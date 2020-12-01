Названы 10 самых популярных среди украинцев YouTube-роликов: Мэвл, Холостячка, Від пацанки до панянки. ВИДЕО

Google показал рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube среди украинской аудитории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oфіційний Блоґ - Google Україна.

Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей.

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Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала SILIRADA на песню белорусского исполнителя Мэвл "Холодок". Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу – "Холостячка" и "Від пацанки до панянки".

Кроме того, в десятку попало интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.

1. Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)

2. Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020

3. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020

4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !

6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

7. MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь

8. CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)

9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.

10. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?