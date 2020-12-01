После COVID-19 украинские врачи стали магнитом для всех стран Европы. Если мы не поднимем им зарплату, они начнут уезжать, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов настаивает на существенном повышении зарплат врачам и медицинским работникам, потому что если этого не сделать — они уедут за границу.

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом Степанов заявил в эфире шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Если мы не поднимем заработную плату нашим медицинским работникам... Они, особенно после ковида, стали магнитом для всех европейских стран. И сейчас наши медицинские работники начнут выезжать, и начнут по специальности, которую, наверное, уже все изучили в нашей стране - реаниматолог-анестезиолог", - подчеркнул министр.

Он добавил, что таких врачей в Украине 7,5 тысяч, и они доказали, что являются очень профессиональными специалистами.

Как уточнил министр, в своем бюджетном запросе МЗ заложило 23 тысячи гривен зарплаты для врачей, 17 тысяч - для медсестер, 12 - для санитарок. Но правительство это не поддержало, поэтому Степанов является единственным министром, который не поддержал проект бюджета ко второму чтению.

"Сейчас не вопрос каких-то шикарных вещей, нам нужно банально выжить. Мы увидели все, в каком состоянии находится наша медицина", - подытожил министр.

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Ранее в Национальной службе здоровья заявили, что предусмотренных в проекте бюджета 123 млрд гривен на охрану здоровья не хватит, чтобы полноценно бороться с пандемией коронавируса в Украине, в частности, чтобы провести вакцинацию.

А президент Владимир Зеленский в октябре обещал, что в 2021-м медики будут получать от 20 тысяч гривен.

Согласно данным Госстата за октябрь 2020 года, средняя месячная зарплата работников из сферы "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" в Украине составила 8300 гривен. Это один из наименее оплачиваемых видов экономической деятельности в Украине.