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Новости Видео Местные выборы-2020
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Среди самых грубых нарушений второго тура местных выборов - использование админресурса действующей властью, - Турчинов. ВИДЕО

На повторных выборах 15 ноября фиксировались достаточно грубые нарушения.

Об этом на брифинге заявил руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Во время проведения этих выборов снова фиксировались достаточно грубые нарушения. В частности, активное использование властью и действующими мэрами административного ресурса. Так, по принуждению голосовали представители образования, коммунальных служб, коммунальных предприятий, государственные чиновники", - сообщил Турчинов.

Он также отметил, что представители "Европейской Солидарности" претендовали на кресла руководителей громад в Сумах и Украинке. В последней ОТГ была зафиксирована попытка вброса фальшивых бюллетеней.

Напомним, кандидат на пост головы Украинской ОТГ от "Европейской Солидарности" Александр Туренко набрал во втором туре 2 852 голоса, кандилдат от "Слуги народа" Кирилюк Оксана - 2 450.

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Автор: 

местные выборы (2752) Турчинов Александр (3336) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+11
Среди самых грубых нарушений второго тура местных выборов - использование админресурса действующей властью, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6927
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16.11.2020 18:13
+7
Пастор вернись!
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16.11.2020 18:09
+3
Для проверки админресурса достаточно глянуть результаты голосований пенитенциарных заведений.
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16.11.2020 18:11
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Для проверки админресурса достаточно глянуть результаты голосований пенитенциарных заведений.
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16.11.2020 18:11 Ответить
Пастор вернись!
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16.11.2020 18:09 Ответить
Среди самых грубых нарушений второго тура местных выборов - использование админресурса действующей властью, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6927
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16.11.2020 18:13 Ответить
ну шо, зелебоби, переконалися, що ЗеЛайно і мізинця Гетьманового не варте?
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16.11.2020 18:16 Ответить
Шо он гонит,откуда у этих зеленых недрозумений административный ресурс?
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16.11.2020 18:30 Ответить
Досрочные парламентские выборы! ТСК по разворовыванию денег из антикоронавирусного фонда! Ну и повешать осла оманского
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16.11.2020 18:52 Ответить
Серед найбільш грубих порушень другого туру місцевих виборів - використання адмінресурсу чинною владою, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5248
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16.11.2020 18:55 Ответить
Серед найбільш грубих порушень другого туру місцевих виборів - використання адмінресурсу чинною владою, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5323
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17.11.2020 00:27 Ответить
 
 