30 ноября 2014 года украинские воины вынуждены были покинуть старый терминал ДАП. Капитан 74-го разведбата Александр Старына рассказал, почему наши отступили. ВИДЕО
30 ноября 2014 г. украинские воины вынуждены были покинуть старый терминал Донецкого аэропорта.
Российские оккупационные войска прикрывшись так называемым перемирием, с боями и огромными потерями - заняли часть аэропорта. Об этих событиях рассказывает капитан Вооруженных сил Украины - Александр Старына псевдоним Старый, отмечает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Год назад для сайта Цензор.НЕТ Старый уже рассказывал о начале войны и боях за Донецкий аэропорт: "О 5 ранку приїжджав російський танк. Робив чотири-п’ять пострілів. Будив нас".
Сейчас мы предлагаем вам эксклюзивную видео версию разговора с ним, в частности о причинах того, почему наши военные покинули старый терминал аэропорта.
Сразу хочется отметить, что в последние дни обороны там находились воины 93-й бригады Вооруженных сил Украины под командованием подполковника - Александра Василенко псевдоним Тополь и затем к ним присоединились - воины 74-го отдельного разведывательного батальона.
Что произошло 30 ноября 2014 г., почему наши воины отступили, с какими российскими силами им пришлось столкнуться? Смотрите видео и узнавайте об этом первыми.
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Вот и сейчас как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лег виском на дуло.
Задержимся на цифре 37. Коварен бог -
Ребром вопрос поставил: или - или.
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние как-то проскочили. (с)
.
Героям Слава!🇺🇦
Нужно было быть более активными и маневренными в тех краях !
Для этого нужно было иметь голову и яйца командованию, а этого не было !