Среди самых грубых нарушений второго тура местных выборов - использование админресурса действующей властью, - Турчинов. ВИДЕО
На повторных выборах 15 ноября фиксировались достаточно грубые нарушения.
Об этом на брифинге заявил руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время проведения этих выборов снова фиксировались достаточно грубые нарушения. В частности, активное использование властью и действующими мэрами административного ресурса. Так, по принуждению голосовали представители образования, коммунальных служб, коммунальных предприятий, государственные чиновники", - сообщил Турчинов.
Он также отметил, что представители "Европейской Солидарности" претендовали на кресла руководителей громад в Сумах и Украинке. В последней ОТГ была зафиксирована попытка вброса фальшивых бюллетеней.
Напомним, кандидат на пост головы Украинской ОТГ от "Европейской Солидарности" Александр Туренко набрал во втором туре 2 852 голоса, кандилдат от "Слуги народа" Кирилюк Оксана - 2 450.
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