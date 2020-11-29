Возле общественной приемной лидера "Нацкорпуса" Билецкого на Оболони в Киеве взорвалась граната. ВИДЕО

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной экс-нардепа и лидера партии Национальный корпус Андрея Билецкого произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киева на странице в Facebook.

"Сегодня ночью в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о вероятном взрыве возле одного из помещений на ул. Зои Гайдай. На месте происшествия правоохранители установили, что у общественной приемной лидера одной из политических партий произошел взрыв вероятно гранаты. Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома", - говорится в сообщении.

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Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков, правоохранители на месте происшествия провели первоочередные следственные действия

"Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и лиц, причастных к ней", - рассказал Худяков.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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По данным пресс-службы Нацкорпуса, взрыв произошел приблизительно в 02:00. Неизвестный бросил гранату в приемную Билецкого, находящуюся в жилом доме. В партии связывают этот инцидент с их недавней акцией под посольством РФ.

Экс-командир полка "Азов", руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин написал о происшесвтии в телеграм-канале.