Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сторонники партии "Национальный корпус" провели у здания посольства России в Киеве акцию под названием ""Убивали тогда. Убивают сейчас".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции установили рядом с посольством 33 железных креста в знак памяти об украинцах, которые погибли во время Голодомора.
Они развернули баннеры с надписями: "Вбивали тоді. Вбивають зараз", "Десять мільйонів на вашій совісті" и "Пам’ятаємо, хто наші вороги".
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Автор фото и видео - Олег Богачук
Участники акции заявляли во время выступления, что РФ, как правопреемница СССР, должна взять ответственность за Голодомор, как в свое время ответственность за Холокост взяла на себя Германия, и выплатить Украине компенсации за геноцид украинцев.
В конце акции они зажгли файеры.
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німці не нищили свій народ голодоморами, розстрілами, репресіями.
москалі вбили значно більше люду, аніж німці могли собі уявити.
а загибель солдатів, яких пускали на забій в якості гарматного м'яса, теж на совісті совків.
Далі - Вермахт, коли загнав московську рать до Волги і Москви - "асвабаділ" території від більшовицького режиму, чи "окупував". Московська пропаганда каже - окупанти. Більшість населення після кольхозів, репресій і голодоморів - сприймала як визволення.
Далі - коли московська орда хлинула в Європу, захопивши Чехословаччину, Польщу, вчергове Прибалтику, Угорщину, Румунію, Болгарію, Австрію, Частину Балкан, Німеччини - то було "асвабаждєніє", чи окупація. Народи Європи кажуть - "окупація", бо що ж то за "асвабадітєлі", що , мабуть випадково залишилися на чужих землях на 50 років, нав"язали свої політичні режими і відкинули цивілізовані народи в розвитку на цілі десятиляття. А зараз, коли кацапів вигнали зі всієї Європи і колишніх республік СРСР - це "асвабаждєніє", чи ні? Сам дідько ногу зламає...
ПС. За 2 дня сцыкливое чмо бутусов и его трусливые шавки-админы заблокировали 2 аккаунта. Ссытся оно правды, ой как ссытся...
Ти кажеш не було Голодомору?
І не було голодного села?
А бачив ти в селі пусту комору,
З якої зерна вимели до тла?
Як навіть мариво виймали із печі
І забирали прямо із горшків.
Окрайці виривали з рук малечі,
із торбиночок нужденних стариків?
Ти кажеш, не було Голодомору?
Чого ж тоді, як був і урожай,
Усе сиціль викачували з двору,-
Греби, нічого людям не лишай!
Хто ж села, вимерлі на Україні,
Російським людом поспіль заселяв?
Хто? На чиєму це лежить сумлінні?
Імперський молох світ нам затуляв!
Я бачив сам оту зловісну пору
І пухлих, і померлих на шляхах.
І досі ще стоять мені в очах...
А кажеш - не було Голодомору?
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Д.Білоус
Про пэпу и другие фотки можно найти...
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Это просто - - -- ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ ..
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Так робив Янукович, який принципово не приходив до пам'ятного місця, ігноруючи українців та їхню пам'ять. Тепер цим шляхом пішов особисто Зеленський. «Найнародніший» повністю йде стопами свого «біглого» колеги.
Бідьше того, у своїй «промові» Зеленський не згадав ні Росію, ні комуністичний режим, просто сказавши «сталінський режим»...мабуть щоб не образити Путіна.
Это черта неудачников.
Съездь на Донбас посмотри
В конце акции они зажгли файеры.
Источник: https://censor.net/ru/n3233824
."продажні іуди-хохли" и куда этот отобранный хлеб, себе в закрома?
а этим "иудам -хохлам " тоже угрожали смертью родных и близких. Есть воспоминания потомков, кто отказывался идти отбирать хлеб - убивали.
не отбеливайте и не оправдывайте кацапов. есть документы, и их миллионы - кто отдавал такие приказы
У 1917 році не було ще УПА, махно був, Директорія біла, а УПА ще не було алєнь.