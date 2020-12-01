"Окопная война": "Папа перед смертью успел позвонить маме", - дочь погибшего в мае 2014 года добровольца батальона "Донбасс" Николая Козлова Елена. ВИДЕО

Рубрика "Окопная война" сегодня возвращает нас снова в поселок Карловка, недалеко от Донецка. Именно на то место, где 23 мая 2014 года состоялся бой между российскими наемниками и воинами батальона "Донбасс". И рассказывает о новых, невероятных деталях этой операции.

На Цензор.НЕТ уже был подробный репортаж об этом событии: Старшина батальйону "Донбас" Дмитро Бабкін (Беня) - про бій у Карлівці 2014 року: "Перед смертю Дід прокричав по рації: "До мене їдуть "чечени", кінець зв’язку".

В статье выжившие участники боя рассказали об этом злосчастном для многих украинских добровольцев дне, напоминает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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Прошло несколько месяцев и мы смогли найти дочь одного из добровольцев батальона "Донбасс", который тогда погиб от российской пули.

Речь идет о Николае Козлове псевдоним Матвей, мужчине было 60 лет, когда он решил идти воевать за свой Донецкий край против российских оккупантов. Николай был офицером в отставке, он еще служил при "советах". Но ни это, ни его почтенный возраст не стали помехой для того, чтобы бросить вызов агрессору.

Елена знала, что папа ушел воевать и особо не удивилась, ведь понимала, что после того, как ее отец находился на Майдане, где поддерживал протестующую Украину, теперь просто так не сможет сидеть дома.

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- Я говорила с папой по телефону за некоторое время до его гибели. Он мне сказал, чтобы я смотрела один из телеканалов, где будут рассказывать о нем и его ребятах. Это была наша последняя беседа. Матери он звонил каждый вечер, но 23 мая, перед самой смертью позвонил утром и успел попрощаться... - вспоминает события шестилетней давности Елена.

После того, как Николай Козлов погиб, оккупанты позвонили его дочери, чтобы она ехала и забрала тело отца. Елена нашла транспорт и уже готовилась к выезду в Карловку, но близкие люди посоветовали не ехать туда, ведь это могла быть ловушка.

Далее были долгие часы ожидания, ведь друзья Елены решили помочь ей и привезти тело отца.

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Похоронив отца и решив свои личные проблемы, Елена Николаевна пошла служить в украинскую армию, чтобы воевать против московских террористов и мстить за гибель родного отца.

Смотрите видео до конца и вы узнаете все подробности этой истории.

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