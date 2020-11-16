Среди самых грубых нарушений второго тура местных выборов - использование админресурса действующей властью, - Турчинов. ВИДЕО

На повторных выборах 15 ноября фиксировались достаточно грубые нарушения.

Об этом на брифинге заявил руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Во время проведения этих выборов снова фиксировались достаточно грубые нарушения. В частности, активное использование властью и действующими мэрами административного ресурса. Так, по принуждению голосовали представители образования, коммунальных служб, коммунальных предприятий, государственные чиновники", - сообщил Турчинов.

Он также отметил, что представители "Европейской Солидарности" претендовали на кресла руководителей громад в Сумах и Украинке. В последней ОТГ была зафиксирована попытка вброса фальшивых бюллетеней.

Напомним, кандидат на пост головы Украинской ОТГ от "Европейской Солидарности" Александр Туренко набрал во втором туре 2 852 голоса, кандилдат от "Слуги народа" Кирилюк Оксана - 2 450.

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