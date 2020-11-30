РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5077 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
8 587 24

Фонд соцстрахования отказывается выплачивать 1,5 млн грн и судится с семьей умершего из-за коронавируса черкасского врача. ВИДЕО

Семья умершего от коронавируса врача Олега Гайды из Черкасс с июня ищет справедливости. Комиссия по вопросам труда собиралась дважды и в конце концов решила, что врач заразился на работе. Но вместо выплат от Фонда социального страхования вдова получила повестку в суд.

Об этом говорится в сюжете журналистов "5 канала" Яны Лимаренко и Вячеслава Ромодана, информирует Цензор.НЕТ.

Заболел хирург Олег Гайда в июне этого года. Через неделю его состояние ухудшилось, тогда 52-летнего мужчину госпитализировали. А через пять дней хирург умер от двусторонней пневмонии, которую вызвал коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала апреля 2020 года уволилось 5 тысяч специализированных врачей, - Нацслужба здоровья

"Всю жизнь проработал на государство, всю жизнь никому не отказывал, он действительно был идейный врач, он приходил на работу не потому, что приходил только зарабатывать деньги, а потому, что это доставляло удовольствие", - рассказывал сын Олега Гайды Игорь.

Комиссия Государственной службы по труду пришла к выводу, что Олег Гайда заразился коронавирусом на рабочем месте. Но в местном Фонде соцстрахования с этим не согласились и подали в суд.

30 ноября - первое судебное заседание, за столом истца - представители соцстрахования, ответчик - вдова покойного хирурга. Основания для иска заявители журналистам не объясняют.

Адвокат Гайд говорит: не объясняют, потому что оснований нет. А семье умершего Фонд должен выплатить компенсацию - полтора миллиона гривен.

Также читайте: Кабмин не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте Госбюджета-2021, - Степанов

"По этому поводу Верховный Суд уже устал указывать, есть два решения от 2018 и 2019 года, которые указывают, что уважаемый фонд, ваши права и интересы никоим образом не нарушают, вообще не могут быть нарушены, фонд - это инструментарий государственный, который платит средства", - говорит адвокат Валерий Макеев.

Сторона защиты ходатайствует, чтобы иск не рассматривали - суд отказывает. Следующим - взялись за обсуждение хода заседания. Истцы хотят, чтобы оно было закрытым, то есть без журналистов. Объясняют тем, что будут фигурировать персональные данные. Суд поддерживает.

После завершения судебного процесса суд решит, выплатит ли государство вдове врача компенсацию.

Коронавирус в семье Гайд забрал почти одновременно двух медиков, за две недели до смерти черкасского хирурга умер его родной брат - Иван Гайда - начальник Львовского военного госпиталя. Мужчины не контактировали, к тому времени уже больной Олег тяжело переживал потерю.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье открыли дело из-за невыплаты зарплат медикам, - ОГА. ДОКУМЕНТ

Автор: 

