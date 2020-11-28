"Такого за свою жизнь еще не видел": Врач житомирской "ковидной" больницы рассказал о сортировке больных и проблемах с кислородом. ВИДЕО

В житомирской больнице №2, где лечат больных коронавирусом COVID-19, инфицированных уже размещают даже в кардиологии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете hromadske.

По словам заведующего инфекционного отделения Олеся Кутнего, который ковидологом работает с 16 сентября, медики уже вынуждены проводить так называемую сортировку, чтобы хватило мест прежде всего для пациентов в критическом состоянии.

"До сих пор не могу привыкнуть, потому что такого за свою жизнь еще не видел. Мы в кардиологии (не инфекционной, не путайте) рассчитываем на 200 коек. На сегодня мы одним корпусом справляемся. Это трудно, нам приходится быстро выписывать, не класть тех, кого не нужно. Конечно, это оптимальный вариант, чтобы до завершения пандемии мы так дожили", – поделился медик.

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Проблемы с кислородом в больнице решили недавно - во дворе установили криоцилиндр, который дает непрерывные запасы на 10 дней. До этого обходились баллонами и меньшими цилиндрами. Когда их переключали с одного на другой, пациент чувствовал эти перепады.

Сейчас городская больница №2 заполнена на 70%. Здесь начали обустраивать еще один корпус для пациентов с коронавирусом, где будут дополнительные кровати с кислородом.

Другие работники заведения рассказывают, что некоторым молодым больным приходится передвигаться в колясках из-за осложнений COVID-19.

Сейчас кислородом пациенты обеспечены. Однако баллоны приходится менять раз в сутки, тогда как до пандемии одного хватало на неделе.

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"К смертям не привыкаешь. Даже если их очень много. Но эту работу кто-то должен выполнять. Я не в восторге. Я кардиолог. Я хочу остаться кардиологом, но уже два с половиной месяца я – ковидолог", – отмечает Кутний.

Врач признался, что пока не надеется, что государство сделает какие-то выводы из-за пандемии.

"Это удивительно, что мы живем с марта в таком страшном кризисе, где не хватает персонала, но никто ничего не собирается менять. Это страшно", – добавил ковидолог.

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