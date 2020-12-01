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125 новых камер автофиксации и 100 WiM-комплексов появятся в 2021-м на украинских дорогах, - Мининфраструктуры. ВИДЕО

Для повышения безопасности движения в 2021 году Министерство инфраструктуры планирует масштабировать внедрение интеллектуальной транспортной системы на всю страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий на брифинге "Безопасные дороги: сделано в 2020".

Отмечается, что для повышения безопасности движения в 2021 году Мининфраструктуры планирует масштабировать внедрение интеллектуальной транспортной системы, в которую входит: обустройство еще 125 камер автоматической фиксации нарушений ПДД с расширенным функционалом и 100 современных WiM-комплексов для автоматического габаритно-весового контроля. В итоге к концу следующего года на украинских дорогах будут работать 375 КАФ и 150 WiМ-комплексов.

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"В этом году Правительство утвердило новую стратегию повышения безопасности движения до 2024 года и мы переходим к ее практическому воплощению. Наша ключевая цель — снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году. И достичь отметки 0% человеческих потерь от дорожных аварий.

В 2021 году мы продолжим внедрение интеллектуальной транспортной системы и масштабируем ее на всю страну. Кроме этого, введем подходы Vision Zero в Украине, чтобы использовать современные инженерные решения для строительства не только качественных, но и безопасных дорог", - отметил Криклий.

Для этого уже со следующего года Мининфраструктуры планирует ввести обязательный аудит безопасности для дорог международного значения, а также продолжать развивать современную инфраструктуру безопасности, которая включает: обустройство островков безопасности, пешеходных ограждений, безопасных поворотов и кольцевых развязок; улучшение разметки, запрет рекламных конструкций на обочинах и их укрепления безопасности водителей; ликвидацию пересечений дорог и железнодорожных путей на одном уровне; установление демпферных систем для предотвращения лобового столкновения на высокой скорости; создание удобных и современных зон для отдыха водителей и тому подобное.

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Криклий также подчеркнул важность повышения безопасности самого транспорта — необходимость внедрения систем управления безопасностью дорожного движения перевозчиками и реформировании системы контроля за техническим состоянием транспортных средств в соответствии с Директивой 2009/40/ЕС.

В то же время в планах ведомства - реформа такси, которая позволит вывести перевозчиков из тени и повысить безопасность пассажиров.

безопасность (1105) дороги (2512) камера (73) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+4
то вони собі доходи так роблять . А щоб знизити кількість дтп треба в пяниць І тих хто створює аварійну ситуацію авто на зовсім забирати
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01.12.2020 17:51
+3
и камеры, и вертолеты, и увеличение финансирования - все в мусарню. нарiду ни кислорода, ни вакцины, ни даже простыней в больницах. прикалывайтесь. P.S."интеллектуальная транспортная система"(c) - так ДАI-шников еще не дразнили...
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01.12.2020 17:53
+2
"еще 125 камер", та хоть 1125, але чи знизилася кількість важких ДТП від тих, що вже є? Схоже, ця складна соціо-психологічна проблема не може бути розв'язана технічними засобами. Треба, мабуть, в консерваторії щось змінювати, у черепушках...
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01.12.2020 17:37
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И будет опять виноват владелец железа , а не Хомо Сапиенс , которое им управляет ?
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01.12.2020 17:27 Ответить
"еще 125 камер", та хоть 1125, але чи знизилася кількість важких ДТП від тих, що вже є? Схоже, ця складна соціо-психологічна проблема не може бути розв'язана технічними засобами. Треба, мабуть, в консерваторії щось змінювати, у черепушках...
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01.12.2020 17:37 Ответить
то вони собі доходи так роблять . А щоб знизити кількість дтп треба в пяниць І тих хто створює аварійну ситуацію авто на зовсім забирати
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01.12.2020 17:51 Ответить
и камеры, и вертолеты, и увеличение финансирования - все в мусарню. нарiду ни кислорода, ни вакцины, ни даже простыней в больницах. прикалывайтесь. P.S."интеллектуальная транспортная система"(c) - так ДАI-шников еще не дразнили...
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01.12.2020 17:53 Ответить
Понравилось. Камеры по лимону гривен, знаки ограничения в 50 на трассе перед самой камерой, чтобы точно не успел притормозить. И профит. Ждите кучу исков со временем, будете переделывать как надо
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01.12.2020 18:36 Ответить
Постройте европейские дороги с нормальными отбойниками,разметками, и автоматически колличество дтп в разы упадет.
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01.12.2020 18:58 Ответить
они этого не понимают, советовать бесполезно. а камеры будут ставить так как с каждой камеры Аваков получает 10К зелени
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01.12.2020 20:45 Ответить
Доки не введуть систему штрафів, які нараховуватимуться як певний відсоток від доходу громадянина та його соціального статусу (як це діє в ряді країн Європи), толку не буде. Тоді за перевищення швидкості простий, скажімо, учитель заплатить 500 грн., а прокурор 20 000. Думаю, що таке рішення і гарачі голови мажорам остудило б, і казну міста-області непогано поправило б.
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01.12.2020 18:59 Ответить
в стране останутся только полицейские и пенсинеры. /*- и да, еще останется куева туча камер автофиксации и 100 WiM-комплексов. У меня один вопрос, не гуманней ли было бы направить эти деньги вместо камер автофиксации на аппараты исскуственной вентиляции легких? напрасно эти 3,14дерасы считают что народ ничего не видет. Будет как с Яныком, только зеля не убежит
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01.12.2020 20:43 Ответить
Если б 1000 поставили бы бы разговор.
А так капля в море. Позор!!!
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01.12.2020 23:25 Ответить
 
 