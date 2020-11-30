Ведущая новостей российского телеканала "РБК" получила трехлетний запрет на въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Ведущей новостей российского телеканала "РБК" запретили въезд на территорию Украины сроком на три года за посещение оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Одну из нарушительниц, гражданку Молдовы, пограничники остановили вчера в Одесской области. Женщина следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию. Украинскую границу она пересекала в пункте пропуска "Могилев-Подольский". Во время паспортного контроля в отношении гражданки сработала база данных пограничного ведомства, поскольку до ее попытки пересечь границу сотрудники Госпогранслужбы уже имели предварительную информацию о ее незаконных путешествиях в оккупированный Крым", - говорится в сообщении.

Как удалось установить, 39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале "РБК", а до этого - на ряде других каналов. Летом 2018 она в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещала украинский полуостров. На него она попадала из территории РФ.

За такие действия пограничники отказали ей в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. Сейчас женщина возвращена обратно.

Также читайте: Оператора пропагандистского телеканала "Russia today" не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года, - Госпогранслужба. ВИДЕО