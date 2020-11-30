Инвесторы банка "Аркада" перекрыли Крещатик: "Когда крали наши деньги, власть смотрела неизвестно куда". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве граждане, инвестировавшие средства в строительство (ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах") под управлением признанного неплатежеспособным банка "Аркада", перекрыли ул. Крещатик.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В начале митингующие пикетировали Офис Президента. Затем они переместились под здание КГГА, напротив которого перекрыли движение по ул. Крещатик.

"Май, июль, июнь .... и уже почти начало декабря. Все эти месяцы мы просим, умоляем, требуем обратить внимание на тысячи инвесторов банка "Аркада". Как известно, строительство трех наших ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах", остановилось почти два года назад. А 25 августа этого года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным и запустил процесс его ликвидации. Банка больше нет, но есть 38 недостроев и уголовные производства по подозрению владельцу банка в исчезновении наших средств. По распоряжению Виталия Кличко, ЗАО "ХК "Київміськбуд" должен был провести аудит трех комплексов "Аркады". По его результатам нам обещали предложить схему достройки наших домов, в частности, найти нового застройщика. Срок аудита - 2 месяца. Два месяца прошли в конце октября. Впрочем до сих пор никакой информации мы не имеем", - заявили организаторы акции.

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"Что интересно, за это время Верховный Суд признал, что Киевсовет незаконно приняла решение от 31.01.2019 о расторжении договоров аренды земли с застройщиком банка "Аркады" на ЖК "Патріотика на озерах". Поэтому мы снова вынуждены выходить на митинг и перекрывать Крещатик. Мы просим киевлян с пониманием отнестись к нашим действиям и извинить за временные неудобства. Но другого способа защитить свои права у нас просто нет", - добавили организаторы акции.

Основные требования инвесторов:

публичное объявление результатов аудита, проведенного "ХК "Київміськбуд";

публичное назначения и объявления нового застройщика;

публичное определения и объявления источников финансирования строительства всех трех ЖК;

компенсация из бюджета города расходов Фондов финансирования строительства "Аркады" на социальную инфраструктуру в размере 1.4 млрд грн;

передача земельного участка 176 га на Осокорках-Центральных новому застройщику. Обязать нового застройщика прибыль из проекта застройки этого земельного участка использовать для финансирования строительства всех ЖК и дать гарантии завершения строительства трех ЖК без доплат со стороны инвесторов;

постоянный контроль криминальных производств по факту исчезновения средств инвесторов банка "Аркада";

неотложное введение в эксплуатацию домов высокой степени готовности.













































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