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Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сторонники партии "Национальный корпус" провели у здания посольства России в Киеве акцию под названием ""Убивали тогда. Убивают сейчас".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции установили рядом с посольством 33 железных креста в знак памяти об украинцах, которые погибли во время Голодомора.

Они развернули баннеры с надписями: "Вбивали тоді. Вбивають зараз", "Десять мільйонів на вашій совісті" и "Пам’ятаємо, хто наші вороги".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Президент и Минкульт призывают зажечь в окне свечу в память о жертвах Голодомора (обновлено). ВИДЕО

Автор фото и видео - Олег Богачук

Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора 01Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора 02Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора 03Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора 04Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора 05

Участники акции заявляли во время выступления, что РФ, как правопреемница СССР, должна взять ответственность за Голодомор, как в свое время ответственность за Холокост взяла на себя Германия, и выплатить Украине компенсации за геноцид украинцев.

В конце акции они зажгли файеры.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине сегодня День памяти жертв Голодоморов

Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора 06Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора 07Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора 08

Автор: 

акция (2425) Голодомор (1055) посольство РФ (450) Богачук Олег (1462) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+35
Наследники, есть на кого равняться

Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 2533
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28.11.2020 13:50
+28
Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 3650
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28.11.2020 13:58
+25
совок убивал и сажал украинцев за червоно-чорние и жовто-блакитние стяги, теперь сажает и убивает белорусов за бело-червоно-белые
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28.11.2020 13:44
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совок убивал и сажал украинцев за червоно-чорние и жовто-блакитние стяги, теперь сажает и убивает белорусов за бело-червоно-белые
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28.11.2020 13:44 Ответить
Наследники, есть на кого равняться

Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 2533
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28.11.2020 13:50 Ответить
Величезна різниця - Третій Райх не винищував цілими прошарками (класами) власного народу, не вбивав власну інтелігенцію, своїх поміщиків (бауерів) і капіталістів, не відбирав у людей (бідних чи заможних) їхнє майно, землю, засоби праці. Третій Райх використав колосальний потенціал своєї Нації, спираючись на її попередні багатовікові надбання, а не винищував все "до основанія" і не закликав до керма шарікових...
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28.11.2020 14:32 Ответить
А в тюрягу не хочешь, фашистик?
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28.11.2020 14:36 Ответить
Є ще більш жахлива інформація, не падай - Канцлер Німеччини А.Гітлер рішенням найбільш впливового у світі політичного журналу ТІМЕ у 1938 році був визнаний Людиною Року у світі. За "здійснені швидкі і ефективні реформи в галузі, економіки, державного управління, фінансофої сфери, освіти і охорони здоров"я". А в 1939 році Канцлер А.Гітлер був номінований на Нобелівську Премію Миру. і не отримав її лише через початок Другої Світової Війни. Вчи матчасть.
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28.11.2020 15:39 Ответить
Т.е. Адольф Алоизович ваш кумир и не сделал ничего плохого
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28.11.2020 16:32 Ответить
Так по новій патріотичній історії так і є: в 41-му приходили освободителі, а в 44-му прокляті совіцькі окупанти їх прогнали.
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28.11.2020 16:39 Ответить
по любій історії різниці між німецькими і совєцькими гнидами нема.
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28.11.2020 17:35 Ответить
не по любій.
німці не нищили свій народ голодоморами, розстрілами, репресіями.
москалі вбили значно більше люду, аніж німці могли собі уявити.
а загибель солдатів, яких пускали на забій в якості гарматного м'яса, теж на совісті совків.
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28.11.2020 22:03 Ответить
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29.11.2020 09:03 Ответить
Тут, куме, сам дідько ногу вламає... В 1939-му в Литву, Латвію, Естонію прийшли "асвабадітєлі", чи "окупанти"? Прибалти кажуть - окупанти... Здоровенний шмат Фінляндії тоді "асвабаділі" (від фінів!), чи окупували? Фіни кажуть - "окупанти"... Галичину (Західну Україну) в 1939 -му "асвабаділі" чи окупували? Галичани кажуть - "окупанти"... Бесарабію (від молдаванів!) так же "асвабаділі"?
Далі - Вермахт, коли загнав московську рать до Волги і Москви - "асвабаділ" території від більшовицького режиму, чи "окупував". Московська пропаганда каже - окупанти. Більшість населення після кольхозів, репресій і голодоморів - сприймала як визволення.
Далі - коли московська орда хлинула в Європу, захопивши Чехословаччину, Польщу, вчергове Прибалтику, Угорщину, Румунію, Болгарію, Австрію, Частину Балкан, Німеччини - то було "асвабаждєніє", чи окупація. Народи Європи кажуть - "окупація", бо що ж то за "асвабадітєлі", що , мабуть випадково залишилися на чужих землях на 50 років, нав"язали свої політичні режими і відкинули цивілізовані народи в розвитку на цілі десятиляття. А зараз, коли кацапів вигнали зі всієї Європи і колишніх республік СРСР - це "асвабаждєніє", чи ні? Сам дідько ногу зламає...
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28.11.2020 18:35 Ответить
У тебе COVID 19: ти не відчуваєш запаху московського лайна від своїх тупих кацапських провокаційних висерів. Твій рівень повністю відповідає рівню літературного персонажу, поганяло котрого ти собі приліпив.
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28.11.2020 17:31 Ответить
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29.11.2020 09:00 Ответить
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29.11.2020 09:02 Ответить
Фашистики в рашке! Ты заблудился, гробовых дел мастер-алкоголик
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28.11.2020 16:28 Ответить
За истину в тюрягу - это так по-савецки.
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29.11.2020 05:35 Ответить
А концлагеря, созданные в 33-34 году стояли пустыми, наверное...

