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Ведущая новостей российского телеканала "РБК" получила трехлетний запрет на въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Ведущей новостей российского телеканала "РБК" запретили въезд на территорию Украины сроком на три года за посещение оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Одну из нарушительниц, гражданку Молдовы, пограничники остановили вчера в Одесской области. Женщина следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию. Украинскую границу она пересекала в пункте пропуска "Могилев-Подольский". Во время паспортного контроля в отношении гражданки сработала база данных пограничного ведомства, поскольку до ее попытки пересечь границу сотрудники Госпогранслужбы уже имели предварительную информацию о ее незаконных путешествиях в оккупированный Крым", - говорится в сообщении.

Как удалось установить, 39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале "РБК", а до этого - на ряде других каналов. Летом 2018 она в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещала украинский полуостров. На него она попадала из территории РФ.

За такие действия пограничники отказали ей в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. Сейчас женщина возвращена обратно.

Также читайте: Оператора пропагандистского телеканала "Russia today" не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6420) запрет (1707) Крым (26377)


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Топ комментарии
+6
Лучше, 5 - 10 летний невыезд из Украины, за нелегальное пересечение границы!
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30.11.2020 12:55
+5
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30.11.2020 12:44
+4
Двадцять п'ять років тюрі, а ми все забороняєм та повертаєм!

І на обмін матеріал бв би!
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30.11.2020 12:59
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30.11.2020 12:44 Ответить
Лучше, 5 - 10 летний невыезд из Украины, за нелегальное пересечение границы!
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30.11.2020 12:55 Ответить
нахрін вона тут треба, хіба на примусові роботи
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30.11.2020 13:12 Ответить
Мокша, то твоя дружина до тебе їхала,не цурайся свого роду!
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30.11.2020 14:58 Ответить
о кацапа, тобі перекладч дали, щоб люди могли зрозуміти гавкання.
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30.11.2020 15:00 Ответить
Друг украинец перевел,говорит мочи этого хохла с помесью кацапа,он к украинцам никакого отношения не имеет
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30.11.2020 15:12 Ответить
от ти тупа кацапська тварина, щось гавкаєш на свому собачому.
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30.11.2020 15:23 Ответить
Двадцять п'ять років тюрі, а ми все забороняєм та повертаєм!

І на обмін матеріал бв би!
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30.11.2020 12:59 Ответить
Двадцять п'ять років тюрі, а ми все забороняєм та повертаєм!

І на обмін матеріал бв би!
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30.11.2020 13:00 Ответить
максимальный срок 8 лет по статье 332-2. Незаконне перетинання державного кордону України
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30.11.2020 14:41 Ответить
Щеб медвечуку й ОПЗЖ усім хто був на московії таку заборону.
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30.11.2020 13:05 Ответить
но почему не обменный фонд
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30.11.2020 13:33 Ответить
Гражданка Молдовы Светлана Чебан.

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30.11.2020 13:46 Ответить
А я вот не пойму, почему её не задержали, не осудили по статье 332-2. Незаконне перетинання державного кордону України, не дали срок 3-5 лет и не оставили для обменного фонда?
БУБОЧКА БОИТЬСЯ?
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30.11.2020 14:40 Ответить
 
 