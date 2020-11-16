Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности, - СМИ. ВИДЕО
Денис Колесник уволился с должности заместителя начальника департамента киберполиции. Он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат общей суммой примерно 750 тыс. гривен, а после подал документы на конкурс на свою же должность и вернулся к работе.
Речь об этом идет в расследовании журналистов проекта Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.
По их данным, Колесник подал рапорт об увольнении 25 сентября. Тогда же он попросил о материальной помощи и получил ее в сумме 774 644,73 грн, с которых уплатил 11 619 грн военного сбора.
608 тыс. Колесник получил в качестве единоразовой помощи при увольнении, 103 315 - денежного обеспечения и компенсации за неиспользованные отпуска и премии, еще 60 тыс. - на оздоровление и решение бытовых проблем.
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Общая сумма полученных выплат равна сумме его зарплаты за полтора года, отмечают журналисты.
30 сентября Колесника официально уволили, 1 октября объявили конкурс на освободившуюся после его увольнения должность, а 5 октября документы на эту должность подал сам Колесник.
Узнать о результатах конкурса журналистам не удалось, но они ежедневно - в том числе те 10 дней, когда Колесник якобы был уволен - фиксировали его машину у здания департамента киберполиции.
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"В самом департаменте даже не заметили, что Колесник уволился. На сайте он до сих пор числится заместителем. А в приемной объясняют, что заместитель начальника департамента Колесник личный прием не проводит за карантина, но обращение для него можно оставить", - говорится в расследовании.
Журналисты отмечают, что Колесник в результате увольнения и восстановления не просто получил более 750 тыс. выплат, но и сменил статус. Он увольнялся с должности категории "средний состав полиции", а возобновился уже на должность категории "госслужащий".
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"Полицейский Колесник мог стать, ну, лучшим полицейским Колесником. А государственный служащий Колесник может стать кем угодно и переводиться не между полицией и полицией, а туда, куда захочет. ... Есть ощущение, что господина Колесника в ближайшее время ждут новые горизонты и новые повышения", - делают вывод журналисты.
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Та то таке ... Знову вашому кумиру щось заважає. Навіть зі 200% своїм прокурором розібратися не здатен, по- сусідські.
"Зеленському заважають старі еліти, але це не точно. Можливо, це проблема поганого танцюриста."
https://www.youtube.com/watch?v=TWbxmqjtjdI
Ну в вашем цирка ещё не такие фокусники бывают
P.S.и ещё , а помните как вы здесь назначение венедиктовой прокурором расхваливали ?
5 окт. 2020 г
А дві третини платимо МИ. Вже не кажучи про те, що ні нею, ні її чоловіком- ніщебродом, там і смердіти не повинно.
Кстати, кто в курсе, есть ли семейные камеры в тюрмах? =)
Це не країна, це ***, паноптикум якийсь, музей моральних потвор !!
На проституток чтоли?
Держава в нас для номенклатури створена
ФОПы вот куда
мояваша компенсация уходит.
ФОП свой я закрыл месяц назад, до лучших времен.
а міг же квартирку в центрі Києва як нужденний голий та босий отримати. Хоча ще не вечір
за таке мали не піти у відставку він та жіночка, а і сісти на нари. Але то у нормальній країні, а не нашій. Де ради мають облуговувати бояр.
тут же людина отримала РІЧНУ зп. тільки за те що жінка генпрок.
а колись пригадую Вовк судив Югіка за пару тис премії водієві )). от реально не країна а шапіто.
Згідно закону при звільненні за скороченням ДВА місяці посадового окладу! І все! А тут звідки такі виплати?
Пандемии муки.
До чего ж нас довели
Депутаты суки!
Зебилоиды вы это сделали вместе!
"Фсьо гєніальнає - проста!" © Денис "Вєнєдіктов"
Остальные 710000 пусть себе возьмут и подавятся
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Odoacer
@Noumen_11
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За 1,5 року непомітно з гордої, незалежної держави ми перетворились на якусь зелену джамахерію...
Бо живе бобер богато!
То ж не треба людям спати,
Ліпше в тирі постріляти.
Ну а зараз всім пора
Нам згадати про УПА.
Галя, Петрик і Кіндрат
Вже свій чистять автомат.
Хто ж віддав цю зброю їм?
Партизан старий Максим!
Поздоровляю!
Довбане зелене болото!!!