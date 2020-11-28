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За время протестов в Беларуси погибли 8 человек, пострадавших и задержанных - около 30 тысяч, - Тихановская. ВИДЕО

Тех, кто пострадал или был задержан во время протестов в Беларуси, насчитывается около 30 тысяч.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает Цензор.НЕТ.

"Те, кто пострадал, был задержан, тех, кто каким-либо образом были вовлечены, около 30 тысяч", - сказала Тихановская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко назвал Тихановскую и других оппозионерок "лохушками"

Она добавила, что около 132 человек сейчас являются политзаключенными, погибли восемь человек.

Автор: 

Беларусь (7891) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+8
Тихановская избрана Народом Беларуси Президент. Саша-3% самозванец.
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28.11.2020 21:56
+7
В таком случае, это от путена
За час протестів у Білорусі загинули 8 осіб, постраждалих і затриманих - приблизно 30 тисяч, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9470
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28.11.2020 22:13
+6
Короче, Тихановская неплохо устроилась.
Теперь она может десятилетиями "бороться" с режимом в Белорусии.
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28.11.2020 21:52
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Короче, Тихановская неплохо устроилась.
Теперь она может десятилетиями "бороться" с режимом в Белорусии.
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28.11.2020 21:52 Ответить
Беларусы все надеются, что им революшен зделает Запад, Штаты ну бешеные бабки-пенсионерки на крайний случай, пока они будут на диванах сидеть ровно)
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28.11.2020 21:54 Ответить
На диванах вы сидите,а мы выходим.И на Запад конечно надеемся.Мы реально оцениваем ситуацию,силы и возможности.Вам легче,вы без Запада Крым вернете и Донбасс....
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28.11.2020 22:07 Ответить
На захід дуже не сподівайтесь.
Вони вважають вас територією фуйла.
Як і нас раніше.
Маєте гучно заявити про свої наміри, інакше ніхто вам не допоможе.
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28.11.2020 22:15 Ответить
Жорстка,кто так считает...пример можно,ФАКТЫ? Баба Галя и жирик с толстым не прокатит.Об Украине тоже самое можно СКАЗАТЬ.
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28.11.2020 22:20 Ответить
Десь навіть говорили про це - європейці. Не так давно.
Не скажу де.
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28.11.2020 22:22 Ответить
U nix jest poderzka v tom ze ES kak minimum 10 stran,a tam uze i vse podkliucilis.No sperva da, ne vse xoteli vmesatsia .
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28.11.2020 22:34 Ответить
Проти ваших лукашистів санкції запровадять, але і країні від них автоматом перепаде.
А фуйло не зачепить.
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28.11.2020 22:24 Ответить
Я же вам писал.Санкции нужны не Беларуси,как светлана просит свифт....а лаптям.Может Байден на встрече объяснит глупой женщине это.И главное....пока страна-тварюга не отбросит копыта....счастья не увидеть ни Украине,ни Беларуси.Только слава хабаровскам и татарстанам спасет нас от этих бесов.И только экономически....свифт,страна пособник терроризма,секторальные санкции,сев.корея....и ягель с ежами.Воевать никто не будет...ЯО весомый аргумент,как себя не успокаивай.
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28.11.2020 22:32 Ответить
Байден і так знає, що робити.
Погано, що наше Зю-зю ніфіга в цьому плані не робить.
Зараз би могли рашці великих проблем наробити.
Світлана ж ваша, така як і Зе. Вони не готові боротись з рашкою.
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28.11.2020 22:35 Ответить
Точно така как Зеля.) И даже куйло мудрый политик,Не дай Бог в случае новых её выберут.Достойных проевропейских пруд пруди,Байден большая надежда...Но эта надежда больше на личные его обиды на куйло и россию.И эти личные обиды важнее нас с вами.Так жизнь устроена.
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28.11.2020 23:00 Ответить
Sankciji kak bi druzjam lukosenka gotovit no i po otrasliam mozet zdelat dopustim benzin ili derevvo prodovat ES stranax.Gde im vygodno tam i vedut sankciji eto vsio realno mozet zdelat
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28.11.2020 23:05 Ответить
Никто не придёт и не поможет. Только самим, только драться.
А за Крым, всё да. Но если б снести расию было так же просто, как луку...
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28.11.2020 22:16 Ответить
Ну он же не Янук,не сбежит как у вас.Идите сегодня Зелю снесите...или все устраивает.Медведчуков,шуфричей,бойко,волошиных снесите....как дети малые....одни понты как у лаптей за 2 часа до Киева.
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28.11.2020 22:24 Ответить
Янук не боявся мирного Майдану. Він чекав, що протести спадуть самі по собі.
Але люди не готові були чекати. Після вбивств його би не лишили живим. Тому і втік як легітимний президент від бунтарів.. Під крильце фуйла, який військовим шляхом мав захопити Україну.
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28.11.2020 22:31 Ответить
Ксения бумаги были подписаны(кроме лаптей...лукин не подписал),Янук бы досидел спокойно до новых выборов и вы бы выбрали нового.Но тогда бы лапти при легитимном не украли у вас Крым.Его вывезли кацапы,объявили госпереворот,нелигитимная хунта пришла к власти и крымнаш.Ну Вы кого обмануть хотите,себя?(.Парасюк тамада просто на сцене исполнял роль пугала для НАРОДА.
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28.11.2020 22:39 Ответить
Папери не гарантували безпеки.
Тоді всім керувала вулиця.
Окрім Парасюка на Майдані були інші люди. Ті, які боролись. А не зі сцени верещали.
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28.11.2020 22:41 Ответить
Ну да,а Янук всю кассу Украины за час успел собрать и увез вагонами..Уважаемая Ксения.никогда не говорите,что могло бы быть.7 лет прошло и я называю только факты.Асада уже 10 лет парасюки пугают.Если бы Янук при штурме резиденции уничтожил тысячу парасюков,ни один лидер в Мире бы не осудил.Он был ЛЕГИТИМНЫМ.Только озабоченность выразили.
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28.11.2020 22:53 Ответить
Вопрос. Что вы делаете на новостном сайте Украины?
У нас всё плохо, майданим мы неправильно, с расией воевать не умеем.
Наши советы по смене власти глупы и наивны.

