Гражданин РФ на Львовщине перевозил к границе группу нелегалов из Азии, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Автомобиль с тремя нелегалами задержали вчера вечером пограничники Львовского отряда недалеко от границы с Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Во время несения службы пограничный наряд отдела "Сянки" остановил автомобиль марки "Фольксваген" на автодороге "Львов - Ужгород", за рулем которого находился гражданин Российской Федерации. В автомобиле кроме водителя находились трое иностранцев. Пассажиры не могли четко указать цель и маршрут своего следования и не все имели документы.

Два человека назвались гражданами Узбекистана, еще один - гражданин Таджикистана - имел при себе документы. В багажнике автомобиля были обнаружены вещи и запас продуктов питания.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение для составления материалов по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Действия водителя гражданина Российской Федерации, который имел при себе вид на жительство в Украине, подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного статьей 206-1 КУоАП "Незаконная перевозка иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины" и статью ст. 202 Ч.-1 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда".

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

Читайте: Банковского мошенника из Германии задержали на границе с Россией