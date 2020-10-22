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Мать с ребенком выпали из окна 9-го этажа в Киеве. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". ВИДЕО (обновлено)

В Киеве из окна дома по улице Соломенской из окна девятого этажа выпала женщина с ребенком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Магнолия ТВ в Facebook.

"Трагедия в Киеве. На улице Соломенской мать с ребенком выпала из окна 9-го этажа", - говорится в сообщении.

Как позже сообщил начальник Главного управления Нациогнальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, в настоящее время полиция устанавливает обстоятельства гибели 29-летней женщины и 6-летнего ребенка, выпавших из окна на 9-м этаже многоэтажного дома в Соломенском районе Киева.

"Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", - сказал Крищенко, отметив, что пока полиция не может сказать, был ли это несчастный случай, самоубийство или умышленное убийство.

В настоящее время, по его словам, полиция проводит осмотр места трагедии. В квартире на момент случившегося находился близкий родственник этой женщины.

Также Крищенко добавил, что, по имеющейся информации, у этой семьи были житейские проблемы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойца Нацгвардии нашли повешенным на столичном Печерске, - СМИ. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, в киевских больницах для пациентов с COVID-19 за неделю двое пациентов совершили самоубийства.

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Топ комментарии
+7
Картина маслом: Бабушка сидит продает какую-то шнягу шоб прожить на копейки в конце эпохи бедности, а в 5ти метрах лежат два трупа в мешках и все это на фоне бигборда мошенников пропозиционеров
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22.10.2020 13:18
+3
До какой степени отчаянья и безнадёги должен быть доведен человек, чтобы лишить жизни свою малолетнюю кровиночку и себя?........ Ненавижу вас, мрази мрази при власти всех мастей- и нынешние, и предыдущие!
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22.10.2020 13:53
+2
Нищету и злыдни в Украине которую устроил порошенко и его свинарчуки-сатановские-байдены толкают матерей с детьми на самоубийство.
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22.10.2020 14:53
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Картина маслом: Бабушка сидит продает какую-то шнягу шоб прожить на копейки в конце эпохи бедности, а в 5ти метрах лежат два трупа в мешках и все это на фоне бигборда мошенников пропозиционеров
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22.10.2020 13:18 Ответить
р
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22.10.2020 13:51 Ответить
29 лет назад в этом же доме только с противоположной стороны выпала (выбросилась) женщина. Там еще долгое время мемориальная табличка висела. Жаль людей.
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22.10.2020 13:24 Ответить
До сих пор висит. Периодически там меняют цветы.... Вроде как выпала, а не выбросилась. Это совсем возле нас. Каждый день хожу мимо этого дома. И вот опять... ЖЕСТЬ.....
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22.10.2020 13:41 Ответить
жесть...
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22.10.2020 13:39 Ответить
Нафіга наш Боря вивісив у Києві свою "Пропозицію"? Він що, збирається в мери Києва?
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22.10.2020 13:39 Ответить
До какой степени отчаянья и безнадёги должен быть доведен человек, чтобы лишить жизни свою малолетнюю кровиночку и себя?........ Ненавижу вас, мрази мрази при власти всех мастей- и нынешние, и предыдущие!
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22.10.2020 13:53 Ответить
А вариант психически больного человека не рассматриваешь?
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22.10.2020 13:55 Ответить
Даже в таком случае это- вина власти. Если ты не понимаешь. 1) Социальные службы не работают от слова "вообще". Дети в руках психически нездоровых людей/алкашей/ наркоманов- всем пофигу. Кроме отписок/отмазок после очередной трагедии- НИЧЕГО. 2) При нынешней жизни заиметь психическое расстройство, как два пальца об асфальт. И да. Те, кто дорвался до корыта, психических расстройств обычно не имеют. Ибо некогда. Грабят. Страдают простые люди- такие, как эта женщина 40-лет, без перспектив, с ребенком на руках. Наверняка ещё и одинока....
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22.10.2020 14:12 Ответить
власть, естественно, гуано. Но, в данном случае, при чем тут она?
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22.10.2020 14:55 Ответить
Я ответил. Добавить нечего.
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22.10.2020 15:03 Ответить
И не добавляйте, если был самосброс то вина исключительно на ней.
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22.10.2020 15:07 Ответить
Психически больные люди совершают преступления против детей везде, в т.ч. в США. Значит, везде влада - злочинна?
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22.10.2020 15:56 Ответить
начинаются суициды родителей вместе с детьми, как в Японии
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22.10.2020 13:53 Ответить
Чому ?
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22.10.2020 13:57 Ответить
Складне питання
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22.10.2020 14:49 Ответить
Нищету и злыдни в Украине которую устроил порошенко и его свинарчуки-сатановские-байдены толкают матерей с детьми на самоубийство.
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22.10.2020 14:53 Ответить
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22.10.2020 15:10 Ответить
того гляди и онотолиевич не выдержит, оножемать! а клятый порох все козни устраивает, уже больше года как не у власти , а все олежку онотольевичу серет в панталоны, негондяй!
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22.10.2020 15:19 Ответить
Не истери. Всё правильно написал. Зарплаты/пенсии- ДНО, тарифы- как в ЕС и выше (и это при европейских ЗП, которые с нашими не сравнить). Соцобеспечения- НОЛЬ. Коррупция, открытое, наглое воровство на чём только можно при ПОЛНОМ отсутствии наказания. Мало? Кучка уродов у корыта- "в шоколаде". Остальные- не живут, а выживают. И началось это при твоём Потрохе. Точнее так. Овощ тоже грабил, но тогда хоть тарифов таких не было. Дерут с людей три шкуры. Все в ужасом ждут отопительного сезона.... И, похоже, зелёное безобразие ничего менять не собирается, как и отстранять олигархов от власти и сказочного обогащения за счёт нищего народа. Как его Запад в коррупцию носом не ткнёт...
П.С. Если что, НЕНАВИЖУ Януковоща. Только на его место пришёл такой же вор. Просто выбрали не того...
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22.10.2020 15:53 Ответить
самый высокий уровень суицидов - в Японии, где зарплата совсем не "дно". Так что твоя теория не подтверждается.
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22.10.2020 15:57 Ответить
Возможно. Но у нас никогда не было такого, как сейчас. Почитай статистику.
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22.10.2020 16:05 Ответить
В Японии суециды (харакири) есть элемент национальной культуры. Поэтому пример Японии никчемен.
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22.10.2020 16:13 Ответить
То-есть, по вашему, если зєлєнь не оправдала ваших ожиданий то нужно всем без исключения выбрасываться в окно и обязательно с детьми? Чушь и бред, нечем кормить - нехер рожать!
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22.10.2020 16:04 Ответить
 
 