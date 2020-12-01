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Женатый "слуга народа" Семинский переписывался с любовницей во время заседания Рады: "Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз". ВИДЕО

Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский переписывался с любовницей во время заседания Верховной Рады. Девушку зовут Екатерина Демченко, хотя в телефоне нардепа она подписана как "Черк Нат Сивер".

Видео передал TK Media журналист Алексей Липовецкий, передает Цензор.НЕТ.

Екатерина Демченко в своем аккаунте в Facebook указала, что работает в "Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто". Компания с таким же названием указана в декларации нардепа Семинского — "Автомобiльна компанiя Сiвер-Авто" принадлежит его жене Бушай Татьяне. Также Демченко есть в списке помощников нардепа Семинского.

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"Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", — пишет Семинский. "Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", — получает ответ от некой "Черк Нат Сивер".

Затем этот же контакт звонит нардепу в WhatsApp. Он сбрасывает и перезванивает. Высвечивается номер. По этому номеру в Telegram находит контакт Екатерины Демченко — фото у нее в Facebook, в Telegram и в телефоне нардепа под именем "Черк Нат Сивер" совпадают.

Среди прочего абоненты называют друг друга "котиками", обсуждают "вчерашнее", а также обмениваются любовными смайлами и комплиментами.

Женатый слуга народа Семинский переписывался с любовницей во время заседания Рады: Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз 01
Женатый слуга народа Семинский переписывался с любовницей во время заседания Рады: Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз 02
Женатый слуга народа Семинский переписывался с любовницей во время заседания Рады: Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз 03

В последней публикации на своей странице от 10 октября Екатерина Демченко просит поддержки на местных выборах — она баллотировалась 3-м номером "Слуги народа" в 5-м округе Чернигова.

Женатый слуга народа Семинский переписывался с любовницей во время заседания Рады: Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз 04

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Примечательно, что за 3,5 года существования страницы Демченко не проявляла политических амбиций. На стене только фото с тусовок и отдыха на природе. Единственный пост с текстом опубликован 21 сентября в преддверии местных выборов.

Женатый слуга народа Семинский переписывался с любовницей во время заседания Рады: Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз 05

Свою переписку народный депутат Семинский прикрывал обращением другого народного депутата Скороход в "Энергоатом", что и привлекло внимание журналиста.

Автор: 

ВР (29244) Семинский Олег (45) любовница (2)


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Топ комментарии
+96
Женатый "слуга народа" Семинский переписывался с любовницей во время заседания Рады: "Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз" - Цензор.НЕТ 7561
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01.12.2020 15:31
+46
Більшу частину робочого часу слуги народу присвячують внутріпартійному флірту і корпоративному перепіхону.
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01.12.2020 15:32
+41
Было по другому...за пять лет только рыгу шахова за этим словили,а твое зеотребье как ни анал так корабельную сосну ищут на работе-ловят их на этом через день
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01.12.2020 15:39
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Та ні. Тільки над цим можна посміятися, а коли депутани сидять на зарплаті у олігархів і приймають закони і Зеля на це ніяк не реагує, (насправді реагує-захищає їх) - тут уже плакати треба.
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02.12.2020 11:18 Ответить
Ну тепер ті 73%, що їх поробили нехай їх і вб'ють. Але для цього треба мати волю.
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02.12.2020 13:46 Ответить
по ходу очередная КОРАБЕЛЬНАЯ СОСНА только теперь из Чернигова.
А вообще саму партию "слуга народа" нужно запретить.
Это сборище - ПЕДОФИЛОВ ГОМОСЯТИНЫ ПРОСТИТУТОК ЗЭКОВ И ПРОЧИХ ИЗВРАЩЕНЦЕВ.
ВО ГЛАВЕ с ни разу не служившем в армии главнокомандующим КЛОУНОМ.
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02.12.2020 10:37 Ответить
Незріла інфантильна нація вибрала таких же представників.
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02.12.2020 10:47 Ответить
при здании парламента нужно строить бордель, иначе "депутаты" работать не могут...хотя кивоподобным дегенератам ничто не поможет.
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02.12.2020 10:51 Ответить
Ківі допоможе тільки евтаназія, щоб не покусав здорових
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02.12.2020 10:57 Ответить
эвтаназия кивы поможет только окружающим, а самому дегенерату никак не поможет.
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02.12.2020 11:40 Ответить
Щоб не мучилася тваринка, май милосердя
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02.12.2020 11:47 Ответить
Зеленая плесень будет гнобить народ по полной программе.
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02.12.2020 11:45 Ответить
Такої концентрації довбоjобів в верховному шапіто та кабміні ще в нас не було....
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02.12.2020 11:56 Ответить
Вот злые вы! Говорите - любовница, переписывается с любовницей обсуждая вчерашнее... А я говорю - общение депутата от "Слуги народа" со своим электоратом! Всесторонняя поддержка молодого члена партии "Слуга народа" от более старшего товарища по партии! Обучение партийной дисциплине и внутрипартийной риторике! Обучение молодых членов партии приемам ведения дискуссии и практические занятия по работе с электоратом!
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02.12.2020 13:05 Ответить
Одружений "слуга народу" Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: "Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу" - Цензор.НЕТ 6881
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02.12.2020 13:11 Ответить
Кивы там рядом не было?
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02.12.2020 15:10 Ответить
Одружений "слуга народу" Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: "Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу" - Цензор.НЕТ 9104
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02.12.2020 15:16 Ответить
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