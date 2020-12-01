"Окопная война": "Папа перед смертью успел позвонить маме", - дочь погибшего в мае 2014 года добровольца батальона "Донбасс" Николая Козлова Елена. ВИДЕО
Рубрика "Окопная война" сегодня возвращает нас снова в поселок Карловка, недалеко от Донецка. Именно на то место, где 23 мая 2014 года состоялся бой между российскими наемниками и воинами батальона "Донбасс". И рассказывает о новых, невероятных деталях этой операции.
На Цензор.НЕТ уже был подробный репортаж об этом событии: Старшина батальйону "Донбас" Дмитро Бабкін (Беня) - про бій у Карлівці 2014 року: "Перед смертю Дід прокричав по рації: "До мене їдуть "чечени", кінець зв’язку".
В статье выжившие участники боя рассказали об этом злосчастном для многих украинских добровольцев дне, напоминает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Прошло несколько месяцев и мы смогли найти дочь одного из добровольцев батальона "Донбасс", который тогда погиб от российской пули.
Речь идет о Николае Козлове псевдоним Матвей, мужчине было 60 лет, когда он решил идти воевать за свой Донецкий край против российских оккупантов. Николай был офицером в отставке, он еще служил при "советах". Но ни это, ни его почтенный возраст не стали помехой для того, чтобы бросить вызов агрессору.
Елена знала, что папа ушел воевать и особо не удивилась, ведь понимала, что после того, как ее отец находился на Майдане, где поддерживал протестующую Украину, теперь просто так не сможет сидеть дома.
- Я говорила с папой по телефону за некоторое время до его гибели. Он мне сказал, чтобы я смотрела один из телеканалов, где будут рассказывать о нем и его ребятах. Это была наша последняя беседа. Матери он звонил каждый вечер, но 23 мая, перед самой смертью позвонил утром и успел попрощаться... - вспоминает события шестилетней давности Елена.
После того, как Николай Козлов погиб, оккупанты позвонили его дочери, чтобы она ехала и забрала тело отца. Елена нашла транспорт и уже готовилась к выезду в Карловку, но близкие люди посоветовали не ехать туда, ведь это могла быть ловушка.
Далее были долгие часы ожидания, ведь друзья Елены решили помочь ей и привезти тело отца.
Похоронив отца и решив свои личные проблемы, Елена Николаевна пошла служить в украинскую армию, чтобы воевать против московских террористов и мстить за гибель родного отца.
Смотрите видео до конца и вы узнаете все подробности этой истории.
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Пам'ятаєте отих руськочелюстних фашистів , що сірійця кувалдою катували?Інші фашисти його вже рекламують на футболкахhttps://twitter.com/JaziraNews3/status/1333462244601032712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F тиць
фашисты даже иудеев не притесняли. в партии было больше по проп.(если ты в школе учился) чем собственно итальянцев то.
из писания, им до рождения Иисуса написано, что Храм будет разрушен, а они потеряют государство,
и только в конце времён будут собраны на СВОЕЙ земле
и узнают, что ОН их Бог ....
и ... давай не будем, кстати, ... ну єто раньше біло, но хоть крайний стрим Воьнова...
https://www.youtube.com/watch?v=BYHP9kizRb0
другие весело играют членом на рояле ....