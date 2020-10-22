Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве под зданием главного управления полиции (ул. Владимирская, 15) проходит акция с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Ивана Деева.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Иван Деев пострадал во время дорожного конфликта 16 октября. По словам жены Деева, двое мужчин напали на них после того, как Иван посигналил перекрывшей ему движение машине. Более детально об инциденте можно узнать из статьи главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Донецкий теневой миллионер Свиридов избил тяжело больного героя-диверсанта Ивана Деева, который чудом выжил в застенках боевиков".
Участники акции опасаются, что дело могут "замять" и требуют проведения полноценного, объективного расследования.
К митингующим вышел представитель полиции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Иван Деев был в плену с 5 февраля 2017-го. Доброволец из Хмельницкого, служил в спецназе. Был захвачен в Луганске во время выполнения разведывательного задания. Вернулся домой в рамках обмена 29 декабря 2019 года.
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Чувак должен уже быть в СИЗО без права внесения залога.
Единственный очевидный факт - один(или 2) другому нанес повреждения средней тяжести, что автоматически должно тянуть на СИЗО без залога. И следователь ОБЯЗАН как можно скорее снять ответственность с себя, переложив ее на судью, что он не сделал. Судить теперь надо и следователя.
Такое же дерьмо было с псарем боксером и мвд-шником в Киеве, но там сразу суд по мере пресечения и вопросы к судье, а не к следователю.
Останні реформи поліції по мінімізації оперативних служб та слідства, скорочення професійних працівників по всій країні ще довго матимуть негативні наслідки. Подивіться хоча б хто очолює поліцію ЗЕ-команди : колишній військовий, працівник кадрового апарату. Подивіться хто керує в МВС: 1-й очільник політик ( може й добре), але заступники на генеральських посадах, які навіть не знають що таке берці, не то що КПК. Для них слідство і оперативна робота - це "когда космические корабли бороздят простори....", а в кращому разі- кілька серіалів із "Ментівських війн". Дуже шкода ветерана Деєва, але такі наш реалії.
У них стволы от мусорского ОПГ