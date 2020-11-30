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Инвесторы банка "Аркада" перекрыли Крещатик: "Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве граждане, инвестировавшие средства в строительство (ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах") под управлением признанного неплатежеспособным банка "Аркада", перекрыли ул. Крещатик.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В начале митингующие пикетировали Офис Президента. Затем они переместились под здание КГГА, напротив которого перекрыли движение по ул. Крещатик.

"Май, июль, июнь .... и уже почти начало декабря. Все эти месяцы мы просим, умоляем, требуем обратить внимание на тысячи инвесторов банка "Аркада". Как известно, строительство трех наших ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах", остановилось почти два года назад. А 25 августа этого года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным и запустил процесс его ликвидации. Банка больше нет, но есть 38 недостроев и уголовные производства по подозрению владельцу банка в исчезновении наших средств. По распоряжению Виталия Кличко, ЗАО "ХК "Київміськбуд" должен был провести аудит трех комплексов "Аркады". По его результатам нам обещали предложить схему достройки наших домов, в частности, найти нового застройщика. Срок аудита - 2 месяца. Два месяца прошли в конце октября. Впрочем до сих пор никакой информации мы не имеем", - заявили организаторы акции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Инвесторы банка "Аркада" перекрыли Крещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Что интересно, за это время Верховный Суд признал, что Киевсовет незаконно приняла решение от 31.01.2019 о расторжении договоров аренды земли с застройщиком банка "Аркады" на ЖК "Патріотика на озерах". Поэтому мы снова вынуждены выходить на митинг и перекрывать Крещатик. Мы просим киевлян с пониманием отнестись к нашим действиям и извинить за временные неудобства. Но другого способа защитить свои права у нас просто нет", - добавили организаторы акции.

Основные требования инвесторов:

публичное объявление результатов аудита, проведенного "ХК "Київміськбуд";

публичное назначения и объявления нового застройщика;

публичное определения и объявления источников финансирования строительства всех трех ЖК;

компенсация из бюджета города расходов Фондов финансирования строительства "Аркады" на социальную инфраструктуру в размере 1.4 млрд грн;

передача земельного участка 176 га на Осокорках-Центральных новому застройщику. Обязать нового застройщика прибыль из проекта застройки этого земельного участка использовать для финансирования строительства всех ЖК и дать гарантии завершения строительства трех ЖК без доплат со стороны инвесторов;

постоянный контроль криминальных производств по факту исчезновения средств инвесторов банка "Аркада";

неотложное введение в эксплуатацию домов высокой степени готовности.

Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 01
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 02
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 03
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 04
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 05
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 06
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 07
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 08
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 09
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 10
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 11
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 12
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 13
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 14
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 15
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 16
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 17
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 18
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 19

Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 20
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

банки (1935) банкротство (284) КГГА (2981) Кличко Виталий (4640) протест (5857) строительство (1997) инвесторы (333) застройка (711) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+14
А сами лохи куда смотрели?
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30.11.2020 13:45
+9
Лох не мамонт. Сам не вымрет. Думать надо когда инвестируешь а не потом и жопой.
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30.11.2020 13:47
+9
Инвестирование - это денежные средства, ценные бумаги и прочее виды имущества, которые вкладываются в объекты хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.

Каким образом покупка жилья относится к инвестициям? Если это, таки, инвестиция, то результат инвестиции никто не может гарантировать.

