Названы 10 самых популярных среди украинцев YouTube-роликов: Мэвл, Холостячка, Від пацанки до панянки. ВИДЕО
Google показал рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube среди украинской аудитории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oфіційний Блоґ - Google Україна.
Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей.
Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала SILIRADA на песню белорусского исполнителя Мэвл "Холодок". Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу – "Холостячка" и "Від пацанки до панянки".
Кроме того, в десятку попало интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.
1. Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)
2. Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
3. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
7. MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
8. CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
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ну сожрали они тот бюргер, теперь же природа должна позвать.
Ты наверное просто никогда не пробовал монетизировать свои видосы
Ну и вычти стоимость перелета и проживания, плюс оборудование,наем местных перевозчиков и тд.
Наверняка есть спонсоры. Сам не потянет,если конечно не спит с богатой невестой или на имеет "толстого" папика
Максимум на что у скота хватает интеллекта, это иногда глянуть адаптированное для слабоумных видео по биологии - типа АнималПланет.
"Шоб работу мати
начерта английска,
треба польский знати.."
Ragulivna
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Твоя Підпільна Гуманітарка
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Двоколісні Хроніки
Інше, навіть не чув...
Деградировать можно по разному, но смотреть такой бред, это тоже вариант.