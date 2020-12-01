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"Мы знаем каждого", - провенгерские СМИ Закарпатья распространяют провокационный ролик с угрозами "зигующего правосека" сторонникам автономии. ВИДЕО

Ряд закарпатских ресурсов опубликовал провокационный ролик с якобы членом "Правого сектора", который угрожает сторонникам венгерской автономии.

Об этом сообщает "Закарпаття онлайн", передает Цензор.НЕТ.

"Один из активистов "Правого сектора" грозит смертью закарпатским венграм на видео, загруженном на YouTube два дня назад, название которому дали на сербском языке, - сообщает karpatalja.ma. - Запись была сделана около указателя города Берегово с флагом "Правого сектора" на заднем плане".

Читайте также: Обыски СБУ на Закарпатье: посла Украины вызвали в МИД Венгрии, Сийярто грозит поднять вопрос "запугивания" в НАТО

"Вы живете на украинской земле, мы все знаем, кто вы", - приводит слова человека в маске закарпатский венгероязычный сайт. И далее пишет: "Затем он продолжает угрожать, говоря: "Мы знаем, где вы работаете, где живете, где ваши дети". В завершение выдвигает ультиматум: "Если венгры не оставят своих надежд на автономию, они придут за детьми венгров".

"Мужчина, который не показывает лицо, завершает видео нацистским приветствием", - рассказывает издание.

Также стоит отметить, что видео провокации с YouTube уже удалено.

провокация (1460) Правый сектор (855) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+68
Кацапский почерк, только там думают что в правом секторе зигометы
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01.12.2020 13:00
+56
На жаль це відео знято кацапами, можете не сумніватись.
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01.12.2020 13:11
+33
а правосеки зигуют??? абалдеть ))))
фуфло
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01.12.2020 13:04
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Просто вивести усіх хто має угорського паспорта на кордон і підсрачниками вигнати в омріяну ними мадярщину.
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01.12.2020 13:39 Ответить
Якщо ви дозволяєте сидіти у парламенті медведчуку,то держави Україна не існує.
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01.12.2020 13:41 Ответить
Помню, таких же кацапских провокаторов, которые рассказывали про "поезда дружбы" перед анексией Крыма. Специально ,чтобы напугать население. Даже слова особо не поменяли. Беда только в том ,что эти ФСБшные крысы не только не "сидят" на зоне, но еще и принимают законы в Раде.
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01.12.2020 13:41 Ответить
Никаких угроз смертью и никаких нацистских приветствий я не увидел и не услышал. А все что он сказал абсолютно правильно. Насчет нацизма, кстати! Не Венгрия случайно воевала на стороне нацистской Германии во второй мировой войне? Не венгерские-ли нацисты совершали преступления на территории Украины?
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01.12.2020 13:45 Ответить
Именно так!!! Венгры не просто воевали на стороне гитлеровцев, они были их союзниками!!! Именно венгры, совместно с гитлеровцами, устроили самое БОЛЬШОЕ В МИРЕ убийство мирного населения в Корюковке!!! Разве Венгрия и венгры понесли ответственность за это преступление???
Не венграм, как и немцам задирать лапу в Украине. Тоже самое касается евреев и москалей, которые устроили тут ТРИ Голодомора!!!
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01.12.2020 22:49 Ответить
Скажіть хто небудь кацапам та орбано-кацапам , що "правого сектору" давно вже немає, бо вони так і будуть тулити свої шизофренічні фейки з відривом від реальності.
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01.12.2020 13:55 Ответить
За зіги осудять, а по факту висловів, так багато хто так думає, просто нетолерантно так висловлюватись.
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01.12.2020 14:07 Ответить
для начала, мы тебе задуем монтажную пену в задницу..
а когда она затвердеет, перейдем к другим нечеловеческим пыткам: "предложим тебе на время трижды подряд произнести фразу "паляниця з медом"..
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01.12.2020 14:09 Ответить
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02.12.2020 10:21 Ответить
В бан.
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01.12.2020 20:46 Ответить
Схоже на синтезований голос.
Носій украйнської вімовляє слова трохи інакше.

