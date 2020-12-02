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"Без Цензуры" в прямом эфире: Кто после Зе? Скандал с Татаровым. Российская попса атакует украинских детей. ВИДЕО

Преемники Зеленского, зрада и "контрабас" на Закарпатье, скандал с орлом Януковича в ОП Олегом Татаровым, а на десерт - как русская попса пожирает мозги украинских подростков.

Все это - на традиционно злободневно-саркастическом стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Поговорим о зраде, коррупции и прочем политическом трэше.

- Кто после Зеленского? Кого хочет видеть во главе государства рядовой избиратель и что может получить взамен?

- Говорит и показывает Закарпатье. Как связаны контрабанда сигарет на границе Украины и Венгрии и так называемый закарпатский сепаратизм? Чего боится президент Венгрии Виктор Орбан и как нам после всего этого взаимодействовать с Турцией?

- Дело Олега Татарова. Кто и что расследует против соратника экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко? И почему мы вряд увидим увидим Татарова за решеткой?

- Российская попса против здравого смысла. Почему нынешние украинские подростки - уже потерянное поколение? И как предупредить подобную ситуацию в будущем?

Также на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Кто расшатывает Закарпатье? Как из-за коррупции прорастает государственная измена. ВИДЕО

Оставляйте вопросы и впечатления в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления "Без цензуры"! У нас ничего личного - только факты, и здесь мы вместе с вами отвоевываем украинский ютуб.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+9
Хотя постойте мудрий малоросский покацапленный нарид, 73% голосов выберет Медведчука или Рабиновича..
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02.12.2020 20:59
+7
Поскорей бы уже настало это "после Зеленского".
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02.12.2020 20:57
+5
Овоч теж так думав, а вже сьома річниця, як він когті на ростов рвав.
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02.12.2020 21:02
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после зе? и, й, к, л, м,...
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02.12.2020 20:50 Ответить
Полоскание мозгов.
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02.12.2020 20:57 Ответить
Поскорей бы уже настало это "после Зеленского".
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02.12.2020 20:57 Ответить
Хотя постойте мудрий малоросский покацапленный нарид, 73% голосов выберет Медведчука или Рабиновича..
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02.12.2020 20:59 Ответить
Вот именно. Национальный спорт прыжков по граблям приводит к тому, что мы постоянно оборачиваемся назад и орём: "Ой, мы не хотели! Верните прежнего!"
Боюсь, дегенераты после Зеленского выберут еще бОльшего идиота и ватника.
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02.12.2020 21:06 Ответить
Це не національний, а креольський спорт. Українці вкурсідєла.
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02.12.2020 21:18 Ответить
А что, у нас уже выборы "на носу", чтобы обсуждать, "кто после Зе"? Времени у него ещё хватает. Но то, что после него НЕ Пе, уже очевидно.
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02.12.2020 21:01 Ответить
Овоч теж так думав, а вже сьома річниця, як він когті на ростов рвав.
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02.12.2020 21:02 Ответить
Актуально! Власть барыг, поход Санду на Газпром, вывод из Украины 40 млрд, и советские догонялки США
https://www.youtube.com/watch?v=MsjCDQOnfis
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02.12.2020 21:01 Ответить
Тока на "Виталик" двух клоунов подряд, страна точно не переживет.
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02.12.2020 21:02 Ответить
На пороге третьего десятилетия третьего тысячелетия можно подводить промежуточные итоги независимых лет Украины. Она есть и будет! Не смотря на завывание гиен пособников Кремля.
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02.12.2020 21:03 Ответить
Дайте йому ще сто днів
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02.12.2020 21:04 Ответить
Прокурор дасть.
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02.12.2020 21:51 Ответить
Венедіктова?
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02.12.2020 22:24 Ответить
Вона ПрокурорША.
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02.12.2020 23:13 Ответить
После Зе нужен обратный счет, 5, 4, 3, 2, 1 и начинать сначала.
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02.12.2020 21:13 Ответить
"Без Цензури" в прямому ефірі: Хто після Зе? Скандал з Татаровим. Російська попса атакує українських дітей - Цензор.НЕТ 9263
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02.12.2020 21:21 Ответить
Бояться сильного розумного Порошенка.
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02.12.2020 21:57 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZW4-TNPTeTeg7YdvV-hSZdT818wy3wyneq3cXv2NI49JHgfEHxPUei-OGM8ihA9ZpRpd470lCmNdKC7Hoj7mTH78pHct2HFCUgBnRK_jqF5-ByNUoo9e05Vn-TEJwhPTJQ&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

