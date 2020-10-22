Пьяные российские солдаты на БМП протаранили забор и повредили систему наблюдения аэропорта в Волгограде. ВИДЕО

Пьяные солдаты армии РФ на БМП протаранили забор и повредили систему наблюдения аэропорта Гумрак в Волгограде

Как сообщает Цензор.НЕТ, два бойца на БМП были пьяны и служили в 20-й гвардейской мотострелковой бригаде.

Как сообщают росСМИ, бойцам было поручено отогнать БМП на полигон из воинской части, но они сбились с пути и заехали в аэропорт.

Видеозапись тарана забора аэропорта опубликована в сети.

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