Винницкие полицейские задержали вора причастного к более 10 квартирным кражам. ВИДЕО

Винницкие правоохранители задержали мужчину, который обокрал более 10 квартир.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона,во время последней кражи 39-летний местный житель взломал замок входных дверей квартиры и украл охотничье ружье и ценные вещи.

Грабителя задержали в его квартире. Полиция изъяла вещественные доказательства о причастности подозреваемого к кражам из квартир. Украденное ружье грабитель выбросил из окна едва поняв, что его пришли задерживать.

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