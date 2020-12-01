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Названы 10 самых популярных среди украинцев YouTube-роликов: Мэвл, Холостячка, Від пацанки до панянки. ВИДЕО

Google показал рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube среди украинской аудитории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oфіційний Блоґ - Google Україна.

Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей.

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Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала SILIRADA на песню белорусского исполнителя Мэвл "Холодок". Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу – "Холостячка" и "Від пацанки до панянки".

Кроме того, в десятку попало интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.

1. Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)

2. Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020

3. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020

4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !

6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

7. MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь

8.  CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)

9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.

10. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?

YouTube (106) развлечения (31) рейтинг (1636)


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Топ комментарии
+21
И ни один из этих роликов меня не заинтересовал. Что со мной не так?
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01.12.2020 14:59
+19
Тепер Ви в курсі звідки беруться 73%.
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01.12.2020 15:04
+12
Бо то все інформаційне сміття.
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01.12.2020 15:02
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И ни один из этих роликов меня не заинтересовал. Что со мной не так?
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01.12.2020 14:59 Ответить
Бо то все інформаційне сміття.
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01.12.2020 15:02 Ответить
мавп'ячі розваги
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01.12.2020 15:03 Ответить
Радуйся, с тобой все в порядке ))
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01.12.2020 15:10 Ответить
Названо 10 найпопулярніших серед українців YouTube-роликів: Мевл, Холостячка, Від пацанки до панянки - Цензор.НЕТ 745
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01.12.2020 15:17 Ответить
Смею предположить, ты не голосовал за клоуна?
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01.12.2020 15:12 Ответить
Є гріх-Птушкіна дивлюсь. (Про Карпати непоганий випуск https://www.youtube.com/watch?v=SgbepXDbt0A )
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01.12.2020 15:23 Ответить
Бред. Разве что про опарышей посмотрю.
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01.12.2020 14:59 Ответить
там тоже ничего интересного не сказали.
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01.12.2020 15:07 Ответить
ооо..как я отстал от жизни...особенно про опарышей)))
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01.12.2020 15:00 Ответить
Тепер Ви в курсі звідки беруться 73%.
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01.12.2020 15:04 Ответить
може продолжение снимут...
ну сожрали они тот бюргер, теперь же природа должна позвать.
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01.12.2020 15:50 Ответить
Народ деградує, як можна дивитися ту холостячку....
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01.12.2020 15:00 Ответить
Та лучше холостячку,чем дебильную тварь моргенштерна
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01.12.2020 15:13 Ответить
Знову президентський електорат вибирав?
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01.12.2020 15:04 Ответить
да этот мусор только ущербные могут смотреть ! нормальные люди смотрят дискавери неш географик и т д хотя для укр аудитории где большинство дибилов такое неплохо заходит
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01.12.2020 15:04 Ответить
Ну после этой новости не стоит удивляться, что страна выбрала балаганного шута и как итог - во власти опарыши, жрущие гамбургеры .......... на заправках.
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01.12.2020 15:15 Ответить
а потом мы удивляемся результатам головоания на выборах
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01.12.2020 15:05 Ответить
А як же відосіки Бубочки?
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01.12.2020 15:05 Ответить
Покоління кварталу підросло...
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01.12.2020 15:06 Ответить
А от рассказывает, где берет баблосы на путешествия?
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01.12.2020 15:14 Ответить
Ты видел сколько его видосы набирают просмотров? Там реклама стоит не один десяток тысяч долларов, + там жирно с ютуба идет
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01.12.2020 15:16 Ответить
Не настолько жирно, как тебе кажется
Ты наверное просто никогда не пробовал монетизировать свои видосы
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01.12.2020 15:19 Ответить
Я знайшов що за 1 тис. переглядів 3 $ так що і справді жирно.
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01.12.2020 15:40 Ответить
Не совсем так. Это ж штатовский ресурс - так что налог по любому.
Ну и вычти стоимость перелета и проживания, плюс оборудование,наем местных перевозчиков и тд.
Наверняка есть спонсоры. Сам не потянет,если конечно не спит с богатой невестой или на имеет "толстого" папика
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01.12.2020 15:49 Ответить
Так и напишите: шоу для ЗЕгопоты
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01.12.2020 15:17 Ответить
Ср*ний совок на цій частині земної поверхні буде вічно.
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01.12.2020 15:19 Ответить
деграданство.
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01.12.2020 15:20 Ответить
Дивлячись на топ відосіків не дивуюсь чому Україною керує клоун.
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01.12.2020 15:30 Ответить
А что еще скотостадо должно смотреть?? Курс физики элементарных частиц??
Максимум на что у скота хватает интеллекта, это иногда глянуть адаптированное для слабоумных видео по биологии - типа АнималПланет.
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01.12.2020 15:32 Ответить
Дудь-Лолита, Шморгеншерн, за сколько опарыши съедят бургер....кто вы, долбанные деграданты, кто смотрит этот кал?
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01.12.2020 15:33 Ответить
Это поколение до 14 лет, пока не научились водяру жрать. Как научатся - не до ютуба будет )))
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01.12.2020 15:37 Ответить
Мы теряем нашу молодежь, ее воспитывает *************************************** антиукраинская пропаганда.
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01.12.2020 15:46 Ответить
Для тих, хто це не дивиться - як колись казав Іполит (мовою оригіналу): "Как скучно мы живем..." (С)
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01.12.2020 15:37 Ответить
Які високоінтелектуальні ролики.
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01.12.2020 15:37 Ответить
Ну трошки до Рильского не дотягує
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01.12.2020 15:57 Ответить
Это многое говорит про украинцев.
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01.12.2020 15:56 Ответить
8-й ролик угарный.)
"Шоб работу мати
начерта английска,
треба польский знати.."
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01.12.2020 15:57 Ответить
Ні, 8-ий доречі нічого))
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01.12.2020 16:01 Ответить
Пропащая нация
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01.12.2020 16:37 Ответить
Мій топ Українських ютуб-каналів

Ragulivna
Андрій Павленко

Стерненко
Сеnsor.net
Валерій Ананьєв
Eugenia Kuznetsova
Твоя Підпільна Гуманітарка

Кіль
Цікава Наука
Двоколісні Хроніки
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01.12.2020 16:38 Ответить
В мене діти ******* дивитися тих клоунів, що опаришів бургерами годують...
Інше, навіть не чув...
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01.12.2020 17:05 Ответить
Хоча брешу, на "чоткого" іноді натрапляв, навіть лайк стоїть ))
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01.12.2020 17:20 Ответить
Піпець, на чому заліпає нарід... Тому і не дивно, що ми так живемо
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01.12.2020 17:20 Ответить
Назвали бы этот убогий пиар убогих продуктов "Что смотрят недоумки"...
Деградировать можно по разному, но смотреть такой бред, это тоже вариант.
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01.12.2020 17:22 Ответить
Ролик про Бали очень даже ничего. Украинцы оказывается бегут не только в Польшу.
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01.12.2020 18:24 Ответить
Уровень интеллекта макаки.
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01.12.2020 18:42 Ответить
Просто жуть. Хоть бы кто историй Украины интересовался.
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02.12.2020 04:51 Ответить
ВПЕРВЫЕ СЛЫШУ О ПОПУЛЯРНОСТИ ЭТОГО ДЕРЬМА.
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02.12.2020 05:10 Ответить
 
 