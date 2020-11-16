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Для Украины важнее всего, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове, - Кулеба. ВИДЕО

Партия действующего президента Молдовы Игоря Додона сохраняет много мест в молдавском парламенте, поэтому, несмотря на победу его соперницы Майи Санду на очередных президентских выборах, для Украины важно, чтобы РФ не наращивала свое влияние в Молдове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина".

"Дело в том, что в Молдове полномочия между президентом и парламентом распределены в пользу парламента, и потому очень хорошо, что выборы закончились и прошли спокойно, нормально. Майя Санду, в отличие от президента Додона, никогда не делала заявления, неприемлемые для Украины, о статусе Крыма. Потому мы будем с ней активно работать", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, ввиду того, что партия Додона сохраняет очень много мест в молдавском парламенте и влияние на политический процесс, "Молдова будет балансировать".

"Им надо будет прилагать много усилий, чтобы найти внутренний баланс между президентом и парламентом. Они уже были в этой ситуации, только было наоборот: прозападный парламент и пророссийский президент. Потому все эти рокировки для молдавской политики являются понятными вещами. Для Украины важнее всего, чтобы Молдова была стабильной страной и чтобы Россия в ней не наращивала влияние. Потому существование этого баланса нас вполне утраивает", - подытожил Кулеба.

Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду

Автор: 

Молдова (1870) Кулеба Дмитрий (2880) Додон Игорь (137) Мая Санду (211)


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Топ комментарии
+5
"Для Украины важнее всего, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове, - Кулеба"

Для Молдовы и Украины важнее всего, чтобы Санду и Зеленский 1 на 1 договорились о перекрытии всех направлений контрабанды Приднестровья хотя бы со стороны Украины на данном этапе. После досрочных парламентских выборов в Молдове новое правительство перекроет контрабанду со стороны Молдовы. И вот тогда посмотрим, что будет делать Красносельский в своём Тирасполе без грязных денег.
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16.11.2020 17:00
+4
Для Украины важно заблокировать вату в Приднестровье с последующим освобождением .
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16.11.2020 16:55
+4
Для Украины важно, что бы РФ не наращивала свое влияние в Украине.
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16.11.2020 18:24
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Для Украины важно заблокировать вату в Приднестровье с последующим освобождением .
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16.11.2020 16:55 Ответить
Список того, что для Украины "важнее всего" каждый час раздувается в размерах. Янукович тоже становится частью этой категории, хотя был период, когда о нем уже подзабыли.
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16.11.2020 16:59 Ответить
Чтобы представить себе степень мобилизации молдован из диаспоры. Самым первым голосовал молодой человек,архитектор,работающий в Японии. Когда его спросили как это было он ответил: Ну,мне совсем не трудно это было сделать,потому что от моего дома до избирательного участка пять минут хода пешком. А вот моя сестра в Аризоне добиралась до избирательного участка 10 (!) часов за рулем! Вот это героизм! 10 часов,Карл... Я бы,наверное,это не смог.
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16.11.2020 17:00 Ответить
"Для Украины важнее всего, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове, - Кулеба"

Для Молдовы и Украины важнее всего, чтобы Санду и Зеленский 1 на 1 договорились о перекрытии всех направлений контрабанды Приднестровья хотя бы со стороны Украины на данном этапе. После досрочных парламентских выборов в Молдове новое правительство перекроет контрабанду со стороны Молдовы. И вот тогда посмотрим, что будет делать Красносельский в своём Тирасполе без грязных денег.
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16.11.2020 17:00 Ответить
а почему Санду не перекрыла контрабанду когда была премьер-министром в коалиции с Додоном?
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16.11.2020 17:09 Ответить
Она перекрыла. Только партия Додона и демократическая партия Плахотнюка выразили вотум недоверия правительству Санду и Санду покинула пост премьер-министра.
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16.11.2020 17:14 Ответить
то есть Санду и ее блок АКУМ не были в коалиции с Додоном?

