Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только "кварталовцы", но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач. ВИДЕО
Несмотря на обещания Владимира Зеленского представители крупного бизнеса продолжают непублично посещать Офис Президента.
Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными. "Во время моего президентства отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", - заявлял он в мае 2019 года. И анонсировал, что работать на страну дальше все будут "по прозрачным правилам", напоминает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
17 ноября 2020 г. в 15 часов "Схемы" заметили, как из арки, ведущей к боковым воротам Офиса Президента, выехал Mercedes GL - автомобиль украинского бизнесмена Бориса Кауфмана.
5 ноября 2020 г. в 17 часов "Схемы" заметили, как у боковых ворот Офиса Президента открылась дверь, и оттуда вышел мужчина с бумагами в руках. А уже через несколько минут мимо автомобиля журналистов проехал Mercedes. Этот автомобиль журналисты также неоднократно фиксировали на территории Министерства внутренних дел.
Впервые журналисты обратили внимание на этот Mercedes весной этого года, когда он во время лоукдауна выезжал с территории бутика-ресторана Sanahunt в центре Киева, который должен был быть закрытым.
В конце концов упомянутый автомобиль приехал в офис, расположенного рядом с Офисом Президента. Водителем оказался непубличный бизнесмен Илья Павлюк. Он ни разу не давал интервью, а в интернете есть только несколько его фотографий с концертов студии "Квартал-95".
Ранее он был помощником народного депутата шестого созыва Игоря Калетника. А в СМИ неоднократно писали о его влиянии на таможню и связь с "Зе"-командой.
По словам журналистов, у Павлюка - своя депутатская группа в составе фракции "Слуга народа". Факт ее существования подтверждал и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, когда в конце 2019-го в комментарии изданию "Украинская правда" он заявил, что им удалось "снизить влияние" группы Павлюка во фракции.
Какие функции бизнесмен выполняет во власти Зеленского и по каким причинам тайно посещает офис президента и МВД?
Получить комментарий бизнесмена Павлюка не удалось. Также "Схемы" обратились с вопросами в Офис Президента и к министру внутренних дел.
Пресс-служба ОП журналистам предоставила такой ответ: "Президент Украины и руководитель Офиса главы государства не встречались в названные вами дни с упомянутыми лицами (речь идет о визите бизнесмена Ильи Павлюка в ОП 5 ноября и 17 ноября - Бориса Кауфмана. - Ред.), В том числе 17 ноября они вообще отсутствовали в помещении Офиса Президента Украины. Президент Владимир Зеленский всегда выполняет свои обещания. Его отношения с представителями украинского и международного бизнеса являются честными и прозрачными. Все важные встречи главы государства или руководства Офиса Президента с представителями бизнес-сообщества обязательно освещаются. Нет никаких ночных визитов и кулуарных договоренностей".
А министр Арсен Аваков так и не ответил.
"Это расследование еще раз доказывает, что несмотря на одно из главных обещаний команды кандидата Зеленского: что отношения между чиновниками и олигархами, которые в случае его победы должны были стать публичными и прозрачными - при его президентстве и до сих пор остаются тайными и кулуарными. Возможно, потому что нередко после такой "игры в прятки" властью принимаются решения не в интересах всего общества, в интересах которого она должна работать, а в пользу частных интересов крупного бизнеса?" - резюмируют журналисты.
""Ви їбан..ті?!" - спросил непубличный бизнесмен Илья Павлюк, когда я по телефону поинтересовался у него по каким причинам он посещает Офис Президента и Министерство внутренних дел.
История Павлюка, похоже, яркий пример того, что при президентстве Зеленского билет во власть с доступом за кулисы могут получить не только "кварталовцы", но и те, кто ходил на их выступления. И не просто ходил, а даже смеялся.
Есть видео из Инстаграма на котором Павлюк в Стамбуле обедает с министром беглецом Злочевским и Трегубенко сразу после последних парламентских выборов. Злочевский в розыске, а Трегубенко в поиске. Что там делал представитель президента?
Теперь мы публикуем видео на котором Павлюк тайно ходит в Офис Президента через черный ход с какими-то бумажками. И заезжает на закрытую территорию МВД на своем бронированном "Мерседесе". Что он там делает?
Бизнесом занимается или государственными вопросами? Или миксирует по давней украинской традиции?" - отметил журналист Михаил Ткач.
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Новые лица - новый расчет.
кацапетовское заПаріжжя
пусть теперь ЗЕльоные бараны бросят камень в Порошенко, если их "новые лица" тоже мальдивские !
Може, оцей Павлюк - лідер профспілок представників крупного бізнесу, і лобіює оптимізацію податків для своїх "виборців"? Жартую, звичайно; але в кожному жарті лише чатинка жарту; а все інше - правда.