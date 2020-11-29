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Возле общественной приемной лидера "Нацкорпуса" Билецкого на Оболони в Киеве взорвалась граната. ВИДЕО

Возле общественной приемной лидера

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной экс-нардепа и лидера партии Национальный корпус Андрея Билецкого произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киева на странице в Facebook.

"Сегодня ночью в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о вероятном взрыве возле одного из помещений на ул. Зои Гайдай. На месте происшествия правоохранители установили, что у общественной приемной лидера одной из политических партий произошел взрыв вероятно гранаты. Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома", - говорится в сообщении.

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Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков, правоохранители на месте происшествия провели первоочередные следственные действия

"Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и лиц, причастных к ней", - рассказал Худяков.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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По данным пресс-службы Нацкорпуса, взрыв произошел приблизительно в 02:00. Неизвестный бросил гранату в приемную Билецкого, находящуюся в жилом доме. В партии связывают этот инцидент с их недавней акцией под посольством РФ.

Экс-командир полка "Азов", руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин написал о происшесвтии в телеграм-канале.

Автор: 

взрыв (6742) граната (998) Киев (25521) Нацполиция (16463) Жорин Максим (47)


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Топ комментарии
+19
при "клятом"Порохе, Билецкий был героем освободительной войны и освободителем Мариуполя, а при Зеленском, которого привел к власти в том числе Билецкий, теперь Белый Вождь Бриолиновый Зачес является преступником и убийцей повстанцев, и спасает Билецкого от расправы Зеленой ГПУ и Портновских следователей ГБР, ГПУ и СБУ, только широкая спина Авакова..
ты тупой баран, Андрей Билецкий!
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29.11.2020 12:02
+16
Рейтінг заробляє!!! Який сенс жбурляти гранату вночі !!!)))
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29.11.2020 11:50
+16
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29.11.2020 11:54
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Рейтінг заробляє!!! Який сенс жбурляти гранату вночі !!!)))
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29.11.2020 11:50 Ответить
+100) хотіли б врагі дістати бєлєцкого то просто позвонили б бенядіктовой чи баканову.
А це галіма постановка.
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29.11.2020 11:54 Ответить
Ну так на кожен пчих за "кривавих бариг" ця шобла одразу ходу влаштовувала, а тепер, за влади Найнікчемнішого, їх не чути, треба ж якось про себе нагадувати.
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29.11.2020 12:19 Ответить
Грязные делишки Рабиновича:

"Раз пошли на дело я и Рабинович..." 😂
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29.11.2020 12:42 Ответить
...Рабинович бомбу не донес " 😂
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29.11.2020 12:49 Ответить
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29.11.2020 11:54 Ответить
Вiдповiдь на усi питання цього комента знаходиться повнicтю в його другому рядку. Таким,як написав Живолуп, завжди везе та все завжди у шоколадi
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29.11.2020 20:51 Ответить
Да да да. Ночью. Запугивают вождя! Доколе?
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29.11.2020 11:59 Ответить
Не донёс до медведчука?
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29.11.2020 11:59 Ответить
при "клятом"Порохе, Билецкий был героем освободительной войны и освободителем Мариуполя, а при Зеленском, которого привел к власти в том числе Билецкий, теперь Белый Вождь Бриолиновый Зачес является преступником и убийцей повстанцев, и спасает Билецкого от расправы Зеленой ГПУ и Портновских следователей ГБР, ГПУ и СБУ, только широкая спина Авакова..
ты тупой баран, Андрей Билецкий!
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29.11.2020 12:02 Ответить
Он не баран, он послушная говорящая кукла в умелых руках. На свой карман с ближайшим окружением они хорошо заработали.
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29.11.2020 12:28 Ответить
А чого ж практично у всіх партій офіси в приміщеннях багатоквартирних будинків? Живий щит?. А потім скиглять, що якісь "дегенерати" наражають на небезпеку сотні людей.
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29.11.2020 12:05 Ответить
Просто там дешевше.
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29.11.2020 13:18 Ответить
то і далі бавтесь у акції потесту під порожнью амбасадою ворога та не паліть маєтки добре відомих усім ворогів..імітація боротьби має свої наслідки..
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29.11.2020 12:13 Ответить
Не заплачено. А даром эти "нацщенки" не хороводят. Мишек и свинок им не за что купить.

