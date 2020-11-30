Фонд соцстрахования отказывается выплачивать 1,5 млн грн и судится с семьей умершего из-за коронавируса черкасского врача. ВИДЕО
Семья умершего от коронавируса врача Олега Гайды из Черкасс с июня ищет справедливости. Комиссия по вопросам труда собиралась дважды и в конце концов решила, что врач заразился на работе. Но вместо выплат от Фонда социального страхования вдова получила повестку в суд.
Об этом говорится в сюжете журналистов "5 канала" Яны Лимаренко и Вячеслава Ромодана, информирует Цензор.НЕТ.
Заболел хирург Олег Гайда в июне этого года. Через неделю его состояние ухудшилось, тогда 52-летнего мужчину госпитализировали. А через пять дней хирург умер от двусторонней пневмонии, которую вызвал коронавирус.
"Всю жизнь проработал на государство, всю жизнь никому не отказывал, он действительно был идейный врач, он приходил на работу не потому, что приходил только зарабатывать деньги, а потому, что это доставляло удовольствие", - рассказывал сын Олега Гайды Игорь.
Комиссия Государственной службы по труду пришла к выводу, что Олег Гайда заразился коронавирусом на рабочем месте. Но в местном Фонде соцстрахования с этим не согласились и подали в суд.
30 ноября - первое судебное заседание, за столом истца - представители соцстрахования, ответчик - вдова покойного хирурга. Основания для иска заявители журналистам не объясняют.
Адвокат Гайд говорит: не объясняют, потому что оснований нет. А семье умершего Фонд должен выплатить компенсацию - полтора миллиона гривен.
"По этому поводу Верховный Суд уже устал указывать, есть два решения от 2018 и 2019 года, которые указывают, что уважаемый фонд, ваши права и интересы никоим образом не нарушают, вообще не могут быть нарушены, фонд - это инструментарий государственный, который платит средства", - говорит адвокат Валерий Макеев.
Сторона защиты ходатайствует, чтобы иск не рассматривали - суд отказывает. Следующим - взялись за обсуждение хода заседания. Истцы хотят, чтобы оно было закрытым, то есть без журналистов. Объясняют тем, что будут фигурировать персональные данные. Суд поддерживает.
После завершения судебного процесса суд решит, выплатит ли государство вдове врача компенсацию.
Коронавирус в семье Гайд забрал почти одновременно двух медиков, за две недели до смерти черкасского хирурга умер его родной брат - Иван Гайда - начальник Львовского военного госпиталя. Мужчины не контактировали, к тому времени уже больной Олег тяжело переживал потерю.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дохтор всю жизнь проработал на государство и жил на одну зарплату?
и лично клялся гиппократу..
кремируйте тех полтора ляма с усопшим дохтором...на глазах у родни.
Аргумент что он всю жизнь работал тут не при чем, не он один работал... Все работают, многие тоже умерли, чем они хуже обычного зав.отделнием обычной больницы?
Умер врач 1 июля. Исходя из этого он должен быть госпитализирован уже 12 дней как, т.е. с 18 июня. Тогда каким образом врач пришёл на вручение грамоты 20 июня? У него мозги были? Или очень грамоту хотелось? Мутная история. Мне интересно за старшего брата выплатили полтора ляма? Похоже что да. Он не работал с ковидными больными и заразился в семье, более того сам ходил и распространял вирус. Что делает его в моих глазах не совсем адекватным врачом. которому жизнь других людей побоку а грамота очень важна.