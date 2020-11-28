Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сторонники партии "Национальный корпус" провели у здания посольства России в Киеве акцию под названием ""Убивали тогда. Убивают сейчас".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции установили рядом с посольством 33 железных креста в знак памяти об украинцах, которые погибли во время Голодомора.

Они развернули баннеры с надписями: "Вбивали тоді. Вбивають зараз", "Десять мільйонів на вашій совісті" и "Пам’ятаємо, хто наші вороги".

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Автор фото и видео - Олег Богачук

Участники акции заявляли во время выступления, что РФ, как правопреемница СССР, должна взять ответственность за Голодомор, как в свое время ответственность за Холокост взяла на себя Германия, и выплатить Украине компенсации за геноцид украинцев.

В конце акции они зажгли файеры.

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