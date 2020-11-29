Конфликт возник во время акции возле Мемориала жертвам Голодомора в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Представители правых организаций пытались установить щиты "Голодомор 1932-1933". Сделать это они решили, закрыв недавно размещенное возле Мемориала жертвам Голодомора название "Фельдман экопарк".
Об этом сообщает со Цензор.НЕТ ссылкой на DARKHUNTER.
Около 16:00 между активистами и людьми в куртках с надписью "Фельдман Экопарка" возник конфликт.
По данным местного издания Накипело, на мемориальный комплекс приехало несколько нарядов полиции. Правоохранители стали между конфликтующими.
Активисты установили щиты и зажгли файеры.
Отметим, что Отдел коммуникации полиции Харьковской области не сообщает о зафиксированных правонарушениях в рамках мероприятий по чествованию памяти жертв Голодомора в Харькове и области.
"За соблюдением публичной безопасности следили 120 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Нацгвардии Украины. Сегодня (28 ноября. - Ред.) в Харькове и на мемориальном комплексе в Дергачевском районе состоялся ряд мероприятий, посвященных памяти жертв Голодомора. Возложить цветы к памятным знакам пришли около 380 граждан. Благодаря принятым правоохранителями мерам нарушений правопорядка не допущено", - говорится в сообщении.
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коктейлів та маслин ... 🙁
Евреї і жиди це милі люди які живуть по всьому світу, нікому не мішають і нікого не притісняють.
А от жидокацапи це служки Мокви, типу Жириновського і наших Рабиновичів, Кернесів, Червоненків Медведчуків і іншої пропаРашної шушери, яка служить Мокві!
Фельдман жидокацап як і Кернес!