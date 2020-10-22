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Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за усиление ответственности за несоблюдение карантинных мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина24.

"Наши люди, я считаю, очень расслабились. Я понимаю, что они устали от COVID, это понятно, но не носить маску неправильно. Изменения в законодательстве по поводу штрафов, я считаю, должны быть. Я считаю, что каждый человек должен знать, что если он не носит маску, сразу можно штрафовать, а не админпротокол, который выписывает полицейский, а потом в суде оно все разбивается", - сказал Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что решение должна принимать Верховная Рада, но добавил, что "никто перед выборами ничего не хочет делать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": При 15 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун, - Зеленский

Президент подчеркнул, что опаснее неношения масок является сбор 20-30 тысяч человек одновременно на концертах в Днепре, Одессе, Харькове. По его словам, именно в этих областях "пошла волна" заболеваемости.

"Там заведены уголовные дела, после чего эти уголовные дела берут мэры тех или иных городов Украины себе в риторику, я имею в виду, что выходят и говорят: "Из-за того что выборы, меня хотят сбросить", а не потому, что из-за него погибло большое количество людей", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20343) карантин (16729) штраф (1285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились"

Это не тот му22озвон вылез, который со своей челядью по кафе без масок шатался?
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22.10.2020 19:04
+25
...а что это за расслабившийся чмырь, не знаешь, вальдемар?
Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились" - Цензор.НЕТ 717
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22.10.2020 19:08
+22
Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились" - Цензор.НЕТ 3007
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22.10.2020 19:05
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Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились"

Это не тот му22озвон вылез, который со своей челядью по кафе без масок шатался?
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22.10.2020 19:04 Ответить
Нет, то Голобородько!
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22.10.2020 19:06 Ответить
Скорее Голохвастов.
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22.10.2020 19:31 Ответить
Тот же мудозвон, который девочку обнимал и целовал, снявши маску...
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22.10.2020 19:07 Ответить
Вова, поехали лучше в Хмельницкий кофэ пить !

мудозвон ты эдакий !!!!
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22.10.2020 19:30 Ответить
Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились" - Цензор.НЕТ 3007
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22.10.2020 19:05 Ответить
Классика не стареет.
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22.10.2020 19:19 Ответить
Зеленський виступає за посилення покарання за порушення карантинних заходів: "Наші люди дуже розслабилися" - Цензор.НЕТ 3288
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22.10.2020 19:51 Ответить
тікаю...

