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Новости Видео Революция в Беларуси
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"Выходи гулять": Российская группа "Каста" выпустила клип о зверствах силовиков в Беларуси. ВИДЕО

Российская хип-хоп группа из Ростова-на-Дону "Каста" выпустила клип с аллюзией на беларусские протесты на песню "Выходи гулять".

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.

"Сюжет: мент избивает и пытает протестующих. Возвращается домой. От него отворачивается дочь. Много крови. В конце на лицах избитых зарождаются улыбки. И кажется, что победа будет за ними.

Песня написана еще в 2019. А идею для клипа долго искали. В итоге ее подсказал крутой украинский режисер Максим Ксьонда. Он с командой и снял этот клип в Киеве. Хорошо вышло. За день уже полтора миллиона просмотров и оч много благодарностей от беларусов в коментах. Посмотрите", - написала Ромалийская, также опубликовав ссылку на недавний короткий разговор с одним из участников группы - Шымом.

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Автор: 

Беларусь (7890) шоу-бизнес (151) Ромалийская Ирина (423)


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Топ комментарии
+15
Да не стоят они внимания... Их зацепило только как рашкинское тв показывало, что мудищев избивает протестующих... И не более того... Вы посмотрите его интерьвью... Он не замечает того же в своей стране... Тем более он из Ростова... И он прекрасно знает, как их ублюдки обстреливали территорию Украины, как через них шли коллоны войск для войны с Украиной... Для плохих кацапов плохие гробы, для хороших - хорошие...
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29.11.2020 10:51
+11
Вони "нє такіє" поки мова не заходить про Україну. Мудаки.
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29.11.2020 11:05
+10
Так они в 2015 вроде как в АРК выступали.
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29.11.2020 10:20
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Неплохой трек вкупе с видеорядом. Остались ещё вменяемые на расее.
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29.11.2020 10:15 Ответить
Так они в 2015 вроде как в АРК выступали.
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29.11.2020 10:20 Ответить
Так "вроде как" или выступали?
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29.11.2020 10:27 Ответить
Виступали. І кліпчик знімали.
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29.11.2020 10:30 Ответить
Выступали в Керчи
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29.11.2020 10:31 Ответить
Ага,посмотрел. Тогда очередные фуфломёты,типа "мы вне политики". На одних вменяемых меньше. Если бы не идея украинского режиссера то клип был бы про ваши наверное.)
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29.11.2020 10:33 Ответить
Долбаная автозамена. Про ясли
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29.11.2020 10:35 Ответить
Выступали в Керчи https://www.youtube.com/watch?v=R8Q1qHcw4xU&ab_channel=kerchnettv
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29.11.2020 10:34 Ответить
показана одна из разновидностей покорности расейского народа..... в стойле режут баранов....
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29.11.2020 10:39 Ответить
Отстали от жизни. сейчас все культурно. Штраф, сутки .
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29.11.2020 10:41 Ответить
А-а-а-а... Чергові "нєтакієрусскіє".
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29.11.2020 10:46 Ответить
Вони "нє такіє" поки мова не заходить про Україну. Мудаки.
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29.11.2020 11:05 Ответить
БРАВО!!!!!НА БИСС!!
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29.11.2020 10:49 Ответить
Да не стоят они внимания... Их зацепило только как рашкинское тв показывало, что мудищев избивает протестующих... И не более того... Вы посмотрите его интерьвью... Он не замечает того же в своей стране... Тем более он из Ростова... И он прекрасно знает, как их ублюдки обстреливали территорию Украины, как через них шли коллоны войск для войны с Украиной... Для плохих кацапов плохие гробы, для хороших - хорошие...
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29.11.2020 10:51 Ответить
Браузер Опера, комп... Кто лайкнул комент не видно) Видно только в ленте)
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29.11.2020 10:57 Ответить
На днях по радио передали, что гитлер на строительство дорог брал деньги из фонда для борьбы с испанкой (которая с кастаньетами)
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29.11.2020 10:55 Ответить
Тема ***** не раскрыта.
Почему-то группа Каста забывает - все то что творит бацька происходит с полного одобрямса их вонючей расеюшки и группы Каста лично.
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29.11.2020 11:20 Ответить
- Есть ли у тебя собственное мнение по Крыму или военным действиям в Донбассе?

- я в этом не разбираюсь, как не разбираюсь, например, в насекомых.
Владислав Лешкевич.

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29.11.2020 13:07 Ответить
а шо с єтим сайтом? какой-то он корявый
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29.11.2020 11:21 Ответить
как будто ордловский
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29.11.2020 11:28 Ответить
Сильно!
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29.11.2020 11:38 Ответить
Надо спросить у них чей Крым. Теперь уже не отвертятся.)
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29.11.2020 12:55 Ответить
Пиар старых пердунов о которых все уже давно забыли.
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29.11.2020 13:16 Ответить
правильно сейчас моргенштерн на россии в моде, который жопу вытирает об украинский флаг в одессе на радость местной вате
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29.11.2020 13:37 Ответить
Зато теперь этих пенсионеров вытащили из нафталина, и они раздают всем интервью "к выходу нового альбома". Совпадение, не думаю.
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29.11.2020 13:46 Ответить
А якщо запитати в цих пэвунов- чий Крим,то що вони скажуть?
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29.11.2020 14:49 Ответить
Нафіга це російське лайно..
Чого вони скрізь лізуть..
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29.11.2020 16:17 Ответить
 
 