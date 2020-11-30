Легковушка столкнулась с фурой на Закарпатье, погибли 4 человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"ВАЗ" вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Известно о как минимум 4 погибших.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

Авария произошла в селе Лалово Мукачевского района.

"Предварительно правоохранители установили, что участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль "ВАЗ". Также предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение", - сказано в сообщении.

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На месте работают полицейские, спасатели и медики.

"Пока известно о четырех погибших. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Обстоятельства ДТП выясняются", - отметили в полиции.



