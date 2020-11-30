Инвесторы банка "Аркада" перекрыли Крещатик: "Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве граждане, инвестировавшие средства в строительство (ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах") под управлением признанного неплатежеспособным банка "Аркада", перекрыли ул. Крещатик.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В начале митингующие пикетировали Офис Президента. Затем они переместились под здание КГГА, напротив которого перекрыли движение по ул. Крещатик.
"Май, июль, июнь .... и уже почти начало декабря. Все эти месяцы мы просим, умоляем, требуем обратить внимание на тысячи инвесторов банка "Аркада". Как известно, строительство трех наших ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах", остановилось почти два года назад. А 25 августа этого года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным и запустил процесс его ликвидации. Банка больше нет, но есть 38 недостроев и уголовные производства по подозрению владельцу банка в исчезновении наших средств. По распоряжению Виталия Кличко, ЗАО "ХК "Київміськбуд" должен был провести аудит трех комплексов "Аркады". По его результатам нам обещали предложить схему достройки наших домов, в частности, найти нового застройщика. Срок аудита - 2 месяца. Два месяца прошли в конце октября. Впрочем до сих пор никакой информации мы не имеем", - заявили организаторы акции.
"Что интересно, за это время Верховный Суд признал, что Киевсовет незаконно приняла решение от 31.01.2019 о расторжении договоров аренды земли с застройщиком банка "Аркады" на ЖК "Патріотика на озерах". Поэтому мы снова вынуждены выходить на митинг и перекрывать Крещатик. Мы просим киевлян с пониманием отнестись к нашим действиям и извинить за временные неудобства. Но другого способа защитить свои права у нас просто нет", - добавили организаторы акции.
Основные требования инвесторов:
публичное объявление результатов аудита, проведенного "ХК "Київміськбуд";
публичное назначения и объявления нового застройщика;
публичное определения и объявления источников финансирования строительства всех трех ЖК;
компенсация из бюджета города расходов Фондов финансирования строительства "Аркады" на социальную инфраструктуру в размере 1.4 млрд грн;
передача земельного участка 176 га на Осокорках-Центральных новому застройщику. Обязать нового застройщика прибыль из проекта застройки этого земельного участка использовать для финансирования строительства всех ЖК и дать гарантии завершения строительства трех ЖК без доплат со стороны инвесторов;
постоянный контроль криминальных производств по факту исчезновения средств инвесторов банка "Аркада";
неотложное введение в эксплуатацию домов высокой степени готовности.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Каким образом покупка жилья относится к инвестициям? Если это, таки, инвестиция, то результат инвестиции никто не может гарантировать.
Как я понимаю, одна из сторон не выполнила обязательства по договору. Такие вопросы решаются через (само?)суд. Перекрытие дороги совершенно точно не решит этот вопрос.
30.11.20 13:43
Инвесторы банка "Аркада" перекрыли Крещатик...
Как это относится к политике?
Прикольный раздел для скандальной хроники редактор выбрал.
Если человек свято верит, что продав гараж в Шепетовке, можно построить трехкомнатную квартиру в Киеве, он сам себя обманывает.
Держава,правда,ніколи лохом не була...
і тому компенсувати може лише за рахунок інших лохів і розпродажу майна і землі (у випадку місцевих рад)
Странно, что место, способ решения вопроса и требования нескольно неадекватные.
Или флажки "подсуетил" кто-то другой и людей используют "втемную"?
В этом случае, вполне закономерно, что такие "инвесторы" не хотят отвечать за последствия своих решений. Очевидно, что тот, кто организовал флажки, решает свои вопросы. И, вероятно, решит. А люди... Ну... Некоторые повзрослеют. Наверное.
компенсация из бюджета города расходов Фондов финансирования строительства "Аркады" на социальную инфраструктуру в размере 1.4 млрд грн;
передача земельного участка 176 га на Осокорках-Центральных новому застройщику. Обязать нового застройщика прибыль из проекта застройки этого земельного участка использовать для финансирования строительства всех ЖК и дать гарантии завершения строительства трех ЖК без доплат со стороны инвесторов;
інвестори ***....
Кличко може і тупий,але не настільки
Мне нравился из когорты стабильных банков 2010-2014 годов Ощадбанк, первым зампредом был https://www.facebook.com/DenisKireevBanker/ Денис Киреев , банкир, который пробивался сам. А в этой сфере без блата ой как сложно... Нынешний глава НБУ, выходец из Укргаза, тоже довольно сильный банкир, но имеет сильные политические подвязки, хотя должность обязывает, конечно.
Больше инфы про Дениса Киреева: https://parlament.ua/ru/dossier/kireev-denis/ .