РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10796 посетителей онлайн
Новости Видео
10 672 126

Проект "Без цензуры": Власть раскулачивает ФОП. Как зеленые уничтожают украинский средний класс. ВИДЕО

За какие грехи ЗЕ-команда собирается пустить ФОПы по миру? И почему каждая власть так хочет наступить на хвост самым мелким предпринимателям и среднему классу? Об этом сегодня в свежем выпуске "без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Власть продолжает войну с физлицами-предпринимателями. Они вышли на масштабный протест под Верховную Раду - против обязательного введения кассовых аппаратов.

А на фоне надвигающегося экономического кризиса глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова считает, что ФОПы, которые не уплатили в казну 8 тысяч гривен налогов в год, не имеют право на "коронавирусную" помощь от государства. Которая, кстати, не так уж велика. И часто на самом деле несравнима с размерами уплаченных ФОПами налогов.

Кто во власти больше всего не любит малых предпринимателей и средний класс? За что и почему ФОПов хотят буквально раскулачить? И почему это действительно угрожает национальной безопасности государства?

А вы, друзья, что думаете о введении РРО для ФОПов? Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Как сообщалось ранее, сегодня, 1 декабря, предприниматели снова вышли на акцию протеста под здание Верховной Рады. Основное требование митингующих принятие законопроектов №3853-1(2), 3993, отменяющих фискализацию малого и микробизнеса. Кроме того, предприниматели протестуют против введения карантинных ограничений для бизнеса.

Автор: 

карантин (16729) предприниматели (1234) протест (5858) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
Проєкт "Без цензури": Влада розкуркулює ФОПів. Як зелені знищують український середній клас - Цензор.НЕТ 2988
показать весь комментарий
01.12.2020 14:32
+13
Да?Так а почему же олигархи в оффшорах держать свои капиталы а на в Фопах?) вы видимо с тех болезненных которые ничего не знают но во всем разбираются, вы попросту идиот, который пишет бред, и в говне вы живете потому что вы идиот, ведь нормальны человек, понимает что контрабанда это коррупционная таможня, а отмывать большие суммы на Фопах попросту невозможно, как вы это представляете?)Если наличка в день ограничена для Фопа 10000 грн, и обортные средства тоже ограничены?)Как они отмоют миллиарды долоров?))Вы болезненный санитаров позовите, а то у вас фантазия не на шутку разыгралась))
показать весь комментарий
01.12.2020 15:05
+11
О,Азаровщина вернулась! Зебилы, не нало скиглити, берите лопаты и сажайте капусту ЗЕленую.
показать весь комментарий
01.12.2020 14:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В любой успешной стране Европы, средний класс занимает основу всего бизнеса в стране. Но у нас сидит огромная масса людей на социалке, часто очень маленькой, и власть, чтобы агрессия этих людей была направлена не на нее, просто перенаправляет эту ненависть на предприимчивого соседа, это уже было в 30х годах, когда вся голодная и оборванная стая тунеядцев и алкашей, была обласкана властью и ей дали право грабить соседей. Так вот, я хочу напомнить нашим таким алкашам и тунеядцам, которые видят врага в более предпримчевом соседе, огарбить можно один раз, дальше будет сплошная нищета!
показать весь комментарий
01.12.2020 17:45 Ответить
Товарищь, а вы не правы. Гишпанцы грабанули золота столько, что хватает до сих пор.
показать весь комментарий
01.12.2020 18:07 Ответить
Цікаво б було кожного спитати,торгуєш на базарі з прилавка,овочи вирощені,чи штани рубашки,-чи маєш свого магазина,а як відомр по життю,то й два -три...,не хочеш свій дохід вказувати,а працюючи на підприємствах з зарплати законопослушно кожного місяця процент від заробітку в державну казну,то хто патріот,хто свою державу не дурить,там щось не видно бабусь,що торують по дрібниці...та й ніхто ж їх не зобовязу. тими касовими на відкритому прилавку користуватись,активісти неначе.
показать весь комментарий
01.12.2020 17:49 Ответить
В какой стране и на каком производстве работаешь???
показать весь комментарий
02.12.2020 08:44 Ответить
А ФОПи за кого голосували в своїй переважній більшості ?
Чи не за ВАЗеліна ?
показать весь комментарий
01.12.2020 18:01 Ответить
Соевые. У меня для вас плохие новости. Именно гетьман и его шакалята больше всего педалили за необходимость введения РРО. И именно его шакалята сейчас горланят об "убийстве среднего класса" с помощью РРО. Делайте выводы господа, как из вас просто слепить баранов.
показать весь комментарий
01.12.2020 20:29 Ответить
Овощ начал, Петя продолжил, зеленые добивают!
Фопы это единственный сдерживающий фактор от монополизации всего рынка
Чем это грозит обычному обывателю, можно увидеть на примере цен на энергоносители)
показать весь комментарий
02.12.2020 08:51 Ответить
Так, бо Гетьман думав про країну, а тобі на неї насрати. Середній клас не може складатись із злодіїв! Ухилення від податків, в усьому світі ЗЛОЧИН! Може нам піти на зустріч нарокоторговцям? Вони ж те ж середній клас? А чому ні, якщо нам важливий сам факт його існування, а не його якість? Дожили, сцу.ка... середній клас в країні не лікар чи інженер, а спекулянт із ринку...
показать весь комментарий
02.12.2020 10:10 Ответить
У меня семья медиков и да, я себя считаю средним классом. И налоги оплачиваю регулярно. Медик медику рознь. Если человек стимится к развитию, вкладывает в свои знания, то из него выйдет хороший медик, который будет цениться пациентами и который бедствовать не будет. Если человек закончил бурсу, пустил корни в районной больнице или поликлинике и последние 30 лет скулит, что нет денег.... ну все правильно и происходит.
показать весь комментарий
05.12.2020 11:51 Ответить
брехня.
показать весь комментарий
01.12.2020 20:47 Ответить
Для всех "экономистов", уверенных, что кассовые аппараты победят контрабанду! Вы возможно своими "научными" мозгами не додумываетесь до того, что введение РРО с программированием всех товаров непременно вынудит всех ФОПов поднять цены на товары!! И это факт!!! На ком это отразится??? Додумайтесь сами.....
А о монополизации рынка я уже молчу.....
показать весь комментарий
02.12.2020 09:40 Ответить
Чому ти вирішив, що усі тупі і цього не розуміють? Звісно ви перекладете тягар на споживача. Ми будемо нести більші витрати, але іншого варіанту не існує!
Хоча я пропонував - забираєш дітей у приватну школу, відмовляєшся від усіх видів пільг та субсидій, батьки твої відмовляються від пенсії, приносиш страховий медичний поліс на усю родину і працюй по старому. А ні... то чому хтось інший має за тебе платити?
"Жебрак ти липовий" скільки разів був за останні 5 років на відпочинку за кордоном???
показать весь комментарий
02.12.2020 10:07 Ответить
Для особо одаренных)
У ФОПов нет льгот и субсидий)
И отпусков оплачиваемых тоже нет!
И налоги они платят побольше чем вы
А их родители на свою пенсию заработали
показать весь комментарий
02.12.2020 10:52 Ответить
В усьому світі самий тяжкий злочин це не хабарництво, а несплата податків.
И почему каждая власть так хочет наступить на хвост самым мелким предпринимателям и среднему классу? Тому що це злодії, що ухиляються від податків.