ПС. За 2 дня сцыкливое чмо бутусов и его трусливые шавки-админы заблокировали 2 аккаунта. Ссытся оно правды, ой как ссытся...
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28.11.2020 16:05 Ответить
Да неужели? А если хорошо почитать историю? А поляков держали в каких лагерях перед уничтожением в 1939 году? В трудовых? И какая разница по какому признаку Сталин уничтожал людей - по политическому или по национальному? Чудовище людоед от этого не перестанет быть людоедом и чудовищем.
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28.11.2020 15:14 Ответить
Попитай, або почитай спогади тих, хто звідти чудом врятувався.
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28.11.2020 15:18 Ответить
Та то вата, ще й з самолайком.
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28.11.2020 15:22 Ответить
на тих хрестах ще б опзжоперів підчепити
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28.11.2020 13:44 Ответить
Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 2137
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28.11.2020 13:51 Ответить
бройлера 2-х голового забули.
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28.11.2020 14:44 Ответить
**
Ти кажеш не було Голодомору?
І не було голодного села?
А бачив ти в селі пусту комору,
З якої зерна вимели до тла?
Як навіть мариво виймали із печі
І забирали прямо із горшків.
Окрайці виривали з рук малечі,
із торбиночок нужденних стариків?

Ти кажеш, не було Голодомору?
Чого ж тоді, як був і урожай,
Усе сиціль викачували з двору,-
Греби, нічого людям не лишай!
Хто ж села, вимерлі на Україні,
Російським людом поспіль заселяв?
Хто? На чиєму це лежить сумлінні?
Імперський молох світ нам затуляв!

