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Президент и Минкульт призывают зажечь в окне свечу в память о жертвах Голодомора (обновлено). ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти призывают в 16:00 зажечь свечу в окне в память о жертвах Голодомора.

Видеообращение главы государства опубликовано на странице Офиса Президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский напомнил, что количество погибших вследствие Голодомора в Украине можно сопоставить с количеством погибших во время Второй мировой войны.

"Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить", - сказал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине сегодня День памяти жертв Голодоморов

Президент призвал зажечь свечу в память о жертвах Голодомора.

"Дорогие украинцы, сегодня все мы в 16 часов по киевскому времени присоединимся к общенациональной минуте молчания и зажжем в своих окнах свечу памяти. Пусть эти свечи согреют своим теплом души погибших, души невинных жертв Голодомора - женщин, мужчин, детей, души миллионов украинцев. Вечная им память", - сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Музей Голодомора является самым важным для Украины и обязательно будет завершен

Присоединиться к акции также призвали Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти.

Президент и Минкульт призывают зажечь в окне свечу в память о жертвах Голодомора (обновлено) 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Украина и весь мир чтят сегодня память жертв геноцида украинского народа, устроенного советским тоталитарным режимом - Голодомора 1932-33 годов.

Автор: 

Голодомор (1055) Зеленский Владимир (20331) история (2017) Министерство культуры и информационной политики (773) память (1494)


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Топ комментарии
+22
Президент и Минкульт призывают зажечь в окне свечу в память о жертвах Голодомора (обновлено) - Цензор.НЕТ 8761
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28.11.2020 13:21
+18
Брюс Вілліс підписав петицію українців, які намагаються зробити слово ГОЛОДОМОР знаним без перекладу в усьому світі. Підписати її можна тут http://chng.it/52NmSL8cJQ
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28.11.2020 13:00
+18
Зеленський перевав багаторічну традицію вшанування пам'яті жертв Голодоморів о 16.00 біля меморіального комплексу в Києві.
Так робив Янукович, який принципово не приходив до пам'ятного місця, ігноруючи українців та їхню пам'ять. Тепер цим шляхом пішов особисто Зеленський зі своєю свитою. «Найнародніший» повністю йде стопами свого «біглого» колеги.
Бідьше того, у своїй «промові» Зеленський не згадав ні Росію, ні комуністичний режим, просто сказавши «сталінський режим»...мабуть щоб не образити Путіна.
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28.11.2020 13:31
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28.11.2020 13:03 Ответить
Не первый год предлагаю сегодня, и в день Флага проверить флаги на балконах и свечи в окнах сегодня как стемнеет. Вот вам и будет ответ на многие вопросы и проблемы.
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28.11.2020 12:57 Ответить
У меня в доме есть должники по комуналке. Там по разному. У одних 49 тыс.гр Банально игнорируют. Относительно молодые. Но не о них речь. Получается что те кто не должен как бы за них тоже расплатились. Ведь в реале комун-службы не обанкротились от отсутствия проплат за многие годы. Значит хватает тех денег что оплатили сознательные. А если государство таких поставщиков дотирует, помогает, то берёт с бюджета. А там опять наши долги уплоченые сознательными. Ты умный----я дурак. Мы давно играем в дурака. Возможно голод и правда тут поможет.
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28.11.2020 14:23 Ответить
Та яки новий голодомор.
Зеля сказав в 2019 що газ подешевшє.
Тільки потрібно трішки почекати
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28.11.2020 14:23 Ответить
Порох зелє календар підмінив!)
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28.11.2020 15:48 Ответить
Брюс Вілліс підписав петицію українців, які намагаються зробити слово ГОЛОДОМОР знаним без перекладу в усьому світі. Підписати її можна тут http://chng.it/52NmSL8cJQ
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28.11.2020 13:00 Ответить
21415 вже , не забуваймо коментувати і вподобувати коментарі інших людей на тій сторінці , дякую за можливість долучитися до корисної справи .
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28.11.2020 14:34 Ответить
Президент и Минкульт призывают зажечь в окне свечу в память о жертвах Голодомора (обновлено) - Цензор.НЕТ 8761
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28.11.2020 13:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cGosMuwZGTk
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28.11.2020 14:21 Ответить
Мрази лицемерные!
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28.11.2020 15:58 Ответить
Зеленський перевав багаторічну традицію вшанування пам'яті жертв Голодоморів о 16.00 біля меморіального комплексу в Києві.
Так робив Янукович, який принципово не приходив до пам'ятного місця, ігноруючи українців та їхню пам'ять. Тепер цим шляхом пішов особисто Зеленський зі своєю свитою. «Найнародніший» повністю йде стопами свого «біглого» колеги.
Бідьше того, у своїй «промові» Зеленський не згадав ні Росію, ні комуністичний режим, просто сказавши «сталінський режим»...мабуть щоб не образити Путіна.
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28.11.2020 13:31 Ответить
Про эбонитовые палочки напомнить? или про Украину, готовую принять со всех сторон? То что его выбрали индейцы, это не его проблема, это проблема индейцев
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28.11.2020 17:15 Ответить
архівні кадри
https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/posts/3796559273709026%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/posts/3796559273709026памятаємо
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28.11.2020 13:44 Ответить
Президент і Мінкульт закликають запалити у вікні свічку в пам'ять про жертв Голодомору (оновлено) - Цензор.НЕТ 4011

