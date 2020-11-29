"Выходи гулять": Российская группа "Каста" выпустила клип о зверствах силовиков в Беларуси. ВИДЕО
Российская хип-хоп группа из Ростова-на-Дону "Каста" выпустила клип с аллюзией на беларусские протесты на песню "Выходи гулять".
Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.
"Сюжет: мент избивает и пытает протестующих. Возвращается домой. От него отворачивается дочь. Много крови. В конце на лицах избитых зарождаются улыбки. И кажется, что победа будет за ними.
Песня написана еще в 2019. А идею для клипа долго искали. В итоге ее подсказал крутой украинский режисер Максим Ксьонда. Он с командой и снял этот клип в Киеве. Хорошо вышло. За день уже полтора миллиона просмотров и оч много благодарностей от беларусов в коментах. Посмотрите", - написала Ромалийская, также опубликовав ссылку на недавний короткий разговор с одним из участников группы - Шымом.
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Почему-то группа Каста забывает - все то что творит бацька происходит с полного одобрямса их вонючей расеюшки и группы Каста лично.
- я в этом не разбираюсь, как не разбираюсь, например, в насекомых.
Владислав Лешкевич.
Чого вони скрізь лізуть..