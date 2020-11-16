Система "Дій вдома" не работает: инфицированные продолжают ходить на работу, в школу и публичные места, - Кличко. ВИДЕО
Мэр Киева Виталий Кличко считает контроль за больными коронавирусом одним из основных способов разорвать цепь передачи болезни.
Об этом Кличко заявил во время онлайн брифинга 16 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы не хотим полного локдауна! И сегодня на селекторе с премьер-министром я также подчеркнул важность контроля за изоляцией больных и контактных лиц. Чтобы прекратить волну распространения вируса. Потому что, к сожалению, система "Дій вдома" не работает. И у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места. Контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов расторжения цепи передачи вируса!" - заявил Кличко.
Кличко подчеркнул, что главное сейчас - сохранить здоровье и жизнь людей. Он вновь подтвердил, что Киев будет выполнять постановление правительства о так называемом "карантине выходного дня".
Глава столицы в очередной раз призвал всех соблюдать элементарные правила безопасности и регламенты работы, которые определила власть.
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Хотя до реформы у меня был повод лично испытать на себе (после - жена и дочь). Вообще без нареканий.
Армия? Это вряд ли. Армия ОЧЕНЬ НЕ любит, когда политики вмешивают ее в грязные делишки, "каштаны из огня таскать": сначала втянут армию, а потом военных во всем же и обвинят (как сейчас обвиняют военных за "преступления" в Афганистане, как будто это военные всю эту кашу в Афгане заварили, сами пришли к властям - премьерам, президентам - и кулаками по столам стучали, хотим, мол, в Афган, не дает покоя нам горестная субьба братьев-афганцев за тысячи километров от нас).
Полиция? Тоже вряд ли. Ковидобесие закончится, а полицейские на рабочих местах станутся. И что харатктерно, живут полицейские не в казармах, а в тех районах города, что и население, которое они в домах "заваривать" должны. Полицейским легко население напомнить может - и женам их, и детям - поговорку, что не стоит плевать в колодец.
Именно потому в РФ используют РосГвардию, причем привозят из других регионов, да и то в Хабаровске она участвовать как-то отказалась...
Хотя согласен, что в данном случае, армия может реально изолироваться от жизни государства.
Но случай это крайний, и ничего в нем хорошего нет.
Это означает замену правящего класса, инфляцию (или гиперинфляцию), передел имущества, словом, гражданскую войну в той или иной степени.
Армия вмешивается в самом крайнем случае (если это, конечно, не Африка какая, там и сержант переворот вполне успешно замутить может, как в Либерии было дело).
Ведь везде стоят антисептики для рук?
Так как же гражданин может кого заразить, неужели Вы хотите сказать, что маски не работают????
маски работают, при условии, что их все носят и носят правильно
Это только 1 пример))
Видео Вам в помощь на предмет того как правильно одетая маска что-то там "удерживает".
https://www.youtube.com/watch?v=TkdTyZ9xd_g
если человек находится в маске в общественных местах, если он использует антисептик, если он моет руки после посещения сортира, если он не харкает и не сморкается (он же в маске), то кого он может заразить???
Речь о том. что "кто-то что-то носит на подбородке" и потому ВСЕХ надо запереть по домам, сходно с рассуждением, что надо всех мужиков кастрировать, а то некоторое среди них педофилы.
я ответил, что, во-первых, некоторые носят неправильно, что равносильно что не носят; во-вторых, маска макс. эффективна когда она на обоих конктактирующих, плюс дистанция. Грубо говоря, если вы будете в маске, а зараженный нет и вы будете 15 минут разговаривать сидя за одним столиком, то скорее всего вы заразитесь.
Вы там с глузду съехали???
СОЦИАЛЬНОЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕ.
Полтора метра дистанция.
Когда хирург оперирует в маске, то кого его маска защищает?
Хирурга?
Нет, ОПЕРИРУЕМОГО! (это знает каждый в детском саду даже)
Если на оперируемом нет маски (а когда она есть?), то означет ли это, что оперируемый заразится от хирурга в маске?
НИКОГДА.
Либо маска защищает, либо нет.
Не позорьтесь и не демонстрируйте вашу вопиющую безграмотность.
Вас просто противно читать, всякому незнанию предмета есть предел.
Как не мог свести бюджет штата, как взяли федерали штат на свое содержание (администрирование?), так и закончилось в штате Виктория ковидобесие, а премьер штата исчез, как и не было его, то ли жив, то ли преставился, и НИ ОДНОГО ЗАРАЖЕННОГО в штате Виктория, только идиоты в масках при +33 жары шпарят.
Так что лучше будет в скафандре!
С начала этого года в ДТП на дорогах Украины погибли 3000 человек (это погибшие, о том сколько искалечено, скромно умалчивают), то, что аваковцы никак не борятся с нарушителями правил дорожного движения - "это мы понять можем"(С).
