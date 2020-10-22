Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за усиление ответственности за несоблюдение карантинных мероприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина24.
"Наши люди, я считаю, очень расслабились. Я понимаю, что они устали от COVID, это понятно, но не носить маску неправильно. Изменения в законодательстве по поводу штрафов, я считаю, должны быть. Я считаю, что каждый человек должен знать, что если он не носит маску, сразу можно штрафовать, а не админпротокол, который выписывает полицейский, а потом в суде оно все разбивается", - сказал Зеленский.
В то же время глава государства подчеркнул, что решение должна принимать Верховная Рада, но добавил, что "никто перед выборами ничего не хочет делать".
Президент подчеркнул, что опаснее неношения масок является сбор 20-30 тысяч человек одновременно на концертах в Днепре, Одессе, Харькове. По его словам, именно в этих областях "пошла волна" заболеваемости.
"Там заведены уголовные дела, после чего эти уголовные дела берут мэры тех или иных городов Украины себе в риторику, я имею в виду, что выходят и говорят: "Из-за того что выборы, меня хотят сбросить", а не потому, что из-за него погибло большое количество людей", - добавил Зеленский.
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Это не тот му22озвон вылез, который со своей челядью по кафе без масок шатался?
мудозвон ты эдакий !!!!
С невероятно завышенной самооценкой.
За пьяную езду усилили ответственность - и что? В два (!) раза увеличилось количество пьяных ДТП...
МВД некогда - активистов от судов отгоняют.
Бойка потрібно було обирати!
В місті Суми, який в червоній зоні люди їздять в маршрутках без масок.
Шутка от Квартала продолжаются в жизни !
Дострокові.
А не догадывается, почему разбивается???) юрист, мля