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16.11.2020 17:17 Ответить
Санду и Додон были в коалиции на короткое время. Но это не значит, что фракция социалистов в парламенте вместе с демократической партией не могли голосовать против кабинета министров Санду и снять её с должности. Коалиция распалась в тот момент, когда народ требовал от Санду назначить прокурором Штефана Глигора, а Додон и демократы этого не хотели. В итоге генеральным прокурором Молдовы стал гагауз Стояногло, а правительство Санду отправили в отставку совместными голосами социалистов и демократов.
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16.11.2020 17:21 Ответить
Я просто помню https://ukrop.party/uk/news/central/13444-sprava-moldovi-scho-stoyit-za-derzhavnim-zakolotom ету историю . Санду пошла в коалицию с Додоном чтоб сковырнуть своих же коллег по проевропейскому выбору. Как к подобному относится? У нас тоже был такой Мороз...
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16.11.2020 17:26 Ответить
Каких коллег ? Кто вам такую глупость рассказал ? Не были демократы Плахотнюка никогда коллегами партии Санду. Буквально на днях бывший председатель парламента от демократической партии Андриан Канду признался, что партия Плахотнюка помогала Додону в 2016 году стать президентом Молдовы. Демократическая партия сейчас распалась на группировки и побежали кто куда. "Проевропейский выбор" ага.
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16.11.2020 17:33 Ответить
Демократы, как бы то ни было, были за проевропейский выбор. Санду ж предпочла им ватную рашистскую подстилку Додона. Єто просто ее характеризует.
Выглядит так что ее "проевропейскость" дутая и легко переступается.ВОт и все.
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16.11.2020 17:41 Ответить
Не были никогда демократы за проевропейский выбор. Вы если не знаете ситуацию - лучше ничего не пишите. Они такие же демократы как Додон социалист. И те и другие прикрываются популизмом. В 2018 году ЕС оборвал все связи с Молдовой из-за демократов. С тех пор Молдова полностью отрезана от ЕС. Остался только безвизовый режим, к которому демократы не имеют никакого отношения. Это всё что связывало Молдову и ЕС во время правления демократов. Далее, нынешнее правительство Додона создано голосами так называемых демократов. Фактически весь последний год социалисты и демократы были в коалиции, именно они отправили кабинет министров Санду. Поэтому про проевропейский выбор демократов Плахотнюка рассказывайте кому-то другому. На ближайших парламентских выборах демократы даже в парламент не пройдут, они партия труп.
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16.11.2020 18:22 Ответить
Вы ж пронимаете что даже если демократы были "дутыми" и "популистами", то Додон был вполне проросийской мразью. Не дутой.
Что не помешало вашей Санду пойти с ним в коалицию.
Каков бы ни был тот ваш Плахотнюк Додон был однозначно, на порядок хуже.Все ж просто.
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16.11.2020 18:34 Ответить
У меня ощущение, что вы меня совсем не читаете. Я вам повторяю ещё 1 раз. Во времена правления демократов, председателем парламента был Андриан Канду, член демократической партии. На прошлой неделе Андриан Канду признал, что демократическая партия в 2016 году помогала Додону стать президентом. Я сейчас вам должен объяснять, что Додон стал президентом благодаря демократам ? Или это непонятно из заявления бывшего спикера парламента ? На выборах в 2016 году соперником Додона была Санду. Додон победил. Что непонятно ? После того как социалисты и демократы отправили в отставку правительство Санду в 2019, Додон создал коалицию с демократами. Весь 2020 год Додон правил с поддержки демократов. В Молдове 101 депутат. Парламентское большинство было набрано голосами социалистов и демократов. Что это за проевропейцы такие, что помогают Додону стать президентом ? Вам объяснить или сами догадаетесь ? Партия социалистов Додона и партия Плахотнюка создана членами партии коммунистов, которые сбежали из партии коммунистов после Революции-2009. Сюприз, да ? Вы же об этом не знали, но рассуждаете, кто в Молдове проевропеец.
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16.11.2020 19:00 Ответить
Когда она решила поставить нормального Генерального прокурора,сразу все ворюги,во главе с додоном сместили ее с поста премьер-министра. Ты в самом деле этого не знал?
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16.11.2020 17:18 Ответить
Кулеба, Молдова послала к чертям коммуняку уже ,а вот для Украины важно , чтобы вы коллаборанты и сцыкливые 🤢🤡 импотенты просто исчезли
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16.11.2020 17:08 Ответить
Додон никогда не был коммунистом или социалистом. Он состоял в партии коммунистов и вернётся к руководству партией социалистов, но это лишь прикрытие, чтобы набирать голоса у граждан ностальгирующих по СССР. Нет в Молдове никаких коммунистов. Все живут по законам капитализма и принимают законы направленные на капитализм.
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16.11.2020 17:12 Ответить
https://babel.ua/news/54661-na-viborah-prezidenta-moldovi-peremogla-opozicionerka-mayya-sandu Новообраний президент Молдови, опозиціонерка Майя Санду в інтерв'ю https://www.bbc.com/russian/news-54959157 російській службі BBC після оголошення https://babel.ua/news/54662-zelenskiy-privitav-sandu-z-peremogoyu-na-viborah-prezidenta-moldovi результатів другого туру президентських виборів заявила, що хоче ініціювати дострокові парламентські вибори. Вона пояснює, що чинних депутатів обирали ще за олігарха-втікача Володимира Плахотнюка (місцевого олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Молдови. Кілька років контролював всі гілки влади в Молдові, але торік був змушений тікати з країни. Він, зокрема, просив про політичний притулок в Україні).