Я бачив сам оту зловісну пору
І пухлих, і померлих на шляхах.
І досі ще стоять мені в очах...
А кажеш - не було Голодомору?
-----------------------------------------------
Д.Білоус
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28.11.2020 13:47 Ответить
Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 7916
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28.11.2020 13:49 Ответить
Какого хрена вообще этот гадюшник делает в Украине ,да ещё и тряпку свою поганую вывесили ...
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28.11.2020 13:50 Ответить
спалити то посольство треба!
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28.11.2020 13:54 Ответить
ще 2014 - го..
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28.11.2020 13:55 Ответить
З коммента про Одесу тесь тут було на цензорi: "Недожаренные начали забывать запах гари...". Так повнiстю пiдтримую.
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28.11.2020 20:14 Ответить
а чего под российским? как бы организаторы голодомора немного другие. сталин - грузин, коганович - еврей, косиор - поляк.
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28.11.2020 13:55 Ответить
Ну а хто себе оголосив правонаступником совка? Кацапи! Ось нехай і відповідають за злочини, а не тільки закордонне майно та золотовалютні резерви совка собі привласнюють.
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28.11.2020 15:25 Ответить
в ЦК ВКП(б) было минимальное количество русских. При чем сдесь россия и ее народ? Согласен с вами 100%
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28.11.2020 15:27 Ответить
А кто себя обьявил правопреемником совка? Не помойка между Украиной и США?
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28.11.2020 17:06 Ответить
Кацапи цікаві - як "пабеда в WWII" так пабєділа росея, а як Голодомор так то Грузія винувата
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28.11.2020 17:41 Ответить
Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 4367
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28.11.2020 13:57 Ответить
Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 3650
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28.11.2020 13:58 Ответить
А як би на його місці був якийсь дурачок?
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28.11.2020 14:06 Ответить
З нього сміються, а ВОНО либиться.
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28.11.2020 14:08 Ответить
Зеленский улыбается в камеру, как и Макрон. Так что не манипулируйте.
Про пэпу и другие фотки можно найти...
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29.11.2020 05:41 Ответить
Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 8281
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28.11.2020 13:59 Ответить
Голодомор , растрелы и РУСИФИКАЦЫЯ - - - это не преступление..
.
Это просто - - -- ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ ..
.
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28.11.2020 14:00 Ответить
Лаптям це до лампочки як і маларосам.
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28.11.2020 14:05 Ответить
Зеленський перервав багаторічну традицію вшанування пам'яті жертв Голодоморів о 16.00 біля меморіального комплексу в Києві.
Так робив Янукович, який принципово не приходив до пам'ятного місця, ігноруючи українців та їхню пам'ять. Тепер цим шляхом пішов особисто Зеленський. «Найнародніший» повністю йде стопами свого «біглого» колеги.
Бідьше того, у своїй «промові» Зеленський не згадав ні Росію, ні комуністичний режим, просто сказавши «сталінський режим»...мабуть щоб не образити Путіна.
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28.11.2020 14:19 Ответить
это конечно похвально но когда нацкорпус поедет по делу к офису или дому Мертвечуку или Портнову и пожжет фаера против антиукраинской политики?во время судов апеляции Анотоненко нацкорпуса ни разу не было во время митинга под конституционым судом также не было во время пикета антимайдана и поездки в Феофанию з Зебилу их не было
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28.11.2020 14:40 Ответить
простите а портнов тоже виноват как медведчук он тоже кум или сват или кто еше путина
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12.01.2021 19:53 Ответить
Ось вони, патрійоти, в усій красі, всі, як один, на передовій на донбасі, воюють з агресором...
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28.11.2020 14:41 Ответить
когда в наступление? хочу вас увидеть рядом с собой во время штурма
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28.11.2020 14:59 Ответить
Что вы там собрались штурмовать? Посольство или Интер?
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28.11.2020 15:20 Ответить
тоесть слился
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28.11.2020 16:17 Ответить
Человек просто спросил, куда ему подтягиваться на штурм, и всё. Адекватного ответа не последовало. Или ты, может, собрался Донецк штурмовать? Не смеши мои тапки, штурмовик диванный...
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28.11.2020 17:16 Ответить
Да подожди лаптекопытная берёзовая обезьяна ! будеж ещё кричять СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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28.11.2020 19:45 Ответить
помоему он только жену штурмовать может
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12.01.2021 19:47 Ответить
По інтеру зараз іде концерт. В мене по кабельному телебаченню сьогодні три мсузичних канали розважають манкрутів, два канали ******** "гламурниє драгаценнасті". Нормальне таке свято.
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28.11.2020 20:33 Ответить
Абсурдный троллинг. Где сегодняшняя рашка и где голодомор. Лучше бы против какого-нибудь коррупционера хоть что-то пискнули. Может хватит уже жалеть себя.
Это черта неудачников.
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28.11.2020 16:10 Ответить
Рашка сегодня там же где и голодомор. Это ее второе имя.
Съездь на Донбас посмотри
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28.11.2020 16:31 Ответить
РФ, как правопреемница СССР, должна взять ответственность за Голодомор, как в свое время ответственность за Холокост взяла на себя Германия, и выплатить Украине компенсации за геноцид украинцев.
В конце акции они зажгли файеры.
Источник: https://censor.net/ru/n3233824

Активісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 3221
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28.11.2020 16:36 Ответить
Холокост проводили и кацапы, и поляки , и венгры, и даже евреи и даже украинцы.
."продажні іуди-хохли" и куда этот отобранный хлеб, себе в закрома?
а этим "иудам -хохлам " тоже угрожали смертью родных и близких. Есть воспоминания потомков, кто отказывался идти отбирать хлеб - убивали.

не отбеливайте и не оправдывайте кацапов. есть документы, и их миллионы - кто отдавал такие приказы
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28.11.2020 18:57 Ответить
Хто не пам ятає своєї історії той Іуда Іскаріот який за сьогоднюшню ковбасу продає своє родство
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28.11.2020 17:13 Ответить
Я теж кажу, що досить носитися з вєлікай пабєдай. Ваєвалі дєди, а не тє, кто імі гардітся. Пишатися треба своїми здобутками. А ось шанувати своїх померлих пращурів - ознака цивілізованої людини.
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28.11.2020 20:37 Ответить
Активісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 5109
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28.11.2020 17:14 Ответить
Активісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 5381
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28.11.2020 17:16 Ответить
Ваня прокачуй свій процесор, бо слабенький як та Електроніка 201 радянська
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28.11.2020 19:00 Ответить
Ваня, в тебе як і у магнітоли Електроніка 201 немає пам яті ні оперативної, ні на жорсткому диску.
У 1917 році не було ще УПА, махно був, Директорія біла, а УПА ще не було алєнь.
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28.11.2020 19:16 Ответить
Активісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 446
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28.11.2020 17:17 Ответить
на этих крестах нужно было еще развесить всех Членов ОПГ за Жопу во главе с полицаевским Выродком меРтвечуком и его силиконовой потаскухой марченко, но это не за горами....
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28.11.2020 18:00 Ответить
Підтягуйтесь - разом будемо робити добрі справи
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28.11.2020 20:53 Ответить
вы заьыли наверно штурмовать нияего нельзя ато путин нападет так что сидим пока под плинтусом и не отсвечиваем неначаси
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12.01.2021 19:49 Ответить
Кстати, те которые в 33 году отбирали урожай у крестьян, тоже были "активисты".
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28.11.2020 18:10 Ответить
и куда эти активисты отобранный хлеб девали? Себе домой? а этим "активистам" тоже угрожали смертью родных и близких. Есть воспоминанbя потомков, кто отказывался идти отбирать хлеб - убивали.
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28.11.2020 18:51 Ответить
вата в решотку заколотила окна ...))) это радует ... лол )) ... тюремная помойка!
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28.11.2020 19:11 Ответить
кацапам постійно треба нагадувати - хто вони такі
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28.11.2020 20:55 Ответить
свиням нагадувати, що вони свині... це щось змінить в свинській поведінці?
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29.11.2020 18:47 Ответить
КАК БЫ ТАКИЕ КАК ПУТИН НЕ ПЫЖИЛИСЬ, ОНИ ОСТАЮТСЯ БЕДНЫМИ И НЕСЧАСТНЫМИ !)
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29.11.2020 08:13 Ответить
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29.11.2020 08:40 Ответить
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29.11.2020 08:41 Ответить
вот хоть убей не понимаю какое отношение современная россия имеет к голодомору как это в мозгах у людей связываеться всем тепла и любви и празничного настроения
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12.01.2021 19:51 Ответить
а вот я например штурм поддерживаю если сделать как люди делалиАктивісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 9080
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12.01.2021 19:55 Ответить
 
 