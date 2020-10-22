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Новости Видео Местные выборы-2020
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Посольство США о местных выборах в Украине: Независимо от результатов, это свидетельство живой демократии и достигнутого прогресса. ВИДЕО

Местные выборы в Украине, запланированные на 25 октября, независимо от их результатов, станут свидетельством прогресса, достигнутого Украиной в ответ на стремление народа к процветанию и верховенству права.

Об этом заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин, передает Цензор.НЕТ.

"В это воскресенье в Украине пройдут первые местные выборы со времени введения новых реформ децентрализации. Независимо от результатов выборов, это подтверждение живой украинской демократии будет свидетельством прогресса, достигнутого Украиной в ответ на стремления своего народа к процветанию, безопасности, прозрачности и верховенству права", - сказала Квин в видеообращении, опубликованном в четверг.

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Дипломат также призвала всех украинцев соблюдать правила, установленные для защиты от распространения коронавирусной болезни COVID-19. "Для всех стран, которые сейчас проводят выборы, дополнительным вызовом является COVID-19, и мы призываем граждан соблюдать местные правила, чтобы защитить себя и других. Пока граждане Украины готовятся отдать свои голоса в это воскресенье, я желаю всем безопасного и успешного дня выборов", - добавила Квин.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Автор: 

местные выборы (2752) США (26611) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+3
нууу... когда менты официально предупреждают, что будут охранять и защищать нарушение закона одной из политических сил - таки да, это демократия
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22.10.2020 11:08
+1
Маккейны отходят, на смену им приходят мягкотелые, не понимающие коварства, подлости и опасности расеи и ее сообщников в Украине.
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22.10.2020 11:18
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Не кажи гоп ,доки не перестрибнув !!))
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22.10.2020 11:06 Ответить
нууу... когда менты официально предупреждают, что будут охранять и защищать нарушение закона одной из политических сил - таки да, это демократия
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22.10.2020 11:08 Ответить
Маккейны отходят, на смену им приходят мягкотелые, не понимающие коварства, подлости и опасности расеи и ее сообщников в Украине.
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22.10.2020 11:18 Ответить
Ужас, ужас. Они предали Петрика.
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22.10.2020 11:38 Ответить
Мене хвилює доля України, а не окремо взятої особи.
Йованович постійно тусувалась із "антикорупціонерами" СерЛещем, Наємами, допомагала їм, відмазувала Каська. кого вони привели до влади, ми бачимо.
вНаем засекретив свою зарплату в Оборонпромі, СерЛещ отримав грошовите місце роботи байдикування.
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22.10.2020 11:53 Ответить
Так я же и говорю: зрада!
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22.10.2020 12:15 Ответить
Зрада. Тільки не в тому, про що ви написали.
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22.10.2020 12:19 Ответить
А раздача лампочек или "200 гривен щас и 300 после голосования" - тоже показатель демократии?😕
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22.10.2020 11:23 Ответить
США поздравляет, но в итоге ловко помогают охметову выворачивать карманы нищих украинцев
Только ВСУ могут сломить хребет судейско аваковской мафии, увы
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22.10.2020 12:31 Ответить
Якась дурепа. Вибори є і в автократіях. І в Україні весь час проводилисъ всі необхідні вибори. До чого тут прогрес взагалі?
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22.10.2020 18:45 Ответить
 
 