"Дайте ФОПам работать": предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 30 ноября, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста против карантинных ограничений и фискализации малого и микро бизнеса.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Под зданием Верховной Рады проходит акция протеста "Налоговый майдан #SaveФОП "Право на труд". Митингующие протестуют против введения карантинных ограничений для бизнеса, а также требуют принять законопроекты по отмене фискализации малого и микро бизнеса.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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і глядачі 95 кварталу не очікували пониження градусу критики аж до 0*
Навіть на фото плакатів про карантин ні слова.
базары без
И какие там штрафы? За то, что чек не выдал? Так выдавай. Тем более что достаточно QR показать.
Попробуй сделать возврат товара или замену с твоей "прогой", а потом квакай, знаток-теоретик
Я так понял со 100500+++ тыщщами штрафа уже слив можно засчитывать? Или сейчас тут сцылка на соответствующий закон организуется?
Или щас вы тут сцылочку организуете об обязательном учёте для фопов при использовании РРО, раз уж со 100500++ тыщщами штрафа никак не получаецца...
Я тоже против карантина фонов, но за контроль государством масочного режима и закрытие школ
никто их не освободили от налогов за просто
ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
единый подарок за спд ,
единый социальный внесок за сотрудников спд,
податок на прибыток с зарплат сотрудников спд ,
военный сбор за сотрудников спд
а налоги требуют , чтобы жилось роскошно депутатам
А можна про цю дурню докладніше від "фахівчині"?
налоги выплачиваем ещё за прошлый карантин .
но часть налогов была в карантин отменена . Но почему часть , если предприятия не работали ?
2. Податок на доходи фізичних осіб-працівників (подоходньій налог) сплачується з заробітної платні працівників і, відповідео, працівниками ж, а не роботодавцем.
3. Якщо мова йде про єдиний податок, то мова взагалі не може йти про податок на прибуток.
Висновок: перш, ніж щось писати - розберіться в темі АБИ НЕ ВИГЛЯДАТИ ТУПИМ БОТОМ.
І ковзанка замість Майдансу.
Не подобався Ющенко з найвищім рівнем життя за 30 років, проголосували за Вітю! Не подобався Порошенко з дивною стабільністю країни під час війни та поступовим зростанням економіки, проголусували за Зе.
Коли дійде до розтрілів та нового вторгнення, треба буде почистити країну за прикладом Аугусто.
Так як і з платниками пдв: електронне адміністрування, здавалося б не виникає ніяких проблем, але ж ні... податкова при зеленій владі призупиняє реєстрацію накладних з продажу (а значть, що покупець не доплатить тобі суму пдв - накладна ж не зареєстрована), але нахально і беззаконно через зміни у програмному забезпеченні звітності вимагає сплати суми пдв!!! якої продавець від покупця не отримав. Всяке бачили, але такого відьомськоподаткового шабашу ще ніколи не було. Хтось все ж якось (не зрозуміло як) все ж вирішує проблеми з накладними. Але дрібним підприємцям, у яких нема юридичних відділів, це просто не під силу. дешевше і ефективніше приєднатися до фопівського руху і зносити цю погану зелень к ...
Давайте, расскажите, очень любопытно - чем набор чека отличается от строчения камментов здеся?
У податковому законодавстві нема поняття незначні порушення, що заслуговують лише на зауваження та виправлення.
Нужно остановить эпидемию карантином, значит вводим на месяц полный карантин. И притом всем! Если не поможет - расстрелять всех кто принимал решение.