Но чтобы аваковцы добровольно отказались старушек за неношение масок штрафовать - вот в это я, простите, никогда не поверю!
Во-первых, это совершенно безопасно, старух штрафовать.
А, во-вторых, как же тогда вы пополните бюджет?
У вас же кроме штрафов ниаких источников дохода не осталось!
Когда нас всех обязали маски носить, как основное средство защиты от ковида?
Вы там разберитесь, прежде чем противоречить основным рекомендациям лучших
собаководовборцов с ковидо-заразой.
В Высоцкий
Едешь ли в поезде, в автомобиле
Или гуляешь, хлебнувши винца, -
При современном машинном обилье
Трудно по жизни пройти до конца.
Вот вам авария: в Замоскворечье
Трое везли хоронить одного -
Все, и шофёр, получили увечья,
Только который в гробу - ничего.
Бабы по найму рыдали сквозь зубы,
Дьякон и тот верхней ноты не брал,
Громко фальшивили медные трубы,
Только который в гробу не соврал.
Бывший начальник - и тайный разбойник -
В лоб лобызал и брезгливо плевал,
Все приложились, и только покойник
Так никого и не поцеловал.
Но грянул гром - ничего не попишешь,
Силам природы на речи плевать, -
Все разбежались под плиты и крыши,
Только покойник не стал убегать.
Что ему дождь? От него не убудет.
Вот у живущих закалка не та.
Ну а покойники, бывшие люди, -
Смелые люди и нам не чета.
Как ни спеши, тебя опережает
Клейкий ярлык, как отметка на лбу,
А ничего тебе не угрожает,
Только когда ты в дубовом гробу.
Можно в отдельный, а можно и в общий -
Мёртвых квартирный вопрос не берёт.
Ох, молодец этот самый усопший:
Не испугается и не соврёт.
В царстве теней - в этом обществе строгом -
Масса опасностей, бездна тревог.
Как и у нас: все мы ходим под Богом,
Только которым в гробу - ничего.
Ловко, надёжно работают бойни,
Все кому надо - всегда в тренаже.
Значит, в потенции - каждый покойник,
За исключением тех, кто уже.
Слышу кругом: "Он покойников славит!"
Нет, я в обиде на нашу судьбу:
Всех нас когда-нибудь ктой-то задавит,
За исключением тех, кто в гробу.
1970
Значит таких как ты нужно деньгой и бить - по 18 тысяч штрафа за каждый выход на работу инфицированной особы. Ибо совести у вас нет, по-другому вы не понимаете.
И премию для полиции ввести - скажем в 10% от суммы штрафа - чтобы ходили и штрафовали.
Платите людям по 1000 $ в месяц и все будут сидеть дома .
Названия городов и номера больниц в студию .
Это про Киев. Гугл в помощь, в других местах тоже есть.
Все рівно перехворіють всі. Тому що вірус дуже заразний.
Таке відчуття ,що потрібно , щоб від голоду повинно вмирать більше ніж від коронавірусу , щоб деякі це зрозуміли.
В мене на роботі робили всій зміні тести,коли з цієї зміни хтось захворів.
Так от -біля половини з коронавірусом були ті,хто навіть про це не підозрював. І дуже складно порахувать ,скільки вже перехворіли за більше ніж пів року карантину.
Так що ця вся статистика до сраки.
Но крайне ограниченное время.
40 дней вообще то, именно потому он и называется "карантин", от цифры "40" по итальянски.
Карантина длинной в несколько месяцев не бывает, это означает, что власть некомпетентна и профнепригодна, и ее сносить пора нафиг.
а перше речення Ваше - то гірка правда... безальтернативна майже...
(тьху, тьху... хай би ми з Вами помилялися)
Там, после расстрела одного короновирусного, который самовольно вышел из изоляции, коронвирус сразу исчез по всей стране.
После этого, 18 марта этого года президент Ким Чен Ын официально заявил, что в КНДР нет случаев заражения коронавирусом.
Виталик, бери на заметку, после расстрелов, в Северной Кореи все боятся ослушаться власть.
Виталик, не хочешь предложить расстреливать нарушителей, что бы уже наверняка без всяких полумер, в Киеве навсегда исчез короновирус, как это произошло в Северной Корее?
Даст ворьё людям средства, что бы люди как то выжили на период жёсткого карантина... ага, как же
Не для того они обворовывают народ, что бы ему что то давать.
Жёсткий карантин это называется - сидите по домам и тихо подыхайте с голоду от безденежья.
Лозунг воровской власти - Ни копейки не дадим вам (из нами наворованного у народа)
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
Неужели вы серьёзно воспринимаете его профессионализм в вопросах коронавируса?
Будьте снисходительны. Имейте чувство юмора.
Якщо ти проходив десь там, де недавно проходив хворий, колір в програмі стане червоний і відтепер ти повинен сидіти вдома, а вийдеш з дому - тобі п**ц.