Киевлянин Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты - World Strongest Man. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украинец Алексей Новиков на турнире во Флориде (США) World Strongest Man завоевал титул сильнейшего человека планеты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщили организаторы соревнований.
Стронгмен оставил позади именитых оппонентов в лице британца Тома Столмана и канадца Джефа Керона.
Отметим, что до Новикова дважды это звание носил легендарный Василий Вирастюк (2004 и 2007 гг.).
Таким образом, 24-летний киевлянин стал самым молодым атлетом в истории этого вида спорта, который получал такой титул.
Кроме того, Алексею покорилось еще одно достижение. Он установил мировой рекорд в тяге - 537,5 кг.
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а "найсильніший" із рашки лише 1 раз за всю історію ігор взяв бронзу
https://ru.wikipedia.org/wiki/World%E2%80%99s_Strongest_Man
Це українець, Олексій Новиков.
Як на мене, то кацап, є негативною ознакою.
"найсильніший" із рашки лише 1 раз за всю історію ігор взяв бронзу
https://ru.wikipedia.org/wiki/World%E2%80%99s_Strongest_Man
Это шо "power lifting" ?!