Система "Дій вдома" не работает: инфицированные продолжают ходить на работу, в школу и публичные места, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко считает контроль за больными коронавирусом одним из основных способов разорвать цепь передачи болезни.

Об этом Кличко заявил во время онлайн брифинга 16 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы не хотим полного локдауна! И сегодня на селекторе с премьер-министром я также подчеркнул важность контроля за изоляцией больных и контактных лиц. Чтобы прекратить волну распространения вируса. Потому что, к сожалению, система "Дій вдома" не работает. И у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места. Контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов расторжения цепи передачи вируса!" - заявил Кличко.

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Кличко подчеркнул, что главное сейчас - сохранить здоровье и жизнь людей. Он вновь подтвердил, что Киев будет выполнять постановление правительства о так называемом "карантине выходного дня".

Глава столицы в очередной раз призвал всех соблюдать элементарные правила безопасности и регламенты работы, которые определила власть.