Зеленський виступає за посилення покарання за порушення карантинних заходів: "Наші люди дуже розслабилися" - Цензор.НЕТ 3924
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22.10.2020 20:00 Ответить
О! -ви вже їхні люди!
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22.10.2020 19:06 Ответить
Хай подивиться фотки з "нашими журнаГлистами" !!!)))
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22.10.2020 19:07 Ответить
Він про "вєлюр"?
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22.10.2020 19:07 Ответить
...а что это за расслабившийся чмырь, не знаешь, вальдемар?
Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились" - Цензор.НЕТ 717
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22.10.2020 19:08 Ответить
У ГолоБордька Ковід проникає через бороду!!)))
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22.10.2020 19:10 Ответить
Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились" - Цензор.НЕТ 2803
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22.10.2020 19:29 Ответить
потому что вот это НЕ НАШИ ЛЮДИ !!!!
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22.10.2020 19:31 Ответить
что значит "наши"? ты кто? ты барин? с каких делов у тебя есть "твои" люди?
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22.10.2020 19:14 Ответить
Это ватное убожество с замашками жлоба.
С невероятно завышенной самооценкой.
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22.10.2020 19:20 Ответить
Наши люди/ Его люди и вирус. Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства,Гончарук. "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций./Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский. - Мы это Зеленский и Мендель : Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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22.10.2020 19:15 Ответить
Важна не строгость наказания, а его неотвратимость! И тут большие проблемы.
За пьяную езду усилили ответственность - и что? В два (!) раза увеличилось количество пьяных ДТП...
МВД некогда - активистов от судов отгоняют.
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22.10.2020 19:16 Ответить
Понеслось...
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22.10.2020 19:17 Ответить
всем пожизненное... Все виноваты, все кроме Вовы, - он хороший и ему надо хлопать, а кто его ругает, - тот Порохобот и соросенок)
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22.10.2020 19:18 Ответить
Оманський брехун в своїй стихії.
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22.10.2020 19:23 Ответить
Люди розслабились....Термометри в школах показують від 24 до 32 градусів (як визначити,з якою температурою людина прийшла на роботу?) безконтактний термометр досить дорогий,а закупили,мабуть,іграшкові,маски для вчителів -1 на день.( це нормально? знімаєш-одягаєш,знімаєш-одягаєш)...люди розслабились,а влада і не напружувалась
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22.10.2020 19:24 Ответить
а влада і не напружувалась
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22.10.2020 19:33 Ответить
Тоді вже одразу за відсутність мізків штрафуйте. Хоча це не так добре видно, як відсутність маски.
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22.10.2020 19:26 Ответить
время выносить зеленую гниду и его прихлебателей...
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22.10.2020 19:26 Ответить
Надо полагать,что ресторан "Велюр" теперь по приказу Зеленского сожгут.
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22.10.2020 19:28 Ответить
А як же право на швидкий та справедливий суд? Певно не в Україні
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22.10.2020 19:33 Ответить
Совсем охамели, нищеброды. Могли бы как величайший ********** всех времен и народов на личном велике передвигаться, воздухом свежим дышать и соблюдать дистанционный режим.
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22.10.2020 19:33 Ответить
Я не знаю, от чего устали ваши люди, тов.эрзац-презе-дент, а наши люди устали от тебя, Моника зебенська ! Валинах, идиот!
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22.10.2020 19:34 Ответить
согласен, надо руьить головы, ну хоть певым нарушителям, сдам несколько кандидатов на отрубка башки.
Зеленський виступає за посилення покарання за порушення карантинних заходів: "Наші люди дуже розслабилися" - Цензор.НЕТ 1644
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22.10.2020 19:34 Ответить
Зеленський виступає за посилення покарання за порушення карантинних заходів: "Наші люди дуже розслабилися" - Цензор.НЕТ 3779
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22.10.2020 19:34 Ответить
І саме цікаве тут те, що карантинний режим посилять, а за корупцію так і продовжать відпускати за заставу-індульгенцію, замість пожиттєвого утримання під вартою.
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22.10.2020 19:39 Ответить
Пнх
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22.10.2020 19:39 Ответить
Люди очень расслабились полтора года назад, когда на ха-ха повелись!
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22.10.2020 19:41 Ответить
Отож......
Бойка потрібно було обирати!
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22.10.2020 19:46 Ответить
ну, кому и кобыла невеста
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22.10.2020 20:16 Ответить
А шо Бойко?-тоже еврей.
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22.10.2020 20:58 Ответить
Давно пора!
В місті Суми, який в червоній зоні люди їздять в маршрутках без масок.
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22.10.2020 19:45 Ответить
З останнього блокування командою цензора не хотілось навіть читати його, але скажу, карають найслабших і не захищених державою підприємців, тому штрафи це не вихід, бо якийсь придурок помічник депутата, ходе з короною по магазінах і розповсюджує заразу, а винен продавець, бо не може дихати 12 годин через маску.
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22.10.2020 19:48 Ответить
Наши люди в карманах по 17 000 гривен НЕ носят, если шо.
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22.10.2020 19:50 Ответить
Може і Білл Гейтса за срамні уди і в ООН на допит?
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22.10.2020 19:53 Ответить
У маленького злобного Зеленского на уме только наказывать, штрафовать.
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22.10.2020 19:57 Ответить
Наш презилент забрал из https://ukranews.com/news/729399-nadbavki-medrabotnikam-iz-fonda-borby-s-covid-19-potratili-5-9-mlrd-griven Фонда борьбы с COVID-19 - 35 млрд гривен для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения (постановление КМУ от 01.07.2020 № 539) из 65,96 млрд гривен, и теперь рассказывает что люди расслабились !!!
Шутка от Квартала продолжаются в жизни !
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22.10.2020 20:05 Ответить
Доречі, краде на дорогах, патло.
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22.10.2020 20:29 Ответить
Таки да, если б не КОВИД, то и дорог ещё б лет 20 не было))))
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22.10.2020 21:03 Ответить
А я вот думаю что наш ********** не только расслабился но и охренел от безнаказанности
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22.10.2020 20:08 Ответить
давай, Прыщ, начни с Велюра. Но, потом тебе один шеф-повар все твои айкосы в жопу засунет
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22.10.2020 20:14 Ответить
Зєля - офігєвша рожа.
Дострокові.
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22.10.2020 20:25 Ответить
за масочку по мнению ЯнеЛоха надо ужесточать наказание, а вот за вождение авто в нетрезвом виде - не надо. Зе-логика!
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22.10.2020 20:35 Ответить
Президенту надо начать с себя, а потом на других кивать
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22.10.2020 20:38 Ответить
Та где уж тут без дури, как у тебя, расслабишься
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22.10.2020 20:55 Ответить
сразу можно штрафовать, а не админпротокол, который выписывает полицейский, а потом в суде оно все разбивается", - сказал Зеленский.

А не догадывается, почему разбивается???) юрист, мля
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22.10.2020 21:00 Ответить
Это тот кто в трусах прыгал по сцене.
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22.10.2020 21:13 Ответить
"НАШИ люді в булошную на таксі нє єздят"(с)....ну так і каву в карантин по кав'ярням не п'ють з грибним супчиком під фото-піар, і по "вєлюрам" не шорхаються. майстер спорту по боротьбі з... х/з чим... ти ж сам ЦЕ зробив.
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22.10.2020 22:00 Ответить
Сидить без намордника і патякає, що людей без намордників треба штрафувати.
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23.10.2020 00:16 Ответить
Цікаво, а чого "в суді все розбивається"? Мабуть, тому що масковий режим незаконний.
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23.10.2020 00:32 Ответить
правильно сказал.
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23.10.2020 02:33 Ответить
Может мы и расслабились, если бы не ты.
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23.10.2020 07:31 Ответить
Начни с себя. На фото интервью - в закрытом помещении без масок.
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23.10.2020 09:28 Ответить
"Наші люди, я вважаю, дуже розслабилися." - от тут я з тобою Лошара, згідний. Якби не розслаблялися, то не вибрали б під час війни таке лайно як ти і твоя зелена квартальщина.
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23.10.2020 10:11 Ответить
 
 