Майданьте правильно: прогулка-пробежка-массаж. Вы уже близко!
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28.11.2020 23:10 Ответить
Майкле, ви не розумієте самої обстановки в країні тоді.
Влада впала. Хто мав оберігати ту сволоту від вбивства ?
Керувала вулиця. А в таких умовах йому важко було протриматись.
Ви забуваєте, що окрім Парасюка існували толпи розлючених чоловіків, загартованих боями на Інституцькій. То не парасюки були.
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29.11.2020 08:10 Ответить
Да, повезло нам с Яныком.
А румынам с Чаушеску.
А немцам - с непрочной берлинской стеной.

Впрочем, делайте, что хотите, а то ещё медведчук заведётся
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28.11.2020 22:36 Ответить
Запад сможет только подеережать, призвать и выразить озабоченность, ну или очень глубокую озабоченность.
Надейтесь на себя в первую очередь,
никто революцию в белых перчатках не делает и Запад мараться об это не будет.
"Грязную" работу прийдется вам сделать)
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28.11.2020 22:58 Ответить
Согласен,все впереди,И вам еще раз придется тоже.Пока у нас брожения в элитах,силовых структурах или военных не будет,,,,шансов нет точно.Он такую вертиааль выстроил.У вас хоть две силы просматриваются на сегодня,что могут народ вывести.....Порох и Аваковцы.Но тогда и лапти смогут использовать момент для коридора в Крым.
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28.11.2020 23:13 Ответить
Интерестно, в каком статусе сейчас лукашенко ?
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28.11.2020 21:56 Ответить
Bivsi prezident, kotoromu zaprecion vjezd v civilizovanyje strani
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28.11.2020 22:05 Ответить
Тихановская избрана Народом Беларуси Президент. Саша-3% самозванец.
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28.11.2020 21:56 Ответить
Кто пенсию платит мне, тот и президент. От Тихановской мне на карточку только 0,00% пришло.
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28.11.2020 22:08 Ответить
В таком случае, это от путена
За час протестів у Білорусі загинули 8 осіб, постраждалих і затриманих - приблизно 30 тисяч, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9470
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28.11.2020 22:13 Ответить
апередил))) на несколько секунд )))
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28.11.2020 22:16 Ответить
))) класс. смысл написанного, тот мне хозяин, кто с рук кормит. за того и гавкать буду, охраняя его дом.
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28.11.2020 22:14 Ответить
Я не вижу смысла умереть с голода ради Тихановской.
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28.11.2020 22:23 Ответить
это понятно. умереть от рук хозяина для верного его пса, ну чё уж может быть почётнее )) уважаю )
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28.11.2020 22:25 Ответить
Ну, вы все таки обоснуйте, почему я на Тихановскую должен батрачить даром? А умереть, так все умрем со временем.
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28.11.2020 22:39 Ответить
Потому, старый дурак, что у тебя дети есть, внуки есть. И им всем здесь жить ещё.
При Коленьке, на дотации у расии, за 300 баксов зарплаты!

