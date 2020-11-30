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Основные нарушения на выборах мэра Черновцов: избиратели фотографировались в кабинках для голосования, а кандидаты не убрали агитацию, - НПУ. ВИДЕО

В день голосования 29 ноября полиция Буковины зарегистрировала 11 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"По двум обращениям следователи полиции начали уголовные производства. Полицейские продолжают осуществлять охрану избирательных участков и территориальной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что большинство обращений, поступивших в полицию в период голосования, касались осуществления избирателями фото- и видеофиксации в кабинах для голосования. Также поступали сообщения о незаконных действиях с избирательными бюллетенями и нарушение сроков предвыборной агитации.

"По состоянию на 20:00 воскресенья голосования на всех участках завершилось. Сейчас члены УИК осуществляют подсчет голосов. После его завершения правоохранители будут сопровождать избирательную документацию в территориальную избирательную комиссию", - подчеркнули в полиции.

"Сейчас охрану общественного порядка осуществляют более 200 полицейских. Также работники полиции несут службу на улицах Черновцов. Чрезвычайных событий или грубых нарушений законодательства, связанных с выборами Черновицкого городского головы, не допущено", - добавили правоохранители.

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Напомним, 29 ноября в Черновцах прошло повторное голосование на выборах городского головы.

Официальные результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования.

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местные выборы (2752) нарушения (947) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Черновцы (676)


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и когда уже закончится этот бардак на выборах? никогда...........
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30.11.2020 00:26 Ответить
Усім пох...
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30.11.2020 09:04 Ответить
 
 