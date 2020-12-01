Проект "Без цензуры": Власть раскулачивает ФОП. Как зеленые уничтожают украинский средний класс. ВИДЕО

За какие грехи ЗЕ-команда собирается пустить ФОПы по миру? И почему каждая власть так хочет наступить на хвост самым мелким предпринимателям и среднему классу? Об этом сегодня в свежем выпуске "без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Власть продолжает войну с физлицами-предпринимателями. Они вышли на масштабный протест под Верховную Раду - против обязательного введения кассовых аппаратов.

А на фоне надвигающегося экономического кризиса глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова считает, что ФОПы, которые не уплатили в казну 8 тысяч гривен налогов в год, не имеют право на "коронавирусную" помощь от государства. Которая, кстати, не так уж велика. И часто на самом деле несравнима с размерами уплаченных ФОПами налогов.

Кто во власти больше всего не любит малых предпринимателей и средний класс? За что и почему ФОПов хотят буквально раскулачить? И почему это действительно угрожает национальной безопасности государства?

А вы, друзья, что думаете о введении РРО для ФОПов? Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Как сообщалось ранее, сегодня, 1 декабря, предприниматели снова вышли на акцию протеста под здание Верховной Рады. Основное требование митингующих принятие законопроектов №3853-1(2), 3993, отменяющих фискализацию малого и микробизнеса. Кроме того, предприниматели протестуют против введения карантинных ограничений для бизнеса.