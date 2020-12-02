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Проект "Без цензуры": Кто расшатывает Закарпатье? Как из-за коррупции прорастает государственная измена. ВИДЕО

Как связаны контрабанда сигарет на границе Украины и Венгрии и так называемый закарпатский сепаратизм? Кого на самом деле защищала СБУ? И что на самом деле грозит Закарпатью?

Обыски, сепаратизм, Партия венгров Украины и "контрабас" на границе - все эти запутанные интриги детально раскладывает по полочкам Богдан Буткевич в новом выпуске "Без цензуры".

Что случилось? 30 ноября появилось видео, на котором видно, что депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем общины после присяги пели венгерский гимн. После этого у функционеров одного из благотворительных фондов Служба безопасности Украины провела обыски. Нашли литературу, которая популяризирует так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье.

Однако на самом деле это верхушка айсберга.

Кого именно обыскала Служба безопасности и с какой целью? Как местные закарпатские князьки делят потоки контрабанды с помощью силовиков?

И почему нынешняя ситуация с обысками в Партии венгров Украины имеет не так много общего с защитой государственных интересов, как может показаться на первый взгляд? А главное - как нам взаимодействовать с Венгрией?

А что вы думаете об этой ситуации? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.

Также читайте: Сийярто попросил руководство ОБСЕ отправить миссию на Закарпатье для расследования "оскорбления в адрес венгерской общины"

Автор: 

Венгрия (1945) контрабанда (2409) сепаратизм (11311) Буткевич Богдан (433) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+4
Люба внутрішня нестабільність країни іде від слабкості (нездалості, нефахавості, боягузства, продажності...) існуючого політичного режиму. Ці ****** не посміли навіть пукнути, наприклад у Франції, Польщі, Росії, Китаї, Німеччині. При СРСР мадяри Закарпаття і самої Угорщини сиділи в кущах і норах, навіть голосу не подавали. Існуючий в Україні політичний режим попри те, що бездарний і нефаховий, ще й боягузливий і продажний. Бо біля влади не українці ні по духу, ні за походженням. У них немає національної гідності.
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02.12.2020 17:34
+4
У нас в державі дуже багато продажних гнид, які і знищують державу з середини.
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02.12.2020 18:05
+2
Всім свідомим украінцям давно все зрозуміло , хто розхитує ситуацію на Закарпатті,
це кремлівський &окидьок і фюрер, який щедро проплачує йовбаків із сіятрами , а ті в свою чергу місцевих сепаратистів ,
щоби відтяпати частину Закарпаття та приєднати до Венгрії !
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02.12.2020 17:52
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внезапно,-но нет
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02.12.2020 16:40 Ответить
дуже добре про це розповів Г Тука.
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02.12.2020 17:27 Ответить
Люба внутрішня нестабільність країни іде від слабкості (нездалості, нефахавості, боягузства, продажності...) існуючого політичного режиму. Ці ****** не посміли навіть пукнути, наприклад у Франції, Польщі, Росії, Китаї, Німеччині. При СРСР мадяри Закарпаття і самої Угорщини сиділи в кущах і норах, навіть голосу не подавали. Існуючий в Україні політичний режим попри те, що бездарний і нефаховий, ще й боягузливий і продажний. Бо біля влади не українці ні по духу, ні за походженням. У них немає національної гідності.
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02.12.2020 17:34 Ответить
Всім свідомим украінцям давно все зрозуміло , хто розхитує ситуацію на Закарпатті,
це кремлівський &окидьок і фюрер, який щедро проплачує йовбаків із сіятрами , а ті в свою чергу місцевих сепаратистів ,
щоби відтяпати частину Закарпаття та приєднати до Венгрії !
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02.12.2020 17:52 Ответить
У нас в державі дуже багато продажних гнид, які і знищують державу з середини.
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02.12.2020 18:05 Ответить
все по полочкам разложил , люди хотят жить по нормальному и видят это у соседей , а у нас че ни день , то новая новость о беспределе чиновников - и никого не садят
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02.12.2020 18:06 Ответить
чемодан/телега/родина............
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02.12.2020 18:48 Ответить
дима , ты предлагаешь всем сваливать, так молодежь и так вылит в ближнее зарубежье , и правельно делают
а чет изменить у нас нельзя? ну чеб люди за кордон не бежали
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02.12.2020 19:18 Ответить
кто-кто? шо не ясно? про "отдать Закарпатье" Венгрии еще 4 года назад Жирик верещал. значит расейская 5-я колонна давно там работает.
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03.12.2020 00:36 Ответить
Так же как и в США! И везде! Кто платит деньги тот и танцует девушку! Китайские деньги полностью изиенили структуру дип государства и политические парти в США, элита продажна, бюрократия- продажна! Одни не хотят конкуренции, другие боятся потерять свое положение в обществе в следствии выборов, поэтому- нужен всемирный коммуно- фашизм, который прикрыли якобы новый технологическим укладом, во благо всего человечества, а по сути, несменяемость элит. Но закончится это все большим и грандиозным взрывом, который накроет человечество! Кто у нас там- человек разумный- нет , у подавляющего большинства ума нет, а я не говорю уже о просветленном уме- что собственно и означает слово - Разум. На подлости ,лживости , обмане- ты не сможешь построить справедливое общество. Все вы знакомы с Апокалипсисом от Иоанна Богослова, а вот других его трудов - явно не читало большинство! Потому что они признаны церквями - апокрифами- запрещенными к чтению. Я бы настоятельно рекомендовал бы ознакомится с его небольшим трудом, где он по сути берет интервью у Исуса. Там очень многие вещи проясняются. Так же как и становится понятным все эти варианты будущего связанные с чипированием, описанные в Апокалипсисе. Чипирование- это исскуственный интелект, это проект будущего, по которому тебя лишают права выбора и контролируют во всем, но с другой стороны- они подменяют твой несовершенный спящий закрытый мозг, подключая его к внешнему источнику контроля. И это уже не фентези- почитайте программы глобалистов и Байдена 2035! И если раньше у меня было сомнение- так что собой представляет Жизнь и воплощение на планете Земля- школа или Тюрьма? То в ближайшем будущем - это Концлагерь!
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03.12.2020 07:47 Ответить
Готовиться ще одна гаряча точка в Україні венгри в закарпатті не рахують себе громадянами України,закони України там не діють ,поліція також їх підтримуе,в берегово потрібно розмістити військовий підрозділ там е військове містечко воно не відремонтоване і закинуте,якщо не почати вводити там Українські закони в життя; про мову про освіту,буде скоро донбас
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03.12.2020 09:01 Ответить
 
 