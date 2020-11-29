Возле общественной приемной лидера "Нацкорпуса" Билецкого на Оболони в Киеве взорвалась граната. ВИДЕО
В Оболонском районе Киева возле общественной приемной экс-нардепа и лидера партии Национальный корпус Андрея Билецкого произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киева на странице в Facebook.
"Сегодня ночью в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о вероятном взрыве возле одного из помещений на ул. Зои Гайдай. На месте происшествия правоохранители установили, что у общественной приемной лидера одной из политических партий произошел взрыв вероятно гранаты. Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома", - говорится в сообщении.
Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков, правоохранители на месте происшествия провели первоочередные следственные действия
"Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и лиц, причастных к ней", - рассказал Худяков.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
По данным пресс-службы Нацкорпуса, взрыв произошел приблизительно в 02:00. Неизвестный бросил гранату в приемную Билецкого, находящуюся в жилом доме. В партии связывают этот инцидент с их недавней акцией под посольством РФ.
Экс-командир полка "Азов", руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин написал о происшесвтии в телеграм-канале.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А це галіма постановка.
"Раз пошли на дело я и Рабинович..." 😂
ты тупой баран, Андрей Билецкий!
А если серьёзно, сейчас он выходит на передний план когда нужно канализировать протест и спустить кго в унитаз. Работа у него такая.
чому вас там не було чому вас не було біля Конституційного суда коли був мітинг чому вас жодного разу не було під судами Антоненко коли збирали да запрошували всіх проукраїнських сил коли Мертвечук не раз літав в москву від вас жодної реакції не то що пікета хоча б біля його офіса на Великій Васильківскій ніякої реаціі на приїзд рос пропагандона хоча він був пару днів в минулому і день в цьому році всі змі знали і знали і ви але ви там де дійсно потрібно вас там нема але ви є разом зі Свободой на гей параді знаючи що вони вам нічого не зроблять та наберете балів від гомофобів так само і це з гранатою кому ви нахрен здались щоб вас взривати це як учора в прямому єфірі канала Newsone тітушка вирвав мікрофон показуючи що радікали націоналісти не дають працювати але все це зрозуміли що то тітушня і дешева виставі від Мертвечука
Є в світі справедливість ?
А поряд з ним,теж?...