Как я понимаю, одна из сторон не выполнила обязательства по договору. Такие вопросы решаются через (само?)суд. Перекрытие дороги совершенно точно не решит этот вопрос.
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30.11.2020 13:58
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А сами лохи куда смотрели?
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30.11.2020 13:45 Ответить
Кличко украв Ваші гроші, разом з говнозабудовниками! А Ви за нього проголосували, ще раз! У Вас мабуть є зайві гроші і тому Ви голосуєте за мафію!
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30.11.2020 13:45 Ответить
Пед@расику, ти тут усіх дістав своєю дурістю та маячнею. А ще ти пишеш під чужим нікнеймом, про що тобі писали багато разів.
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30.11.2020 20:39 Ответить
Не понимаю. Люди вкладывают последние деньги, шоб поиметь клетку в муравейнике посреди асфальтово-бетонных джунглей.
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30.11.2020 13:47 Ответить
дядя, кирпичный дом в США стоит миллион долларов, в том числе только один стеновой кирпич - 300 тыс долларов (56 тыс штук на 200м домик), откуда у тебя деньги, нищего эмигрантишки, ыыхыхы
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30.11.2020 15:27 Ответить
русмартышко, тебе невозможно представить в кошмаре....мы первые лет 7-8 работали на 2-х работах каждый.Тебе, русский, никогда подобного не понять.
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30.11.2020 15:34 Ответить
во первых, я не русский, а ты посмотри почём кирпич в сша - 5 долларов штука. Горбаться дальше на дядю Сэма)). Они эмигрантов любят.. особенно тех кто не признается как лоханулся в США и стал обирать таких же зелёных соотечественников..
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30.11.2020 15:59 Ответить
Ты такое же русское, как шапиро-соловьев, или рамзанка дыров. Та же трупная гниль.
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30.11.2020 16:09 Ответить
покажи свой "дом", дядя, уверен что ттам будка НАф-Нафа..ХОТЯ КОМУ Я РАССКАЗЫВАЮ ТЫ И НЕ ЗНАЕШЬ КТО ЭТО..
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30.11.2020 16:01 Ответить
ты же сам в деревянном курятнике термитов гоняешь..
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30.11.2020 15:28 Ответить
Как оно на вкус - инфопонос из срусь.сру, русмртышко?
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30.11.2020 15:37 Ответить
ТАКИЕ ЖЕ КАК ТЫ МИГРАНТЫ И СНИМАЮТ ВАШИ ДЕРЬМОВЫЕ "ДОМА", откуда вы строчите о прекрасной жизни А НЕ СРУСЬ.РУ
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30.11.2020 16:02 Ответить
русский, а как зовут фюрерка русни?
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30.11.2020 16:11 Ответить
мне до лампочки как его зовут, а ты на него молишься?
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30.11.2020 17:22 Ответить
животное, то тебе будет срок, если ты своего фюрерка ****** назовешь?
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30.11.2020 17:27 Ответить
лаптерогий, я бесплатно не танцую. Приложишьо скрин с оплатой, будет тебе название какое хочешь.
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30.11.2020 17:30 Ответить
животное, то тебе будет срок, если ты своего фюрерка ****** назовешь?
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30.11.2020 17:36 Ответить
лаптерогий, я бесплатно не танцую. Скинь денюжку болеющим бойцам, и будет тебе название какое хочешь.
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30.11.2020 19:44 Ответить
русский, когда ты в последний раз был в Штатах?
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30.11.2020 16:21 Ответить
русмартышко, ты бояры перебухало
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30.11.2020 17:24 Ответить
кто бы гавкал..
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30.11.2020 17:31 Ответить
руснявое, как зовут фюрерка русни?
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30.11.2020 17:38 Ответить
слопатоед, я бесплатно не танцую. Скинь денюжку болеющим бойцам, и будет тебе название какое хочешь.
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30.11.2020 19:44 Ответить
Лох не мамонт. Сам не вымрет. Думать надо когда инвестируешь а не потом и жопой.
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30.11.2020 13:47 Ответить
Не можна в цій державі, яка по суті стала кримінальним бантустаном, вкладати кошти в нерухомість на первісному ринку. Бо це, апріорі, шахрайство.
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30.11.2020 13:50 Ответить
Инвестирование - это денежные средства, ценные бумаги и прочее виды имущества, которые вкладываются в объекты хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.

Каким образом покупка жилья относится к инвестициям? Если это, таки, инвестиция, то результат инвестиции никто не может гарантировать.

Как я понимаю, одна из сторон не выполнила обязательства по договору. Такие вопросы решаются через (само?)суд. Перекрытие дороги совершенно точно не решит этот вопрос.
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30.11.2020 13:58 Ответить
Я купил в магазине 200 гр. Докторской колбасы (раньше была "па 2.20") и внес инвестиции в мясо-молочную промышленность Украины! Я- о...тельный инвестор!
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30.11.2020 14:09 Ответить
Їх майдан надихнув. ))) Немає на них беркуту з тітушнею - ось тоді ми й побачили б чи готові вони померти за свої 20тисяч доларів.
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30.11.2020 14:26 Ответить
на зміну ********** палочкам приходять електрошокери
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30.11.2020 15:38 Ответить
Политика Украины
30.11.20 13:43
Инвесторы банка "Аркада" перекрыли Крещатик...

