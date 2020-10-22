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Чтобы проголосовать на дому, находящиеся на самоизоляции или больные COVID-19 должны принести в избирком справку от врача, - Степанов. ВИДЕО

Больные COVID-19 и те, кто был в контакте с ними, смогут проголосовать на местных выборах. Для этого им необходимо до 20.00 23 октября принести справку от врача в избирательную комиссию.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал на брифинге 22 октября, передает Цензор.НЕТ.


Обязательно до 20.00 23 октября они должны сообщить в избирательную комиссию, что хотят принять участие в голосовании на дому.

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"Для этого необходимо предоставить медицинскую справку, которая подтверждает заболевание. Ее можно взять у своего семейного врача. Когда спрашивают, а как выйти, взять? Есть ваши близкие люди, можно позвонить врачу и сообщить, что придет такой-то человек за справкой и отнесет ее в избирком", – сказал Степанов.

Он подчеркнул: важно, чтобы голосование прошло безопасно.

"Чтобы вы не заболели во время проведения выборов, чтобы у нас не было всплеска заболеваемости после выборов, важно соблюдать правила", – напомнил глава Минздрава.

Он отметил, что перед входом на избирательные участки должны находиться разметки о соблюдении социальной дистанции. Также в день голосования должна проводиться дезинфекция всех поверхностей на участках.

Степанов добавил, что на избирательных участках также должно проводится проветривания, если позволит погода.

Автор: 

голосование (1396) местные выборы (2752) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+23


"находящиеся на самоизоляции или больные COVID-19 должны принести в избирком справку от врача"
и не забудьте прихватить 17 000 грн. на штраф за нарушение самоизоляции.
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22.10.2020 10:53
+11
находящиеся на самоизоляции или больные COVID-19 должны принести в избирком справку от врача

Ідіот...
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22.10.2020 10:59
+7
Чтобы проголосовать на дому, находящиеся на самоизоляции или больные COVID-19 должны принести в избирком справку от врача, - Степанов - Цензор.НЕТ 4697
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22.10.2020 11:01
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"находящиеся на самоизоляции или больные COVID-19 должны принести в избирком справку от врача"
и не забудьте прихватить 17 000 грн. на штраф за нарушение самоизоляции.
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22.10.2020 10:53 Ответить
І довідку з дурдома !!)))
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22.10.2020 11:04 Ответить
Сліпий прийде по справку до безрукого, а безногий її віднесе.
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22.10.2020 11:07 Ответить
Да не надо подвергать опасности тех, кто придет потом к вам домой для голосования. Выход - не голосовать. Явно придут со справкой в избирательную комиссию те, кто непосредственно болен и контактники. Или пусть предлагают метод голосоваия безконтактный, электронный и т.п.
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22.10.2020 10:57 Ответить
а у нас депутат сільради,який знову мріє бути депутатом,сам записує бабулек на гососування вдома.Думаю,сам і буде ходити,просити,щоб проголосували.Сусідка написане не бачить.Сам все зробить?
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22.10.2020 14:24 Ответить
Стєпанов к і бубочка мешкає у іншій реальності
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22.10.2020 10:58 Ответить
находящиеся на самоизоляции или больные COVID-19 должны принести в избирком справку от врача

Ідіот...
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22.10.2020 10:59 Ответить
І начхати на неї в прямому і переносному розумінні.
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22.10.2020 11:08 Ответить
идиот...
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22.10.2020 11:00 Ответить
Ідіотізм,це не на довго,це назавжди !!)))
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22.10.2020 11:21 Ответить
Да какая он вам бубочка ,пишите Враг Украины Зеленский не президент😡😡😡
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22.10.2020 11:01 Ответить
Чтобы проголосовать на дому, находящиеся на самоизоляции или больные COVID-19 должны принести в избирком справку от врача, - Степанов - Цензор.НЕТ 4697
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22.10.2020 11:01 Ответить
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22.10.2020 11:09 Ответить
А довідки з дурки не треба???)))
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22.10.2020 11:03 Ответить
Стєпашці - ні, йому і так повірять.
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22.10.2020 11:12 Ответить
В твоём случае она просто необходима!
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22.10.2020 11:44 Ответить
Степанов - дебіл? Ні, не так: Степанов - дебіл!
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22.10.2020 11:05 Ответить
Как и вся зЕленая шобла.
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22.10.2020 11:10 Ответить
А чого там тільки один він? Не треба персоніфікувати. Явище останнім часом дуже розповсюджене, прямо одні зведення з дурдому.
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22.10.2020 11:14 Ответить
Ох Стєпашка, Стєпашка - ліпше б ти і далі з Хрюшою "Спокойной ночи малыши" вів.
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22.10.2020 11:11 Ответить
Он реально тупой или просто от ковида нюх потерял?
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22.10.2020 11:14 Ответить
В первой части вопроса полный ответ!
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22.10.2020 11:18 Ответить
он точно министр, а не клоун...
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22.10.2020 11:18 Ответить
Зайве підтвердження токсичності зєкалій)))
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22.10.2020 11:19 Ответить
Конгениально! Допустим ЗеДолбоДятел находится на самоизоляции, как бодьной илиноситель инфекции. Но он, так невыносимо любит ЗЕ и его партейку, любит до почечной колики и жении в анусе, что он хочет голосовать за них. Далее по тексту предложения этого, так званного министра от здоровья, носитель вируса должен пойтик к доктору, а затем с бумажкой к комиссию. При этом у Степанова даже не возникает мысли о том, что этот поц буде зарадать других. Вот такой у нас министр по здоровью.
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22.10.2020 11:20 Ответить
Зелебобіки, любуйтесь - це один із вас.)))
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22.10.2020 11:23 Ответить
Ну так а шо вы хотели? Его же брали на работу, как послушного, а спрашивают как со знающего.
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22.10.2020 11:34 Ответить
Теперь понятно почему последние два месяца количество "больных" росло с космической скоростью. " Есть ваши близкие люди, можно позвонить врачу и сообщить, что придет такой-то человек за справкой и отнесет ее в избирком", - сказал Степанов."Источник: https://censor.net/ru/v3226306
Не удивлюсь если 73% "больных" проголосуют за ЗЕленых гондонов.
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22.10.2020 11:57 Ответить
Дебилы? Самоизолирующимся с КОВИД нарушить изоляцию-сбегать к врачу за справкой и принести ее в изберком по пути в метро- маршрутках ... А как же зеленая " страна в смартфоне"?
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22.10.2020 11:58 Ответить
Степанов руський дурак что ли ?
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22.10.2020 12:02 Ответить
..."необходимо предоставить медицинскую справку, которая подтверждает заболевание"...
...а лікар має право таку довідку видавати..?
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22.10.2020 12:25 Ответить
а какая разница ))) принести больному справку в избирком что болен (а перед этим взять ее у врача, позаражая еще не совсем больных перед кабинетом))) или туда же прийти этому же больному проголосовать ???? и да! еще и на зе-опросников покашлять (обязательно!!))))
по времени и по количеству зараженных окружающих - разницы большой нет...
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22.10.2020 14:48 Ответить
Той самий ідіотизм, але москальською
https://octagon.media/novosti/medvedev_ogovorilsya_o_vozmozhnostyax_rasprostraneniya_koronavirusa.html Медведев оговорился о возможностях распространения коронавируса | Octagon.Media octagon.media
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22.10.2020 14:54 Ответить
 
 