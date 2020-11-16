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Винницкие полицейские задержали вора причастного к более 10 квартирным кражам. ВИДЕО

Винницкие правоохранители задержали мужчину, который обокрал более 10 квартир.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона,во время последней кражи 39-летний местный житель взломал замок входных дверей квартиры и украл охотничье ружье и ценные вещи.

Грабителя задержали в его квартире. Полиция изъяла вещественные доказательства о причастности подозреваемого к кражам из квартир. Украденное ружье грабитель выбросил из окна едва поняв, что его пришли задерживать.

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Винница (726) воровство (662) задержание (6675) Нацполиция (16459)


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А хіба не це має робити поліція ? В чому новина?
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16.11.2020 16:39 Ответить
так вор многосерийный
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16.11.2020 17:01 Ответить
Закрили базар і...Володимир Борисович "пішов у народ"...Чергова жертва Covid
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16.11.2020 17:28 Ответить
місцевий гризун
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16.11.2020 17:44 Ответить
Я бы сказал наверное что защищать следует по лучше, однако у самого недавно гараж обнесли, так что тут я молчу
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26.01.2021 14:01 Ответить
 
 