"Без Цензуры" в прямом эфире: Кто после Зе? Скандал с Татаровым. Российская попса атакует украинских детей. ВИДЕО

Преемники Зеленского, зрада и "контрабас" на Закарпатье, скандал с орлом Януковича в ОП Олегом Татаровым, а на десерт - как русская попса пожирает мозги украинских подростков.

Все это - на традиционно злободневно-саркастическом стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Поговорим о зраде, коррупции и прочем политическом трэше.

- Кто после Зеленского? Кого хочет видеть во главе государства рядовой избиратель и что может получить взамен?

- Говорит и показывает Закарпатье. Как связаны контрабанда сигарет на границе Украины и Венгрии и так называемый закарпатский сепаратизм? Чего боится президент Венгрии Виктор Орбан и как нам после всего этого взаимодействовать с Турцией?

- Дело Олега Татарова. Кто и что расследует против соратника экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко? И почему мы вряд увидим увидим Татарова за решеткой?

- Российская попса против здравого смысла. Почему нынешние украинские подростки - уже потерянное поколение? И как предупредить подобную ситуацию в будущем?

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