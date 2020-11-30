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Известному фотографу Ктиторчуку грозит до 15 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетних. ВИДЕО

28 ноября Святошинский суд столицы взял под арест скандального фотохудожника Александра Ктиторчука. Сначала ему инкриминировали только развращение несовершеннолетних, однако после проведения обысков в студиях фотографа следствие получило новые доказательства причастности мужчины и к более тяжким преступлениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Эспрессо".

Стало известно, что жертвами Ктиторчука становились девушки, не достигшие 14 лет, кроме того свои развратные "приключения" мужчина неоднократно снимал на видео. Мать одной из потерпевших призналась, что ее несовершеннолетнюю дочь сначала заставили быть свидетелем полового акта, а потом сделали жертвой развращения.

Сейчас правоохранители имеют информацию о как минимум 6 пострадавших в этом резонансном деле, впрочем сейчас некоторые из экс-моделей фотографа также решаются рассказать о преступных действиях Ктиторчука, поэтому количество пострадавших растет.

"Подозреваемый использовал арендованные квартиры, а также использовал микроавтобус Вита, который принадлежит его сожительнице, и который соответствующим образом был переоборудован для совершения развратных действий", - рассказал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Учитывая новые обстоятельства дела, судья Сергей Дячук усилил фотографу меру пресечения, поэтому вместо домашнего ареста следующие 2 месяца Ктиторчук проведет в СИЗО. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Также читайте: 56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

изнасилование (916) Киев (25495) несовершеннолетние (90) педофил (493) Небытов Андрей (161)


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Топ комментарии
+32
*********** возьмут к себе ! Они своих не бросают !
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30.11.2020 12:22
+24
Хм, просто идеальный кандидат в партию слуга народа.
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30.11.2020 12:25
+22
Как можно до 14 лет отпускать фоткаться самих с каким-то мужланом патлатым??
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30.11.2020 12:11
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Ну і виродок... Саджайте швидше, поки його в "слуги наріду" не прийняли - це для них якраз достойний кандидат
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30.11.2020 23:20 Ответить
"Так получилось, что я родился в славном городе Бердичеве". Типичная маланская морда. И такие же типичные наклонности:

Відомому фотографові Ктиторчуку загрожує до 15 років в'язниці за зґвалтування неповнолітніх - Цензор.НЕТ 3049
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30.11.2020 23:42 Ответить
там же родился и мопс клиторчук. смешно!
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14.04.2021 13:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=u8c-DUnzmmI&feature=emb_title