Для того, хто не є носієм украйнської мови, все звучить дуже схоже на ураїнську. Але, текст примрвляє не носій української мови, або голос змінено.
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01.12.2020 14:05 Ответить
Спецслужбам просто навіть можна було якогось місцевого недалекого актора найняти, перебрати і дати прочитати підготовлений текст... Але те як цей суфлер говорить, то відчувається, що в житті він українською не говорить!
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01.12.2020 18:17 Ответить
не понял, а знак на венгерском тоже постановочный или там кроме шуток надпись на венгерском???
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01.12.2020 14:09 Ответить
Увы... я тебя разочарую. В 2016 году имел возможность быть в том населенном пункте. Там и флаги Украины на админзданиях с венгерскими. Так же и внутри этих заведений. Название некоторых магазинов я также заметил только на евромакшанском...
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01.12.2020 14:18 Ответить
я в шоке. С какого х* они там на венгерском?? а сбу где????
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01.12.2020 14:27 Ответить
ага. Также как в крыму жили одни кацапы
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01.12.2020 14:36 Ответить
Угу п'ять тисяч років, ще до динозаврів .
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01.12.2020 16:36 Ответить
Ти знову, ушльопок, звідкись вигулькнув?
У спам, курвота!
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01.12.2020 18:07 Ответить
А чего не в шоке от названий магазинов на русском?
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02.12.2020 09:15 Ответить
Типо скоро появиться распятый йовбицкий мальчик в трусиках? Венгероцыганам кацапы случайно методички 2014 года скинули на маил.ру.
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01.12.2020 14:15 Ответить
Тихая подготовка к западенскому лугандону.
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01.12.2020 14:22 Ответить
Работа СБУ-поймать террориста на видео.
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01.12.2020 14:33 Ответить
не трогайте СБУ, у них есть чем заниматься, вон коммерсы буянят под ВР, надо всех на карандаш.........
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01.12.2020 14:55 Ответить
Надо напомнить венграм о их зверствах в Змиевском районе Харьковской области в 1942 году. Тогда самому Паулюсу пришлось успакаивать их угрозами отправить на настоящий фронт (где они были бесполезны)...
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01.12.2020 14:34 Ответить
Ещё большее преступление венгры совершили в Корюковке, Черниговской области.
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01.12.2020 22:52 Ответить
Пидлога краины!
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01.12.2020 14:37 Ответить
Я таке вже бачів у 2014 році в Донецьку
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01.12.2020 14:44 Ответить
Фейковое гамно. Венгры могут спать спокойно.
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01.12.2020 21:25 Ответить
А в это время СБУ сражается с сигаретами и музеями.
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01.12.2020 14:52 Ответить
Там того правого сектора, только название осталось. Очень удобно для 5 -й колоны в Украине использовать это название, пугать по россии 24 имбецилов в РФ.
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01.12.2020 15:18 Ответить
на відео не видно, щоб зігував
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01.12.2020 15:22 Ответить
Яка мерзота..і дешевка.... по-всьому видно: Срашці КАПЕЦЬ!
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01.12.2020 15:24 Ответить
Чявела угорська зігує,а на ПС гонять.
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01.12.2020 15:40 Ответить
Що мадярські нащадки хортістів-фашистів злякались"зігующего правосека"!?
Після дуче Хорті був найкращим союзником Азозвіча.
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01.12.2020 15:51 Ответить
Загальна хвороба угро-фінська - каців і мадяр - колишня "вялічіє". Пруфффф!
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01.12.2020 16:04 Ответить
чушь, а точнее провокация.
какая автономия? венгрия часть евросоюза. а евросоюз это не раша, если это произойдет венгрия вылетит из евросоюза. зачем ей 20км земли и 50 000 *********?
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01.12.2020 16:07 Ответить
моцковиты не дремлют!
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01.12.2020 16:07 Ответить
О правосеках мифических вспоминают только кацапы и их кореша такие же недофашисты-******. Наводит на мысли - чьи уши торчат за этим неизвестно откуда взявшимся и непонятно куда исчезнувшем секторе, типа правом, ставшем основным жупелом кацапской пропаганды...
Надеюсь, что этих уродов сияртов разных станет меньше после приема закупаемой ими россиянской вакцины. Еще за сожженные в Корюковке тысячи женщин и детей в 1943 году ответят, мудаки гуляшные...
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01.12.2020 16:13 Ответить
Так Кремль еще в 1992-м и начале 1993-го пытались раскачать ситуацию в Закарпатской области и создать там еще одно Приднестровье.
А причина простая - область контролирует основной поток газа через Украину в ЕС.

Вот от газа, шановне панство, и танцуем. В Закарпатье просто не может быть кацапской агентуры, а наша СБУ, в это время, доит фармакологические фабрики и предприятия Украины.

Враг у нас сидит в президентском кресле, в ОП, в Кабмине, в ВР. А папередники не сидят потому, что они очень быстро стали подельниками и сообщниками новой власти. А для них очень желательно нажиться на развале Украины, ведь не станет страны и не будет для ворья никакого преследования, ибо некому будет его организовать.
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01.12.2020 22:57 Ответить
Брудна мадярсько-москальська провокація.
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01.12.2020 16:54 Ответить
Мадьяры добазарились с кацапами и слепили дурную херню.
Ага, и все сразу поверили что это - "Правый сектор".

