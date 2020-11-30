Протестующие перекрывали проспект в Ереване, требуя отставки Пашиняна с поста премьера. ВИДЕО
Участники акции оппозиции требовали отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении из-за соглашения по Нагорному Карабаху.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Вестник Кавказа".
Протестующие пытались перекрыть центральную площадь Маштоца, но были оттеснены полицией. Часть участников акции провела шествие по центральным улицам Еревана, а после собралась у здания правительства.
Более 30 человек задержаны, сообщили в пресс-службе полиции.
Также на Цензор.НЕТ: Протесты в Ереване: армяне блокируют улицы, требуя отставки Пашиняна из-за соглашения по Карабаху
Напомним, в ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. Будет действовать также российско-турецкий мониторинговый центр.
После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна из-за соглашения по Карабаху.
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Будешь кушать баклажан и различный травка
Т.е. любой ход ведет только к ухудшению позиции
А посунуть Пашиняна у них не получится. В парламенте из кажись 120 депутатов 88 пашиняновские Только переворот устраивать.
Что ж, армяне сделали ставку не на тех. Можно, конечно, разгромить еще раз офис Сороса и наклепать пару политиков, но это ситуацию никак не улучшит.
Як тільки почалися військові дії, вірмени призовного віку, як миші, побігли не тільки з Вірменії, а й з "історичних земель Арцаху"... НЕ було там ніяких "добровольців" - одна пацанва з-за шкільної парти... "Іхтамнєтів" турецьких теж щось не помічали... Чи Вам, кацапам, "обидно", що готували вірмен, по своїм "лекалам", зброєю своєю фарширували, а їм "какие-то айзеры накостыляли"? Так на Донбасі було те саме... Там з вами "нєгри на "Абрамсах" воювали...
Але головний аргумент - такий дрібненький, "непомітний"... Українською мовою пишеться "Іловайськ", з одною "Л"... Російською, між іншим, теж. "Основан в 60-х годах XIX века - первоначально как разъезд № 17 на железнодорожной линии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харьков -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3 Таганрог . Название дано от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F имени собственного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 донского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4 дворянского рода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Иловайских , по землям, которыми владели Иловайские, была проложена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 железная дорога ". Отак ви, кацапи, і "палитеся", бо ліниві і не вмієте користуваться своєю ж, Вікіпедією... Скажи куратору, що "хахли" тобі "двійку" поставили, за правопис...