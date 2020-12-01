125 новых камер автофиксации и 100 WiM-комплексов появятся в 2021-м на украинских дорогах, - Мининфраструктуры. ВИДЕО

Для повышения безопасности движения в 2021 году Министерство инфраструктуры планирует масштабировать внедрение интеллектуальной транспортной системы на всю страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий на брифинге "Безопасные дороги: сделано в 2020".

Отмечается, что для повышения безопасности движения в 2021 году Мининфраструктуры планирует масштабировать внедрение интеллектуальной транспортной системы, в которую входит: обустройство еще 125 камер автоматической фиксации нарушений ПДД с расширенным функционалом и 100 современных WiM-комплексов для автоматического габаритно-весового контроля. В итоге к концу следующего года на украинских дорогах будут работать 375 КАФ и 150 WiМ-комплексов.

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"В этом году Правительство утвердило новую стратегию повышения безопасности движения до 2024 года и мы переходим к ее практическому воплощению. Наша ключевая цель — снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году. И достичь отметки 0% человеческих потерь от дорожных аварий.

В 2021 году мы продолжим внедрение интеллектуальной транспортной системы и масштабируем ее на всю страну. Кроме этого, введем подходы Vision Zero в Украине, чтобы использовать современные инженерные решения для строительства не только качественных, но и безопасных дорог", - отметил Криклий.

Для этого уже со следующего года Мининфраструктуры планирует ввести обязательный аудит безопасности для дорог международного значения, а также продолжать развивать современную инфраструктуру безопасности, которая включает: обустройство островков безопасности, пешеходных ограждений, безопасных поворотов и кольцевых развязок; улучшение разметки, запрет рекламных конструкций на обочинах и их укрепления безопасности водителей; ликвидацию пересечений дорог и железнодорожных путей на одном уровне; установление демпферных систем для предотвращения лобового столкновения на высокой скорости; создание удобных и современных зон для отдыха водителей и тому подобное.

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Криклий также подчеркнул важность повышения безопасности самого транспорта — необходимость внедрения систем управления безопасностью дорожного движения перевозчиками и реформировании системы контроля за техническим состоянием транспортных средств в соответствии с Директивой 2009/40/ЕС.

В то же время в планах ведомства - реформа такси, которая позволит вывести перевозчиков из тени и повысить безопасность пассажиров.