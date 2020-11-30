Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только "кварталовцы", но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач. ВИДЕО

Несмотря на обещания Владимира Зеленского представители крупного бизнеса продолжают непублично посещать Офис Президента.

Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными. "Во время моего президентства отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", - заявлял он в мае 2019 года. И анонсировал, что работать на страну дальше все будут "по прозрачным правилам", напоминает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

17 ноября 2020 г. в 15 часов "Схемы" заметили, как из арки, ведущей к боковым воротам Офиса Президента, выехал Mercedes GL - автомобиль украинского бизнесмена Бориса Кауфмана.

5 ноября 2020 г. в 17 часов "Схемы" заметили, как у боковых ворот Офиса Президента открылась дверь, и оттуда вышел мужчина с бумагами в руках. А уже через несколько минут мимо автомобиля журналистов проехал Mercedes. Этот автомобиль журналисты также неоднократно фиксировали на территории Министерства внутренних дел.

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Впервые журналисты обратили внимание на этот Mercedes весной этого года, когда он во время лоукдауна выезжал с территории бутика-ресторана Sanahunt в центре Киева, который должен был быть закрытым.

В конце концов упомянутый автомобиль приехал в офис, расположенного рядом с Офисом Президента. Водителем оказался непубличный бизнесмен Илья Павлюк. Он ни разу не давал интервью, а в интернете есть только несколько его фотографий с концертов студии "Квартал-95".







Ранее он был помощником народного депутата шестого созыва Игоря Калетника. А в СМИ неоднократно писали о его влиянии на таможню и связь с "Зе"-командой.

По словам журналистов, у Павлюка - своя депутатская группа в составе фракции "Слуга народа". Факт ее существования подтверждал и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, когда в конце 2019-го в комментарии изданию "Украинская правда" он заявил, что им удалось "снизить влияние" группы Павлюка во фракции.

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Какие функции бизнесмен выполняет во власти Зеленского и по каким причинам тайно посещает офис президента и МВД?

Получить комментарий бизнесмена Павлюка не удалось. Также "Схемы" обратились с вопросами в Офис Президента и к министру внутренних дел.

Пресс-служба ОП журналистам предоставила такой ответ: "Президент Украины и руководитель Офиса главы государства не встречались в названные вами дни с упомянутыми лицами (речь идет о визите бизнесмена Ильи Павлюка в ОП 5 ноября и 17 ноября - Бориса Кауфмана. - Ред.), В том числе 17 ноября они вообще отсутствовали в помещении Офиса Президента Украины. Президент Владимир Зеленский всегда выполняет свои обещания. Его отношения с представителями украинского и международного бизнеса являются честными и прозрачными. Все важные встречи главы государства или руководства Офиса Президента с представителями бизнес-сообщества обязательно освещаются. Нет никаких ночных визитов и кулуарных договоренностей".

А министр Арсен Аваков так и не ответил.

"Это расследование еще раз доказывает, что несмотря на одно из главных обещаний команды кандидата Зеленского: что отношения между чиновниками и олигархами, которые в случае его победы должны были стать публичными и прозрачными - при его президентстве и до сих пор остаются тайными и кулуарными. Возможно, потому что нередко после такой "игры в прятки" властью принимаются решения не в интересах всего общества, в интересах которого она должна работать, а в пользу частных интересов крупного бизнеса?" - резюмируют журналисты.

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""Ви їбан..ті?!" - спросил непубличный бизнесмен Илья Павлюк, когда я по телефону поинтересовался у него по каким причинам он посещает Офис Президента и Министерство внутренних дел.

История Павлюка, похоже, яркий пример того, что при президентстве Зеленского билет во власть с доступом за кулисы могут получить не только "кварталовцы", но и те, кто ходил на их выступления. И не просто ходил, а даже смеялся.

Есть видео из Инстаграма на котором Павлюк в Стамбуле обедает с министром беглецом Злочевским и Трегубенко сразу после последних парламентских выборов. Злочевский в розыске, а Трегубенко в поиске. Что там делал представитель президента?

Теперь мы публикуем видео на котором Павлюк тайно ходит в Офис Президента через черный ход с какими-то бумажками. И заезжает на закрытую территорию МВД на своем бронированном "Мерседесе". Что он там делает?

Бизнесом занимается или государственными вопросами? Или миксирует по давней украинской традиции?" - отметил журналист Михаил Ткач.









