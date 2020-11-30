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Гражданин РФ на Львовщине перевозил к границе группу нелегалов из Азии, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Автомобиль с тремя нелегалами задержали вчера вечером пограничники Львовского отряда недалеко от границы с Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Во время несения службы пограничный наряд отдела "Сянки" остановил автомобиль марки "Фольксваген" на автодороге "Львов - Ужгород", за рулем которого находился гражданин Российской Федерации. В автомобиле кроме водителя находились трое иностранцев. Пассажиры не могли четко указать цель и маршрут своего следования и не все имели документы.

Два человека назвались гражданами Узбекистана, еще один - гражданин Таджикистана - имел при себе документы. В багажнике автомобиля были обнаружены вещи и запас продуктов питания.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение для составления материалов по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Действия водителя гражданина Российской Федерации, который имел при себе вид на жительство в Украине, подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного статьей 206-1 КУоАП "Незаконная перевозка иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины" и статью ст. 202 Ч.-1 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда".

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

Читайте: Банковского мошенника из Германии задержали на границе с Россией

Автор: 

Госпогранслужба (6420) иностранец (492) нелегалы (452) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+2
Ну так у чому проблема? Перевезти "громадянина РОсійської Федерації", у Сумську чи Харківську область,до кордону РФ, і "дать підсрачника", позбавивши "виду на проживання"...
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30.11.2020 10:02
+1
Введите визы с рашей
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30.11.2020 10:17
+1
Наверно из Афганистана ? Едут все сесть на шею европейцу и попутно устраивать теракты
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30.11.2020 10:20
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да похнакацапох...
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30.11.2020 09:42 Ответить
Ну так у чому проблема? Перевезти "громадянина РОсійської Федерації", у Сумську чи Харківську область,до кордону РФ, і "дать підсрачника", позбавивши "виду на проживання"...
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30.11.2020 10:02 Ответить
почему думают что это "нелегалЫ" а не например группа диверсантов ?
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30.11.2020 10:05 Ответить
Введите визы с рашей
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30.11.2020 10:17 Ответить
Наверно из Афганистана ? Едут все сесть на шею европейцу и попутно устраивать теракты
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30.11.2020 10:20 Ответить
Я предполагала такой вопрос

назваться гражданами таджикистана или Узбекистана несложно , можно и паспорт предьявить поддельный

в основном едут в ЕС афганцы . Нич не слышала про узбеков и таджиков - эти все в мацкве пасутся
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30.11.2020 10:56 Ответить
там....снега...ого....................
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30.11.2020 10:23 Ответить
О!Моя рідненька застава!
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30.11.2020 11:00 Ответить
Гражданин кацапии. На Львовщине. В немецком автомобиле. Перевозил нелегалов. Из Азии. Это точно происходит в моей Украине?
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30.11.2020 11:09 Ответить
фольц забрать, кацапа заставить сожрать посвідку на тимчасове проживання и вместе с чурками на кордон с парашкой. можно еще по подсрачнику для ускорения.
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30.11.2020 13:13 Ответить
ПРИ ТАКИХ КОРРУПЦИОННЫХ СУДАХ И БОЯТСЯ МОРДУ ПОКАЗАТЬ !!! ВИДНО ПОДЕЛЬНИКИ )))
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30.11.2020 23:16 Ответить
хто-сь знову ************* гидоту впускає до Украйни?
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01.12.2020 05:50 Ответить
 
 