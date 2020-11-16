Для Украины важнее всего, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове, - Кулеба. ВИДЕО
Партия действующего президента Молдовы Игоря Додона сохраняет много мест в молдавском парламенте, поэтому, несмотря на победу его соперницы Майи Санду на очередных президентских выборах, для Украины важно, чтобы РФ не наращивала свое влияние в Молдове.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина".
"Дело в том, что в Молдове полномочия между президентом и парламентом распределены в пользу парламента, и потому очень хорошо, что выборы закончились и прошли спокойно, нормально. Майя Санду, в отличие от президента Додона, никогда не делала заявления, неприемлемые для Украины, о статусе Крыма. Потому мы будем с ней активно работать", - отметил глава МИД.
По словам Кулебы, ввиду того, что партия Додона сохраняет очень много мест в молдавском парламенте и влияние на политический процесс, "Молдова будет балансировать".
"Им надо будет прилагать много усилий, чтобы найти внутренний баланс между президентом и парламентом. Они уже были в этой ситуации, только было наоборот: прозападный парламент и пророссийский президент. Потому все эти рокировки для молдавской политики являются понятными вещами. Для Украины важнее всего, чтобы Молдова была стабильной страной и чтобы Россия в ней не наращивала влияние. Потому существование этого баланса нас вполне утраивает", - подытожил Кулеба.
Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для Молдовы и Украины важнее всего, чтобы Санду и Зеленский 1 на 1 договорились о перекрытии всех направлений контрабанды Приднестровья хотя бы со стороны Украины на данном этапе. После досрочных парламентских выборов в Молдове новое правительство перекроет контрабанду со стороны Молдовы. И вот тогда посмотрим, что будет делать Красносельский в своём Тирасполе без грязных денег.
Выглядит так что ее "проевропейскость" дутая и легко переступается.ВОт и все.
Что не помешало вашей Санду пойти с ним в коалицию.
Каков бы ни был тот ваш Плахотнюк Додон был однозначно, на порядок хуже.Все ж просто.
«Народ хоче дострокові вибори, тому що цей парламент не представляє народ. Цей парламент обирали за Плахотнюка, не було ні вільних, ні чесних виборів. […] Я буду шукати рішення, як ми можемо прийти до дострокових парламентських виборів, щоб люди могли вибрати тих, хто буде реально їх представляти», - наголосила Санду і додала, що повернення Плахотнюка за її президентства неможливе.
Зараз у парламенті найбільшою фракцією є політсила її головного опонента Ігоря Додона - Партія соціалістів.
Санду також наголосила, що країні найбільше підходить європейська модель розвитку. На запитання, якою є ідеальна Молдова майбутнього в її розумінні - суверенна держава чи можливість якогось обʼєднання з Румунією, Санду відповіла: «Ми говоримо, що одного чудового дня ми хочемо стати частиною ЄС. Коли це станеться, ми не знаємо. Ми повинні працювати, щоб підвищити стандарти життя, щоб у нас було хороше керівництво країни - ось ці речі […] ми повинні створити тут, удома».
Серед найважливіших проблем Санду називає питання Придністровʼя. «Це найсерйозніша проблема, і Росія - частина переговорного формату, і ми будемо це обговорювати. Є речі, які ми можемо зробити в Кишиневі - це боротьба з корупцією і контрабандою, але є речі, які ми повинні зробити разом. [...] Я вважаю, що рішення Придністровського конфлікту треба знайти всередині країни», - наголосила вона.