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https://www.facebook.com/irina.venediktova.31?__cft__[0]=AZW4-TNPTeTeg7YdvV-hSZdT818wy3wyneq3cXv2NI49JHgfEHxPUei-OGM8ihA9ZpRpd470lCmNdKC7Hoj7mTH78pHct2HFCUgBnRK_jqF5-ByNUoo9e05Vn-TEJwhPTJQ&__tn__=-]K-R
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делает всё, чтобы недвусмысленно доказать всему миру, что топ-коррупция в Украине по-прежнему существует, цветёт и пахнет. Её вклад в этот процесс нынче неоценим и действует она прямолинейно, покрывая Татарова. Черта, который в 2014 году цинично доказывал послам стран ЕС, что митингующие на Евромайдане стреляли друг другу в затылки, а Беркут - «котики». Какие нах инвесторы? Как после этого можно ждать помощь от наших западных друзей в такое сложное время? https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZW4-TNPTeTeg7YdvV-hSZdT818wy3wyneq3cXv2NI49JHgfEHxPUei-OGM8ihA9ZpRpd470lCmNdKC7Hoj7mTH78pHct2HFCUgBnRK_jqF5-ByNUoo9e05Vn-TEJwhPTJQ&__tn__=-]K-R
Володимир Зеленський , Ирина же ведь тоже действует исходя из собственного мнения, «которое не совпадает с мнением ОП»? Они с Татаровым являются сообщниками? Хотя стоп. Татаров же как раз и работает в ОП)
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02.12.2020 22:00 Ответить
После разговоров о доверии опросам Рейтинга, для меня эта пара как журналисты перестала существовать. Они сидели и на полном серьезе говорили о том, что в стране 30+ процентов не знают кто такая Юля, о 30+ процентах доверия Гройсману, который был премьером Порошенко и прочем бреде. Нет, я прекрасно понимаю чем Буткевичу понравились результаты опроса, но не надо же людей совсем за идиотов держать. Жаль...... но в конечном итоге эти шедевры рано или поздно обрушат рейтинг Бутусова.
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02.12.2020 22:29 Ответить
Уже понятно, что ***** готовит мертвячуку подстраховку, софт вариант в виде Разумкова
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02.12.2020 22:41 Ответить
То что готовит , пусть сам и жрёт .
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03.12.2020 01:02 Ответить
73% сожрут приготовленное, как всегда, и даже не подавятся
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03.12.2020 17:47 Ответить
російська попса ще більш менш ,наша взагалі відстій . мохнатік всюди )))
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03.12.2020 01:12 Ответить
Чому на заставці чотири пики і жодної української??
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03.12.2020 03:05 Ответить
бо телеканали належать не українцям.
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03.12.2020 08:42 Ответить
це навіть несерйозно....
ці кандидатури нам не підходять.
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03.12.2020 08:42 Ответить
"Без Цензури" в прямому ефірі: Хто після Зе? Скандал з Татаровим. Російська попса атакує українських дітей - Цензор.НЕТ 7841
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03.12.2020 09:52 Ответить
"Без Цензури" в прямому ефірі: Хто після Зе? Скандал з Татаровим. Російська попса атакує українських дітей - Цензор.НЕТ 792
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03.12.2020 09:53 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25967649.html Сломать систему™
Повторять политические сценарии, уже отыгранные другими, совершенно не обязательно, но типичность ситуаций приводит примитивные руководящие умы к одним и тем же решениям.

О чем это я? Извините, я о Зеленском и о Гватемале.

В течение десятилетий в Гватемале выбирали президентами выдвиженцев нескольких коррупционных кланов, укоренившихся в национальной политике. У кланов было все куплено и все схвачено - суды, прокуратура, полиция, голоса в парламенте. Кланы бодались друг с другом, но влиянием на купленную вскладчину правоохранительную систему, в полном соответствии с заветами героев Марио Пьюзо, пользовались сообща.

К середине 2000-х гражданское общество Гватемалы вполне осознало, что "системными" инструментами внутри страны коррупцию не победить. Поэтому активисты воспользовались связями в дипломатических кругах (у приличных активистов такие связи обычно есть) и вышли аж на ООН с довольно необычной инициативой: предложили создать специально для Гватемалы международную консультативную группу юристов и специалистов по расследованию коррупционных дел.

