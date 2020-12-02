Проект "Без цензуры": Кто расшатывает Закарпатье? Как из-за коррупции прорастает государственная измена. ВИДЕО

Как связаны контрабанда сигарет на границе Украины и Венгрии и так называемый закарпатский сепаратизм? Кого на самом деле защищала СБУ? И что на самом деле грозит Закарпатью?

Обыски, сепаратизм, Партия венгров Украины и "контрабас" на границе - все эти запутанные интриги детально раскладывает по полочкам Богдан Буткевич в новом выпуске "Без цензуры".

Что случилось? 30 ноября появилось видео, на котором видно, что депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем общины после присяги пели венгерский гимн. После этого у функционеров одного из благотворительных фондов Служба безопасности Украины провела обыски. Нашли литературу, которая популяризирует так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье.

Однако на самом деле это верхушка айсберга.

Кого именно обыскала Служба безопасности и с какой целью? Как местные закарпатские князьки делят потоки контрабанды с помощью силовиков?

И почему нынешняя ситуация с обысками в Партии венгров Украины имеет не так много общего с защитой государственных интересов, как может показаться на первый взгляд? А главное - как нам взаимодействовать с Венгрией?

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Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.

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