельное ДТП, в котором погибли 41-летний водитель и его 15-летняя дочь.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Виновнику вменяют совершение преступления по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемый находится в СИЗО. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Напомним, что смертельное ДТП произошло утром 21 октября на подъезде к Харькову. Предварительно установлено, что Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу движения, где столкнулся лоб в лоб с автомобилем ЗАЗ.

Водитель и пассажир Toyota, парни 21 и 19 лет, не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительным данным, они находились в нетрезвом состоянии.

В ДТП погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия Азаренкова.

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По данным KHARKIV Today, в Toyota находились 19-летний Дмитрий Габышев и 21-летний Владислав Кондратенко. Первый оказался сыном бывшего начальника отдела полиции в метрополитене Александра Габышева.

По данным ТСН, отец виновника сразу же прибыл на место трагедии и запрещал сыну что-либо говорить.

Согласно видео, Габышев-младший заявил, что не знает, кто был за рулем Toyota.

"Я не знаю, что произошло вообще, я не понимаю. Меня за рулем не было. Я за руль не сажусь, у меня прав нет. Я год за рулем не езжу", - рассказал парень.

"Ничего он не будет говорить. Молчи, ничего не говори. Сейчас ты разболтаешь, потом будут задавать вопросы, будут несостыковки, сейчас молчи", - сказал отец.