Когда ты был за границей? Когда покупал новую машину из салона? Сколько комнат у тебя на каждого члена семьи?

Стабильная миска с подписью луки. И больше ничего не надо!
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28.11.2020 22:44 Ответить
За границей давно не был.Машину из салона брал 6 лет назад. Комнат на двоих(с кошкой), три в одной квартире, две в другой. Загородный дом, три комнаты. Все останется детям- внукам, в довесок к тому что они тоже свое имеют.
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28.11.2020 23:01 Ответить
Неплохо на поводке с намордником ходишь. А команды при этом какие научился выполнять?
"Фас" умеешь? Людей рвать на части научился уже?
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28.11.2020 23:11 Ответить
Да я на пенсии, уже писал выше. Летом огородом-садом занимаюсь, рыбалкой. Сейчас вот сижу скучаю, иногда пописываю(в интернете).
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28.11.2020 23:14 Ответить
Я вам не верю. Такие люди стабильностью пенсии не интересуются.
Но это неважно.
Ничего у вас, дедуля, не выйдет. Потому что главного нет - желания жить лучше.
Совок.
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28.11.2020 23:13 Ответить
Вы сами себе противоречите. То призываете меня жить лучше в материальном плане,то упрекаете в желании получать пенсию. Сейчас мне главное, здоровье(ну и поесть вкусно). И не надо мне внушать коммунистические идеи про светлое будущее.
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28.11.2020 23:19 Ответить
Убедили. Берегите себя. Лука-молодец.
Приятного аппетита!
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28.11.2020 23:23 Ответить
нормально. это безсознательная логика раба, по любому на кого-то батрачить, только бы не даром? )) или только потому, что ********** с рук кормит всё же лучше его батраком оставаться и не о чём не думать, за прикорм стабильный? не лучше будет хотя бы попытаться обрести свободу, освободиться таки от цепи и работать на самого себя, а не на хозяина батрачить? как это делается во всём цивилизованном мире, а не в совке и на постсовке. ну и питаться чем хочеш и путешествовать где хочеш, без выбора тебе меню хозяином и уже без его поводка, которым он на прогулку выводит? ))) вопрос конечно риторический. ответ известен )
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28.11.2020 23:18 Ответить
Господи, спаси и помилуй. Последний раз такую лекцию про марксизм-ленинизм мне читали лет так 35 назад (Товарищ верь, взайдет она...) Молодежь ездила постоянно(до последнего времени). Мне хватает их фото, девочки пьянки-гулянки, это уже мне не надо. У вот посидеть в тишине на рыбалке, да на зорьке, послушать пение птичек, посмотреть как капля росы скатывается по стебельку травы, переливаясь в лучах солнца в ожидании поклевки,это да.
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28.11.2020 23:38 Ответить
ну так вот ты там психологически и завис. в 35 годах от сегодняшнего времени. вспоминая памятники прошлого, рыдая о нём глядя на фото прошлого, как на фетиш, втирая текущие от сентиментальности этой виртуализации сопли в уши и от предчувствия, что за такое хорошее поведение хозяин принесёт очередную порцию хавчика ) в то время, когда вокруг уже новый мир и новые реалии ))
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29.11.2020 00:38 Ответить
Если таких сябров хотя бы процентов 30, ничего у них не выйдет.
Процесс трансформации завершён
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28.11.2020 22:39 Ответить
Тихановская просто пока нужна как рупор.У нас столько достойных людей по тюрьмам и в бегах..Цель-повторные выборы,а ей снова котлеты жарить.Ну или в политику депутатом.
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28.11.2020 22:12 Ответить
Обраний президент США Джо Байден запросив лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську на свою інавгурацію 20 січня 2021 року
Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю, передає "https://belsat.eu/ru/news/bajden-priglasil-tihanovskuyu-eksklyuzivnoe-intervyu/ Белсат ".
Нагадаємо під час передвиборчих перегонів Байден критикував режим Лукашенка за репресії проти мирних громадян.
Також він дорікав адміністрації Трампа через недостатню жорстку реакцію на події в Білорусі. Кандидат від демократів обіцяв, що після свого обрання значно розширить санкції проти диктатора і його оточення, а також розробить спільно з Євросоюзом план допомоги білоруській економіці після падіння режиму Лукашенка.
Раніше https://prm.ua/bayden-nazvav-kandydativ-na-kliuchovi-posady-v-administratsii/ Джо Байден назвав кандидатів на ключові посади в його адміністрації.
Нагадаємо, https://prm.ua/storinky-prezydenta-ssha-u-twitter-ta-facebook-peredadut-baydenu/ сторінки президента США у Twitter та Facebook передадуть Байдену.
Крім того, https://prm.ua/stala-vidoma-data-inavhuratsii-dzho-baydena/ стала відома дата інавгурації Джо Байдена
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28.11.2020 21:59 Ответить

