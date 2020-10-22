Чтобы проголосовать на дому, находящиеся на самоизоляции или больные COVID-19 должны принести в избирком справку от врача, - Степанов. ВИДЕО

Больные COVID-19 и те, кто был в контакте с ними, смогут проголосовать на местных выборах. Для этого им необходимо до 20.00 23 октября принести справку от врача в избирательную комиссию.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал на брифинге 22 октября, передает Цензор.НЕТ.



Обязательно до 20.00 23 октября они должны сообщить в избирательную комиссию, что хотят принять участие в голосовании на дому.

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"Для этого необходимо предоставить медицинскую справку, которая подтверждает заболевание. Ее можно взять у своего семейного врача. Когда спрашивают, а как выйти, взять? Есть ваши близкие люди, можно позвонить врачу и сообщить, что придет такой-то человек за справкой и отнесет ее в избирком", – сказал Степанов.



Он подчеркнул: важно, чтобы голосование прошло безопасно.



"Чтобы вы не заболели во время проведения выборов, чтобы у нас не было всплеска заболеваемости после выборов, важно соблюдать правила", – напомнил глава Минздрава.

Он отметил, что перед входом на избирательные участки должны находиться разметки о соблюдении социальной дистанции. Также в день голосования должна проводиться дезинфекция всех поверхностей на участках.

Степанов добавил, что на избирательных участках также должно проводится проветривания, если позволит погода.