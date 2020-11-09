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"Байрактары" уничтожили под Ходжавендом новейший армянский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2КМ, производства РФ. ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения армянской ЗРК "Тор-М2КМ" в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"9 ноября в 15:50 прицельным огнем наших подразделений был уничтожен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2КМ", применявшийся против нашей авиации и размещенный противником между частными жилыми домами на Ходжавендском направлении фронта", - говрится в сообщении.

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Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) беспилотник (3586) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+83
Між житловими будинками? Ой, ніколи такого не було, і ось тобі знову...
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09.11.2020 18:29
+64
Рукожопые кацапо-фашисты никогда ничего нормального не делали.и не сделают
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09.11.2020 18:28
+56
Мы будем стоять позади женщин и детей, и кто это сказал? Падаль поганая
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09.11.2020 18:39
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...если ты под "Байрактаром" -
никогда не будешь будем старым
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09.11.2020 19:47 Ответить
АналовГовне😂
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09.11.2020 20:25 Ответить
Был тор. Стал бублик.
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09.11.2020 20:52 Ответить
Армянский ТОР говорите....Но. Но..Обслуживать такой комплекс, не урюком торговать. Там необходимая длительная подготовка. На пультах запуска много "тумблеров и кнопочек." Но это и к лучшему. Чем больше ихтамнетов дегенератов утилизируют в различных странах дальнего и ближнего зарубежья, тем меньше этой гнойной, дебилизированной, духовно сифилисной гнуси приползет в Украину. Слава Турции!. И ее аксакалу Эрдогану.! Слава Азербайджану. Смерть оккупантам людоедам!
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09.11.2020 20:58 Ответить
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09.11.2020 21:02 Ответить
Азербайджанські бандерівці , щастя вам , здоров'я , добра і перемоги . Від всієї України , від щирого серця .
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09.11.2020 21:05 Ответить
Это можно смотреть вечно.
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09.11.2020 21:06 Ответить
Во первых это красиво!
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09.11.2020 22:16 Ответить
выглядит что тот аналогов нету таки слепой, но ватан в нутри коробки не вооружённым глазом таки увидел безпилотник и понял, надо делать когти, но двери в гараж не закрили да и пестец накрилься.
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09.11.2020 22:21 Ответить
московских ублюдков поставили на место
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09.11.2020 23:37 Ответить
тут хихикают над российским комплексом ПВО. А он отработал на отлично, уничтожил три азербайджанские ракеты!
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10.11.2020 09:33 Ответить
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