....
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28.11.2020 14:17 Ответить
Мудак, ты сам устраиваешь Голодомор с такими пенсиями и зарплатами, попробуй заплатить коммуналочку и нормально, полезно похавать за 2-3 косаря в месяц. Лицемеры...
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28.11.2020 14:18 Ответить
Зе-чмо уже не смеётся над голодомором? Интересно, почему у него уже не вызывают истерический смех миллионы жертв, невыносимые страдания миллионов детей,стариков? Неужели до него дошло, что этот Грех ему не простят ни люди, ни Господь? Это ссыкливое ничтожество на коленях извинялось и просило пощады у кремлёвского террориста кабздыра за ********* по поводу его папаши...Оно понимало, что башка будет отрезана, а может и другие никчемные гениталии... А вот украинский народ промолчал, проглотил оскорбление с голодомором, не набил морду, не сломал конечность.... В наказание за унижения Украины, за насмешки и издевательства "мудрые украинцы" выбрали этого ублюдка на высший пост....Гадко, противно, обидно и стыдно.....
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28.11.2020 14:18 Ответить
Садіть Порошенка! Як бульбу, садіть,
Як Ющенко садить калину,
В годину кріпову і в радості мить,
Садіть у часи карантину!
Нікого із вас ця війна не мине,
Затямте собі хорошенько:
Країна любить не захоче мене,
Якщо не сидить Порошенко!
Садіть Порошенка! За Томос садіть,
За вірус, за чіп, за картину,
За Ілона Маска, за неба блакить,
За мову садіть солов'їну!
За всі висяки двох останніх століть,
За цукор надмірний в "рошенках"...
За кожну тєлєгу Портнова - садіть!
Й садіть не лише Порошенка!
Бо як до правління таланту нема,
А криза в країні - не жарти,
Час братись за те, де не треба ума:
Саджати, саджати й саджати!
Садіть, скільки влізе! Садіть від душі -
Ріффмастера, Дугарь, Стерненка...
Як садять печінку свою алкаші,
Садіть! І садіть - Порошенка! вірш українського поета і сценариста Юрка Космини під назвою "Садіть Порошенка!
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28.11.2020 14:20 Ответить
я вижу памятник от цветов зачистили чтоб клоун мог положить колосья и свечи
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28.11.2020 14:49 Ответить
Шоб ты тварь зеленая сдохла. Вместе со своим кварталом и теми, кто вас дергает за нитки.
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28.11.2020 14:53 Ответить
Ми ж пам'ятаємо "Сеньйор Голодомор"...
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28.11.2020 14:58 Ответить
А ще два роки тому воно практично висміювало Голодомор.
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28.11.2020 15:02 Ответить
Ви думаєте що сьогодні він змінив свою думку? Просто посада президента зобов'язує його пройти цю церемонію. А в душі, я переконаний, що він матюкався і чортихався, коли вранці суботнього, вихідного дня його підняли з м'якого дивана.
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28.11.2020 17:57 Ответить
Як там наш Скоморох Ющенка називав? "Синьор Голодомор"?
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28.11.2020 15:26 Ответить
такі як оце "маленьке зелене чмо" в ті часи ходили по хатах і вишукували зернинки
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28.11.2020 15:28 Ответить
Президент і Мінкульт закликають запалити у вікні свічку в пам'ять про жертв Голодомору (оновлено) - Цензор.НЕТ 6676
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28.11.2020 15:44 Ответить
господин Зеленский, а может быть после зажжения свечи за вечную память надо открыть архивы, где черным по белому показаны лица в Украине, которые организовали голодомор? двойки-тройки украинцев, выселявших "куркулей" зажиточных и пригонявших составы голотобы с саратовщины-оренбуржчины... а немного-немало - состав - 3500 человек, а таких состав минимум 100... и пошло-поехало... Вы же смелый человек, откройте архивы СБУ, которые наливайченко по просьбе определенных людей закрыл...
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28.11.2020 16:05 Ответить
Так там и его родственники будут.
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28.11.2020 18:01 Ответить
В тому то і проблема, що відкрили архіви КДБ про голодомор та про померлих. А імена тих, чиїми руками творився голодомор засекречені, бо якщо відкриють, то випливе на люди багато імен відомих "державних діячів", які є нащадками катів українського народу.
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28.11.2020 18:04 Ответить
Я шо то пропустил ? Голыйбородько на велосипеде приехал ? А где благодарный народ?
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28.11.2020 16:12 Ответить
Президент і Мінкульт закликають запалити у вікні свічку в пам'ять про жертв Голодомору (оновлено) - Цензор.НЕТ 543
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28.11.2020 16:55 Ответить
да
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28.11.2020 17:44 Ответить
Президент каже - За ЩО ? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти ????

