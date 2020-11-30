РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6530 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
13 905 25

30 ноября 2014 года украинские воины вынуждены были покинуть старый терминал ДАП. Капитан 74-го разведбата Александр Старына рассказал, почему наши отступили. ВИДЕО

30 ноября 2014 г. украинские воины вынуждены были покинуть старый терминал Донецкого аэропорта.

Российские оккупационные войска прикрывшись так называемым перемирием, с боями и огромными потерями - заняли часть аэропорта. Об этих событиях рассказывает капитан Вооруженных сил Украины - Александр Старына псевдоним Старый, отмечает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Год назад для сайта Цензор.НЕТ Старый уже рассказывал о начале войны и боях за Донецкий аэропорт: "О 5 ранку приїжджав російський танк. Робив чотири-п’ять пострілів. Будив нас".

Сейчас мы предлагаем вам эксклюзивную видео версию разговора с ним, в частности о причинах того, почему наши военные покинули старый терминал аэропорта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российские оккупанты режут конструкции донецкого аэропорта на металлолом. ВИДЕО

Сразу хочется отметить, что в последние дни обороны там находились воины 93-й бригады Вооруженных сил Украины под командованием подполковника - Александра Василенко псевдоним Тополь и затем к ним присоединились - воины 74-го отдельного разведывательного батальона.

Что произошло 30 ноября 2014 г., почему наши воины отступили, с какими российскими силами им пришлось столкнуться? Смотрите видео и узнавайте об этом первыми.

Автор: 

Донбасс (26956) военнослужащие (6133) Антитеррористическая операция (18284) донецкий аэропорт (540) Ухман Михаил (236)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
Героям слава! Прикро знати що проросійска недовлада зараз просто так /чи за великі гроші/ здає ворогу политу кров'ю землю.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:55
+25
мемуары с названием "Как я подтирался повестками" в четырёх томах?
показать весь комментарий
30.11.2020 11:26
+21
Тогда ему было только 37 и он еще был лохом.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава! Прикро знати що проросійска недовлада зараз просто так /чи за великі гроші/ здає ворогу политу кров'ю землю.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:55 Ответить
А Верховный говнокомандующий Бубочка поделится мемуарами о том периоде? А что ж так?
показать весь комментарий
30.11.2020 11:14 Ответить
мемуары с названием "Как я подтирался повестками" в четырёх томах?
показать весь комментарий
30.11.2020 11:26 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 18:54 Ответить
Тогда ему было только 37 и он еще был лохом.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:30 Ответить
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель.
Вот и сейчас как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лег виском на дуло.

Задержимся на цифре 37. Коварен бог -
Ребром вопрос поставил: или - или.
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние как-то проскочили. (с)
показать весь комментарий
30.11.2020 11:48 Ответить
Неправда ваша, бо он родился с субъективным самомнением, мол, янелоГ.
показать весь комментарий
30.11.2020 12:35 Ответить
++++
показать весь комментарий
30.11.2020 18:59 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 18:53 Ответить
Печальная дата
показать весь комментарий
30.11.2020 11:35 Ответить
Слава Українським воїнам
показать весь комментарий
30.11.2020 11:54 Ответить
**



.
показать весь комментарий
30.11.2020 18:40 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 18:55 Ответить
Помню, как здесь на ЦН форумчане переживали, делились сообщениями/фото.......

Героям Слава!🇺🇦
показать весь комментарий
30.11.2020 19:08 Ответить
отступить надо было гораздо раньше, а не устраивать сакральные жертвы и досмотры орками "киборгов"
показать весь комментарий
30.11.2020 19:09 Ответить
НЕТ !
Нужно было быть более активными и маневренными в тех краях !
Для этого нужно было иметь голову и яйца командованию, а этого не было !
показать весь комментарий
30.11.2020 23:25 Ответить
О я помню как наши на ДАП ехали после шмона сепаров, так падлошенко захотел, конечно не удивительно что часть Донбасса отошла рашке
показать весь комментарий
30.11.2020 21:44 Ответить
А герой Вазелін саме в той час геройськи смішив геройських глядачів на геройському 95 кварталі після геройського відвідування міста героя-Москви. Для диватних героїв навіть поранений солдат, що не зміг втримати позицію - не боєць. Саме герої диватних боїв першими звинуватять солдат в тому що вони "здали" Донбас. Диватникам видніше...
показать весь комментарий
30.11.2020 22:20 Ответить
На осмотре орками наших военных при ротации в ДАП вся героическая оборона аэропорта закончилась.Уже тогда нужно было организованно уходить из тех никому не нужных развалин.
показать весь комментарий
30.11.2020 22:24 Ответить
Так і не зрозумів - 2 чи 3 сепари, що якимось чином опинились на 2 чи 3 поверсі (як це?) здолали таку кількість бійців???
показать весь комментарий
18.12.2020 00:50 Ответить
 
 