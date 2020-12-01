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Воины батальона "Донбасс" после выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Лозовую. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Батальон "Донбасс" вернулся из зоны ООС на постоянное место дислокации в Лозовую.

30 ноября, личный состав 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы прибыл из зоны проведения операции Объединенных сил отдохнуть и улучшить свою боеспособность, сообщили в горсовете Лозовой, передает Цензор.НЕТ.

"С возвращением батальона комбата Вячеслава Власенко, поздравил Лозовской городской голова Сергей Зеленский. Мэр передал слова приветствия и благодарности воинам. В этом году торжественно поздравить их на площади не удалось, в связи с карантинными мероприятиями введенными из-за пандемии", - говорится в сообщении.

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Вячеслав Власенко в свою очередь благодарил за теплый прием: "Лозовая действительно стала для нас вторым домом. Каждый раз мы возвращаемся после тяжелой службы на передовой в комфортные условия, которые вы помогаете нам создавать".

Воины батальона Донбасс после выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Лозовую 01
Воины батальона Донбасс после выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Лозовую 02
Воины батальона Донбасс после выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Лозовую 03
Воины батальона Донбасс после выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Лозовую 04
Воины батальона Донбасс после выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Лозовую 05
Воины батальона Донбасс после выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Лозовую 06

Автор: 

Лозовая (42) ротация (260) военнослужащие (6133) Ян Осока (1501) 54 отдельная мехбригада (183) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+21
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Воїни батальйону "Донбас" після виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Лозову - Цензор.НЕТ 6512
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01.12.2020 14:18
+7
Нове звання - рядовий, обмиває.
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01.12.2020 14:19
+6
Щось не видно серед зустрічаючих Семенченка.
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01.12.2020 14:15
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Щось не видно серед зустрічаючих Семенченка.
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01.12.2020 14:15 Ответить
Нове звання - рядовий, обмиває.
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01.12.2020 14:19 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Воїни батальйону "Донбас" після виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Лозову - Цензор.НЕТ 6512
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01.12.2020 14:18 Ответить
Батальон "Донбасс" 2014 - 2015 годов отличается от батальона "Донбасс" нынешнего образца как оригинал от пятого варианта копии.Тот,14-15 годовой ,батальон заслужил громкое имя,этот по большей части греется в славе предшественника.
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01.12.2020 14:19 Ответить
Вы немного не в курсе событий.
Изучите вопрос о наименованиях батальона самостоятельно и более углублённо,что-бы не путать ДВА разных формирования.
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02.12.2020 08:21 Ответить
Комбат,смотрю спортсмен.
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01.12.2020 14:27 Ответить
Спасибо вам, защитники Украины!!!
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01.12.2020 14:50 Ответить
Блин какие скотские условия и разруха в военной части!
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01.12.2020 17:49 Ответить
А командоры видно шо кроссы бегают и подтягиваются с ложкой, настоящие гэрои
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01.12.2020 19:41 Ответить
 
 