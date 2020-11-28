Президент и Минкульт призывают зажечь в окне свечу в память о жертвах Голодомора (обновлено). ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти призывают в 16:00 зажечь свечу в окне в память о жертвах Голодомора.

Видеообращение главы государства опубликовано на странице Офиса Президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский напомнил, что количество погибших вследствие Голодомора в Украине можно сопоставить с количеством погибших во время Второй мировой войны.

"Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить", - сказал Зеленский.

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Президент призвал зажечь свечу в память о жертвах Голодомора.

"Дорогие украинцы, сегодня все мы в 16 часов по киевскому времени присоединимся к общенациональной минуте молчания и зажжем в своих окнах свечу памяти. Пусть эти свечи согреют своим теплом души погибших, души невинных жертв Голодомора - женщин, мужчин, детей, души миллионов украинцев. Вечная им память", - сказал Зеленский.

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Присоединиться к акции также призвали Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Украина и весь мир чтят сегодня память жертв геноцида украинского народа, устроенного советским тоталитарным режимом - Голодомора 1932-33 годов.