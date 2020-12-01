"Мы знаем каждого", - провенгерские СМИ Закарпатья распространяют провокационный ролик с угрозами "зигующего правосека" сторонникам автономии. ВИДЕО
Ряд закарпатских ресурсов опубликовал провокационный ролик с якобы членом "Правого сектора", который угрожает сторонникам венгерской автономии.
Об этом сообщает "Закарпаття онлайн", передает Цензор.НЕТ.
"Один из активистов "Правого сектора" грозит смертью закарпатским венграм на видео, загруженном на YouTube два дня назад, название которому дали на сербском языке, - сообщает karpatalja.ma. - Запись была сделана около указателя города Берегово с флагом "Правого сектора" на заднем плане".
"Вы живете на украинской земле, мы все знаем, кто вы", - приводит слова человека в маске закарпатский венгероязычный сайт. И далее пишет: "Затем он продолжает угрожать, говоря: "Мы знаем, где вы работаете, где живете, где ваши дети". В завершение выдвигает ультиматум: "Если венгры не оставят своих надежд на автономию, они придут за детьми венгров".
"Мужчина, который не показывает лицо, завершает видео нацистским приветствием", - рассказывает издание.
Также стоит отметить, что видео провокации с YouTube уже удалено.
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Не венграм, как и немцам задирать лапу в Украине. Тоже самое касается евреев и москалей, которые устроили тут ТРИ Голодомора!!!
а когда она затвердеет, перейдем к другим нечеловеческим пыткам: "предложим тебе на время трижды подряд произнести фразу "паляниця з медом"..
Носій украйнської вімовляє слова трохи інакше.
Для того, хто не є носієм украйнської мови, все звучить дуже схоже на ураїнську. Але, текст примрвляє не носій української мови, або голос змінено.
У спам, курвота!
Після дуче Хорті був найкращим союзником Азозвіча.
какая автономия? венгрия часть евросоюза. а евросоюз это не раша, если это произойдет венгрия вылетит из евросоюза. зачем ей 20км земли и 50 000 *********?
Надеюсь, что этих уродов сияртов разных станет меньше после приема закупаемой ими россиянской вакцины. Еще за сожженные в Корюковке тысячи женщин и детей в 1943 году ответят, мудаки гуляшные...
А причина простая - область контролирует основной поток газа через Украину в ЕС.
Вот от газа, шановне панство, и танцуем. В Закарпатье просто не может быть кацапской агентуры, а наша СБУ, в это время, доит фармакологические фабрики и предприятия Украины.
Враг у нас сидит в президентском кресле, в ОП, в Кабмине, в ВР. А папередники не сидят потому, что они очень быстро стали подельниками и сообщниками новой власти. А для них очень желательно нажиться на развале Украины, ведь не станет страны и не будет для ворья никакого преследования, ибо некому будет его организовать.
Ага, и все сразу поверили что это - "Правый сектор".
Ссут "Правый сектор" те, к кого совесть не чиста.
Это уже вроде Бабайки для детей😨
Але сепаратизмом має займатись влада. Бо якщо не звертати уваги, то виростає дамбас.
Нам треба ще неспокійний регіон ?
СБУ ! Агов !
Чому мадяри співають на нашій землі свій гімн ???
і навряд чи ПС погрожував би людям.
але робити щось потрібно.
Может нам нужно немного больше толерантности, но в тоже время надо обращаться к руководству ЕС и прямо спрашивать - раздувание венгерского сепаратизма на Закарпатье, это официальная позиция ЕС???
А вот тогда и посмотрим, чей он. Если правосеки будут яростно требовать и приходить под суд, чтоб его закрыли и дали по максимуму - тогда никаких сомнений, что это провокация.
Но если начнутся разговоры, что он - патриот, ветеран, майдановец... тогда всем все понятно. Ждемс.
Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.