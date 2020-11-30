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"Все усеяно трупами в огромном количестве", - разбитая техника и тела убитых вдоль одной из дорог в Нагорном Карабахе. ВИДЕО 18+

В сети появилось видео, на котором зафиксированы последствия боев между армией Армении и армией Азербайджана на одной из дорог в Нагорном Карабахе. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из автомобиля, который движеться вслед за минивеном с надписью "PRESS". Впереди колонны - военные грузовики. На одной из машин висит российский флаг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пуск армянской ОТРК "Искандер" по азербайджанским войскам во время войны. ВИДЕО

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+65
Маю надію що таке чекає кацапів на Донбасі коли українські журналісти будуть їхати і з автівки знімати руцкомірскіє тєла по всім узбіччям..
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30.11.2020 20:12
+42
вот так нужно с оккупантами
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30.11.2020 20:12
+38
пусть гребаные кацапы смотрят - что их ждет...
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30.11.2020 20:17
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ofigetj. strasjnije ili uzjasnije kadri, no jesli eto okupant, to eto zjdjot vseh okupantov.
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30.11.2020 20:11 Ответить
вот так нужно с оккупантами
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30.11.2020 20:12 Ответить
Маю надію що таке чекає кацапів на Донбасі коли українські журналісти будуть їхати і з автівки знімати руцкомірскіє тєла по всім узбіччям..
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30.11.2020 20:12 Ответить
ты о своих Ванёк переживай...\ваши бабы уже не рожают...!)\
селёдки хочешь...?
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30.11.2020 21:06 Ответить
думаешь что вы свиноцабаки бессмертны...?
вас сруцких, уже в вашей паРаше меньше чем мусульман...
так хочешь селёдки Иван...?
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30.11.2020 21:22 Ответить
Так, було повно вашого к@цапського м'яса на дорозі у ДАП у травні 2014, потім навколо Слов'янська, потім у Широкино.
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30.11.2020 21:25 Ответить
Взагалі то похоже вже навіть було. На рашики ж не можуть допустити щоб про таке хтось знав тому видаляють та банять всі такі відео. Це я про те що сталось із колоною стрілкова. За міфом раша пропаганди Порошенко її випустив. В реальності колона була знищена і дорога була усіяна як на цьому відео. Гіркін вижив тільки по тій причині що йшов окремо від колони полями, а її дав під удар щоб змогти проскочити.
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01.12.2020 01:08 Ответить
похоже, что это та колонна армянских добровольцев, которая была расстреляна спецами Азербайджана...на том видео с бородачами был такой же ментовский бобик и разбитая буханка...
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30.11.2020 20:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KenXoETTjG4 Она и есть
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30.11.2020 20:23 Ответить
Купа потенційних Моторол з Бабаєм, котрі тепер дохлі.
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30.11.2020 20:24 Ответить
Самі себе ввели в оману - коли вже Шуша була звільнена - на всіх утюгах кричали про бої в місті та потребу в допомозі. Ну і поїхало ополчення - розстріляли як в тиру... За день до закінчення війни... Комусь потрібні були ці смерті?
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01.12.2020 02:23 Ответить
не страшнее, чем на Майдане при убийце Януковиче и его палачах из рыгов
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30.11.2020 20:16 Ответить
пусть гребаные кацапы смотрят - что их ждет...
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30.11.2020 20:17 Ответить
"инда взопрели озимые" (С) ))
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30.11.2020 20:21 Ответить
природа гарна
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30.11.2020 20:22 Ответить
Ну де ж вона гарна. Лисі гори без рослинності. Ви мабуть ніколи не були у Вірменії. До пишної краси наших Карпат їхньому Кавказу далеко братись.
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30.11.2020 22:00 Ответить
"До пишної краси наших Карпат їхньому Кавказу далеко братись." https://censor.net/ru/user/100433, ты по возможности сохрани Карпаты. Посмотрел фото гор-жалко,что ПЛАНОМЕРНО и БЕЗ НАКАЗАНО уничтожают природу!
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30.11.2020 22:25 Ответить
А ти не вирубуй Карпати, то я збережу.
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01.12.2020 01:24 Ответить
да не усеяно...складирование не на высоте...
классический дизайн приветствуется!
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30.11.2020 20:25 Ответить
Старое видео, и Алиев здулся , рашисти в Карабахе.
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30.11.2020 20:26 Ответить
Почему сдулся? Турки ( НАТО ) уже тоже на Кавказе в Карабахе. Кого там ***** переиграл?
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30.11.2020 20:46 Ответить
Вони вже навіть зайняті ділом; зливають щось з бензовоза!
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01.12.2020 07:34 Ответить
Люди! Вы такие злые!!! Вы не думаете что это может ждать не только кацапов... сегодня армяне, завтра азербайджанцы, потом кацапы, затем украинцы.... глупые мы... потому и живем так...
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30.11.2020 20:26 Ответить
"По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик.
Ехали уроды на поминки.
Ехали Живого хоронить !"

Виктор Смирнов
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30.11.2020 20:32 Ответить
Старе відео.
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30.11.2020 20:51 Ответить
нет другого варианта...
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30.11.2020 21:05 Ответить
Так драпали с окупированной земли,что даже трупы своих солдат не забрали? Вы точно люди?
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30.11.2020 21:14 Ответить
А нах ти комент видалив. Модер-******, галімий? Тихенько в кнопочку тиснеш знову сопля - чи все таки знайдеш хоч трохи духу в своїй нікчемній продажній душонці і відповіси?
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30.11.2020 21:29 Ответить
Окрестности Гадрута также были усеяны множеством древнейших носителей идей Вяликако Арцаха. Нацизм как в армянском так и в рашистком исполнении должен заканчиваться только так.
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30.11.2020 22:11 Ответить
73%...

5
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30.11.2020 23:49 Ответить
такова участь всех ,кто верит в путина и "великую"россию
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01.12.2020 01:13 Ответить
если бы та дорога еще и вашими ************** трупаками была усеяна!
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01.12.2020 05:54 Ответить
А приїхали "миротворити" ті, що це все організували. Там де мокша, там миру не буде.
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01.12.2020 07:44 Ответить
это цена за вновь приобретенную кремлем территорию
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01.12.2020 13:04 Ответить
 
 