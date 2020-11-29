"Выходи гулять": Российская группа "Каста" выпустила клип о зверствах силовиков в Беларуси. ВИДЕО

Российская хип-хоп группа из Ростова-на-Дону "Каста" выпустила клип с аллюзией на беларусские протесты на песню "Выходи гулять".

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.

"Сюжет: мент избивает и пытает протестующих. Возвращается домой. От него отворачивается дочь. Много крови. В конце на лицах избитых зарождаются улыбки. И кажется, что победа будет за ними.

Песня написана еще в 2019. А идею для клипа долго искали. В итоге ее подсказал крутой украинский режисер Максим Ксьонда. Он с командой и снял этот клип в Киеве. Хорошо вышло. За день уже полтора миллиона просмотров и оч много благодарностей от беларусов в коментах. Посмотрите", - написала Ромалийская, также опубликовав ссылку на недавний короткий разговор с одним из участников группы - Шымом.

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