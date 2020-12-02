Танковые подразделения ОС провели учения: отрабатывали действия в засадах и основные элементы боя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На прошлой неделе танковые экипажи из состава группировки войск, которая выполняет задания на южном направлении, отработали элементы боя и отражения наступления противника. В настоящее время, воины-танкисты совершенствуют навыки перемещения и маневрирования на пересеченной местности, изменение направления движения и развертывания танковых подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Объединенными силами ВС Украины.

- Практические занятия по боевой подготовке продолжаются ежедневно. Сейчас танкисты шлифуют основные элементы танкового боя, - сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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По словам командующего, танковые экипажи также отрабатывают действия в огневых засадах.

- Военные учатся заблаговременно и скрытно размещать боевые машины, с целью нанести противнику максимальное поражение с близкого расстояния внезапным огнем прямой наводкой. Это, прежде всего, позволяет перехватывать инициативу и создает преимущество при ведении танкового боя, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Как показывает практика, постоянные тренировки чрезвычайно важны для воинов-танкистов, которые находятся в резерве или несут боевое дежурство, ведь они поддерживают высокое состояние боевой готовности и позволяют не терять практические навыки, приобретенные во время участия в антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Вместе победим!" - говорится в сообщении.

















