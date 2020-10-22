В Киеве неизвестные осквернили памятник Небесной Сотне: открыто уголовное производство, - полиция. ВИДЕО
Сейчас правоохранители разыскивают лиц, причастных к этому событию и в рамках досудебного расследования устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сегодня ночью на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа для проведения первоочередных следственных действий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
Видео Киев оперативный
Правоохранители опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления. Отделом дознания Печерского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личность правонарушителя и привлечь к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
его уже и так Бог наказал а еще и Судьба накажет - полшестого гарантировано!
якщо відверто, то боюсь стати свідком такого злочину, бо знаю, що іноді можу не стриматися і може статися непоправне.. таке вже було, а воля - понад усе
і да, аж ніяк не герой, просто подібна істота під гарячу руку вигребе за всІх зеленоватних жлобів і умєльцев жЫть.. хоча швидше за все воно в такому стані і не згадає "що робило вчора"