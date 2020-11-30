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Протестующие перекрывали проспект в Ереване, требуя отставки Пашиняна с поста премьера. ВИДЕО

Участники акции оппозиции требовали отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении из-за соглашения по Нагорному Карабаху.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Вестник Кавказа".

Протестующие пытались перекрыть центральную площадь Маштоца, но были оттеснены полицией. Часть участников акции провела шествие по центральным улицам Еревана, а после собралась у здания правительства.

Более 30 человек задержаны, сообщили в пресс-службе полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Протесты в Ереване: армяне блокируют улицы, требуя отставки Пашиняна из-за соглашения по Карабаху

Напомним, в ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. Будет действовать также российско-турецкий мониторинговый центр.

После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна из-за соглашения по Карабаху.

Автор: 

Армения (829) протест (5857) Пашинян Никол (127) Ереван (13)


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Топ комментарии
+6
Меня все это не удивляет. Им настолько вдолбили за 1,5 месяца, что азербайджанская сторона врет и это не их громят и гонят, а противники гибнут тысячами, что шоковое состояние населения понять можно. Не пойму только в чем они обвиняют Пашиняна. Он до последнего ждал и надеялся, что пуйло сменит гнев на милость и как это было в первую войну, четверть века назад кацапы придут и всех танками укатают, а армянам только останется победным маршем пройти. А населению врали то, что они хотели слышать. Позиция страуса, до сих пор не могут поверить. в реальность. Можно подумать, что Пашинян мог что-то изменить. Ну нет....... теоретически мог конечно всё боеспособное население загнать и положить в Карабахе, но был ли смысл. И его отставка ничего не изменит, только ухудшид. Потому что выберут как и у нас в прошлом году того, кто им лапшу навешает и пообещает Нью Васюки прямо наутро после выборов. Единственная вина Пашиняна - публичное вранье. Выиграть эту войну он не мог - от слова вообще. До их голов не доходит, что Алиев, сохраняя лицо цивилизованного государства не попер на Степанакерт и у них останется этот островок под охраной Хотя на мой взгляд - это ошибка. Они не угомонятся, а яляясь мастерами провокаций еще много бед принесут. Сбитый кацапский вертолет на границе с Нахичеванью в день подписания Соглашения был только первой ласточкой.
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30.11.2020 22:37
+2
На фоне того, что они разгромили офис фонда Сороса и избили пару дней назад до полусмерти спикера парламента - это детские игры в песочнице.
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30.11.2020 22:13
+2
Русня с Азербайджаном розвела Армян, русня оккупировали Армянскую часть Карабаха, а остальную вернул себе назад Азербайджанцы, и русня с агентурой теперь шатает руководство страны Армении, которое им не нравится, чтоб продолжить делать с Армении свою колонию.
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30.11.2020 22:41
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ларису ивановну хотят..
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30.11.2020 22:06 Ответить
Если будешь Эривань - заходи мой лавка
Будешь кушать баклажан и различный травка
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30.11.2020 22:13 Ответить
На фоне того, что они разгромили офис фонда Сороса и избили пару дней назад до полусмерти спикера парламента - это детские игры в песочнице.
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30.11.2020 22:13 Ответить
У них сейчас положение, которое в шахматах называется цуцванг
Т.е. любой ход ведет только к ухудшению позиции
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30.11.2020 22:16 Ответить
Меня все это не удивляет. Им настолько вдолбили за 1,5 месяца, что азербайджанская сторона врет и это не их громят и гонят, а противники гибнут тысячами, что шоковое состояние населения понять можно. Не пойму только в чем они обвиняют Пашиняна. Он до последнего ждал и надеялся, что пуйло сменит гнев на милость и как это было в первую войну, четверть века назад кацапы придут и всех танками укатают, а армянам только останется победным маршем пройти. А населению врали то, что они хотели слышать. Позиция страуса, до сих пор не могут поверить. в реальность. Можно подумать, что Пашинян мог что-то изменить. Ну нет....... теоретически мог конечно всё боеспособное население загнать и положить в Карабахе, но был ли смысл. И его отставка ничего не изменит, только ухудшид. Потому что выберут как и у нас в прошлом году того, кто им лапшу навешает и пообещает Нью Васюки прямо наутро после выборов. Единственная вина Пашиняна - публичное вранье. Выиграть эту войну он не мог - от слова вообще. До их голов не доходит, что Алиев, сохраняя лицо цивилизованного государства не попер на Степанакерт и у них останется этот островок под охраной Хотя на мой взгляд - это ошибка. Они не угомонятся, а яляясь мастерами провокаций еще много бед принесут. Сбитый кацапский вертолет на границе с Нахичеванью в день подписания Соглашения был только первой ласточкой.
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30.11.2020 22:37 Ответить
Дам до последнего времени(до Пашиняна) всем заправлял корумпированный карабахский клан, который уже всех заколебал
А посунуть Пашиняна у них не получится. В парламенте из кажись 120 депутатов 88 пашиняновские Только переворот устраивать.
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30.11.2020 22:42 Ответить
Переворот там устроить - не проблема.
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30.11.2020 22:52 Ответить
Чихать я на них хотел. Они нам нифига не друзья
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30.11.2020 23:00 Ответить
