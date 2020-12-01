"Мы знаем каждого", - провенгерские СМИ Закарпатья распространяют провокационный ролик с угрозами "зигующего правосека" сторонникам автономии. ВИДЕО

Ряд закарпатских ресурсов опубликовал провокационный ролик с якобы членом "Правого сектора", который угрожает сторонникам венгерской автономии.

Об этом сообщает "Закарпаття онлайн", передает Цензор.НЕТ.

"Один из активистов "Правого сектора" грозит смертью закарпатским венграм на видео, загруженном на YouTube два дня назад, название которому дали на сербском языке, - сообщает karpatalja.ma. - Запись была сделана около указателя города Берегово с флагом "Правого сектора" на заднем плане".

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"Вы живете на украинской земле, мы все знаем, кто вы", - приводит слова человека в маске закарпатский венгероязычный сайт. И далее пишет: "Затем он продолжает угрожать, говоря: "Мы знаем, где вы работаете, где живете, где ваши дети". В завершение выдвигает ультиматум: "Если венгры не оставят своих надежд на автономию, они придут за детьми венгров".

"Мужчина, который не показывает лицо, завершает видео нацистским приветствием", - рассказывает издание.

Также стоит отметить, что видео провокации с YouTube уже удалено.