РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9576 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
5 654 23

Танковые подразделения ОС провели учения: отрабатывали действия в засадах и основные элементы боя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На прошлой неделе танковые экипажи из состава группировки войск, которая выполняет задания на южном направлении, отработали элементы боя и отражения наступления противника. В настоящее время, воины-танкисты совершенствуют навыки перемещения и маневрирования на пересеченной местности, изменение направления движения и развертывания танковых подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Объединенными силами ВС Украины.

- Практические занятия по боевой подготовке продолжаются ежедневно. Сейчас танкисты шлифуют основные элементы танкового боя, - сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Главная задача - уничтожить морской десант противника", - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По словам командующего, танковые экипажи также отрабатывают действия в огневых засадах.

- Военные учатся заблаговременно и скрытно размещать боевые машины, с целью нанести противнику максимальное поражение с близкого расстояния внезапным огнем прямой наводкой. Это, прежде всего, позволяет перехватывать инициативу и создает преимущество при ведении танкового боя, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Как показывает практика, постоянные тренировки чрезвычайно важны для воинов-танкистов, которые находятся в резерве или несут боевое дежурство, ведь они поддерживают высокое состояние боевой готовности и позволяют не терять практические навыки, приобретенные во время участия в антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Вместе победим!" - говорится в сообщении.

Танковые подразделения ОС провели учения: отрабатывали действия в засадах и основные элементы боя 01
Танковые подразделения ОС провели учения: отрабатывали действия в засадах и основные элементы боя 02
Танковые подразделения ОС провели учения: отрабатывали действия в засадах и основные элементы боя 03
Танковые подразделения ОС провели учения: отрабатывали действия в засадах и основные элементы боя 04
Танковые подразделения ОС провели учения: отрабатывали действия в засадах и основные элементы боя 05
Танковые подразделения ОС провели учения: отрабатывали действия в засадах и основные элементы боя 06
Танковые подразделения ОС провели учения: отрабатывали действия в засадах и основные элементы боя 07
Танковые подразделения ОС провели учения: отрабатывали действия в засадах и основные элементы боя 08
Танковые подразделения ОС провели учения: отрабатывали действия в засадах и основные элементы боя 09

Автор: 

армия (8496) оборона (5205) танк (2255) военные учения (3457) ВСУ (6584) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
постоянные тренировки чрезвычайно важны для воинов-танкистов, ведь они поддерживают высокое состояние боевой готовности и позволяют не терять практические навыки
показать весь комментарий
02.12.2020 10:43
+9
Танкісти навчаються. Неперевершенно, молодці!!!))) Слава Україні!!
показать весь комментарий
02.12.2020 10:54
+5
Хочеш миру, готуйся до війни!

Підготовка - це єдиний шлях до нашої перемоги.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на Банковой им будет тесно...
показать весь комментарий
02.12.2020 10:06 Ответить
Круто!
У обоих траков сетки маскировочные есть. У нас была 1 на ... много машин. Это реально прогресс!!!
показать весь комментарий
02.12.2020 10:21 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3234266/konserva_bez_stroku_davnost_mnoboroni_zupinilo_budvnitstvo_jitla_dlya_vyiskovih/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75164823
показать весь комментарий
02.12.2020 10:34 Ответить
Боюсь, что это показуха...(((
В Марике у нас все строительство стало еще прошлым летом(((
показать весь комментарий
02.12.2020 18:45 Ответить
постоянные тренировки чрезвычайно важны для воинов-танкистов, ведь они поддерживают высокое состояние боевой готовности и позволяют не терять практические навыки
показать весь комментарий
02.12.2020 10:43 Ответить
Хочеш миру, готуйся до війни!

Підготовка - це єдиний шлях до нашої перемоги.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:53 Ответить
Танкісти навчаються. Неперевершенно, молодці!!!))) Слава Україні!!
показать весь комментарий
02.12.2020 10:54 Ответить
Героям слава!!!
показать весь комментарий
02.12.2020 18:43 Ответить
Арей в помощь, или в шо там верили воины.... ах да, Вотан вроде, разгромили Великий Рим, или там Один(глазомерил за этим всем)? Гарпия - вот как назвать штурмовую бригаду.
Уцепится так как и Sgwartze Diwision, - вместе к победе.
Хотя, 2 Б-52 заставили кацапов ползти к сортиру..... мля! два бомбера!!! А на севере фрегат заставил кодло "флота рф" зайти в бухту свою и перенасрать в трюмы тор.педы.
и да, я ненавижу амеров...... понимаете почему??
показать весь комментарий
02.12.2020 11:01 Ответить
Артиллерия-Бог войны .В нынешних условиях ещё и авиация (дроны).
показать весь комментарий
02.12.2020 11:12 Ответить
У нас нету авиации, при столкновении с РФ эти танки будут гробиками...
показать весь комментарий
02.12.2020 11:55 Ответить
Небо американці закриють, якщо дійде до заруби.
А рано чи пізно дійде

Танк на степових просторах і в грамотних руках страшна зброя.
А в необучених руках і за дурної тактики- гроб на гусеницях
показать весь комментарий
02.12.2020 13:00 Ответить
Закроют ... Грузинам "закрыли" во время войны.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:15 Ответить
Грузины, четырьмя Буками, приземлили десяток кацапских пепилацов, пока у них ракеты не кончились. У нас Буков по более будет, да и ракет к ним тоже, и еще есть много вкусняшек, начиная с С-125, и...прочее... прочее...прочее.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:55 Ответить
макс , коробка и в городской застройке страшное оружие , только прыкрывать надо , в полях вобщем-то тож прикрывать надо ,
наши-то при обороне вопов рашистские танки сразу раздевали , а потом жгли из фаготов и сапогов , а накоротке с граников
раздевали броню редко , но если раздели то поражали с первого птура
показать весь комментарий
02.12.2020 19:52 Ответить
При разумно поставленной ПВО не очень то и будут.Когда-то планировалось в каждой шестьдесятчетверке иметь пзрк,типа"стрела"-"игла"с обучением на оператора одного из членов экипажа..Неплохой бы был почин.Дороговато ,но оно того стоит..
показать весь комментарий
02.12.2020 13:24 Ответить
Зато у нас есть ПВО, а в небе углов нет, да и с "кривизной земли" мы как то справлятся научились.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:56 Ответить
Всегда удивляюсь, кого они по блату взяли в "вийськове телебачення"?музыка это вообще жесть.зачем в начале видео ускорили проезд танков?постановочные съёмки бойца со Стрелой цэ шось вообще не серьезно.
показать весь комментарий
02.12.2020 12:26 Ответить
В подобных видосах страшная музыка помогает в реальном бою примерно так же, как страшные татухи в солдатской бане
показать весь комментарий
02.12.2020 13:12 Ответить
Діти рулять бо спеціалісти виїхали за кордон. Звук мотору танку краще будь-якої музики.
показать весь комментарий
02.12.2020 15:48 Ответить
Коллеги, горжусь вами!
показать весь комментарий
02.12.2020 12:28 Ответить
"Практические занятия по боевой подготовке" и "учения" - это разные вещи?
показать весь комментарий
02.12.2020 13:16 Ответить
Без господства в воздухе танки - консервные банки, разминочка для задрота ,что управляет байкатаром
показать весь комментарий
02.12.2020 18:14 Ответить
 
 