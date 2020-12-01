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Полиция устроила под Киевом погоню со стрельбой за нарушителем ПДД. Водитель оказался пьян. ВИДЕО

В районе села Гатное Киево-Святошинского района полиция устроила погоню со стрельбой за водителем-нарушителем ПДД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В селе Гатное Киево-Святошинского района водитель автомобиля на регулируемом перекрестке создал аварийную ситуацию с патрульным полицейским автомобилем. На законное требование сотрудников полиции он не остановился и начал уезжать, подвергая опасности других участников дорожного движения. Чтобы избежать трагедии на дороге, полицейские на служебном авто начали преследовать нарушителя, включив специальные сине-красные маячки и звуковой сигнал. Однако водитель не реагировал и продолжал уезжать от правоохранителей на большой скорости", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для остановки транспортного средства в соответствии с п.7 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские применили табельное огнестрельное оружие - открыли огонь по колесам машины нарушителя. Заблокировали движение и остановили автомобиль.

"К счастью, из людей никто не пострадал. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Нарушителем оказался 56-летний киевлянин. Во время освидетельствования с помощью прибора "Драгер" установлено, что содержание алкоголя составлял 1.64 промилле.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении, суд изберет ему меру пресечения.

Также составлены соответствующие административные материалы по статьям 130, 122, 122-2, 126 КУоАП.

ПДД (532) правоохранительные органы (2970) пьянство (867) силовики (2798)


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Топ комментарии
+12
Поліція не "устроила погоню", а зупинила можливого вбивцю на дорогі.
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01.12.2020 12:47
+11
*****, Выпил - катайся на такси, не последнее же отдашь! Тут полицейским большое спасибо что хоть на бабки разведут козла.
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01.12.2020 12:35
+9
Не полція устроїла, а гавно тікало від поліцейських і устроїло!!!
Поліцаям респект!!!, молодці!
Вичищать гниль із доріг безпощадно!!!
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01.12.2020 13:32
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*****, Выпил - катайся на такси, не последнее же отдашь! Тут полицейским большое спасибо что хоть на бабки разведут козла.
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01.12.2020 12:35 Ответить
Цікаво,чи казав би ти "большоє спасібо" коли поліцейські,стріляючи на ходу попали б у тебе чи в твоїх рідних...Зауваж,що тоді копи ще не знали,п"яний водій чи тверезий,а "аварійна ситуація" могла заключатись в тому,що водій не зняв шапки,пропускаючи мусорів на перехресті...
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01.12.2020 13:06 Ответить
Ты такой же фанат поездить бухим ? а если бы попали...а если бы он сбил кого-то ? Правильно у пендосов поступают - не остановился, получил пулю в голову. Идиотов нужно отсеивать, природа сама не справляется.
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01.12.2020 14:38 Ответить
Простите, но Вы не Петров, Вы Гебельс. А случайно книгу "май камп" вы не писали? В городе запрещено применять табельное оружие. Они должны были вывести его за пределы города. Видимо парень на это рассчитывал, но законы у нас для власть имущих и он забыл. Я ни разу не видел чтобы гонялись за пьяным нардепом. Соглашусь что наказывать надо, но так как в нормальных странах. Отбирают навсегда авто и лишают прав на пять лет или пожизненно.
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01.12.2020 15:47 Ответить
Это правильно, но с номерами 000.... они боятся даже взглянуть. А тут ну рубанулись и получат премию в 45 грн.
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01.12.2020 15:37 Ответить
неужели легавые, применив табельное оружие в движении, попали по колесам? не верю... единственное, что могут украинские легавые - так это прятаться где-то в кустах... агентурно-оперативной работе их не учат, стрелять не учат, водить так и не научили... правда, наверное, во время подготовки показали массу американских фильмов, где копы гоняются за чем-то... и у украинских легавых на уровне подкорка мозга отложилось - надо гнаться...
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01.12.2020 12:36 Ответить
- Товарищ! Вы отравлены!
- Кто отравлен? - закричал Остап, вырываясь. - Пустите!
- Товарищ, вы отравлены газом! - радостно повторил санитар. - Вы попали в отравленную зону. Видите, газовая бомба.(с)
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01.12.2020 12:39 Ответить
Поліція не "устроила погоню", а зупинила можливого вбивцю на дорогі.
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01.12.2020 12:47 Ответить
Многовато, конешно. Былоб до 0.8 можноб было пожалеть, а так поделом!
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01.12.2020 12:53 Ответить
Не полція устроїла, а гавно тікало від поліцейських і устроїло!!!
Поліцаям респект!!!, молодці!
Вичищать гниль із доріг безпощадно!!!
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01.12.2020 13:32 Ответить
странный заголовок "полиция устроила погоню со стрельбой". как от нечего делать, типа развлекались
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01.12.2020 14:51 Ответить
Полиция устроила погоню...Хороший заголовок чтобы клюнули на просмотр. Ведь на новости вроде "пьяный водитель устроил ДТП" уже никто внимания не обращает
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01.12.2020 15:25 Ответить
Пьяных и наглецов нужно наказывать, но в городе устраивать стрельбу запрещено. А если бы пуля от Зеленского асфальта рикошетом попала в прохожих. Насмотрелись Российских фильмов? Или Аваков дал право на любые действия. Водитель получит штраф, а ментов нужно привлекать за угрозу жизни гражданскому населению.
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01.12.2020 15:41 Ответить
56 лет, а ума как не было, так и нет.
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01.12.2020 15:45 Ответить
 
 