Как это относится к политике?
Прикольный раздел для скандальной хроники редактор выбрал.
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30.11.2020 14:04 Ответить
А УБД и персональные прокурорские пенсии чего в список не внесли? Развели вас, а теперь все вам должны по жизни? Покрыть ваши лоховские убытки за деньги налогоплательщиков?
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30.11.2020 14:07 Ответить
разогнать водометом этих лохов))) каждый инвестируеть туда, куда считает нужным. государство то при чем что ваша инвестиция прогарела? в сша это нормальная практика. побежали за хорошими процентами? получите)))
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30.11.2020 14:19 Ответить
А до чого тут бюджет м.Києва? Вони ризикували власними коштами, інвестуючи у якусь прибуткову справу. Якби ті будинки звели і вони отримали свої гешефти, Києву не дісталося б нічого. Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Навіщо воно мені тепер потрібно - чужу дурість рятувати від злиднів? Тепер беремо лопати в руки і починаємо щось робити, звісно за гроші, ... "інвестори" *****!
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30.11.2020 14:20 Ответить
Людей жалко, но ведь они сами выбрали этот путь - дешевый, но рискованный.
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30.11.2020 14:30 Ответить
В цивилизованных странах лохотронщик отправляется в места не столь готдаленные, а его имущество распродается в счет долгов. У нас же обманутые сами расплачиваются, а обманщик отмазывается от уголовного преследования и открыввает очередной лохотрон.
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30.11.2020 14:34 Ответить
Обманутые?

Если человек свято верит, что продав гараж в Шепетовке, можно построить трехкомнатную квартиру в Киеве, он сам себя обманывает.
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30.11.2020 14:44 Ответить
Пусть он дурак, но красть у дурака - такое же преступление, как и красть у умного.
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30.11.2020 21:52 Ответить
нас лохи вимагають від держави ,щоб компенсувала втрачене...
Держава,правда,ніколи лохом не була...

і тому компенсувати може лише за рахунок інших лохів і розпродажу майна і землі (у випадку місцевих рад)
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30.11.2020 17:39 Ответить
Компенсувати треба за рахунок злодія, за потреи розпродавши иого майно - саме так роблять у цивілізованих країнах.
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30.11.2020 21:53 Ответить
І що цікаво - проблеми в "Аркаді" почалися з приходом "новьіх литс"... А до того - все чомусь працювало-будувалось...
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30.11.2020 14:46 Ответить
Читать умеете, или слабограмотные? Написано - строительство прекратилось 2 года назад, не 1,5, не год, а 2. Кто тогда был презиком?
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30.11.2020 16:45 Ответить
Бачу, що ти за зЁ голосував. І радий, що ти хоч читати навчився. А те, що хтось може знати ситуацію глибше, ніж написано тобі ефект Данінга-Крюгера зрозуміти не дозволяє?
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30.11.2020 16:57 Ответить
ти диви... порохоботи свою гнилу демагогію підкріплюють іноземними словечками... ))))
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30.11.2020 17:41 Ответить
Зайву літеру в "прізвищі" навіщо написав?
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30.11.2020 18:06 Ответить
Бачу, що у тебе незабаром очі повипадають, бо я за Зелю не голосував. А Ви претендуєте на більш глибоке знання ситуації? То просвітить. Тільки не про те, як міська влада то давала дозвіл, то скасовувала, то погоджувалась на побудову дітсадків, то казала "а заплатить грішми".
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30.11.2020 17:52 Ответить
Та звісно, "язанивонигаласавааал!!!", "оннасабманууул!!!"
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30.11.2020 18:05 Ответить
Флажки и банеры эти люди организовать смогли. Значит, с самоорганизацией и адекватностью, вроде, все нормально.
Странно, что место, способ решения вопроса и требования нескольно неадекватные.