По-большому счету они и не должны быть нам ни друзьями, ни врагами. Друзьями быть не могут по определению, слишком зависимы от кацапов и всегда будут плясать под их дудку. Если бы не пуйло, на сегодняшний день армян бы ни одного не осталось в Степанакерте. Во враги записывать нет смысла. Просто одна из стран бывшего совка, которая осталась геополитически зависимой от кацапов.
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30.11.2020 23:14 Ответить
Вот и флаг им в руки
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30.11.2020 23:23 Ответить
Эту войну начал Пашанян или провтыкал её или поверил своим военным, за чем в августе 2020 года надо было нападать на Азербайджан, вот прилетела ответка или это была комбинация руских с Азербайджаном, но он её провтыкал.
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30.11.2020 22:45 Ответить
Он просто ничего изменить не мог.
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30.11.2020 22:55 Ответить
це було питання часу
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01.12.2020 08:08 Ответить
Узурпатор Пашинян купается в крови народа.
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30.11.2020 22:26 Ответить
А що узурпував пашинян? хіба що статеві стосунки з москалями...
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30.11.2020 22:47 Ответить
Русня с Азербайджаном розвела Армян, русня оккупировали Армянскую часть Карабаха, а остальную вернул себе назад Азербайджанцы, и русня с агентурой теперь шатает руководство страны Армении, которое им не нравится, чтоб продолжить делать с Армении свою колонию.
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30.11.2020 22:41 Ответить
Стесняюсь спросить....... а в чем развод? Кацапы и пуйло виноваты в том, что армяне никогда реально не оценивали свои силы? Или кто-то виноват в том, что противник реально намного подготовленнее и намного лучше вооружен?
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30.11.2020 23:06 Ответить
МОЛОДЦЫ !!! ШЕСТЕРЫ ПУТИНСКИЕ ТИПА КАК ЯНУКОВИЧ И ПАШИНЯН ЭТО ПОЗОР НАЦИИ !!!
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30.11.2020 22:55 Ответить
В военкоматы очередей не было...куда как легче Пашиняна во всем обвинять, по россиянским методичкам.
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30.11.2020 23:00 Ответить
Были. Много добровольцев в Армении было. Но что могут сделать тысячи людей с оружием 80-х против современной армии, к тому же усленной турецкими ихтамнетами? По большому счету тут можно провести параллели с Илловайском. Мы то ведь тоже тогда не дождались военной помощи от США.
Что ж, армяне сделали ставку не на тех. Можно, конечно, разгромить еще раз офис Сороса и наклепать пару политиков, но это ситуацию никак не улучшит.
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01.12.2020 00:20 Ответить
Ой, як красиво "методичка з Лахти" звучить!... Особливо слово "Илловайск" у російській транскрипції... А хто ж заважав вірменам вчиться воювать? Чи шаурмою торгувать легше? По-друге, щось я не побачив "душевного горіння" у вірмен, з приводу розвитку "Арцаху"... Як прийшли, три десятки років тому, все розвалили вашими руками, так "ніхрєна" і не робили там... Чоловік, якого тоді послали твої кацапи туди воювать, правильно написав - "Хіросіма і Агдам - схожі. Тільки по Хіросімі ядерна бомба вдарила, а по Агдаму - "християнська цивілізація з тисячолітньою історією...". Чим займалися там вірмени три десятки років - не відомо...
Як тільки почалися військові дії, вірмени призовного віку, як миші, побігли не тільки з Вірменії, а й з "історичних земель Арцаху"... НЕ було там ніяких "добровольців" - одна пацанва з-за шкільної парти... "Іхтамнєтів" турецьких теж щось не помічали... Чи Вам, кацапам, "обидно", що готували вірмен, по своїм "лекалам", зброєю своєю фарширували, а їм "какие-то айзеры накостыляли"? Так на Донбасі було те саме... Там з вами "нєгри на "Абрамсах" воювали...
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01.12.2020 04:37 Ответить
понятно, когда нет аргументов в ответ - надо объявить оппонента "кацапом". Молодец - смокчи леденец! Накидал бы тебе пруфов и видео о количестве армянских добровольцев, но ты ведь все равно скажешь, что это подделка. И, кстати, если на то пошло - позиция твоего кумира х-ла такова, что Карабах они территорией Армении не признают, поэтому и помощи в рамках ОДКБ не будет.
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01.12.2020 08:23 Ответить
Так зачекай, кацапе - це ж ти повинен був "закидать аргументами" усіх нас! Про "натовпи добровольців" у військкоматах (вірмени в Україні як торгували на ринках, так і торгують), про турецьких "іхтамнєтів", купами убитих і взятих в полон "геройськими захисниками Арцаху", що вже готуються до взяття Баку... А ми, навпаки, бачимо, що азербайджанці "накришили" купу окупантів та за рахунок трофеїв (ваших же танків, БТР та БМП з автомобілями, поставлених ВІрменії, і покинутих "героями"), повністю відновили втрати техніки в боях... Та ще й окуповані території звільнили... А "відмазку" щодо причин відмови участі в захисті ВІрменії в рамках ОДКБ саме ми вам і підказали...
Але головний аргумент - такий дрібненький, "непомітний"... Українською мовою пишеться "Іловайськ", з одною "Л"... Російською, між іншим, теж. "Основан в 60-х годах XIX века - первоначально как разъезд № 17 на железнодорожной линии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харьков -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3 Таганрог . Название дано от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F имени собственного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 донского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4 дворянского рода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Иловайских , по землям, которыми владели Иловайские, была проложена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 железная дорога ". Отак ви, кацапи, і "палитеся", бо ліниві і не вмієте користуваться своєю ж, Вікіпедією... Скажи куратору, що "хахли" тобі "двійку" поставили, за правопис...
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01.12.2020 10:26 Ответить
 
 