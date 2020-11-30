"Все усеяно трупами в огромном количестве", - разбитая техника и тела убитых вдоль одной из дорог в Нагорном Карабахе. ВИДЕО 18+

В сети появилось видео, на котором зафиксированы последствия боев между армией Армении и армией Азербайджана на одной из дорог в Нагорном Карабахе. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из автомобиля, который движеться вслед за минивеном с надписью "PRESS". Впереди колонны - военные грузовики. На одной из машин висит российский флаг.

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