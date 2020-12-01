Женатый "слуга народа" Семинский переписывался с любовницей во время заседания Рады: "Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз". ВИДЕО
Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский переписывался с любовницей во время заседания Верховной Рады. Девушку зовут Екатерина Демченко, хотя в телефоне нардепа она подписана как "Черк Нат Сивер".
Видео передал TK Media журналист Алексей Липовецкий, передает Цензор.НЕТ.
Екатерина Демченко в своем аккаунте в Facebook указала, что работает в "Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто". Компания с таким же названием указана в декларации нардепа Семинского — "Автомобiльна компанiя Сiвер-Авто" принадлежит его жене Бушай Татьяне. Также Демченко есть в списке помощников нардепа Семинского.
"Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", — пишет Семинский. "Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", — получает ответ от некой "Черк Нат Сивер".
Затем этот же контакт звонит нардепу в WhatsApp. Он сбрасывает и перезванивает. Высвечивается номер. По этому номеру в Telegram находит контакт Екатерины Демченко — фото у нее в Facebook, в Telegram и в телефоне нардепа под именем "Черк Нат Сивер" совпадают.
Среди прочего абоненты называют друг друга "котиками", обсуждают "вчерашнее", а также обмениваются любовными смайлами и комплиментами.
В последней публикации на своей странице от 10 октября Екатерина Демченко просит поддержки на местных выборах — она баллотировалась 3-м номером "Слуги народа" в 5-м округе Чернигова.
Примечательно, что за 3,5 года существования страницы Демченко не проявляла политических амбиций. На стене только фото с тусовок и отдыха на природе. Единственный пост с текстом опубликован 21 сентября в преддверии местных выборов.
Свою переписку народный депутат Семинский прикрывал обращением другого народного депутата Скороход в "Энергоатом", что и привлекло внимание журналиста.
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А вообще саму партию "слуга народа" нужно запретить.
Это сборище - ПЕДОФИЛОВ ГОМОСЯТИНЫ ПРОСТИТУТОК ЗЭКОВ И ПРОЧИХ ИЗВРАЩЕНЦЕВ.
ВО ГЛАВЕ с ни разу не служившем в армии главнокомандующим КЛОУНОМ.