Украинцы не проходят обследования, поскольку боятся получить диагноз и чек за лечение, - Степанов. ВИДЕО
Из-за недофинансирования медицинской системы Украины пациенты покупают лекарства за свой счет, что служит результатом того, что они реже обращаются в учреждения здравоохранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Во время своих многих посещений всех больниц мне просто надоело смотреть на тумбочку, на которой стоят лекарства человека, которые он принес с собой,.. потому что ему дали список, каких лекарств нет и что он должен докупить", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, люди иногда просто не идут обследоваться.
"Потому что они очень сильно боятся получить диагноз и потом получить чек за лечение. И потом иногда при тяжелых заболеваниях (такие как онкологические) начинать продавать все, что у них есть, чтобы просто выздороветь, чтобы просто жить. Это базовая потребность любого человека, это базовая вещь любой страны – надлежащее финансирование нашей системы здравоохранения", - подчеркнул министр.
Степанов добавил, что в 2021 году на медицину необходимо выделить 296 млрд грн.
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