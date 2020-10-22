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В Киеве неизвестные осквернили памятник Небесной Сотне: открыто уголовное производство, - полиция. ВИДЕО

Сейчас правоохранители разыскивают лиц, причастных к этому событию и в рамках досудебного расследования устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сегодня ночью на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа для проведения первоочередных следственных действий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Видео Киев оперативный

Правоохранители опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления. Отделом дознания Печерского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личность правонарушителя и привлечь к ответственности.

Автор: 

музей (723) памятник (2239) память (1494) Нацполиция (16458) хулиганство (352) вандализм (600) Небесная Сотня (414)


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Топ комментарии
+61
Що б ти мразота здихав довго і болюче !
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22.10.2020 12:59
+47
А чего не известные. Почему оператор не разбил этой мразине хлебало, как сделал это мужик за гимн Параши в Киеве ?
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22.10.2020 13:06
+22
Ну нарешті треба поставити ШИБИНИЦЮ для цих злодіїв. Підвисити одного "героя" для свідоцтва дієвого покарання.. На 100 метрів ніхто не наблизиться .
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22.10.2020 14:09
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Що б ти мразота здихав довго і болюче !
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22.10.2020 12:59 Ответить
Ну нарешті треба поставити ШИБИНИЦЮ для цих злодіїв. Підвисити одного "героя" для свідоцтва дієвого покарання.. На 100 метрів ніхто не наблизиться .
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22.10.2020 14:09 Ответить
А чего не известные. Почему оператор не разбил этой мразине хлебало, как сделал это мужик за гимн Параши в Киеве ?
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22.10.2020 13:06 Ответить
Токо не говорите, что оператор там за одно с ними. Видно, что съемка велась на расстоянии, а "герой" в зюзю пьяный и еле на ногах стоит
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22.10.2020 13:10 Ответить
Ну, он не только бабе там навалял. А что Вы имеете против гендерного равенства? Так и без социалки в Бундесе недолго остаться...
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22.10.2020 13:40 Ответить
Мужик за вражеский гимн разобрался с 3мя и первым надавал под зад именно мудаку мужского пола из компашки коллаборантов - а баба на него полезла сама и получила по заслугам.
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22.10.2020 14:04 Ответить
именно с той, в которой ты лечишься
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25.10.2020 17:52 Ответить
Треба біля всіх пам'ятників Героям встановити камери відеоспостереження.
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22.10.2020 13:07 Ответить
Відрізати знаряддя злочину!
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22.10.2020 13:08 Ответить
Ну, Нед Старк в отрезаниях/отрубаниях разбирается.
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22.10.2020 22:14 Ответить
Почему жертвы абортов еще мочатся?
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22.10.2020 13:08 Ответить
С удовольствием принял бы участие в откручивании головы этому животному...
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22.10.2020 13:12 Ответить
Чому ж цей кацапський вилупок не зробив цього в день? Засцяв?
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22.10.2020 13:20 Ответить
Цензор у вас с видео проблемы. Не открываются в хроме.
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22.10.2020 13:20 Ответить
Это тело было в состоянии срущего голубя. На исторических зданиях против них ставят шпильки, чтоб не могли нагадить. Надо доработать монумент, а "голубя" найти и общипать.
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22.10.2020 13:23 Ответить
Чому ті потвори Геращенки і Рюкзакови не виставлять пост охорони біля цього пам*ятника? В Одесі вбивці Катерині чомусь охороняють, а цю фактично, святиню, ні. Що грошей немає, чи поліцейських бракує? Як АТОвців бити, то тисячі виходять.
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22.10.2020 13:29 Ответить
Так Авакяну на это до лампочки, его это как видно не волнует, а для Геращена вообще всё это до толстой его сраки.
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22.10.2020 18:57 Ответить
**** в класичному значенні цього слова .
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22.10.2020 13:56 Ответить
І чому таке здивування ??? Це всього- навсього віддзеркалення політики нашої влади ЗЕ- шкідників у світлі миротворчих ініціатив на догоду ракла --ліліпутіна !!!
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22.10.2020 14:19 Ответить
Вся уголовщина сдрыснула с дамбаса на свободную территорию. Куражатся и смеются - ни полиции, ни государства - гуляй братва!
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22.10.2020 15:09 Ответить
та не ищите... не надо...
его уже и так Бог наказал а еще и Судьба накажет - полшестого гарантировано!
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22.10.2020 15:16 Ответить
такое гамно подлежит кастрации.
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22.10.2020 16:12 Ответить
найти мразь казларогую и оторвать орудие преступления!
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22.10.2020 16:13 Ответить
Порохобот наверное, избиратели Зеленского на такое не способны! Интеллект не того уровня!
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22.10.2020 17:25 Ответить
Закопать. Живьём. Перед этим - снять кожу...
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22.10.2020 17:34 Ответить
могу поспорить что тут собаков по размытой камере и походке не найдет мразь эту...это ж не рифмастер и не кузьменко....
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22.10.2020 18:20 Ответить
Значит, Сабаков должен нюхать, а не по камерам искать. Дать ему перенюхать жёппы всех, кто похож на сцыкуна. Пока не найдет.
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22.10.2020 21:44 Ответить
одно не понятно - почему не нашлось никого, кто бы просто отмудохал это животное???
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22.10.2020 19:07 Ответить
Так это те ребята, которые пели гимно России и встретили патриотов. Менты их не закрыли, а пустили дальше гулять, туристы всё-таки
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22.10.2020 20:05 Ответить
Поймать и сделать чики-пики. Чтоб писюнял дырочкой.
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22.10.2020 21:43 Ответить
"інструменталіст" як і їх зебільна Вошь дь, яка надихає покидьків на "подвиги"..
якщо відверто, то боюсь стати свідком такого злочину, бо знаю, що іноді можу не стриматися і може статися непоправне.. таке вже було, а воля - понад усе
і да, аж ніяк не герой, просто подібна істота під гарячу руку вигребе за всІх зеленоватних жлобів і умєльцев жЫть.. хоча швидше за все воно в такому стані і не згадає "що робило вчора"
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22.10.2020 21:52 Ответить
Одне бидло стоїть сцить, інше бидло - дивиться і проходить мимо. Біосміття...
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22.10.2020 22:12 Ответить
Мразота! Тільки лобботомія показана цій тварюці.
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22.10.2020 22:25 Ответить
 
 