типа самый известный педофитогроф ,,,
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30.11.2020 23:46 Ответить
Помните скандальный баянист Завадский ,любил несовершеннолетних мальчиков ,без трусиков
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01.12.2020 00:41 Ответить
ТАК РОССИЯНИН ЖЕ !)
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01.12.2020 01:20 Ответить
А КТИТОРЧУК КАК МЕДВЕДЧУК - ПОЛУРОССИЯНИН !)
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01.12.2020 01:21 Ответить
Там інше - там був заказ з боку конкурента ригіанала Яна Табачніка, який заздрив таланту ЗАвадського. Завадського кілька разів визнавали кращим акордеоністом у світі, а "шансоньє" Табачніка за межами України ніхто не знає! І навіть наш "гуманний" суд в кінці кінців Завадського виправдав. І так, Завадський не настільки багата людина, щоб суддю купити, тому мабуть таки підстава там.
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01.12.2020 13:25 Ответить
НЕОБХОДИМО ЕЩЁ СРАЗУ ПРОВЕРИТЬ ЖОРИКА ДЕЛИЕВА И АЛЕКСАНДРА "БОЛЬШОГО" - КЛОУНОВ !)
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01.12.2020 01:20 Ответить
Овва! Років 15 це чудо побуде... Машкою . От і зачіска відповідна...
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01.12.2020 01:27 Ответить
Урки спешно переоборудывают камеру для совершения развратных действий с ктиторчуком.
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01.12.2020 03:19 Ответить
по поводу возраста
посмотрите на девочек
одной 13 лет -- она уже женщина
другой 18 лет -- она подросток
раньше в Украине выходили замуж в 16 лет
без уголовной ответственности
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01.12.2020 10:34 Ответить
Акселератія серед молоді,України вже як би норма, тут беруть приклад з південної Кореї де з дітей роблять по суті дорослих об ємом оствіти і кваліфікації, а у нас іміджемом, бо на інше не завжди вистачає мізків..
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01.12.2020 11:42 Ответить
Раніше в Україні заміж виходили в 16 років, а ще раніше дітей віддавали заміж після першої менструації. І це все через збочинців, які не розуміють що заборони відносно неповнолітніх введені не через їх фізіологічну, а через їх психологічну незрілість. Бо як би дівчинка не виглядала в 13 років, це все одно дитина якій важко чинити опір гвалтівникові.
А дівчина в 18 років не зважаючи на зовнішність вже розумніша і досвіченіша, знає що хоче і як вести себе у складних ситуаціях, знає як припинити домагання 60-річних збочинців.
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01.12.2020 20:30 Ответить
Почекайте,, Ктиторчука взяли під варту, йде розслідування і ще суда не було, а Цензор вже виніс вирок - ізнасілованіє, думаю завчасно, треба ще ці відео продивитись хоча в ретущі де там Ктитарчук, як що це правда то нехай сідає, а якщо підстава то це вже інша справа.
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01.12.2020 11:37 Ответить
я лично его знаю и видела в его студии карандашом наброски голых маленьких девочек. он и ко мне приставал после сьемки, просил потереть его спину и расчесать ему длинные волосы. благо тому, что я вывернулась и ушла вовремя. я никому не рассказывала о его домогании. потому как было стыдно. но теперь сожалею, потому как другие девочки могли бы знать заранее. через время моя подруга им была изнасилована. она просила нас никому не говорить и сама в полицию не обратилась. т.к. среди шоу бизнесса он уже тогда имел связи, а ее там знали. прошло 20 лет.
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30.12.2020 20:20 Ответить
Треба одразу звертатись до правохороних органів, а коли пройде час то вже і проблематично буде довести. Як що плівки Ктиторчука такі які названні у статті, тоді він скоріш за все сяде.
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31.12.2020 03:20 Ответить
Известный педограф....
Мамочки тащат девочек в модельки а там известные подографы. Где папы этих детей были? Я за своих дочек ему бы колени молотком поразбивал не говоря уже о морде.... В таком деле наказание должно быть неизбежным.
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01.12.2020 11:39 Ответить
По аналогії згадається сканадал з Романом Поланським у США коли його звинуватили у зв язках з неповнолітньою, до цих пір ордер на його арешт чекає його в США. А як там було насправді знає тільки Бог.
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01.12.2020 11:45 Ответить
Цікаво, що сама та неповнолітня неодноразово ставала на його захист... Що, правда, не відміняє факту розбещення...
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01.12.2020 13:27 Ответить
Где то недавно была аналогичная новость, только с другим фигурантом. Похоже в ментовке поставили эту схему на поток. Поэтому не ходите дяди по проституткам гулять. Ну или паспорт требуйте сначала.
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01.12.2020 13:46 Ответить
Богема, ёпт.
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01.12.2020 15:25 Ответить
А как интересно мамаши смотрели на то, что их дочери-шалавы добровольно и с ведома мамаши посещают априори развратную подработку - типа пофоткаться девке. Даже дети в курсе что интересует фотографов у девок-моделей - их голые задницы.
Соответственно все мамаши типа "пострадавших" (добровольно и с благословления мамаш трахнувшихся со своим фотографом-работодателем) должны быть ЛИШЕНЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ за грубое нарушение процесса воспитания и грубое ущемление прав ребенка.
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01.12.2020 16:55 Ответить
Клиторчук, что тут скажешь
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01.12.2020 18:30 Ответить
З майна Ктиторчука :
Відомому фотографові Ктиторчуку загрожує до 15 років в'язниці за зґвалтування неповнолітніх - Цензор.НЕТ 4001
Відомому фотографові Ктиторчуку загрожує до 15 років в'язниці за зґвалтування неповнолітніх - Цензор.НЕТ 2866
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02.12.2020 20:20 Ответить
это правда. моя подруга пострадала в его студии. к сожалению она не обратилась в полицию. прошло ровно 20 лет.
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30.12.2020 19:26 Ответить
Мєгатрахарь хоч відпочине від зґвалтувань. Мабуть втомився, падлюка волохата.

Дивуюсь, як дівчатам не страшно було йти до цієї бабізяни на фотосесії. У нього ж на лобі написано, що він тварина, а тестостерон у цієї абізяни зашкалює. Хоча молоді дівчата без батька чи мами саме і були його жертвами.
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31.12.2020 03:34 Ответить
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