Ссут "Правый сектор" те, к кого совесть не чиста.
Это уже вроде Бабайки для детей😨
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01.12.2020 17:13 Ответить
Правим сектором только детей и пугать.
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01.12.2020 18:01 Ответить
Где эти герои сейчас?
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01.12.2020 18:36 Ответить
в складі ЗСУ чи Нацгвардії. А шо, ти того не знав? ай-яй-ай...
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01.12.2020 19:05 Ответить
Простые пацаны из ДУК ПС - настоящие герои и патриоты. Ярош в новенькой форме где-то в Донбассе пару раз возле дорогих авто с автоматом снялся. Он и остальная руководящая шобла - мутные личности непонятной ориентации. И похоже не совсем украинской. По крайней мере их неожиданное появление в 2013 году пользу принесла только сами знаете кому...
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02.12.2020 12:46 Ответить
братушки за русские деньги сняли ролик???
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01.12.2020 17:15 Ответить
Як на мене, сказано все вірно.
Але сепаратизмом має займатись влада. Бо якщо не звертати уваги, то виростає дамбас.
Нам треба ще неспокійний регіон ?
СБУ ! Агов !
Чому мадяри співають на нашій землі свій гімн ???
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01.12.2020 17:48 Ответить
хоча зігування більш притаманне кацапам.
і навряд чи ПС погрожував би людям.
але робити щось потрібно.
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01.12.2020 17:49 Ответить
Ну они пели его после гимна Украины.
Может нам нужно немного больше толерантности, но в тоже время надо обращаться к руководству ЕС и прямо спрашивать - раздувание венгерского сепаратизма на Закарпатье, это официальная позиция ЕС???
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01.12.2020 23:00 Ответить
опзж и венгры союзники росрейха
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01.12.2020 17:50 Ответить
Та все вірно,це всим активним зрозуміло,це Путін відео зняв,переодітий грушник зігував,правосеків там нету,то Путін всемогущий,не скигліть...
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01.12.2020 17:57 Ответить
Ну звісно, українофобів депутатів, які замість українського співають угорський гімн, нужно защіщать. Так, гаспадін Аваков? Захотілось до Криму, днр ще знр швиденько сформувати на радість х.лу рпц?
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01.12.2020 18:22 Ответить
Це гімно напевно зліпили на Korda Filmpark за кремльовскі рублікі. Такий дорожній знак мож зробити і поставити десь в московских чи будапештских закоулках. Якби закарпатським мадярам щось загрожувало то вони б за кілька годин зіпали в венгрію
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01.12.2020 18:38 Ответить
Да пошлите на хер этих венгров вместе с их силитрою(чи як його там)... Уже просто за.бали. Мы у себя в стране сами разводим рассадник сепаров! СБ давно должно посадить 85% "венгров" в СИЗО до окончания следствия..., а там посмотрим что запоет эта курица мадьярская...
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01.12.2020 18:56 Ответить
В "общении" со скотами нужно использовать их же методы...Например, снять ролик с зигующим ****** и обвинить недавних певцов гимнА в связях с ним, раскрыв, таким образом, сепарско-фашистский заговор...
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01.12.2020 18:58 Ответить
Абсолютно верно!
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01.12.2020 19:11 Ответить
Аваков загубив окуляри. Допоможіть чоловікові!
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01.12.2020 19:47 Ответить
"лидерам" угорської меншості, які беруть гроші від росіян, теж саме кажуть в сбу
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01.12.2020 21:11 Ответить
Кацапські виродки розкачають ситуацію на Закарпатті? Це може бути серйозно
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01.12.2020 22:40 Ответить
Ну давайте, соплежуи, позвольте сделать еще одну дыру....
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01.12.2020 23:29 Ответить
Венгрия не может уважать Украину чисто физиологически, потому что именно в Венгрии на глазах у венгров Украину развели, как глупую козу за пучок соломы, - под никого ни к чему не обязывающий БУДАПЕШТСКИЙ меморандум (документ о намерениях, обязательства правоустанавливаются договорами) Украина добровольно сдала третий по мощности в мире ядерный арсенал. Ну как тут венграм не соблазниться и самим что-нибудь оттяпать от Украины?
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01.12.2020 23:31 Ответить
Ці слова мав би сказати у своєму відосіку шут гороховий який виконує роль преЗЕдента.
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02.12.2020 00:16 Ответить
Очередная кацапская многоходовочка, ничего нового
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02.12.2020 00:44 Ответить
путей пахнет...
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02.12.2020 05:15 Ответить
Крысы Путлера уже не знают что сочинить.... Белорусь НАТО,Армения в НАТО,даже Киргизия отказалась от рюскава наречия и перешла на латиницу...
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02.12.2020 06:52 Ответить
Просто в Берегово надо развернуть мото-пехотный полк, и всем все станет ясно.
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02.12.2020 07:39 Ответить
явно "постановка"
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02.12.2020 10:22 Ответить
Я думаю, что тут та ситуация, когда мальчика с видео будут усиленно искать,ькак искали в свое время "белую маску". И, думаю, будут брошены такие силы, которые найдут.
А вот тогда и посмотрим, чей он. Если правосеки будут яростно требовать и приходить под суд, чтоб его закрыли и дали по максимуму - тогда никаких сомнений, что это провокация.
Но если начнутся разговоры, что он - патриот, ветеран, майдановец... тогда всем все понятно. Ждемс.
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02.12.2020 10:53 Ответить
Они, что считают нас легковерными идиотами, такими же как они?
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02.12.2020 11:58 Ответить
Реформа децентрализации нужна, но также необходимо было предусмотреть "предохранители" в самом Законе децентрализации.

Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.
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02.12.2020 12:57 Ответить
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