Или флажки "подсуетил" кто-то другой и людей используют "втемную"?
В этом случае, вполне закономерно, что такие "инвесторы" не хотят отвечать за последствия своих решений. Очевидно, что тот, кто организовал флажки, решает свои вопросы. И, вероятно, решит. А люди... Ну... Некоторые повзрослеют. Наверное.
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30.11.2020 14:48 Ответить
если это перекупы или под аренду то инвестиция не оправдалась...
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30.11.2020 14:57 Ответить
зеля украл, однозначно, инвесторы направляйтесь к нему, только не понятно. зачем перекрывать Крещатик??? нужно на Банковую, там услышат... и поймут. и нах. пошлют. 13000 инвесторов, это ж нада сколько тупых идиотов желавших в свое время шары... - строили про запс, для бизнеса, для сдачи, вкладывали, как в банк в надежде на рост цен.... и шарик лопнул... товка отвечать может своим имуществом, при чем тут государство? бездомные среди этой аравы есть? или только спекулируют?
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30.11.2020 15:03 Ответить
знаю лично некоторых из этих "инвесторов"... перед выборами за зелю глотку драли, хаяли Пороха, ждали сладкой манной. фантазировали про набитые баблом карманы... вот и получили.... на грешную землю опустились.
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30.11.2020 15:10 Ответить
Как раз при Пете-патриоте банк и довели до ручки.
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30.11.2020 16:44 Ответить
Сами и виноваты. Только глупец сейчас будет нести деньги в банк. Помните, если вы занесли деньги у банк, они уже не пренадлежат вам. Это словно расшарить кошелек с вором, и у него и у вас есть (до поры до времени) доступ к вашим деньгам.
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30.11.2020 15:22 Ответить
А куда вы смотрели, когда голосовали? Жрите, не обляпайтесь.
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30.11.2020 15:26 Ответить
Помню, как зазывали с телевизора рткрывать пенсионные счета в Аркаде. Еще тогда умные люди смеялись с такой рекламы. Но оказывается некоторые повелись
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30.11.2020 15:41 Ответить
Все сходятся во мнении, что инвестирование - дело добровольное, а аферистов нужно засудить и вернуть украденное. Вывод: гнев свой направляйте конкретно на коммерческие суды, а не брусчатку Хрещатика
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30.11.2020 15:51 Ответить
Всего ничего:

компенсация из бюджета города расходов Фондов финансирования строительства "Аркады" на социальную инфраструктуру в размере 1.4 млрд грн;

передача земельного участка 176 га на Осокорках-Центральных новому застройщику. Обязать нового застройщика прибыль из проекта застройки этого земельного участка использовать для финансирования строительства всех ЖК и дать гарантии завершения строительства трех ЖК без доплат со стороны инвесторов;
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30.11.2020 15:54 Ответить
вкласти гроші в квартиру з видом... на Бортницьку станцію аерації.

інвестори ***....
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30.11.2020 16:13 Ответить
Пусть власть сначала расскажет, как она довела этот банк до банкротства. Там у власти рыльце в пушку.
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30.11.2020 16:43 Ответить
Єдиний вихід, це повна конфіскація майна і фінансів у злочинців. Ці кошти передати на потреби обдурених людей. Злочинців, навіть якщо це Суркіс, Медведчук чи хтось з їх злочинного оточення притягнути до кримінальної відповідальності...
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30.11.2020 17:09 Ответить
- Компенсація з бюджету міста Київ витрат Фондів фінансування будівництва "Аркади" на соціальну інфраструктуру в розмірі 1.4 млрд грн.

Кличко може і тупий,але не настільки
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30.11.2020 17:36 Ответить
Це бидло треба карати за блокування головної вулиці міста. Самі вклали, самі пішли на ризик, тепер нехер скиглити
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30.11.2020 20:44 Ответить
Аркаду банкротили исскуственно, и начали сразу после того, как владельцы банка послали Авакова наф. Аркада - Аваков, министр МВД оказался сильней
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30.11.2020 22:15 Ответить
К сожалению, у Аркады проблемы с ликвидностью начинались где-то с 2017 года, это было видно, когда вкладчики не могли забрать доллровые депо, а обычные люди купить несколько сотен долларов в кассе. Ситуация была чем-то похожая на "Крещатик", тут нужно было еще постараться "уронить" оба этих банка...
Мне нравился из когорты стабильных банков 2010-2014 годов Ощадбанк, первым зампредом был https://www.facebook.com/DenisKireevBanker/ Денис Киреев , банкир, который пробивался сам. А в этой сфере без блата ой как сложно... Нынешний глава НБУ, выходец из Укргаза, тоже довольно сильный банкир, но имеет сильные политические подвязки, хотя должность обязывает, конечно.
Больше инфы про Дениса Киреева: https://parlament.ua/ru/dossier/kireev-denis/ .
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21.02.2021 22:24 Ответить
 
 