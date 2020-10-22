РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8374 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
3 586 26

Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под зданием главного управления полиции (ул. Владимирская, 15) проходит акция с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Ивана Деева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Иван Деев пострадал во время дорожного конфликта 16 октября. По словам жены Деева, двое мужчин напали на них после того, как Иван посигналил перекрывшей ему движение машине. Более детально об инциденте можно узнать из статьи главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Донецкий теневой миллионер Свиридов избил тяжело больного героя-диверсанта Ивана Деева, который чудом выжил в застенках боевиков".

Участники акции опасаются, что дело могут "замять" и требуют проведения полноценного, объективного расследования.

К митингующим вышел представитель полиции.

Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева 01
Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева 02
Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева 03
Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева 04
Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева 05
Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева 06
Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева 07
Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева 08
Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева 09
Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева 10
Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева 11
Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева 12
Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Иван Деев был в плену с 5 февраля 2017-го. Доброволец из Хмельницкого, служил в спецназе. Был захвачен в Луганске во время выполнения разведывательного задания. Вернулся домой в рамках обмена 29 декабря 2019 года.

Автор: 

акция (2425) ветераны (1107) избиение (9797) Киев (25513) Нацполиция (16458) Иван Деев (5)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Там - телесные повреждения средней тяжести, а подозреваемый - четырежды судим.
Чувак должен уже быть в СИЗО без права внесения залога.
показать весь комментарий
22.10.2020 13:48
+5
Если бы наоборот - уже и суд состоялся бы
показать весь комментарий
22.10.2020 13:54
+2
Дивні люди, самі привели до влади зелену команду, а тепер вимагають справедливості.
Останні реформи поліції по мінімізації оперативних служб та слідства, скорочення професійних працівників по всій країні ще довго матимуть негативні наслідки. Подивіться хоча б хто очолює поліцію ЗЕ-команди : колишній військовий, працівник кадрового апарату. Подивіться хто керує в МВС: 1-й очільник політик ( може й добре), але заступники на генеральських посадах, які навіть не знають що таке берці, не то що КПК. Для них слідство і оперативна робота - це "когда космические корабли бороздят простори....", а в кращому разі- кілька серіалів із "Ментівських війн". Дуже шкода ветерана Деєва, але такі наш реалії.
показать весь комментарий
22.10.2020 14:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там - телесные повреждения средней тяжести, а подозреваемый - четырежды судим.
Чувак должен уже быть в СИЗО без права внесения залога.
показать весь комментарий
22.10.2020 13:48 Ответить
Прошло столько времени... В СИЗО должны сидеть уже аваков со следователем.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:09 Ответить
Если бы наоборот - уже и суд состоялся бы
показать весь комментарий
22.10.2020 13:54 Ответить
Т.е. никто не желает разобраться кто там прав, а кто виноват и кто все затеял (драку). Всем охота объявить виновником того, кто в драке вышел в победителях.
показать весь комментарий
22.10.2020 13:54 Ответить
ну так вперед, разберись
показать весь комментарий
22.10.2020 14:01 Ответить
В отличие от некоторых я помню с чего - он начал сигналить впереди ехавшему авто, которое остановилось для высадки пассажира. И явно не без "красного словца" в адрес водителя того авто через окно.
показать весь комментарий
22.10.2020 14:08 Ответить
ну так я же говорю - дуй туда с плакатом "ЙА за рецедивиста!"
показать весь комментарий
22.10.2020 14:31 Ответить
А где можно почитать за "рецидивіста", кроме верхней писанины под этой статьей?
показать весь комментарий
22.10.2020 14:34 Ответить
зачем читать, не ваши методы! вперед на барикады за четырежды судимого, распятого, в трусцелях оножедетя!
показать весь комментарий
22.10.2020 14:45 Ответить
Так где прочесть, что нападавший - рецидивист?
показать весь комментарий
22.10.2020 14:51 Ответить
