Чтобы проголосовать на дому, находящиеся на самоизоляции или больные COVID-19 должны принести в избирком справку от врача, - Степанов. ВИДЕО
Больные COVID-19 и те, кто был в контакте с ними, смогут проголосовать на местных выборах. Для этого им необходимо до 20.00 23 октября принести справку от врача в избирательную комиссию.
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал на брифинге 22 октября, передает Цензор.НЕТ.
Обязательно до 20.00 23 октября они должны сообщить в избирательную комиссию, что хотят принять участие в голосовании на дому.
"Для этого необходимо предоставить медицинскую справку, которая подтверждает заболевание. Ее можно взять у своего семейного врача. Когда спрашивают, а как выйти, взять? Есть ваши близкие люди, можно позвонить врачу и сообщить, что придет такой-то человек за справкой и отнесет ее в избирком", – сказал Степанов.
Он подчеркнул: важно, чтобы голосование прошло безопасно.
"Чтобы вы не заболели во время проведения выборов, чтобы у нас не было всплеска заболеваемости после выборов, важно соблюдать правила", – напомнил глава Минздрава.
Он отметил, что перед входом на избирательные участки должны находиться разметки о соблюдении социальной дистанции. Также в день голосования должна проводиться дезинфекция всех поверхностей на участках.
Степанов добавил, что на избирательных участках также должно проводится проветривания, если позволит погода.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"находящиеся на самоизоляции или больные COVID-19 должны принести в избирком справку от врача"
и не забудьте прихватить 17 000 грн. на штраф за нарушение самоизоляции.
Ідіот...
Не удивлюсь если 73% "больных" проголосуют за ЗЕленых гондонов.
...а лікар має право таку довідку видавати..?
по времени и по количеству зараженных окружающих - разницы большой нет...
https://octagon.media/novosti/medvedev_ogovorilsya_o_vozmozhnostyax_rasprostraneniya_koronavirusa.html Медведев оговорился о возможностях распространения коронавируса | Octagon.Media octagon.media