«Народ хоче дострокові вибори, тому що цей парламент не представляє народ. Цей парламент обирали за Плахотнюка, не було ні вільних, ні чесних виборів. […] Я буду шукати рішення, як ми можемо прийти до дострокових парламентських виборів, щоб люди могли вибрати тих, хто буде реально їх представляти», - наголосила Санду і додала, що повернення Плахотнюка за її президентства неможливе.
Зараз у парламенті найбільшою фракцією є політсила її головного опонента Ігоря Додона - Партія соціалістів.
Санду також наголосила, що країні найбільше підходить європейська модель розвитку. На запитання, якою є ідеальна Молдова майбутнього в її розумінні - суверенна держава чи можливість якогось обʼєднання з Румунією, Санду відповіла: «Ми говоримо, що одного чудового дня ми хочемо стати частиною ЄС. Коли це станеться, ми не знаємо. Ми повинні працювати, щоб підвищити стандарти життя, щоб у нас було хороше керівництво країни - ось ці речі […] ми повинні створити тут, удома».
Серед найважливіших проблем Санду називає питання Придністровʼя. «Це найсерйозніша проблема, і Росія - частина переговорного формату, і ми будемо це обговорювати. Є речі, які ми можемо зробити в Кишиневі - це боротьба з корупцією і контрабандою, але є речі, які ми повинні зробити разом. [...] Я вважаю, що рішення Придністровського конфлікту треба знайти всередині країни», - наголосила вона.
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16.11.2020 17:10 Ответить
я что-то не так запомнил? Разве не Додон разгонял КС и md. парламент, и разве сейчас md. пресса не требует от Санду досрочного переизбрания md. парламента?
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16.11.2020 17:55 Ответить
Для Украины важно, что бы РФ не наращивала свое влияние в Украине.
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16.11.2020 18:24 Ответить
Хотіла сама це написати
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16.11.2020 19:23 Ответить
Міністром Мзс України на даний час є персона, про яку інакше не скажеш як Кравчук в молодості. такий же хитро.....ий погляд, верзе з такими мімікою та жестами, немов він на прямому звязку з Богом і йому все відомо наперед.
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16.11.2020 21:40 Ответить
 
 