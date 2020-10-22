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Пьяные российские солдаты на БМП протаранили забор и повредили систему наблюдения аэропорта в Волгограде. ВИДЕО

Пьяные солдаты армии РФ на БМП протаранили забор и повредили систему наблюдения аэропорта Гумрак в Волгограде

Как сообщает Цензор.НЕТ, два бойца на БМП были пьяны и служили в 20-й гвардейской мотострелковой бригаде.

Как сообщают росСМИ, бойцам было поручено отогнать БМП на полигон из воинской части, но они сбились с пути и заехали в аэропорт.

Видеозапись тарана забора аэропорта опубликована в сети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ракета рикошетом немного уходит выше", - показательные стрельбы ракетами с лазерным наведением в российской армии. ВИДЕО

Автор: 

алкоголь (1666) армия РФ (19197) аэропорт (1509)


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Топ комментарии
+43
Если бы пьяные российские солдаты на БМП не протаранили забор и не повредили систему наблюдения аэропорта в Волгограде то это сделали бы солдаты НАТО.
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22.10.2020 17:41
+41
Наградить! И расстрелять!
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22.10.2020 17:32
+25
на Берлин,походу..
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22.10.2020 17:39
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Наградить! И расстрелять!
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22.10.2020 17:32 Ответить
100%.
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22.10.2020 17:33 Ответить
эххх рюзкай мирушка матушка!!!! там еще два валенка на броне сидят!!! эххх харашо!!! но мало....
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22.10.2020 19:45 Ответить
"АНІЗАБЛУДІЛІСЯ! "
*****
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23.10.2020 09:03 Ответить
Наградить, посмертно ))
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22.10.2020 18:07 Ответить
этих птенцов, турецким Bayraktar на пол зуба и пол секунды работы, так что пускай покатаются на своих железяках пока есть возможность
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22.10.2020 19:52 Ответить
Кожному видати по фанфурику "Бояришника"!
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22.10.2020 20:18 Ответить
Видати кожному по фанфурику "Бояришника"!
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22.10.2020 20:38 Ответить
П'яні російські солдати на БМП протаранили паркан і пошкодили систему спостереження аеропорту у Волгограді - Цензор.НЕТ 2344
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22.10.2020 22:25 Ответить
бл идиоты!
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22.10.2020 17:33 Ответить
Дык там все такие
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22.10.2020 17:34 Ответить
Глонасс....
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22.10.2020 19:30 Ответить
))) жаль он их не вывел на "аэропорт" в энгельсе. там могло бы быть ой как весело, если бы тамошний караул не бухал и начал действовать по уставу, отражая нападение на стратегический обьект ))) во где могла быть веселуха ))))
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22.10.2020 21:25 Ответить
Ну, і що там в Енгельсі? Старі "корита", ТЗ літаючі? Теж мені, "стратегічний об"єкт"...
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23.10.2020 05:10 Ответить
хорошая новость, не спорю, хорошие новости поднимают настроение..., но зачем она нам?
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22.10.2020 17:34 Ответить
"...надо знать чем дышит враг!..."(с)
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22.10.2020 22:13 Ответить
Дидов вспаминали наверна)
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22.10.2020 17:35 Ответить
на Берлин,походу..
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22.10.2020 17:39 Ответить
Вони думали, що це вони вже Київ беруть, чи Лондон...а може й Велику Китайську Стіну - атвєтка за Даманскій...
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22.10.2020 17:43 Ответить
Спасать узников Рейкьявика.
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22.10.2020 17:56 Ответить
Если бы пьяные российские солдаты на БМП не протаранили забор и не повредили систему наблюдения аэропорта в Волгограде то это сделали бы солдаты НАТО.
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22.10.2020 17:41 Ответить
А город подумал ученья идут!
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22.10.2020 17:42 Ответить
Шумахеры!
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22.10.2020 17:43 Ответить
Берлин и Лондон уже взяли, осталось только разбомбить Воронеж.
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22.10.2020 17:47 Ответить
Набудували тут різних заборів, панімаш.
Пьяные российские солдаты на БМП протаранили забор и повредили систему наблюдения аэропорта в Волгограде - Цензор.НЕТ 5987
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22.10.2020 17:48 Ответить
Красота. В рашке в армию не берут, кто не бухает в сиську
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22.10.2020 17:49 Ответить
Ржали всем Пентагоном
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22.10.2020 17:49 Ответить
гуляй рванина на арде.
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22.10.2020 17:50 Ответить
Ну они же притормозили, всё чин-чинарём - просто слегонца срезали угол за пивком.
Всё согласно присяге !
