"Дайте ФОПам работать": предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 ноября, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста против карантинных ограничений и фискализации малого и микро бизнеса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием Верховной Рады проходит акция протеста "Налоговый майдан #SaveФОП "Право на труд". Митингующие протестуют против введения карантинных ограничений для бизнеса, а также требуют принять законопроекты по отмене фискализации малого и микро бизнеса.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