За час протестів у Білорусі загинули 8 осіб, постраждалих і затриманих - приблизно 30 тисяч, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 4159
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28.11.2020 21:59 Ответить
А вы, Алекс, сколько ментов на Майдане лично зарезали?
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28.11.2020 22:35 Ответить
"Кто виноват?" намного проще вопрос, чем "Что делать?"
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28.11.2020 22:00 Ответить
Она довольно не "лохушка", умеет отвечать на вопросы и формулировать мысли, но журналист все-таки поставил ей вечный украинский вопрос "чей Крым?" и тут снова завиляла, с россиянами ссориться не хочет, политика.
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28.11.2020 22:21 Ответить
Тихановская: Меркель при встрече спросила: "Вы понимаете украинский?"
https://ryb.ru/2020/11/28/1702324?__cf_chl_jschl_tk__=fae46e6c9122c9a8f85972ea1d6552a7f6b11301-1606595960-0-AcaPjpQWN0isyeE2PfgfoQ1dQASZ28P1X0oMvgfdY7l71Jr2A475P52aKgp4Z0TQmBP6OgIO8jEHuk6lnaFDgP_VjFhJuMKq5fNYyZrdVmSvNRUwvXRkHZBS9h_y5_If4-rnbllzgZ_IVUvgHTkmkMlZsTgAVADPGl1bimvrkmTpJK-mnUXD0U7mk8IB0k7v9aj4iD4CFajHRu9tceXnKe-m9T65DZvV0rFSNY4BtbsAEihkpHJJnTuTGVcoY3Es90jUSh7It6QRm3oxfvXCvUt8_fkBv0VWCZVX7JJ6JgK9Cfxq3WWrwxPAqb0XFKU5VPs8sO9vDSGS-PlWwbBX0vnB6J-1kddLjkZjsy4jrjTFE3o3iA5wKgwAKPqLqYJwNzd0j1RPP0ZNOXVkOK5Fpok
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28.11.2020 22:41 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/423054-tihanovskaja_zajavila_chto_putin_prosto_ne_znal_chto_stoljko_belorusov_protiv_lukashenko_i_hochet_lichno_emu_obo_vsem_ra Тихановская заявила, что Путин просто не знал, что столько белорусов против Лукашенко, и хочет лично ему обо всем рассказать
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28.11.2020 23:28 Ответить
Ну это типа как заглянуть в глаза ***** и увидеть мир.

Бульбашная кухарка и малоросский клоун на одних дрожжах взошли.
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29.11.2020 02:18 Ответить
беларусские идиоты еще бацьке памятники ставить будут. давайте его нам вместо членограя.
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28.11.2020 23:53 Ответить
За все время протестов в Белаоуси на них не было замечено ни одной Тихановской.
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29.11.2020 02:17 Ответить
 
 