"Байрактары" уничтожили под Ходжавендом новейший армянский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2КМ, производства РФ. ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения армянской ЗРК "Тор-М2КМ" в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"9 ноября в 15:50 прицельным огнем наших подразделений был уничтожен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2КМ", применявшийся против нашей авиации и размещенный противником между частными жилыми домами на Ходжавендском направлении фронта", - говрится в сообщении.

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