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22.10.2020 17:52 Ответить
Могли проехать вдоль ограды и повалить все столбики - вот это уже непорядок.
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22.10.2020 17:53 Ответить
хари об егозу не изорвали, волнуюсь?
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22.10.2020 17:54 Ответить
По кочкам,по кочкам,и в стенку -бубух!
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22.10.2020 17:55 Ответить
Похоже, воевать нам скоро будет не с кем...)))
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22.10.2020 17:56 Ответить
Пьяные российские солдаты на БМП протаранили забор и повредили систему наблюдения аэропорта в Волгограде - Цензор.НЕТ 6257
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22.10.2020 17:56 Ответить
Деды воевали, а дети подляну творили! Пьяные российские солдаты на БМП протаранили забор и повредили систему наблюдения аэропорта в Волгограде - Цензор.НЕТ 1301
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22.10.2020 17:58 Ответить
Все дело в том, что более-мене приличные корабли, в составе флота СССР, были закуплены в Германии и Италии.
Так что все по честному.
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22.10.2020 18:08 Ответить
Какие военные типы кораблей (грузопассажирские не в счет) СССР закупила? Недостроенный "Лютцов"? А по репарациям после войны флот усилили кораблями Германии и Италии.
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22.10.2020 18:29 Ответить
А какие корабли захватили Сахалин и острова курильской гряды??? И кто технически оснастил и подготовил советских морпехов?
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22.10.2020 22:16 Ответить
Я-я!.. Натюрліх!..
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23.10.2020 09:44 Ответить
И ещё хотелось бы узнать о вяликих победах российского и советского флотов после Ушакова(на парусниках).
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22.10.2020 22:12 Ответить
класс, *********** скрепоносцы)))
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22.10.2020 18:01 Ответить
Два дебила это сила )))) срочники без старшего ))))) назад в СССР )))
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22.10.2020 18:01 Ответить
Они решили что это забор их части и потом отстроят к дембелю
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22.10.2020 18:05 Ответить
Они думали, что берут Берлин. А когда проспались, то оказалось - Волгоград...
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22.10.2020 18:22 Ответить
на Берлин - нельзяя!.. там еврогеи сидят.. поймают солдатушек, и вы%%ут!
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22.10.2020 18:32 Ответить
Поэтому они решили наступать в противоположном направлении
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22.10.2020 18:36 Ответить
Гвардейцы, вперед!
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22.10.2020 18:23 Ответить
Кстати. Если бы они этого не сделали, - это сделали б солдаты НАТО!!!😝
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22.10.2020 18:54 Ответить
Не фига они не пьяные! Это-огуречный лосьон с боярой,реалии,кули...
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22.10.2020 19:22 Ответить
Дизбат минимум))!! Поздравляю))!!
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22.10.2020 19:37 Ответить
Удивили... Ещё в бытность мою в СА рязанский прапор на танке за пляшкой в райцентр гонял, два забора и угол школы снёс...
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22.10.2020 20:37 Ответить
И ещё хотелось бы узнать о вяликих победах российского и советского флотов после Ушакова(на парусниках).
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22.10.2020 22:14 Ответить
Не доехало до Германии
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22.10.2020 22:20 Ответить
А было подумал, что стена Сени Кулявлоба начала работать.
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22.10.2020 22:40 Ответить
Реально дебилы. Там проволока могла спокойно перерезать этих "умников" пополам.
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22.10.2020 22:44 Ответить
У них заканчивалось бояра и топливо и они в ужасе осознавали, что до родной говени не дотянут. Было принято смелое решение зайти на полосу ближайшего аэродрома сохранив технику от набегающих со всех сторон солдат нато на зеленых слонах. Не найдя ворот они поняли, что натовцы успели замуровать вход и решили с боем пробиваться к своим.
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22.10.2020 23:14 Ответить
Очень даже скрепненько ! Это вам не турецкими беспилотниками воевать в Сириии , а с волгоградскими заборами .Несомненный успех ....Непобедимая .... орда
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22.10.2020 23:20 Ответить
Оборона сталінграда-2020.
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22.10.2020 23:42 Ответить
молодцы. всё правильно сделали, так держать.
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23.10.2020 03:13 Ответить
-1 .... ВИВАТ!!!. До стены - 2 всадника , после - только один. Походу, второму бестолковку отрвало и хребет переломало...
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23.10.2020 03:36 Ответить
По картинке сначала подумал, что это штурмуют стену Яценюка
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23.10.2020 08:57 Ответить
мокши як завжди чудять по п'яні.
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28.10.2020 18:07 Ответить
 
 