А если серьёзно, сейчас он выходит на передний план когда нужно канализировать протест и спустить кго в унитаз. Работа у него такая.
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29.11.2020 12:33 Ответить
не буде справжньої боротьби, то не буде і справжньої підтримки..подібні організації зникають одразу після втрати грошовитого спонсора..
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29.11.2020 12:37 Ответить
Ипать сколько у них денег.... Раз они тратят их на таких бездарей как билецкий.
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29.11.2020 12:13 Ответить
яка нафіг боротьба з проросійкими силами? ви нацкорпус можете тільки фаера палити біля пустої амбасади ви хоча б раз приїхали під маєток Мертвечука Портнова Венедіктовой?Автомайдан був у феофанії також з "Рухом опору капітуляції"

чому вас там не було чому вас не було біля Конституційного суда коли був мітинг чому вас жодного разу не було під судами Антоненко коли збирали да запрошували всіх проукраїнських сил коли Мертвечук не раз літав в москву від вас жодної реакції не то що пікета хоча б біля його офіса на Великій Васильківскій ніякої реаціі на приїзд рос пропагандона хоча він був пару днів в минулому і день в цьому році всі змі знали і знали і ви але ви там де дійсно потрібно вас там нема але ви є разом зі Свободой на гей параді знаючи що вони вам нічого не зроблять та наберете балів від гомофобів так само і це з гранатою кому ви нахрен здались щоб вас взривати це як учора в прямому єфірі канала Newsone тітушка вирвав мікрофон показуючи що радікали націоналісти не дають працювати але все це зрозуміли що то тітушня і дешева виставі від Мертвечука
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29.11.2020 12:28 Ответить
Ожили вороги р@шисти при янєлоху.... почали знову. Вони ніколи не облишать Україну, тільки стіна+Закон про "не громодянина " щоб петушаріків та іньшіх медвечуків не обирали й депортація на скрєпную історічєскую родіну ватних ублюдків.
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29.11.2020 12:35 Ответить
та то у ківі був прекрасний настрій і він метнув гранату.відомстив
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29.11.2020 12:59 Ответить
То Костю Грішина жаба задавила,що в нього й капітана забрали,а Бєлєцкому полковника дали.
Є в світі справедливість ?
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29.11.2020 14:24 Ответить
Способ напомнить о себе популярный в Украине.
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29.11.2020 13:20 Ответить
Як ??? Ширяєв,-багаторічний член "Патріота України" і голова харківського відділення Нацкорпусу-шавка агєнта Медведчука ???
А поряд з ним,теж?...

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29.11.2020 14:20 Ответить
Подводит зрение. Поначалу прочитал "возле общественной уборной". Впрочем принципиальной разницы не усматриваю.
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29.11.2020 14:35 Ответить
тобі з вигрібнеі ями відніше.. лапоть **********.
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29.11.2020 15:10 Ответить
А що, з жопи вигрібну яму побачив?
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29.11.2020 19:30 Ответить
белецкий ти не патриот..ти граеш роль патриота. і така сама простітутка як і портнов..предавши порошенка ти таке саме чмо як і портнов...скоро повбиваете друг друга за право лишній раз отсосать у пианіста..
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29.11.2020 15:09 Ответить
Ви абсолютно не праві, Білецький не предавав Порошенка, він ще з 2014-ого року вірой і правдой служить Авакову.
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29.11.2020 18:58 Ответить
ну что можно сказать? невье...енные эксперты, найдя фрагменты от взрывного устройства сказали что это ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, граната. сильно. специ......
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29.11.2020 21:12 Ответить
 
 