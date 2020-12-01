Полиция устроила под Киевом погоню со стрельбой за нарушителем ПДД. Водитель оказался пьян. ВИДЕО
В районе села Гатное Киево-Святошинского района полиция устроила погоню со стрельбой за водителем-нарушителем ПДД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
"В селе Гатное Киево-Святошинского района водитель автомобиля на регулируемом перекрестке создал аварийную ситуацию с патрульным полицейским автомобилем. На законное требование сотрудников полиции он не остановился и начал уезжать, подвергая опасности других участников дорожного движения. Чтобы избежать трагедии на дороге, полицейские на служебном авто начали преследовать нарушителя, включив специальные сине-красные маячки и звуковой сигнал. Однако водитель не реагировал и продолжал уезжать от правоохранителей на большой скорости", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для остановки транспортного средства в соответствии с п.7 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские применили табельное огнестрельное оружие - открыли огонь по колесам машины нарушителя. Заблокировали движение и остановили автомобиль.
"К счастью, из людей никто не пострадал. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Нарушителем оказался 56-летний киевлянин. Во время освидетельствования с помощью прибора "Драгер" установлено, что содержание алкоголя составлял 1.64 промилле.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении, суд изберет ему меру пресечения.
Также составлены соответствующие административные материалы по статьям 130, 122, 122-2, 126 КУоАП.
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