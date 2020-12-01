Проект "Без цензуры": Власть раскулачивает ФОП. Как зеленые уничтожают украинский средний класс. ВИДЕО
За какие грехи ЗЕ-команда собирается пустить ФОПы по миру? И почему каждая власть так хочет наступить на хвост самым мелким предпринимателям и среднему классу? Об этом сегодня в свежем выпуске "без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Власть продолжает войну с физлицами-предпринимателями. Они вышли на масштабный протест под Верховную Раду - против обязательного введения кассовых аппаратов.
А на фоне надвигающегося экономического кризиса глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова считает, что ФОПы, которые не уплатили в казну 8 тысяч гривен налогов в год, не имеют право на "коронавирусную" помощь от государства. Которая, кстати, не так уж велика. И часто на самом деле несравнима с размерами уплаченных ФОПами налогов.
Кто во власти больше всего не любит малых предпринимателей и средний класс? За что и почему ФОПов хотят буквально раскулачить? И почему это действительно угрожает национальной безопасности государства?
А вы, друзья, что думаете о введении РРО для ФОПов? Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.
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Как сообщалось ранее, сегодня, 1 декабря, предприниматели снова вышли на акцию протеста под здание Верховной Рады. Основное требование митингующих принятие законопроектов №3853-1(2), 3993, отменяющих фискализацию малого и микробизнеса. Кроме того, предприниматели протестуют против введения карантинных ограничений для бизнеса.
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Чи не за ВАЗеліна ?
Фопы это единственный сдерживающий фактор от монополизации всего рынка
Чем это грозит обычному обывателю, можно увидеть на примере цен на энергоносители)
А о монополизации рынка я уже молчу.....
Хоча я пропонував - забираєш дітей у приватну школу, відмовляєшся від усіх видів пільг та субсидій, батьки твої відмовляються від пенсії, приносиш страховий медичний поліс на усю родину і працюй по старому. А ні... то чому хтось інший має за тебе платити?
"Жебрак ти липовий" скільки разів був за останні 5 років на відпочинку за кордоном???
У ФОПов нет льгот и субсидий)
И отпусков оплачиваемых тоже нет!
И налоги они платят побольше чем вы
А их родители на свою пенсию заработали
И почему каждая власть так хочет наступить на хвост самым мелким предпринимателям и среднему классу? Тому що це злодії, що ухиляються від податків.
А чому хтось має їх сплачувати, а інші ні??? Чому вони дітей водять у безкоштовні школи? Чому до них швидка виїжджає?
У вас там в Ужгороде "весь мир" заканчивается на венгерской границе, новости чуть дальше не добираются?
А в цих країнах для них теж усе безкоштовно? Лікарні, дороги, субсидії їм дають на газ?
Расскажешь подробнее эту шутку?
И про дороги можешь пошутить, расскажи про "автобаны Украины"
Які лікарнянні? Де я про них писав? Ти що кацап із гугл перекладачем???