карантин (16729) компенсации (480) Черкассы (834) врачи (1515) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Фонд соцстрахования отказывается выплачивать 1,5 млн грн и судится с семьей умершего из-за коронавируса черкасского врача - Цензор.НЕТ 9891
показать весь комментарий
30.11.2020 23:04
+17
ТА НЕ ДО ХИРУРГА НІНЧЕ, НУЖНО КАТОК , ЕЛКУ ПОСТАВИТЬ... А ВІ ТУТ С КАКИМ ТО ХИРУРГОМ! ВЛАСТЬ - ВЫ СКОТІ!
показать весь комментарий
30.11.2020 23:05
+13
Фонд соцстрахования отказывается выплачивать 1,5 млн грн и судится с семьей умершего из-за коронавируса черкасского врача - Цензор.НЕТ 4850
показать весь комментарий
30.11.2020 23:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фонд соцстрахования отказывается выплачивать 1,5 млн грн и судится с семьей умершего из-за коронавируса черкасского врача - Цензор.НЕТ 9891
показать весь комментарий
30.11.2020 23:04 Ответить
ТА НЕ ДО ХИРУРГА НІНЧЕ, НУЖНО КАТОК , ЕЛКУ ПОСТАВИТЬ... А ВІ ТУТ С КАКИМ ТО ХИРУРГОМ! ВЛАСТЬ - ВЫ СКОТІ!
показать весь комментарий
30.11.2020 23:05 Ответить
Нужно все, - и каток, и елку, и людей лечить.
показать весь комментарий
30.11.2020 23:37 Ответить
СОГЛАСЕН, НО КОГДА ЕСТЬ ЕЛКА А ЛЮДЕЙ ЗАБЫВАЮТ.ВОТ ТУТ НЕ СОГЛАСЕН!
показать весь комментарий
30.11.2020 23:39 Ответить
Не до катка сейчас, совсем. Как когда-то было не до йолки. Чтобы и этот каток не стал таким-же символом.
показать весь комментарий
30.11.2020 23:52 Ответить
Позорная борзая мерзская зелёная шваль ! Врачам копейки платят , на врачах героически погибших на поле боя барыжат !
показать весь комментарий
01.12.2020 00:55 Ответить
Всі фонди працюють по системі "Ніппель". Туди дуй, а звідти х.
показать весь комментарий
30.11.2020 23:08 Ответить
Фонд соцстрахования отказывается выплачивать 1,5 млн грн и судится с семьей умершего из-за коронавируса черкасского врача - Цензор.НЕТ 4850
показать весь комментарий
30.11.2020 23:09 Ответить
зато санитару степанову выплатили..
показать весь комментарий
30.11.2020 23:11 Ответить
похоже засудит фонд вирус к вышаку...
дохтор всю жизнь проработал на государство и жил на одну зарплату?
и лично клялся гиппократу..
кремируйте тех полтора ляма с усопшим дохтором...на глазах у родни.
показать весь комментарий
30.11.2020 23:13 Ответить
єто далеко не единичный случай(((
показать весь комментарий
30.11.2020 23:15 Ответить
А всем семьям погибшим от ковид выплачивают компенсацию? Или только медикам, профессиональное заболевание.
показать весь комментарий
30.11.2020 23:48 Ответить
Грошей немає,бо КСУ дало добро на грабунок потенціалу України зодіям..
показать весь комментарий
01.12.2020 00:40 Ответить
банки ...страховые агентства... это все узаконенные паразитические организации
показать весь комментарий
01.12.2020 07:39 Ответить
Ну тут все просто, когда назначали компенсацию Президент и Компания пиарились перед местными выборами. Сейчас сели посчитали. Умрет тысячи 2-6 медиков как минимум, а это 3-9 миллиардов гривен нужно выплатить, облезут. Поэтому всех на суд и признавать что заразились не на работе. Это как с Военными получил ранение не во время АТО, а дома.
показать весь комментарий
01.12.2020 07:50 Ответить
Фонд вже виплатив ті мільйони! Кому треба виплатив! А покійнику гроші не потрібні, та й лікарям вони нафіг не падали! А от мєнтам і прокуратурам з суддями дуже навіть потрібні, бо вони на свої ніщєбродскіє зряплати навіть малесенького песика не в змозі прогодувати!!!
показать весь комментарий
01.12.2020 08:37 Ответить
Госпидя, до чого ж ті вдови недолугі! Фонд всіма фібрами душі хотів допомогти, але ще він хотів малесенький відкатик, відсотків 20-30, ну по справедливості. А тая жадібна вдова зажала! А тепер ще й судді треба 20% відсипати. Ну не дурепа?
показать весь комментарий
01.12.2020 08:40 Ответить
Все правильно. Он мог заразиться где угодно. Как и все другие граждане. Он не работал с ковидными больными, его отделение не для лечения ковидных пациентов, он вообще чиновник, сидел в кабинете в основном.
Аргумент что он всю жизнь работал тут не при чем, не он один работал... Все работают, многие тоже умерли, чем они хуже обычного зав.отделнием обычной больницы?
показать весь комментарий
01.12.2020 09:14 Ответить
"он приходил на работу не потому, что приходил только зарабатывать деньги, а потому, что это доставляло удовольствие", я все понимаю, но такую оценку хирургу давать не стоит.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:20 Ответить
Зеленые выродки..... а вилы все ближе !!!!
показать весь комментарий
01.12.2020 11:37 Ответить
А нянечкам которые в основном пожилые и заражаются и тихо умирают 1.5 млн я так понимаю не платят и вопрос вообще не подымается. Другое дело зав. хирургическим отделением № 2 консультационной поликлиники Черкасс, у которого от этой же болезни умер брат, начальник Львовского военного госпиталя 18 июня 2020. На видео 20 июня 2020 где Олегу вручают грамоту от горадминистрации, за два дня до этого он похоронил брата старшего. А сам умрёт через 10 дней. Т.е на видео он уже с короновирусной инфекцией пришёл забирать грамоту. В данной заметке указано конкретно: "Через неделю его состояние ухудшилось, тогда 52-летнего мужчину госпитализировали. А через пять дней хирург умер от двусторонней пневмонии, которую вызвал коронавирус.Источник: https://censor.net/ru/v3234176"
Умер врач 1 июля. Исходя из этого он должен быть госпитализирован уже 12 дней как, т.е. с 18 июня. Тогда каким образом врач пришёл на вручение грамоты 20 июня? У него мозги были? Или очень грамоту хотелось? Мутная история. Мне интересно за старшего брата выплатили полтора ляма? Похоже что да. Он не работал с ковидными больными и заразился в семье, более того сам ходил и распространял вирус. Что делает его в моих глазах не совсем адекватным врачом. которому жизнь других людей побоку а грамота очень важна.
показать весь комментарий
01.12.2020 12:03 Ответить
 
 