И такая группа была создана, она получила название "Комиссия по предотвращению безнаказанности коррупционеров в Гватемале" (сокращенно CICIG) - и властям Гватемалы было предложено узаконить ее сотрудничество с правоохранительными структурами страны.

CICIG не имела ни функций следствия, ни, тем более, функций суда - комиссия лишь консультировала процесс расследования коррупционных дел, обеспечивала ему безупречную юридическую поддержку, и это в значительной степени (такова была идея) делало невозможным "слив" дел на этапе следствия и суда. Власть в Гватемале, однако, была настолько уверена в своем контроле над судебной системой, что этой опасности не увидела - и работу CICIG в стране санкционировала (хотя, понятно, и без большого восторга).

Когда при участии CICIG начали отправляться под суд и в тюрьму министры, руководители спецслужб и даже, о ужас, президент страны Отто Перес Молина, и эффективность международной консультативной группы стала вполне очевидной, отзывать ее разрешение на работу (чего все национальные политические элиты страстно хотели) стало просто неприлично. И ни один президент из старых коррупционных кланов на такой шаг так и не решился.

Правда, политическую систему Гватемалы и традиционный уровень ее коррумпированности эти приговоры изменили не особо - кланы при власти оставались все те же, и незаконное обогащение от причастности к власти все так же было пределом их стремлений. И тщательная очистка судебной и правоохранительной систем от коррупции, по большому счету, оставались лишь политическим лозунгом. Единственное, что изменилось - коррупция благодаря приговорам (а даже коррумпированная система вынуждена под тщательным присмотром работать, как порядочная - хотя бы в отдельных случаях) перестала быть фигурой умолчания. И очередные кандидаты в президенты от этих кланов теперь шли на выборы с тяжелым, как говорится "антирейтингом".
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03.12.2020 09:57 Ответить
А выборы, и мы в Украине это знаем, даже при коррумпированном политикуме дают избирателям возможность сказать кандидатам с таким "антирейтингом" что-то вроде "большого спасиба". Именно это и произошло Гватемале в 2015 году, когда на очередных президентских гонках все соискатели от "системных" кланов из-за "анирейтинга" пролетели вчистую, а победителем стал телевизионный комик Джимми Моралес, у которого не было никакого политического бэкграунда, но зато не было и проклятого "антирейтинга".

Ага, скажет в этом месте читатель. Ага, отвечу ему я. А что еще я могу ему ответить?

Так вот. Именно "внесистемный" Джимми Моралес в конце концов сделал то, что стеснялись сделать его "системные" предшественники. В 2019 году он выгнал из Гватемалы CICIG. После того, как было начато следствие о коррупции весьма близких к Джимми деятелей, он просто аннулировал соглашение, которое регламентировало работу комиссии в стране. Суверенитет национальной коррупции был полностью восстановлен. А на всякие "неудобно же" и "что скажут в ООН" "внесистемному" Джимми было, мягко говоря, наплевать. Репутация? Да пофиг. Кто на гватемальском телевидении пахал, тот в цирке не смеется.

Вы интересуетесь, к чему может привести "слив" дела Микитася/Татарова? Да ни к чему. У нас же в Украине нет никакого CICIG. Выгонять Зеленскому некого. У нас только НАБУ, САП и Антикоррупционный суд. А их можно, например, просто признать неконституционными. Внезапно. Ну, будет Еврокомиссия ныть, а МВФ обещанные деньги зажилит. Пофиг. На крайняк можно будет позвонить Джимми Моралесу и поговорить с ним как бывший президент с бывшим президентом. Обменяться опытом.

Как было сказано выше, повторять сценарии тик в тик совершенно не обязательно, но схожесть ситуаций диктует схожесть реакций. К тому же, show must go on, партер кипит и ложи блещут. Даже на фоне провала реформ, очередного краха надежд и всплеска эпидемии, а также такой привычной безнаказанности коррупционеров.

Аплодисменты, аплодисменты. Занавес пошел, актеры на поклон. Иииии снято.
https://www.facebook.com/sergeberezhnoy/posts/3571209446235389 Serge V. Berezhnoy
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03.12.2020 09:57 Ответить
"Без Цензури" в прямому ефірі: Хто після Зе? Скандал з Татаровим. Російська попса атакує українських дітей - Цензор.НЕТ 987
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03.12.2020 10:00 Ответить
 
 