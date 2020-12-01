Воины батальона "Донбасс" после выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Лозовую. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Батальон "Донбасс" вернулся из зоны ООС на постоянное место дислокации в Лозовую.

30 ноября, личный состав 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы прибыл из зоны проведения операции Объединенных сил отдохнуть и улучшить свою боеспособность, сообщили в горсовете Лозовой, передает Цензор.НЕТ.

"С возвращением батальона комбата Вячеслава Власенко, поздравил Лозовской городской голова Сергей Зеленский. Мэр передал слова приветствия и благодарности воинам. В этом году торжественно поздравить их на площади не удалось, в связи с карантинными мероприятиями введенными из-за пандемии", - говорится в сообщении.

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Вячеслав Власенко в свою очередь благодарил за теплый прием: "Лозовая действительно стала для нас вторым домом. Каждый раз мы возвращаемся после тяжелой службы на передовой в комфортные условия, которые вы помогаете нам создавать".











