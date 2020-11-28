Президент и Минкульт призывают зажечь в окне свечу в память о жертвах Голодомора (обновлено). ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский, Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти призывают в 16:00 зажечь свечу в окне в память о жертвах Голодомора.
Видеообращение главы государства опубликовано на странице Офиса Президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский напомнил, что количество погибших вследствие Голодомора в Украине можно сопоставить с количеством погибших во время Второй мировой войны.
"Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить", - сказал Зеленский.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине сегодня День памяти жертв Голодоморов
Президент призвал зажечь свечу в память о жертвах Голодомора.
"Дорогие украинцы, сегодня все мы в 16 часов по киевскому времени присоединимся к общенациональной минуте молчания и зажжем в своих окнах свечу памяти. Пусть эти свечи согреют своим теплом души погибших, души невинных жертв Голодомора - женщин, мужчин, детей, души миллионов украинцев. Вечная им память", - сказал Зеленский.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Музей Голодомора является самым важным для Украины и обязательно будет завершен
Присоединиться к акции также призвали Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Украина и весь мир чтят сегодня память жертв геноцида украинского народа, устроенного советским тоталитарным режимом - Голодомора 1932-33 годов.
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Зеля сказав в 2019 що газ подешевшє.
Тільки потрібно трішки почекати
Так робив Янукович, який принципово не приходив до пам'ятного місця, ігноруючи українців та їхню пам'ять. Тепер цим шляхом пішов особисто Зеленський зі своєю свитою. «Найнародніший» повністю йде стопами свого «біглого» колеги.
Бідьше того, у своїй «промові» Зеленський не згадав ні Росію, ні комуністичний режим, просто сказавши «сталінський режим»...мабуть щоб не образити Путіна.
https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/posts/3796559273709026%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/posts/3796559273709026памятаємо
....
Як Ющенко садить калину,
В годину кріпову і в радості мить,
Садіть у часи карантину!
Нікого із вас ця війна не мине,
Затямте собі хорошенько:
Країна любить не захоче мене,
Якщо не сидить Порошенко!
Садіть Порошенка! За Томос садіть,
За вірус, за чіп, за картину,
За Ілона Маска, за неба блакить,
За мову садіть солов'їну!
За всі висяки двох останніх століть,
За цукор надмірний в "рошенках"...
За кожну тєлєгу Портнова - садіть!
Й садіть не лише Порошенка!
Бо як до правління таланту нема,
А криза в країні - не жарти,
Час братись за те, де не треба ума:
Саджати, саджати й саджати!
Садіть, скільки влізе! Садіть від душі -
Ріффмастера, Дугарь, Стерненка...
Як садять печінку свою алкаші,
Садіть! І садіть - Порошенка! вірш українського поета і сценариста Юрка Космини під назвою "Садіть Порошенка!
От я можу зрозуміти - нас вбивали лише за те, що ми УКРАЇНЦІ.
І зараз вбивства продовжуються з тих самих причин.
А за що тебе президентом обрали - я ніколи не зрозумію.
Чи читали ви коли про генписаря, генотамана? - ото ж т й воно!
Українські пост-комуністичні філологи все ще живуть в рамках сталінки,
але ж ви вільні люди, вам нащо плентатися позаду???!!!