у вас есть опровержение, что - четырежды судимый рецидивист является рецидивистом? если нет опровержений, не вижу смысла доказывать, что белое это белое, а не черное.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:05 Ответить
Вы были на месте происшествия?
показать весь комментарий
22.10.2020 15:49 Ответить
А вы были, что оспариваете мои слова "никто не желает разобраться кто там прав, а кто виноват и кто все затеял (драку)"?
показать весь комментарий
22.10.2020 15:58 Ответить
Прочетайте мой пост выше и найдите где я оспариваю ваши слова.Но вы сдесь пишите в подробностях как все произошло, так как вы там были.Кто затеял драку выяснит следствие.Ноьпросто по логике вещей,один с побоями приходит под суд и требует расследования, второй и третий побоев не снимают, машину сразу же снимают с учета.Вопрос зачем, если не виноваты? Да и свидетелей там навалом. Кстати этот деятель реально рецедивист, очень изестен в Донецке.
показать весь комментарий
22.10.2020 17:03 Ответить
Не важно, кто что затеял и тем более кто прав.
Единственный очевидный факт - один(или 2) другому нанес повреждения средней тяжести, что автоматически должно тянуть на СИЗО без залога. И следователь ОБЯЗАН как можно скорее снять ответственность с себя, переложив ее на судью, что он не сделал. Судить теперь надо и следователя.
Такое же дерьмо было с псарем боксером и мвд-шником в Киеве, но там сразу суд по мере пресечения и вопросы к судье, а не к следователю.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:16 Ответить
Дивні люди, самі привели до влади зелену команду, а тепер вимагають справедливості.
Останні реформи поліції по мінімізації оперативних служб та слідства, скорочення професійних працівників по всій країні ще довго матимуть негативні наслідки. Подивіться хоча б хто очолює поліцію ЗЕ-команди : колишній військовий, працівник кадрового апарату. Подивіться хто керує в МВС: 1-й очільник політик ( може й добре), але заступники на генеральських посадах, які навіть не знають що таке берці, не то що КПК. Для них слідство і оперативна робота - це "когда космические корабли бороздят простори....", а в кращому разі- кілька серіалів із "Ментівських війн". Дуже шкода ветерана Деєва, але такі наш реалії.
показать весь комментарий
22.10.2020 14:16 Ответить
Наче ж такого не було при Порошенко? Чи я все переплутав?
показать весь комментарий
22.10.2020 15:40 Ответить
так нєлох же всіх поміняв, новиє літца - не чули? я теж!
показать весь комментарий
22.10.2020 15:48 Ответить
Аваковские кореша клали на законы с пробором,
У них стволы от мусорского ОПГ
показать весь комментарий
22.10.2020 14:37 Ответить
Реформированная порошенко полиция не работает, ибо каков реформатор такие и реформы.
показать весь комментарий
22.10.2020 14:50 Ответить
Шо опять папередники? Кто мешал зеленыйм снять авакова и реформировать плицию за 1,5 года?
показать весь комментарий
22.10.2020 15:51 Ответить
Ну да - попэрэднык виноват и народ ему нищету и злыдни не забыл. А, что мешает зе? Думаю яйца.
показать весь комментарий
22.10.2020 17:25 Ответить
Активистов, ветеранов поддерживаю полностью. Юрию Бутусову респект. Жаль у пострадавшего не было видеорегистратора. Тогда было бы проще.
показать весь комментарий
22.10.2020 15:05 Ответить
Тіньовий мільйонер це, той хто не здатен пояснити законне походження його статків та не платить податків? Це, так зараз поліція називає очільників організованої злочинності? Я не бачив в законах такого формулювання "тіньовий мільйонер".
показать весь комментарий
22.10.2020 15:26 Ответить
Кто ж его посадит? Он же бандит!
показать весь комментарий
22.10.2020 16:20 Ответить
Кожен з поважних дописувачів, яким не байдужі подібні теми, має право на свою думку. Але для коментування подій злочинів, міри запобіжного заходу треба мати хоча б мінімальні знання якщо не в загальному праві (шкільної програми), то в окремих нормах кримінального права та процесу. Умисне заподіяння середньої важкості тілесних ушкоджень- це не тяжкий злочин. Тому міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в СІЗО до винуватців - майже неймовірний факт. Що стосується виразу "слідчого нада судить", то пояснюю, що за КПК 2012 року слідчий не вправі застосувати ст.208 КПК без рішення суду (якщо не затриманий на місці злочину....), тобто у новому кодексі слідство обмежено у праві на затримання, він ні на кого нічого не перекладає, діє в межах повноважень, навіть якщо і готує клопотання на арешт, то йде до прокурора на погодження, а лише тоді до суду. А щодо судді, то суддя також керується тим же недолугим ( "європейським"- януковицьким) КПК, який досить вигідний кожній наступній владі і навіть ніхто й змінювати не бажає, бо приміряє його положення до своєї посади і злодійської натури. Саме цей кодекс і вніс хаос в роботу правоохоронних органів країни, згідно якого щорічно закривається по державі біля 500 тисяч кримінальних проваджень (театр абсурду).
показать весь комментарий
22.10.2020 16:22 Ответить
 
 