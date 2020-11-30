Протестующие перекрывали проспект в Ереване, требуя отставки Пашиняна с поста премьера. ВИДЕО

Участники акции оппозиции требовали отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении из-за соглашения по Нагорному Карабаху.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Вестник Кавказа".

Протестующие пытались перекрыть центральную площадь Маштоца, но были оттеснены полицией. Часть участников акции провела шествие по центральным улицам Еревана, а после собралась у здания правительства.

Более 30 человек задержаны, сообщили в пресс-службе полиции.

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Напомним, в ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. Будет действовать также российско-турецкий мониторинговый центр.

После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна из-за соглашения по Карабаху.