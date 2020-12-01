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В Киеве почтили память погибших год назад героев Украины Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спецназовцы "Альфы" Волочаев и Каплунов год назад подорвались на мине, возвращаясь после выполнения в "серой зоне".

Во вторник, 1 декабря память героев Украины почтили на церемонии в Мемориальном комплексе на территории Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В реквиеме по погибшим приняли участие родные и близкие героев, первый заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий, руководитель Центра специальных операций "А" Сергей Дусик и сослуживцы.

Полковники Денис Волочаева и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря 2019 во время выполнения боевой задачи на востоке Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: При выполнении боевого задания на Донбассе погибли офицеры ЦСО - Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов, - СБУ. ФОТО

Они были задействованы в контрдиверсионной операции, которая должна была остановить диверсионно-разведывательные группы боевиков. Эти ДРГ пытались проникнуть через линию соприкосновения в тыл украинских подразделений и в мирные регионы для осуществления терактов.

Оба полковники СБУ посмертно удостоены высшего государственного звания - Герой Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Офицеры спецназа СБУ Каплунов и Волочаев погибли в результате подрыва на мине, возвращаясь из серой зоны, - Бутусов

В Киеве почтили память погибших год назад героев Украины Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова 01
В Киеве почтили память погибших год назад героев Украины Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова 02
В Киеве почтили память погибших год назад героев Украины Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова 03
В Киеве почтили память погибших год назад героев Украины Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова 04
В Киеве почтили память погибших год назад героев Украины Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова 05
В Киеве почтили память погибших год назад героев Украины Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова 06
В Киеве почтили память погибших год назад героев Украины Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова 07
В Киеве почтили память погибших год назад героев Украины Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова 08

Автор: 

Альфа (2760) память (1494) СБУ (19890) Донбасс (26956) потери (4381)


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Топ комментарии
+21
Вечная и светлая память.......
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01.12.2020 21:38
+14
У Києві вшанували пам'ять загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова - Цензор.НЕТ 3099
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01.12.2020 21:59
+13
R I P .....
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01.12.2020 21:37
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R I P .....
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01.12.2020 21:37 Ответить
Вечная и светлая память.......
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01.12.2020 21:38 Ответить
У Києві вшанували пам'ять загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова - Цензор.НЕТ 9081

...
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01.12.2020 21:52 Ответить
У Києві вшанували пам'ять загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова - Цензор.НЕТ 3099
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01.12.2020 21:59 Ответить
У Києві вшанували пам'ять загиблих рік тому героїв України Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова - Цензор.НЕТ 2758
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01.12.2020 22:14 Ответить
Государство должно популяризировать культуру обращения с оружием, наконец принять законы об оружии, тогда противник сто раз подумает о нападении на нас, также появится прослойка общества, умеющая воевать, из которых будут выходить ценнейшие кадры... снайпера!!!
Парням R.I.P.
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01.12.2020 23:31 Ответить
Спите спокойно, герои!
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01.12.2020 23:41 Ответить
Така важка втрата.
Тіло Дмитра не віддавали тиждень.

Страшенно боляче.
Вже пролетів рік.

Вічна вам шана, Герої.
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02.12.2020 08:55 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!
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02.12.2020 10:59 Ответить
Героям слава !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.12.2020 17:42 Ответить
 
 