От я можу зрозуміти - нас вбивали лише за те, що ми УКРАЇНЦІ.
І зараз вбивства продовжуються з тих самих причин.
А за що тебе президентом обрали - я ніколи не зрозумію.
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28.11.2020 18:15 Ответить
У нашого преза сумне лице не виходить
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28.11.2020 18:35 Ответить
Чем занимался прадедушка, дедушка зеленского???
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28.11.2020 18:59 Ответить
доноси писав
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28.11.2020 19:19 Ответить
Ми пам'ятаєм ВСЕ, худоба!
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28.11.2020 19:30 Ответить
а ця промосковська **** яке відношення має до цього? Мовчало б вже падлюка.
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28.11.2020 20:02 Ответить
у бледнолицего Вошьдя зебилов язык змеи - говорит одно, а делает - другое
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28.11.2020 21:16 Ответить
негідник.
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28.11.2020 21:39 Ответить
Интересно, если предел лицемерия у осла оманского ....
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28.11.2020 23:25 Ответить
журналістам: чи не час вам відкинути леніно-сталінізм в українській мові? Що це за Мінкульт та ще й в темі голодомору... Жодна цивілізована країна в світі не вживає таких маразматичних словоскорочень, як українські журналісти (про москалів, як недолюдей, не говоритимемо). Тож прохання, перед написанням зважуйте ваші слова; нема в нашій мові слів: нардеп, Мінюст, генпрокурор, Держдеп, зампрокурор, зарплата {українською - заплата, читайте І. Нечуя-Левицького} і т.д.
Чи читали ви коли про генписаря, генотамана? - ото ж т й воно!
Українські пост-комуністичні філологи все ще живуть в рамках сталінки,
але ж ви вільні люди, вам нащо плентатися позаду???!!!
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29.11.2020 00:30 Ответить
 
 