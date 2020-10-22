Пьяные российские солдаты на БМП протаранили забор и повредили систему наблюдения аэропорта в Волгограде. ВИДЕО
Пьяные солдаты армии РФ на БМП протаранили забор и повредили систему наблюдения аэропорта Гумрак в Волгограде
Как сообщает Цензор.НЕТ, два бойца на БМП были пьяны и служили в 20-й гвардейской мотострелковой бригаде.
Как сообщают росСМИ, бойцам было поручено отогнать БМП на полигон из воинской части, но они сбились с пути и заехали в аэропорт.
Видеозапись тарана забора аэропорта опубликована в сети.
Топ комментарии
+43 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий22.10.2020 17:41
+41 Олег Анатолиевич
показать весь комментарий22.10.2020 17:32
+25 Салаутдин
показать весь комментарий22.10.2020 17:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
*****
Всё согласно присяге !
Так что все по честному.