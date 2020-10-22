В Киеве неизвестные осквернили памятник Небесной Сотне: открыто уголовное производство, - полиция. ВИДЕО

Сейчас правоохранители разыскивают лиц, причастных к этому событию и в рамках досудебного расследования устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сегодня ночью на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа для проведения первоочередных следственных действий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Видео Киев оперативный

Правоохранители опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления. Отделом дознания Печерского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личность правонарушителя и привлечь к ответственности.