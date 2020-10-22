Посольство США о местных выборах в Украине: Независимо от результатов, это свидетельство живой демократии и достигнутого прогресса. ВИДЕО
Местные выборы в Украине, запланированные на 25 октября, независимо от их результатов, станут свидетельством прогресса, достигнутого Украиной в ответ на стремление народа к процветанию и верховенству права.
Об этом заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин, передает Цензор.НЕТ.
"В это воскресенье в Украине пройдут первые местные выборы со времени введения новых реформ децентрализации. Независимо от результатов выборов, это подтверждение живой украинской демократии будет свидетельством прогресса, достигнутого Украиной в ответ на стремления своего народа к процветанию, безопасности, прозрачности и верховенству права", - сказала Квин в видеообращении, опубликованном в четверг.
Дипломат также призвала всех украинцев соблюдать правила, установленные для защиты от распространения коронавирусной болезни COVID-19. "Для всех стран, которые сейчас проводят выборы, дополнительным вызовом является COVID-19, и мы призываем граждан соблюдать местные правила, чтобы защитить себя и других. Пока граждане Украины готовятся отдать свои голоса в это воскресенье, я желаю всем безопасного и успешного дня выборов", - добавила Квин.
Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.
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