Легковушка столкнулась с фурой на Закарпатье, погибли 4 человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"ВАЗ" вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Известно о как минимум 4 погибших.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.
Авария произошла в селе Лалово Мукачевского района.
"Предварительно правоохранители установили, что участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль "ВАЗ". Также предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение", - сказано в сообщении.
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На месте работают полицейские, спасатели и медики.
"Пока известно о четырех погибших. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Обстоятельства ДТП выясняются", - отметили в полиции.
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а так популисты пришли с 5 классами ЦПК . ЧТО ОНИ МОГУТ ? ЧТО ОНИ ЗНАЮТ ?
вот теперь Украиной рулят интриганы
вот сколько лет этому драндулету ?
Вообще не машина 😀😀😀
У моих друзей был жтот Шевроле - ржаветь и разваливаться начал сразу из салона
Купили за 10000 уе ( в гривне и с их слов) . Ходовая - дерьмо . А им ездить по Украине надо постоянно - свои гостиницы разбросаны по курортам
Продали и купили ДЛЯ РАБОТЫ мерс джип евробляхи за 6000 уе. Выручает ,что муж иностранец - потому может год ездить по Украине на еврономерах
. А вот гражданам Украины это запрещено - покупайте только дерьмо Васадзе
Это Шевроле собирал Васадзе. Вы , шо не в Украине живете ?
Отверточная сборка - то есть УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ
Лачетти собирался не только в Украине, еще в 12 странах и в Казахстане, и в России и в Шанхае. Кстати у нас мерсы тоже собирались С-класс
RIP
а шо им делать - попробуй из села куда-то доехать
НО УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ГРУДЬЮ ЗАЩИЩАЕТ ЗАКОН ВАСАДЗЕ И ЮЖАНИНОЙ И НЕ ДАСТ НАРОДУ ЕЗДИТЬ НА 10 летних евробояхах по цене продавца .
Они в хорошем состоянии
Украина ездит в сёлах на 40-50 жигулятах . Бо денег нет на дорогие авто и евробляхи растамаживать очень дорого
В Румынии много б/у машин из Европы . Проехала через всю Румынию прошлым летом
Когда еду по венгерскому автобану , то вижу очень много перевозчиков авто с румынскими номерами - они везут б/у авто из Европы. Вообще румынский автопарк похож на украинский . А может и лучше
В Норвегии не была. А Вы были ?
Здесь вроде бы не дети собираются, а реальные снимки самое лучшее предостережение другим не гонять, не спать за рулем, не пить и т.д. и.т.п.