РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9423 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
3 846 14

"Окопная война": "Папа перед смертью успел позвонить маме", - дочь погибшего в мае 2014 года добровольца батальона "Донбасс" Николая Козлова Елена. ВИДЕО

Рубрика "Окопная война" сегодня возвращает нас снова в поселок Карловка, недалеко от Донецка. Именно на то место, где 23 мая 2014 года состоялся бой между российскими наемниками и воинами батальона "Донбасс". И рассказывает о новых, невероятных деталях этой операции.

На Цензор.НЕТ уже был подробный репортаж об этом событии: Старшина батальйону "Донбас" Дмитро Бабкін (Беня) - про бій у Карлівці 2014 року: "Перед смертю Дід прокричав по рації: "До мене їдуть "чечени", кінець зв’язку".

В статье выжившие участники боя рассказали об этом злосчастном для многих украинских добровольцев дне, напоминает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "После того, как я покинул Россию и пробрался в Украину, на меня в Москве открыли несколько уголовных дел", - доброволец Вячеслав Донгузов. ВИДЕО

Прошло несколько месяцев и мы смогли найти дочь одного из добровольцев батальона "Донбасс", который тогда погиб от российской пули.

Речь идет о Николае Козлове псевдоним Матвей, мужчине было 60 лет, когда он решил идти воевать за свой Донецкий край против российских оккупантов. Николай был офицером в отставке, он еще служил при "советах". Но ни это, ни его почтенный возраст не стали помехой для того, чтобы бросить вызов агрессору.

Елена знала, что папа ушел воевать и особо не удивилась, ведь понимала, что после того, как ее отец находился на Майдане, где поддерживал протестующую Украину, теперь просто так не сможет сидеть дома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": Что делалось в нашей колонне, словами не передать. Куски металла, людей, кто-то кричит, бредит, ползет и горит заживо, - офицер ВСУ Стребиж об Иловайской трагедии. ВИДЕО

- Я говорила с папой по телефону за некоторое время до его гибели. Он мне сказал, чтобы я смотрела один из телеканалов, где будут рассказывать о нем и его ребятах. Это была наша последняя беседа. Матери он звонил каждый вечер, но 23 мая, перед самой смертью позвонил утром и успел попрощаться... - вспоминает события шестилетней давности Елена.

После того, как Николай Козлов погиб, оккупанты позвонили его дочери, чтобы она ехала и забрала тело отца. Елена нашла транспорт и уже готовилась к выезду в Карловку, но близкие люди посоветовали не ехать туда, ведь это могла быть ловушка. 

Далее были долгие часы ожидания, ведь друзья Елены решили помочь ей и привезти тело отца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "В нашем подразделении нет заробитчан, все понимают, что есть более высокая цель, чем деньги", - командир взвода 74-го ОРБ Артем. ВИДЕО

Похоронив отца и решив свои личные проблемы, Елена Николаевна пошла служить в украинскую армию, чтобы воевать против московских террористов и мстить за гибель родного отца.

Смотрите видео до конца и вы узнаете все подробности этой истории.

Смотрите рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ и узнавайте всю правду первыми.

Автор: 

Донбасс (26956) Антитеррористическая операция (18284) добровольцы (1166) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
да, одни отдали всё за Украину,
другие весело играют членом на рояле ....
показать весь комментарий
01.12.2020 13:20
+3
"Окопная война": "Папа перед смертью успел позвонить маме", - дочь погибшего в мае 2014 года добровольца батальона "Донбасс" Николая Козлова Елена - Цензор.НЕТ 3891
Пам'ятаєте отих руськочелюстних фашистів , що сірійця кувалдою катували?Інші фашисти його вже рекламують на футболкахhttps://twitter.com/JaziraNews3/status/1333462244601032712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F тиць
показать весь комментарий
01.12.2020 11:46
+2
Кто ответит за потерянные территории, за отведенную деморализованную армию прячущуюся в окопах, за сидящих в кацапских тюрьмах патриотов потерявших надежду на обмен, потому как всех террористов типа Цемаха отдали кремлю, за проваленные операции наших спецслужб, кто ответит за эту унизительную политику капитулянтов?
показать весь комментарий
01.12.2020 14:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Окопная война": "Папа перед смертью успел позвонить маме", - дочь погибшего в мае 2014 года добровольца батальона "Донбасс" Николая Козлова Елена - Цензор.НЕТ 3891
Пам'ятаєте отих руськочелюстних фашистів , що сірійця кувалдою катували?Інші фашисти його вже рекламують на футболкахhttps://twitter.com/JaziraNews3/status/1333462244601032712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F тиць
показать весь комментарий
01.12.2020 11:46 Ответить
ты не срав.нивай итальянцев с ЭТИМИ.
фашисты даже иудеев не притесняли. в партии было больше по проп.(если ты в школе учился) чем собственно итальянцев то.
показать весь комментарий
01.12.2020 12:10 Ответить
ну фашисти різні бувають,ще нацисти, шовіністи, а от за італіянців я нічого не казав, але термін таки вони ввели
показать весь комментарий
01.12.2020 12:31 Ответить
так г*споди, фашисты иудеев скрывали даже от своих "братьев" нацистов, более того, в фаш. партии там их было поболее, в пропорции, чем собственно "послед.овников Гая Юлия"
показать весь комментарий
01.12.2020 12:54 Ответить
по сути то, что произошло с народом Израиля - исполнение пророчеств
из писания, им до рождения Иисуса написано, что Храм будет разрушен, а они потеряют государство,
и только в конце времён будут собраны на СВОЕЙ земле
и узнают, что ОН их Бог ....
показать весь комментарий
01.12.2020 13:24 Ответить
ну там 80локтей "корабль"
и ... давай не будем, кстати, ... ну єто раньше біло, но хоть крайний стрим Воьнова...
https://www.youtube.com/watch?v=BYHP9kizRb0
показать весь комментарий
01.12.2020 14:00 Ответить
я наверное невпопад прокоментировал, просто задумался о причинах, по которым это происходило
показать весь комментарий
01.12.2020 14:42 Ответить
братух, это тупо же сказки., даже вот Осирс тоже там трри дня, непорочка и прочее. тупо слямзили, а римляне такие - Оу, это же круто управлять быдлом 0 уууеее(делают храмы)
показать весь комментарий
01.12.2020 21:12 Ответить
да, одни отдали всё за Украину,
другие весело играют членом на рояле ....
показать весь комментарий
01.12.2020 13:20 Ответить
https://censor.net/ua/user/54002 Може ти в окопі змерз.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:41 Ответить
Кто ответит за потерянные территории, за отведенную деморализованную армию прячущуюся в окопах, за сидящих в кацапских тюрьмах патриотов потерявших надежду на обмен, потому как всех террористов типа Цемаха отдали кремлю, за проваленные операции наших спецслужб, кто ответит за эту унизительную политику капитулянтов?
показать весь комментарий
01.12.2020 14:36 Ответить
Вечная память защитнику Украины добровольцу батальона "Донбасс" Николаю Козлову (Матвей)
"Окопна війна": "Тато перед смертю встиг зателефонувати мамі", - дочка загиблого в травні 2014 року добровольця батальйону "Донбас" Миколи Козлова Олена - Цензор.НЕТ 8918
показать весь комментарий
01.12.2020 19:58 Ответить
 
 