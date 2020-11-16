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Киевлянин Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты - World Strongest Man. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинец Алексей Новиков на турнире во Флориде (США) World Strongest Man завоевал титул сильнейшего человека планеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщили организаторы соревнований.

Стронгмен оставил позади именитых оппонентов в лице британца Тома Столмана и канадца Джефа Керона.

Отметим, что до Новикова дважды это звание носил легендарный Василий Вирастюк (2004 и 2007 гг.).

Таким образом, 24-летний киевлянин стал самым молодым атлетом в истории этого вида спорта, который получал такой титул.

Кроме того, Алексею покорилось еще одно достижение. Он установил мировой рекорд в тяге - 537,5 кг.

Киевлянин Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты - World Strongest Man 01
Киевлянин Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты - World Strongest Man 02

Автор: 

спорт (2429) Новиков Алексей (5)


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Топ комментарии
+24
Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 9990
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16.11.2020 23:44
+24
Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 4722
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17.11.2020 00:00
+19
Человек, прославляющий Украину не на словах, а на деле.. это ценно. Браво!!
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16.11.2020 23:39
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Український Козак!
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16.11.2020 23:37 Ответить
был уже один "козак" на Усика отзывался. спросить его чей Крым? а потом можно и козаком назвать
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16.11.2020 23:40 Ответить
Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 548
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17.11.2020 07:06 Ответить
Щось пороблено з цими "спортсменами".
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17.11.2020 08:15 Ответить
Новиков?
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16.11.2020 23:41 Ответить
Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 9990
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16.11.2020 23:44 Ответить
Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 4722
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17.11.2020 00:00 Ответить
Вітання !!!!

а "найсильніший" із рашки лише 1 раз за всю історію ігор взяв бронзу
https://ru.wikipedia.org/wiki/World%E2%80%99s_Strongest_Man
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17.11.2020 01:10 Ответить
На щастя, в Україні немає ніяких кАзаків чи кизяків. Що по суті те теж саме. Тим більше уззкіх.
Це українець, Олексій Новиков.
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17.11.2020 00:08 Ответить
"11 мая Мелитопольский курень Казачьего Войска Запорожского Низового пригласил горожан в центральный парк на свое 20-летие. Официальные речи, танцы и песни, показательные спортивные выступления и вкусная, ароматная юшка - такой была праздничная программа." "Казаки считают себя правопреемниками легендарных запорожцев, конец самостоятельности которых положила Екатерина II. В планах казаков - совместная с полицией охрана общественного порядка на улицах и патрулирование государственной границы Украины вместе с пограничниками." http://iz.com.ua/zaporoje/5424-fotoreportazh-melitopolskiy-kuren-otmetil-20-letie
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17.11.2020 00:16 Ответить
В Україні коза́ки.
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17.11.2020 06:48 Ответить
Це ж кацапською мовою , вони ніколи не скажуть/ напишуть : кОзаки
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17.11.2020 07:27 Ответить
правильно, бо не мають до них ніякого відношення, кізяки та й все
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17.11.2020 08:07 Ответить
Українець, це в душі, та хоч євреєм будь.
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17.11.2020 00:12 Ответить
ватник он. усик номер два.
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17.11.2020 08:24 Ответить
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16.11.2020 23:38 Ответить
Человек, прославляющий Украину не на словах, а на деле.. это ценно. Браво!!
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16.11.2020 23:39 Ответить
Ну почему на словах? На самом деле в самом настоящем деле - в коммерческом шоу за деньги.
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17.11.2020 01:16 Ответить
Британець і канадець такі буцматі дядечки,а наш підтягнутий парубок.Красава.
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16.11.2020 23:42 Ответить
Ви розумієтеся на чоловіках) Як всі жінки!
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17.11.2020 00:14 Ответить
Нужно проверить его на ватность
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16.11.2020 23:43 Ответить
Подивіться на викладені фото, краще на друге
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17.11.2020 00:15 Ответить
Молодець. Слава Украині!
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16.11.2020 23:45 Ответить
Абаждите.. вы по процедурному вопросу?? товарищь не ответил чей Крым.
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17.11.2020 00:02 Ответить
Героям слава !!
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17.11.2020 00:09 Ответить
А """собачий""" вопрос ему уже был?
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17.11.2020 00:01 Ответить
Шоста палата вже задавала це питання, відповідь позитивна.
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17.11.2020 00:19 Ответить
Кацап?
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17.11.2020 00:30 Ответить
Вам в лікарні краще знати)

Як на мене, то кацап, є негативною ознакою.
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17.11.2020 00:39 Ответить
Молодець !!!
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17.11.2020 00:09 Ответить
"Спорт объединяет....Больше добра друзья"

Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 2795
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17.11.2020 00:42 Ответить
казак Новиков.
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17.11.2020 00:47 Ответить
Как и предполагалось очередной мышбрат
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17.11.2020 04:14 Ответить
тренер кацапен у него
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17.11.2020 00:15 Ответить
чому отой кацапен може навчити ?
"найсильніший" із рашки лише 1 раз за всю історію ігор взяв бронзу Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 4765
https://ru.wikipedia.org/wiki/World%E2%80%99s_Strongest_Man


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17.11.2020 01:34 Ответить
Всё хорошо написали , правда забыли вид спорта назвать .

Это шо "power lifting" ?!
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17.11.2020 02:11 Ответить
Силова атлетика
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17.11.2020 02:30 Ответить
Ватных взглядов бугай!
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17.11.2020 07:59 Ответить
Поздравляем!!
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17.11.2020 08:42 Ответить
ЭТО ХОРОШО ! И ТО ЧТО У НЕГО РУССКАЯ ФАМИЛИЯ ЭТО ЛАДНО !!! НО ЧЕГО У НЕГО ЧЕЧЕНСКАЯ БОРОДА !!!???
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17.11.2020 11:09 Ответить
 
 