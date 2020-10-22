Мать с ребенком выпали из окна 9-го этажа в Киеве. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". ВИДЕО (обновлено)
В Киеве из окна дома по улице Соломенской из окна девятого этажа выпала женщина с ребенком.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Магнолия ТВ в Facebook.
"Трагедия в Киеве. На улице Соломенской мать с ребенком выпала из окна 9-го этажа", - говорится в сообщении.
Как позже сообщил начальник Главного управления Нациогнальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, в настоящее время полиция устанавливает обстоятельства гибели 29-летней женщины и 6-летнего ребенка, выпавших из окна на 9-м этаже многоэтажного дома в Соломенском районе Киева.
"Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", - сказал Крищенко, отметив, что пока полиция не может сказать, был ли это несчастный случай, самоубийство или умышленное убийство.
В настоящее время, по его словам, полиция проводит осмотр места трагедии. В квартире на момент случившегося находился близкий родственник этой женщины.
Также Крищенко добавил, что, по имеющейся информации, у этой семьи были житейские проблемы.
Как сообщалось ранее, в киевских больницах для пациентов с COVID-19 за неделю двое пациентов совершили самоубийства.
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П.С. Если что, НЕНАВИЖУ Януковоща. Только на его место пришёл такой же вор. Просто выбрали не того...