Мать с ребенком выпали из окна 9-го этажа в Киеве. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". ВИДЕО (обновлено)

В Киеве из окна дома по улице Соломенской из окна девятого этажа выпала женщина с ребенком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Магнолия ТВ в Facebook.

"Трагедия в Киеве. На улице Соломенской мать с ребенком выпала из окна 9-го этажа", - говорится в сообщении.

Как позже сообщил начальник Главного управления Нациогнальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, в настоящее время полиция устанавливает обстоятельства гибели 29-летней женщины и 6-летнего ребенка, выпавших из окна на 9-м этаже многоэтажного дома в Соломенском районе Киева.

"Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", - сказал Крищенко, отметив, что пока полиция не может сказать, был ли это несчастный случай, самоубийство или умышленное убийство.

В настоящее время, по его словам, полиция проводит осмотр места трагедии. В квартире на момент случившегося находился близкий родственник этой женщины.

Также Крищенко добавил, что, по имеющейся информации, у этой семьи были житейские проблемы.

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Как сообщалось ранее, в киевских больницах для пациентов с COVID-19 за неделю двое пациентов совершили самоубийства.