А чому хтось має їх сплачувати, а інші ні??? Чому вони дітей водять у безкоштовні школи? Чому до них швидка виїжджає?
показать весь комментарий
02.12.2020 10:04 Ответить
Странно, что во многих странах ФОПов вообще на первый год освобождают от всех налогов, а в следующие 2-3 года подход "не получается- не плати".
У вас там в Ужгороде "весь мир" заканчивается на венгерской границе, новости чуть дальше не добираются?
показать весь комментарий
02.12.2020 21:22 Ответить
Трохи не так: "За горами життя не є"
А в цих країнах для них теж усе безкоштовно? Лікарні, дороги, субсидії їм дають на газ?
показать весь комментарий
03.12.2020 17:08 Ответить
Про "лікарняні" у ФОПа, например, работющего на базаре?
Расскажешь подробнее эту шутку?
И про дороги можешь пошутить, расскажи про "автобаны Украины"
показать весь комментарий
04.12.2020 20:25 Ответить
Я маю тобі їх збудувати? чи за твох податки держава тобі їх мала будудвати?
Які лікарнянні? Де я про них писав? Ти що кацап із гугл перекладачем???
показать весь комментарий
04.12.2020 20:53 Ответить
А подробнее про честное будівныцтво доріг можно? И за чьи налоги их потом переделывают по 2 раза в год?
показать весь комментарий
18.05.2021 10:29 Ответить
Особисто не маю ніякого стосунку до бізнесу. Отже висловлююся з позиції стороннього спостерігача. Однозначно ФОПи потрібно заохочувати та підтримувати. Але одночасно створювати і цивілізовані правила гри. Важко сказати чи на часі введення касових апаратів. Однак на особисте переконання, потрібен диференційований підхід до виду діяльності. Якщо це сфера послуг (перукарня, ремонт будь-чого, перевезення...), чи виробництво якихось товарів, пошив одягу, заклади харчування тощо - такий бізнес потрібно підтримувати. Але друзі, не розумію що то за ФОПи, які торгують на базарах іноземним непотрібом. Раніше таких називали спекулянтами - від них більше шкоди, ніж користі. Купують товар, як правило за ціну, яка в декілька або в десятки разів нижча за ціну реалізації. Тобто такі ФОПи наживаються на своїх же співгромадянах, обманюючи їх. В тому числі і завдяки таким ФОПам практично знищено вітчизняну легку промисловість. Ми дожилися до того, що у разі закриття кордонів на ввіз товарів в Україну будемо ходити без трусів та штанів, бо самі їх майже не виробляємо. Інша справа мережі магазинів вітчизняного товаровиробника (наприклад та ж "Міда"). Ось таких базарних ФОПів, як на мене, потрібно заганяти в жорсткі рамки.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:36 Ответить
Совок?
показать весь комментарий
02.12.2020 10:54 Ответить
Скоріше віник.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:02 Ответить
Судя по серпу с молотом - все таки совок ))
показать весь комментарий
04.12.2020 20:26 Ответить
ФОПы багато їдять, как говорил один чиновник. По Вашей логике - хочешь выжить - едь за границу. А дома пусть торгуют ФОП Эпицентр с ФОПом Ашан, Сильпо и иже с ними. Они же платят минимальный налог. А бабушек с базара - грязной метлой, что б промышленность не зныщали...
показать весь комментарий
18.05.2021 10:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 