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Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только "кварталовцы", но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач. ВИДЕО

Несмотря на обещания Владимира Зеленского представители крупного бизнеса продолжают непублично посещать Офис Президента.

Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными. "Во время моего президентства отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", - заявлял он в мае 2019 года. И анонсировал, что работать на страну дальше все будут "по прозрачным правилам", напоминает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

17 ноября 2020 г. в 15 часов "Схемы" заметили, как из арки, ведущей к боковым воротам Офиса Президента, выехал Mercedes GL - автомобиль украинского бизнесмена Бориса Кауфмана.

Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только кварталовцы, но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач 01

5 ноября 2020 г. в 17 часов "Схемы" заметили, как у боковых ворот Офиса Президента открылась дверь, и оттуда вышел мужчина с бумагами в руках. А уже через несколько минут мимо автомобиля журналистов проехал Mercedes. Этот автомобиль журналисты также неоднократно фиксировали на территории Министерства внутренних дел.

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Впервые журналисты обратили внимание на этот Mercedes весной этого года, когда он во время лоукдауна выезжал с территории бутика-ресторана Sanahunt в центре Киева, который должен был быть закрытым.

В конце концов упомянутый автомобиль приехал в офис, расположенного рядом с Офисом Президента. Водителем оказался непубличный бизнесмен Илья Павлюк. Он ни разу не давал интервью, а в интернете есть только несколько его фотографий с концертов студии "Квартал-95".

Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только кварталовцы, но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач 02
Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только кварталовцы, но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач 03
Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только кварталовцы, но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач 04

Ранее он был помощником народного депутата шестого созыва Игоря Калетника. А в СМИ неоднократно писали о его влиянии на таможню и связь с "Зе"-командой.

По словам журналистов, у Павлюка - своя депутатская группа в составе фракции "Слуга народа". Факт ее существования подтверждал и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, когда в конце 2019-го в комментарии изданию "Украинская правда" он заявил, что им удалось "снизить влияние" группы Павлюка во фракции.

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Какие функции бизнесмен выполняет во власти Зеленского и по каким причинам тайно посещает офис президента и МВД?

Получить комментарий бизнесмена Павлюка не удалось. Также "Схемы" обратились с вопросами в Офис Президента и к министру внутренних дел.

Пресс-служба ОП журналистам предоставила такой ответ: "Президент Украины и руководитель Офиса главы государства не встречались в названные вами дни с упомянутыми лицами (речь идет о визите бизнесмена Ильи Павлюка в ОП 5 ноября и 17 ноября - Бориса Кауфмана. - Ред.), В том числе 17 ноября они вообще отсутствовали в помещении Офиса Президента Украины. Президент Владимир Зеленский всегда выполняет свои обещания. Его отношения с представителями украинского и международного бизнеса являются честными и прозрачными. Все важные встречи главы государства или руководства Офиса Президента с представителями бизнес-сообщества обязательно освещаются. Нет никаких ночных визитов и кулуарных договоренностей".

А министр Арсен Аваков так и не ответил.

"Это расследование еще раз доказывает, что несмотря на одно из главных обещаний команды кандидата Зеленского: что отношения между чиновниками и олигархами, которые в случае его победы должны были стать публичными и прозрачными - при его президентстве и до сих пор остаются тайными и кулуарными. Возможно, потому что нередко после такой "игры в прятки" властью принимаются решения не в интересах всего общества, в интересах которого она должна работать, а в пользу частных интересов крупного бизнеса?" - резюмируют журналисты.

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""Ви їбан..ті?!" - спросил непубличный бизнесмен Илья Павлюк, когда я по телефону поинтересовался у него по каким причинам он посещает Офис Президента и Министерство внутренних дел.

История Павлюка, похоже, яркий пример того, что при президентстве Зеленского билет во власть с доступом за кулисы могут получить не только "кварталовцы", но и те, кто ходил на их выступления. И не просто ходил, а даже смеялся.

Есть видео из Инстаграма на котором Павлюк в Стамбуле обедает с министром беглецом Злочевским и Трегубенко сразу после последних парламентских выборов. Злочевский в розыске, а Трегубенко в поиске. Что там делал представитель президента?

Теперь мы публикуем видео на котором Павлюк тайно ходит в Офис Президента через черный ход с какими-то бумажками. И заезжает на закрытую территорию МВД на своем бронированном "Мерседесе". Что он там делает?

Бизнесом занимается или государственными вопросами? Или миксирует по давней украинской традиции?" - отметил журналист Михаил Ткач.

Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только кварталовцы, но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач 05
Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только кварталовцы, но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач 06
Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только кварталовцы, но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач 07
Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только кварталовцы, но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач 08
Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только кварталовцы, но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач 09

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) МВД (9318) Кауфман Борис (31) Ткач Михаил (134) Офис Президента (1796) Павлюк Илья (6)


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Топ комментарии
+13
ох и дизайн сайта сделали шляпа полная старый верните отморозки
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30.11.2020 14:58
+10
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30.11.2020 14:47
+7
Та то он к ермаку ходит за должностями. Бубочка не при делах. Его дело-трындеть в видосиках в перерывах между "дорожками".
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30.11.2020 14:49
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Новая метла по-новому метет -

Новые лица - новый расчет.
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30.11.2020 14:47 Ответить
приз "Мальдивская пальма" с Нового Года переходит Павлюку, которые заказал на Мальдивы чартер для своей ОПГ в Раде
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30.11.2020 15:50 Ответить
блд...вы откровенно скажите, Вам куда - к нам, чи на северо-восток, к братухам.
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30.11.2020 15:55 Ответить
я в географии не разбираюсь, для меня что Нарьян-Мар, что Мальдивы это -

кацапетовское заПаріжжя
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30.11.2020 16:00 Ответить
если бы и не было этого кратина с "новым лицом", то его нужно было бы придумать!

пусть теперь ЗЕльоные бараны бросят камень в Порошенко, если их "новые лица" тоже мальдивские !
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30.11.2020 15:58 Ответить
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30.11.2020 14:47 Ответить
Та то он к ермаку ходит за должностями. Бубочка не при делах. Его дело-трындеть в видосиках в перерывах между "дорожками".
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30.11.2020 14:49 Ответить
запитаю в черговий раз , в які часи новітньої України було по - іншому....
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30.11.2020 14:49 Ответить
Запитаю в черговий раз - чим цей брехун для 73% кращий за попередників?
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30.11.2020 15:05 Ответить
Правилно будет - а когда в Украине будет нормальная влада?
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30.11.2020 15:11 Ответить
буду краток - когда вернется Кровавая Хунта во главе с Порохом
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30.11.2020 16:02 Ответить
даже писать ничего не хочется, полная опа...
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30.11.2020 14:52 Ответить
Набирали болванов по объявлению где Бигус со свом дерьмовым расследованием...
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30.11.2020 14:54 Ответить
Байден примет присягу 20 января и даст Зелемойским кредит 20 ярдов Зеленых долляров и Зеля достроит дороги... Ковидные...
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30.11.2020 14:58 Ответить
ох и дизайн сайта сделали шляпа полная старый верните отморозки
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30.11.2020 14:58 Ответить
Перший та основний закон зрадозрадної зради: якщо зради немає, то вона обов"язково є!
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30.11.2020 14:59 Ответить
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30.11.2020 15:02 Ответить
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30.11.2020 15:01 Ответить
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30.11.2020 15:06 Ответить
а еще на Новый Год он летит .... нет в синагогу, а на Мальдивы !
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30.11.2020 15:52 Ответить
Вас не удивляет увеличение страшных аварий на дорогах?Именно потому что Колвидное бабло ушло на дороги...,все замыкается всегда в логичекую цепочку...
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30.11.2020 15:01 Ответить
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30.11.2020 15:04 Ответить
Хватит бухать.
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30.11.2020 15:07 Ответить
а я не бвчу в цьому нічого такого. Ні злочинного, ні корупційного. Не бачу доти, допоки не дізнаюсь суті того, про що вони там, на Банковій домовляються.

Може, оцей Павлюк - лідер профспілок представників крупного бізнесу, і лобіює оптимізацію податків для своїх "виборців"? Жартую, звичайно; але в кожному жарті лише чатинка жарту; а все інше - правда.
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30.11.2020 15:04 Ответить
он профорг - организует своей ОПГ новогоднюю экскурсию на Мальдивы
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30.11.2020 15:54 Ответить
Стране нужен супергерой,чтоб навести порядок и приструнить обнаглевшую зеленую власть,это последний шанс.
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30.11.2020 15:08 Ответить
Зелемойское БЫДЛО вы в ДУПе Бараны КОНЧЕННЫЕ
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30.11.2020 15:09 Ответить
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30.11.2020 15:30 Ответить
Ось ,дуже хочу побачити статтю від Бутусова, що, якби не обрали бубочку-все було б значно гірше В статтю, що був не правий та топив проти Пороха виключно з особистих мотивів-не вірю.
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30.11.2020 15:42 Ответить
Може колись напише мемуари),а взагалі відомо що б було якби П.Порошенко обрали у друге,були ж заяви від нього і команди,це продовження важливих реформ,розвиток ЗСУ,пдч щодо НАТО та ЄС.
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30.11.2020 16:16 Ответить
А що ви хотіли б? Падлюки нашої землі. З початку вони ось такі "зелені падлюки", а потім підростають на концертах цього антидержавного шоу...в Ворогів самої цієї, ще до ранку,Країни. А може на ранок вже її і....
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30.11.2020 20:51 Ответить
 
 