Киевлянин Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты - World Strongest Man. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинец Алексей Новиков на турнире во Флориде (США) World Strongest Man завоевал титул сильнейшего человека планеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщили организаторы соревнований.

Стронгмен оставил позади именитых оппонентов в лице британца Тома Столмана и канадца Джефа Керона.

Отметим, что до Новикова дважды это звание носил легендарный Василий Вирастюк (2004 и 2007 гг.).

Таким образом, 24-летний киевлянин стал самым молодым атлетом в истории этого вида спорта, который получал такой титул.

Кроме того, Алексею покорилось еще одно достижение. Он установил мировой рекорд в тяге - 537,5 кг.



