Для Украины важнее всего, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове, - Кулеба. ВИДЕО

Партия действующего президента Молдовы Игоря Додона сохраняет много мест в молдавском парламенте, поэтому, несмотря на победу его соперницы Майи Санду на очередных президентских выборах, для Украины важно, чтобы РФ не наращивала свое влияние в Молдове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина".

"Дело в том, что в Молдове полномочия между президентом и парламентом распределены в пользу парламента, и потому очень хорошо, что выборы закончились и прошли спокойно, нормально. Майя Санду, в отличие от президента Додона, никогда не делала заявления, неприемлемые для Украины, о статусе Крыма. Потому мы будем с ней активно работать", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, ввиду того, что партия Додона сохраняет очень много мест в молдавском парламенте и влияние на политический процесс, "Молдова будет балансировать".

"Им надо будет прилагать много усилий, чтобы найти внутренний баланс между президентом и парламентом. Они уже были в этой ситуации, только было наоборот: прозападный парламент и пророссийский президент. Потому все эти рокировки для молдавской политики являются понятными вещами. Для Украины важнее всего, чтобы Молдова была стабильной страной и чтобы Россия в ней не наращивала влияние. Потому существование этого баланса нас вполне утраивает", - подытожил Кулеба.

Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.

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