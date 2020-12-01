Буду настаивать, чтобы весь транспорт при локдауне оставался рабочим, - Криклий. ВИДЕО
Во время консультаций по введению более жесткого карантина вопрос закрытия транспорта не поднимается.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт остается работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", - сказал Криклий.
Он уточнил, что не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородние перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять не будут, что касается международного авиасообщения, то следует учитывать ситуацию в другой стране.
На вопрос, кто будет иметь право пользоваться транспортом, министр сказал: "Вы помните, как ограничивалось в начале, когда критическая инфраструктура работала. Выходить надо из рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно из бизнес-потребностей".
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сколько настигли зараженных?
Вот именно "статистика" у нас это как у Сралина - скока дидов уложил на удобрения? ну, там, 2, ой, 5, ой, 10, ой, всего лишь 27 млн.
так и тут - скока тестов делают, и сколько из них не депутатам, мусорам, мэрам и их семьям и прочим ..... я не коммунист, а то бы сказал шо "врагам отечества"))
Правда и санитара, шоб помочь избитому полицейскому.
Тогда кордовца еще бы... хотя, это такие ребята шо своих простреливали при штурме, и более того, ждали "домушников" ..... в доме, в засаде, начали в темноте стрелять = 1 300-сотый кордовец. Палят в пол(рикошет) и куда-то в воздух(нафига?), страйкболисты - и то бы грамотней сделали.
У нас реальная картина в 3-4 раза хуже чем показывают.
Статистику искажают, больным диагнозы не ставят.
Сам болею - температура 38,5. Потеря вкуса и запаха- отдышки только нет ( пронесло) - диагноз Орв.
Хочешь что то доказать - сам за свои делай тест - потом поставят ковид .
А на бесплатный тест от правительства -нет симптомов ..
Политика понятна ?
а простому сметрному його хіба на грані або після смерті роблять.
чи такий лохдаун як весною з велюрами і концертами 95-ої ригаловки ?
транспорт полупостой но ходил
інститут сімейних лікарів діє у всьому світі, і це правильна реформа.
є звісно мінуси для вати яка викликала швидку щоб "давленіє померять"
Как иначе развозить заразу?