Конфликт возник во время акции возле Мемориала жертвам Голодомора в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители правых организаций пытались установить щиты "Голодомор 1932-1933". Сделать это они решили, закрыв недавно размещенное возле Мемориала жертвам Голодомора название "Фельдман экопарк".

Об этом сообщает со Цензор.НЕТ ссылкой на DARKHUNTER.

Около 16:00 между активистами и людьми в куртках с надписью "Фельдман Экопарка" возник конфликт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Панихиду по жертвам Голодомора отслужили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным местного издания Накипело, на мемориальный комплекс приехало несколько нарядов полиции. Правоохранители стали между конфликтующими.

Активисты установили щиты и зажгли файеры.

Также смотрите: НКВД расстрелял в 1937-м Квиткина - руководителя переписи населения, показавшей демографический провал, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Смотрите также: Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отметим, что Отдел коммуникации полиции Харьковской области не сообщает о зафиксированных правонарушениях в рамках мероприятий по чествованию памяти жертв Голодомора в Харькове и области.

"За соблюдением публичной безопасности следили 120 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Нацгвардии Украины. Сегодня (28 ноября. - Ред.) в Харькове и на мемориальном комплексе в Дергачевском районе состоялся ряд мероприятий, посвященных памяти жертв Голодомора. Возложить цветы к памятным знакам пришли около 380 граждан. Благодаря принятым правоохранителями мерам нарушений правопорядка не допущено", - говорится в сообщении.