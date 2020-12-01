В Киеве почтили память погибших год назад героев Украины Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спецназовцы "Альфы" Волочаев и Каплунов год назад подорвались на мине, возвращаясь после выполнения в "серой зоне".

Во вторник, 1 декабря память героев Украины почтили на церемонии в Мемориальном комплексе на территории Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В реквиеме по погибшим приняли участие родные и близкие героев, первый заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий, руководитель Центра специальных операций "А" Сергей Дусик и сослуживцы.

Полковники Денис Волочаева и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря 2019 во время выполнения боевой задачи на востоке Украины.

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Они были задействованы в контрдиверсионной операции, которая должна была остановить диверсионно-разведывательные группы боевиков. Эти ДРГ пытались проникнуть через линию соприкосновения в тыл украинских подразделений и в мирные регионы для осуществления терактов.

Оба полковники СБУ посмертно удостоены высшего государственного звания - Герой Украины.

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